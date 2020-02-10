 Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Є кілька випадків передачі вірусу 2019-nCoV людьми, які не були в Китаї. Поява невеликої кількості таких випадків може свідчити про можливість ширшої передачі інфекції в інших країнах; одним словом, ми, можливо, бачимо лише верхівку айсберга", - повідомив Гебреєсус.
Хоча темпи поширення вірусу за межами Китаю здаються поки незначними, вони можуть збільшитися, попередив глава ВООЗ.
"Стримування залишається нашою метою, але всі країни мають скористатися можливостями, які надає стратегія стримування, щоб підготуватися до можливого проникнення вірусу", - наголосив він.
У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, становила 40,171 тис. осіб, смертельних випадків зафіксовано 908, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
На боротьбу з коронавірусом у Китаї виділено понад $10 млрд, повідомило минулої неділі міністерство фінансів КНР.
Загалом за межами території материкового Китаю зареєстровано понад 350 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, у 30 країнах і районах світу, у двох випадках – у Гонконзі і на Філіппінах - зафіксовано летальний випадок.
Передова група співробітників ВООЗ вилетіла в Китай для надання допомоги китайським колегам у подоланні епідемії та виявленні джерела захворювання.
Большое подозрение, что он получен искусственно, тогда это война с применением оружия массового поражения.
Только это не Штаты сделали, я так думаю. Не американцы заставляли дебилов с рынка жрать летучих мышей и прочую живность. Дурость людская и глупость - вот причины.
Да я скорее поверю во второе пришествие Христа.
Пример с Эболой, убытки от паники в 300 раз превысили затраты на борьбу.
Их передвижение отслеживается? Ау, кто за все то у нас отвечает?
В борьбе с короновирусом оно называется: "авось пронесёт".
Вполне возможно , что в Ухани в них больше 40к не влазит.
То есть формально больных больше и не будет при любых раскладах.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/06/bwb3-umer-vrach-kotoryj-obnaruzhil-koronavirus.html
Доктор Венлянг первым в декабре 2019 года предупредил общественность о том, что распространение нового коронавируса может принять масштабы эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, напоминает BBC. После этого местные чиновники от здравоохранения провели с врачом беседу и предупредили его об ответственности за распространение этой информации.
«Мы вас предупреждаем, что если вы продолжите быть упрямым и дерзким, а также продолжите эту незаконную деятельность, то вас привлекут к ответственности. Это понятно?», - говорилось в официальном письме в адрес господина Венлянга.
После этого доктора вызвали в полицию Уханя, где заставили подписать документ, утверждавший, что Ли Венлянг «распространял слухи онлайн» и «сильно подорвал общественный порядок».
гендиректор ВОЗ Гебрейесус не говорит об ответственности властей Китая, которые допустили эту ситуацию... коммунистическая власть Китая... она действовала по аналогии старого СССР когда Чернобыль рванул...
Li Wenliang: Chinese academics call for justice for coronavirus whistle-blower Authorities should apologise for reprimanding young doctor who died just weeks after trying to alert the world to the dangers of the contagion If Li's warning had not been treated as a rumour, 'we would not be in such a mess', scholars say in open letter to the government
Просто був випущений бойовий вірус з метою знизити чисельність населення. До речі, у всіх ілюмінатів та масонів одна з найголовніших цілей - зниження населення. Це навіть у їх скрижалях у Джорджії прописане:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8
И кек один умрём в борьбе за это ..."
котятамиброкколи...