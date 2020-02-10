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Все про:Федоров Михайло (36) діджиталізація (47)

 За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров

Близько половини користувачів вже отримали водійські посвідчення онлайн.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"1 047 403 завантажень у "Дії" за 4 доби. Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market", - заявив Федоров.

За його словами, застосунок випереджає такі соціальні мережі і месенджери, як Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp.

"Статистика: 1 047 403 унікальних користувачів - ті, хто завантажили "Дію" без проходження авторизації, 870 094 авторизованих користувачів - ті, хто авторизувалися через банки. Серед унікальних: 646 141 користувач Android; 398 160 користувачів iOS, 869 964 запити на отримання прав; 463 552 виданих прав", - повідомив Федоров.

Надійшло 869 396 запитів на отримання техпаспорта та 378 339 користувачів застосунку його отримали.

Нагадуємо, "Дія" - це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн.

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За чотири доби застосунок Дія завантажили понад 1 млн українців, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174730
 
 
 Топ коментарі
 
А смысл? Единственный плюс этого приложения я считаю, что 73% зебобиков можно будет отправлять повестку онлайн для службы в армии За четверо суток приложение "Дія" загрузили более 1 млн украинцев, - Федоров - Цензор.НЕТ 6951
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Миллион идиотов встал на учет у Авакова. За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров - Цензор.НЕТ 1421
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_Будет это лихоДія шпионить, воровать пароли и номера счтов и карточек. А болваны сами радостно ставят вирус на свой смартфон. Ловко придумано!
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Фсб поповнило свої бази ще мульйном лохів-українців.
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Ну, хоть будем знать количество особо упоротых зебилов.
А вообще, мы не должны позволить Зеуйлу проводить выборы и другие голосования с помощью этой херни.
Потом фиг докажешь, что это была 100%ная фальсификация.
Все базы будут в их руках.
В принципе, только с этой целью это и затевалось.
И чтоб потом мы не удивлялись, что за продажу земли проголосуют 99,999% украинцев!!!
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ото для гебнявіх гарна вийшла сторінка...
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я то думаю де ваня суліма дівся, а він у "дії" висить. порошенконєпрайдьот!
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Нда...
Чем больше всякой электронной хрни, тем толще блокнотик со всеми паролями нужно с собой носить!
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Полиция активно рекламирует этот шпионский софт. Вчера гаишник минут 10 втирал мне про то "как хорошо иметь права в телефоне". Учитывая тот факт ,что наша доблестная киберполиция борется с "анонізуванням" и пытается засунуть свой скрипт на все возможные веб сайты, идет кампания по установлению тотального мониторинга над гражданами.
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Дія то ерунда..вот когда базы привата посчипали - от это весчь....
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