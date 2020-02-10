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Все про:Газпром (577) Нафтогаз (721) Євросоюз (2800) Вітренко Юрій (106)

 "Нафтогаз" готує нові позови проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко

У "Нафтогазі" готуються подати нові позови проти російського "Газпрому" в Антимонопольний комітет Європейського Союзу, а також готуються до нових судів у Стокгольмському арбітражі.

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підставою для звернення в антимонопольний орган ЄС є те, що "Газпром" продовжує блокувати можливість для європейських компаній купувати російський газ на україно-російському кордоні. Крім того, "Газпром" блокує експорт газу з Росії для компаній, які не пов'язані з "Газпромом", а також поставки газу з країн Середньої Азії через територію Росії.

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"Наразі ми вивчаємо можливості "Нафтогазу" для вирішення зазначених проблем, серед яких можна виокремити скаргу в європейський антимонопольний орган (з перспективою судового процесу в суді Європейського Союзу) на зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем", - повідомив Вітренко.

Він зазначив, що "Нафтогаз" також готується до нових судових спорів із "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі щодо боргів компанії "РосУкрЕнерго", яка свого часу була посередником у відносинах між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Звичайно, краще вирішувати всі проблемні питання без судових процесів. Тому ми плануємо спочатку ці питання спробувати обговорити з "Газпромом"", - додав Вітренко.

Нафтогаз готує нові позови проти Газпрому в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко 01
Нафтогаз готує нові позови проти Газпрому в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко 02
Нафтогаз готує нові позови проти Газпрому в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко 03
Нафтогаз готує нові позови проти Газпрому в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174733
 
   
 Топ коментарі
 
Ну пять лет у соевых было. Три года с Генеральным Генпрокугогом с майдана. Тишина....
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Короче после каждой подачи в суд на Газпром, Коболев и Витренко тупо начисляют себе премии из украинского бюджета.
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Соєві вже не при ділах, а зелені профани.
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Интересно, а почему мы не видим расследования по делу Фирташа, которому в Стокгольме подарили 12 млрд. куб газа ???? Ни от соевых, ни от зеленых....
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Соєві вже не при ділах, а зелені профани.
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Ну пять лет у соевых было. Три года с Генеральным Генпрокугогом с майдана. Тишина....
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А при чем дела майдана к газу и истории 2010 года ?????
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Правильно и делают. Нужно обьективное расследование. А то , одним амнистия и льготы, другим тюрьма. Либо амнистия для всех, либо не для кого. Или мусора там от насморка умерли ????
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Хто буде об'єктивно розслідувати? Ті хто 5 років затягували слідство? Чи "експерти" з мордору з їх приплічники та ригами?
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це може зробити тільки клятаюлька. бо тільки в неї в неї , як з*ясувалось є залізні фаберже а соєзелені за гешефт ї матінку і землю продадуть.
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Це стане пабєдою коли щось відсудять, а поки що пустий трьоп.
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Для зельоных даже пустой трьоп - пабеда.
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Ты ниже в новости про Коболева сказал что он мудак. Что сейчас изменилось? Он уже не мудак? Нафтогаз готовит новые иски против Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС, - Витренко - Цензор.НЕТ 8838
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Я понял, что не Коболев мудак, а ты. "Нафтогаз" готує нові позови проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2932
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После того, как взглянул в зеркало, ты это "понял"?
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Аде крики про "це Порошенко призначив Вітренка і Коболєва, Бубочка тут ні при чому"? 😁
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А по чому ще подавати позови Нафтогазу?
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Вопрос был риторическим. И охватывает вси галузи.
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Короче после каждой подачи в суд на Газпром, Коболев и Витренко тупо начисляют себе премии из украинского бюджета.
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Это чтоб потом опять мировое соглашение заключить?
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это шоб кацапу можно было в следующий раз еще чего ни будь подарить....
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***** ВИТРЕНКО! РАССКАЖЕШЬ ЭТИ СКАЗКИ СВОЕЙ МАМАШКЕ! ТЫ УЖЕ ПРОСРАЛ 12 МЛРД. БАКСОВ!
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Это новая форма скрытого сотрудничества такая? Мы подаем иск, типа выигрываем, газпром типа принимает наши условия, а потом мы читаем на цензоре, что нет никаких препятствий для транспортировки газа из расеи?
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Новых премий захотелось? Или уже с Газпромом откаты поделили - барыги везде договорятся!
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от этой новости только одна мамка в мире обрадовалась...
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Иски уже, один смешнее другого)) Что значит обязаны обеспечивать транзит газа из Средней Азии? Кому обязаны? Мой сосед обязан возить моего ребенка в школу? У Раши сейчас действительно неприятности с СП-2. Сегодня из Находки вышел трубоукладчик "Ак. Черский", через месяц-два он будет тянуть трубу в Дании. Сегодня же жесткое заявление МИД ФРГ о невозможности экстерриториальных санкций, ну и эта нелепость от Витренко. Совпадение?
Германия уже на взводе, для них санкции в отношении СП-2, это прямая угроза b[ энергобезопасности. Я не исключаю возможности, что немцы, в ответ, вообще снимут все санкции с Раши
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