 У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з афішею Драматичного театру імені Івана Кочерги, екссоліст під брендом групи має виступити в Житомирі 10 березня.

Квитки на його концерт продають від 300 до 1500 грн.

Кевін МакКой потрапив в українську базу "Миротворець" за виступи в анексованому Криму. Повідомляється, що він приїжджав на півострів у травні 2016 року в концерті "Дискотека СРСР".

Кевін МакКой був солістом Bad Boys Blue з 2000 по 2003 роки. Група за свою історію випустила близько тридцяти хіт-синглів, що потрапили в чарти багатьох країн світу.

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