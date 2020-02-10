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 Економіка, Київські новини
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Все про:заробітна плата (674) КМДА (770)

 У 2020 році зарплата працівників освіти Києва збільшиться на 9%, - КМДА

У 2020 році зарплата працівників освіти Києва збільшиться на 9%. Крім того, у столиці продовжать виплачувати надбавку 50% окладу заробітної плати за складність у роботі вихователям, учителям і майстрам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Найбільша частина від освітнього бюджету – понад 70% – йде на заробітні плати 68 тис. працівників галузі. До цієї категорії належать не лише ті, хто виховує та навчає, а й ті, хто готує їжу, прибирає, охороняє та лікує дітей у школах та садочках міста. Цього року міська влада додала ще 2 мільярди гривень на виплату заробітних плат освітянам.

"На заробітні плати у школи та дитячі садочки місто отримало від держави 4 мільярди гривень. Своєю чергою, Київ додав до цієї суми ще 2 мільярди. Наразі лише 3% місцевих громад виплачують своїм освітянам надбавки до заробітної плати у повному обсязі. Київ почав робити це першим, а міська влада продовжуватиме докладати зусиль, щоб освітяни столиці отримували гідну оплату своєї праці", – наголосив Мондриївський.

У 2020 році зарплата працівників освіти Києва збільшиться на 9%. Окрім цього, місто продовжить виплачувати надбавку 50% окладу заробітної плати за складність та напруженість у роботі всім педагогічним працівникам: вихователям, вчителям, майстрам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174736
 
 
 Топ коментарі
 
А где обещанные Зелей 4 тонны баксов В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 14? 9% и то от Виталика. Остальным кукиш от Зе-команды В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 4291
В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 636
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Поперло... До 4 штук баксов- рукой подать.
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Вже підняли на 9% зарплати, а перед тим набагато виросли ціни на продукти харчування.
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Поперло... До 4 штук баксов- рукой подать.
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Не поперло. Это надбавка от КГА. Кабмин и през тут не при делах
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А где обещанные Зелей 4 тонны баксов В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 14? 9% и то от Виталика. Остальным кукиш от Зе-команды В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 4291
В 2020 году зарплата работников образования Киева увеличится на 9%, - КГГА - Цензор.НЕТ 636
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Мабуть тому, що у продавчині з супермаркета зарплата стартує від 12000.
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Вже підняли на 9% зарплати, а перед тим набагато виросли ціни на продукти харчування.
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Виросли, бо як оказуєцця, українці багато їдять. А как ізвєсно із курса Трускавецкого економического унівєрсітєта - спрос діктуєт цену! Вотаквот.
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Підняли на 360$. Може пора зменшувати їм, а не піднімати?
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Зараз МОН продовжує різати штатні розписи ВИШів України.
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Правильно и делают. Студенты начали майдан. Нужно, чтобы их было как можно меньше....
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хорошая новость
а чего только Киева?
Киев плавно превращается в Мацкву
идём по стопам мордора
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Тому, що гроші дає Кличко, а не Гончарук.
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Сколько ещё можна ждать 4000 доларов в месяц? или 97 800 грн по сегодняшнему курсу
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За шо им повышать, чему там учат? Прочитал статью, сегодня, НОВИТНЕГО ЭКОНОМИСТА. Пишет, что экономика растет, промышленность нам не нужна и многое другое, главное сфера услуг, в бюджете дыра потому что теплая зима, твердая гривня и.... . Нам не нужны рабочие, например айтишники приносят в бюджет больше, чем рабочие в промышленности. Кто их этому учит? " Это так, кратко.
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Они учат голосовать поприколу. За сам этот факт вы все должны им скинуться по 4к баксов в месяц. Это так, кратко.
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Ого. Це ще 360$. І надбавка в 2000$.
А чи не зажерлися вони? Може пора зменшувати вже?
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Шел 2043-й год. До зарплаты в $4000 учетелям оставалось поднять на каких-то $3690
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Ого, вот заживут. Сколько там инфляция в год? Надеюсь учителя математики смогут посчитать.
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