Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з афішею Драматичного театру імені Івана Кочерги, екссоліст під брендом групи має виступити в Житомирі 10 березня.
Квитки на його концерт продають від 300 до 1500 грн.
Кевін МакКой потрапив в українську базу "Миротворець" за виступи в анексованому Криму. Повідомляється, що він приїжджав на півострів у травні 2016 року в концерті "Дискотека СРСР".
Кевін МакКой був солістом Bad Boys Blue з 2000 по 2003 роки. Група за свою історію випустила близько тридцяти хіт-синглів, що потрапили в чарти багатьох країн світу.
Избиратели зе этого не допустят.
Завтра майдан в Житомире.
Виступ у окупованому Криму злочином не є.
Злочином є незаконний перетин державного кордону. Цей співак незаконно перетнув державний кордон України, а цензор у заголовку робить підміну понять!
Саакашвилли и Моторолле героя Украины.
розенбаум
и года не прошло
а по ощущениям лет10
Другими словами, какой-то негр-******** решил срубить бабла с укролохов