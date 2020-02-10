 За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"1 047 403 завантажень у "Дії" за 4 доби. Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market", - заявив Федоров.

За його словами, застосунок випереджає такі соціальні мережі і месенджери, як Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp.

"Статистика: 1 047 403 унікальних користувачів - ті, хто завантажили "Дію" без проходження авторизації, 870 094 авторизованих користувачів - ті, хто авторизувалися через банки. Серед унікальних: 646 141 користувач Android; 398 160 користувачів iOS, 869 964 запити на отримання прав; 463 552 виданих прав", - повідомив Федоров.

Надійшло 869 396 запитів на отримання техпаспорта та 378 339 користувачів застосунку його отримали.

Нагадуємо, "Дія" - це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн.

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