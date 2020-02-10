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Все про:Житомир (200) концерт (133) Крим (8735) окупація (2178)

 У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму

У Житомирі плануються концерти колишнього соліста євродиско-групи Bad Boys Blue Кевіна МакКоя, який виступав в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з афішею Драматичного театру імені Івана Кочерги, екссоліст під брендом групи має виступити в Житомирі 10 березня.

Квитки на його концерт продають від 300 до 1500 грн.

Кевін МакКой потрапив в українську базу "Миротворець" за виступи в анексованому Криму. Повідомляється, що він приїжджав на півострів у травні 2016 року в концерті "Дискотека СРСР".

У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму 01

Кевін МакКой був солістом Bad Boys Blue з 2000 по 2003 роки. Група за свою історію випустила близько тридцяти хіт-синглів, що потрапили в чарти багатьох країн світу.

Також читайте: Двом учасникам "самооборони Криму" повідомлено про підозру, - МВС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174727
 
 
 Топ коментарі
 
Негр-гомосек? Не пустить его в Украину будет считаться актом русофобии В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавшей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6976
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и пусть теперь погранслужба скажет что ничего не знала!
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Терміново підключайте Віслюка, бо ще не впустять.
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и пусть теперь погранслужба скажет что ничего не знала!
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Негр-гомосек? Не пустить его в Украину будет считаться актом русофобии В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавшей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6976
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Это все происки Лолиты агента кремля.
Избиратели зе этого не допустят.
Завтра майдан в Житомире.
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Знову дебілізм цензора.
Виступ у окупованому Криму злочином не є.
Злочином є незаконний перетин державного кордону. Цей співак незаконно перетнув державний кордон України, а цензор у заголовку робить підміну понять!
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Незаконно пересекать границу Украины это не злочин.
Саакашвилли и Моторолле героя Украины.
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а с такой позіції удобно сдєлать слєдующій шаг - заявити, шо виступлєнійє - не прєступлєнійє, а потому мона і в Бердичеві тепер
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то шо? нарушенійє госграніци вже і не прєступлєнійє???
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А он получил личное приглашение и поддержку от бубочки?
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Терміново підключайте Віслюка, бо ще не впустять.
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Лучше бы, конечно, Вакарчук, выступавший на корпоративе в Минске.
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Та це лахтобот, що не розуміє українського законодавства. Ні він, ні їхні артисти все ніяк не зрозуміють, чому після Криму їм в'їзд заборонений.
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Вже 9 місяців, кожного дня, без вихідних, нас знову намагаються затягнути в купу лайна, під назвою " российскиймир"
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В Житомир планирует приехать с концертом экс-солист Bad Boys Blue, выступавший в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8862
и года не прошло
а по ощущениям лет10
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Предлагаю устроить залётной "звезде" тёплый приём. Рецепт простой - ведро тёплой мочи, ведро тёплого жидкого дерьма, ведро клея ПВА вылить ему на голову и обсыпать это творение куриным пером... По желанию встречающих подсрачники отпускаются "желанному гостю" в неограниченных количествах и , желательно, по кобчику... Вэлкам ту Юкрэйн!!!!
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Ему по барабану проблемы Украины ! Как и нам проблемы его страны.
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І що? Ми повинні закривати очі на його злочин?
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На любое преступление нельзя закрывать глаза.
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Если кто еще не понял - мы возвращаемся в 2013 год. Скоро сюда завезут быдлюковича, восстановят в должности и дадут досидеть положенные полгода.
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Це ще й якесь шахрайство бо в оригинальному складі БББ такого виконавця ніколи не було. Певно колись промайнув там, а тепер користується цим і гастролює по глухим провінціям.
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Похоже на то... пишут "бывшего солиста еродиско-группы Bad Boys Blue Кевина Маккойя"

Другими словами, какой-то негр-******** решил срубить бабла с укролохов У Житомир планує приїхати з концертом екссоліст Bad Boys Blue, який виступав в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3085
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Сильная группа и вот такие педики её только позорят
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Я не розумію поведінку прод'юсера Кевіна (і поведінку самого цього Кевіна): як можна готувати виступ твого артиста у країні, де він зчинив злочин (незаконний перетин кордону). Чому цей прод'юсер не побоюється, що можна втратити гроші за концерт, якщо Кевіна заарештують перед концертом або посеред концерта? Чому він так впевнений, що цього не станеться? Невже питання "порєшалі"???
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Что-то я не пойму, у нас насколько я помню введена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы, а значит всего-то и нужно, выполнить нормы закона и арестовать негра когда он приедет в Украину. Или этого тоже бубочка лично будет встречать?
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