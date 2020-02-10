EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  8555  64
Матеріали за темою:
Все про:вірус (221) ВОЗ (53) Китай (388) Гебреєсус (2)

 Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга"

Ситуація з коронавірусом нового типу, яка спостерігається нині, може виявитися лише верхівкою айсберга, існує небезпека його швидкого поширення по світу, вважає глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є кілька випадків передачі вірусу 2019-nCoV людьми, які не були в Китаї. Поява невеликої кількості таких випадків може свідчити про можливість ширшої передачі інфекції в інших країнах; одним словом, ми, можливо, бачимо лише верхівку айсберга", - повідомив Гебреєсус.

Хоча темпи поширення вірусу за межами Китаю здаються поки незначними, вони можуть збільшитися, попередив глава ВООЗ.

"Стримування залишається нашою метою, але всі країни мають скористатися можливостями, які надає стратегія стримування, щоб підготуватися до можливого проникнення вірусу", - наголосив він.

Також читайте: За українцями, які перебувають на лайнері Diamond Princess, після повернення встановлять медико-санітарне спостереження, - МОЗ

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, становила 40,171 тис. осіб, смертельних випадків зафіксовано 908, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

На боротьбу з коронавірусом у Китаї виділено понад $10 млрд, повідомило минулої неділі міністерство фінансів КНР.

Загалом за межами території материкового Китаю зареєстровано понад 350 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, у 30 країнах і районах світу, у двох випадках – у Гонконзі і на Філіппінах - зафіксовано летальний випадок.

Передова група співробітників ВООЗ вилетіла в Китай для надання допомоги китайським колегам у подоланні епідемії та виявленні джерела захворювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174722
 
 
 Топ коментарі
 
Просто нужно отвести врачей и перестать лечить Глава ВОЗ Гебрейесус о ситуации с коронавирусом: "Возможно, мы видим только верхушку айсберга" - Цензор.НЕТ 562
 показати весь коментар
 
Это даже не вершина, а только след на радаре от вируса.
Большое подозрение, что он получен искусственно, тогда это война с применением оружия массового поражения.
 показати весь коментар
 
Цитуєш Нелоха Оманського? Це плагіат. Потрібно вказувати геніального аффтора. Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 9608
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Просто нужно отвести врачей и перестать лечить Глава ВОЗ Гебрейесус о ситуации с коронавирусом: "Возможно, мы видим только верхушку айсберга" - Цензор.НЕТ 562
 показати весь коментар
 
 
Цитуєш Нелоха Оманського? Це плагіат. Потрібно вказувати геніального аффтора. Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 9608
 показати весь коментар
 
 
Это даже не вершина, а только след на радаре от вируса.
Большое подозрение, что он получен искусственно, тогда это война с применением оружия массового поражения.
 показати весь коментар
 
 
Это безумие. Только безумец мог решиться использовать биооружие массового поражения.
 показати весь коментар
 
 
це могла бути випадковість, а не умисний теракт. Крім того дивує такий ажіотаж щодо цього вірусу - смертність від нього складає 1,5-2%, в той час від ***** - смертність поза 50%, а кіпішу такого немає. Цілком імовірно, що цей вірус розроблявся з метою скорочення населення, можливо як такий що дає побічний ефект - безпліддя. І тепер якщо він стане неконтрольованим - то може вимерти все населення, того і така паніка.
 показати весь коментар
 
 
Не клеится картина с вселенским заговором. Население 7,7 млрд и растет быстрее, чем 1,5-2% потерь от вируса. Какой смысл так сокращать население, неся крупные финансовые потери? Был бы заговор, то смертность вируса была бы на уровне 50%!
 показати весь коментар
 
 
Заговор возможен, если рассмотреть с точки зрения не сокращение населения. Нужно рассматривать с точки зрения экономики. Убивать людей не рационально, а вот запугать или приостановить создание ВВП ...
 показати весь коментар
 
Согласен. Эбола, если не провести поддерживающую терапию в медучреждении, вообще смертельный приговор 100%. А коронавирус у многих даже без лечения и обращения к врачам он проходит (в легкой форме). По поводу сокращения населения, гуляет консипрологическая версия о сокращении численности китайских пенсионеров. Слабо верю в такое (сейчас такая почва для конспирологов), но чисто в теории - допускаю.
 показати весь коментар
 
Вот только в Китае нет пенсии! Только для государственных чиновников. А пенсионеров должны поддерживать дети.
 показати весь коментар
 
 
ну, с процентами не такая уж радужная картинка получается, если брать не количество умерших ко всем зараженным, а его же к выздоровевшим. Тогда там под 30% получается.... Исход для остальных пока под большим вопросом...
 показати весь коментар
 
 
Китай, конечно, многих раздражает. Но на данном этапе гасить Пекин невыгодно: ни кацапам, ни американцам.
 показати весь коментар
 
 
Амерам нормально. Что их не устраивает? Одни бонусы.
Только это не Штаты сделали, я так думаю. Не американцы заставляли дебилов с рынка жрать летучих мышей и прочую живность. Дурость людская и глупость - вот причины.
 показати весь коментар
 
 
Столько дешевой рабсилы они во всей Восточной и ЮВ Азии не найдут. Хотя, китайская рабсила стала дорожать. Но пока - альтернативы нет.
 показати весь коментар
 
 
Кацапам как раз выгодно : китайцы массово изготавливают солнечные панели для всего мира
 показати весь коментар
 
Именно поэтому кацапы недавно нефтепровод в Китай провели?
 показати весь коментар
 
Неудачно провели. Китай передумал так много брать . Плюс к тому же у них больше своего начали дбывать.
 показати весь коментар
 
Кого своего? НЕФТЕпровод. Очень даже удачно, по нарастающей идет. Зачем рашке терять рынок сбыта?
 показати весь коментар
 
Вы сами вчитайтесь в то, что пишете: рашка вбухала лярды в транспортировку энергоресурсов в Китай, потом Китай стал "много всего своего добывать" и теперь рашка подкинула вирус, чтоб Китай не поставлял на мировой рынок солнечные панели? Это очень абсурдно звучит.

Да я скорее поверю во второе пришествие Христа.
 показати весь коментар
 
Если не гасить Китай сейчас, он загасит их в ближайшие годы. Убытки от борьбы с вирусом уже более 10млрд. А убытки от паники будут гораздо выше. Гасят не физически а экономически.
Пример с Эболой, убытки от паники в 300 раз превысили затраты на борьбу.
 показати весь коментар
 
Просто, если б это были американцы, то логичнее уже было б рашке вирус подкинуть. Не лепится в эту схему Китай. А рашке Китай тоже нужен - я уже выше написал.
 показати весь коментар
 
В Рашке Еврейский автономный округ уже готовит ЧС по короновирусу. У нас хоть какие - то адекватные меры собираются предпринимать ? Эвакуированные из Китая наблюдаются медиками?

Их передвижение отслеживается? Ау, кто за все то у нас отвечает?
 показати весь коментар
 
 
Применяется очень древнее, но сегодня актуальное средство - "АВОСЬ".
В борьбе с короновирусом оно называется: "авось пронесёт".

 показати весь коментар
 
"Есть несколько случаев передачи вируса 2019nCoV людьми, которые не были в Китае" - Несколько? Несколько?! Лживый мудак!
 показати весь коментар
 
 
Несколько - растяжимое понятие, и те пару десятков вполне входит в это определение.
 показати весь коментар
 
А вчера объявили чуть ли не о победе над вирусом. Не стоит паниковать, наденьте маску и все пройдет. Ан нет. Все сложнее.
 показати весь коментар
 
 
Ну китайцы считают только больных в больницах с установленным диагнозом.
Вполне возможно , что в Ухани в них больше 40к не влазит.
То есть формально больных больше и не будет при любых раскладах.
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, что вся Ухань переболеет рано или поздно. А это, на минуточку, 11 миллионов.
 показати весь коментар
 
Но зато и выздоровевших значит гораздо больше . Те , у которых болезнь легко прошла.
 показати весь коментар
 
Умер врач, который обнаружил коронавирус

http://www.profinance.ru/news/2020/02/06/bwb3-umer-vrach-kotoryj-obnaruzhil-koronavirus.html

Доктор Венлянг первым в декабре 2019 года предупредил общественность о том, что распространение нового коронавируса может принять масштабы эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, напоминает BBC. После этого местные чиновники от здравоохранения провели с врачом беседу и предупредили его об ответственности за распространение этой информации.
«Мы вас предупреждаем, что если вы продолжите быть упрямым и дерзким, а также продолжите эту незаконную деятельность, то вас привлекут к ответственности. Это понятно?», - говорилось в официальном письме в адрес господина Венлянга.
После этого доктора вызвали в полицию Уханя, где заставили подписать документ, утверждавший, что Ли Венлянг «распространял слухи онлайн» и «сильно подорвал общественный порядок».

гендиректор ВОЗ Гебрейесус не говорит об ответственности властей Китая, которые допустили эту ситуацию... коммунистическая власть Китая... она действовала по аналогии старого СССР когда Чернобыль рванул...
 показати весь коментар
 
А после этого опровергли опровержение. Умер.
 показати весь коментар
 
 
Сначала опровергли,а на утро опять сказали,что умер в реанимации.Так что,к сожалению,умер врач.Да и в Китае по этому поводу люди негодуют,учёные даже открытое письмо к правительству написали
Li Wenliang: Chinese academics call for justice for coronavirus whistle-blower Authorities should apologise for reprimanding young doctor who died just weeks after trying to alert the world to the dangers of the contagion If Li's warning had not been treated as a rumour, 'we would not be in such a mess', scholars say in open letter to the government

Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 1285
 показати весь коментар
 
 
Но не надо сравнивать врача, который имеет дело с десятками заболевших в день, и обычного человека, который только один раз вдохнул. Концентрация разная. Обычный человек может переболеть и все.
 показати весь коментар
 
Глава ВОЗ Гебрейесус о ситуации с коронавирусом: "Возможно, мы видим только верхушку айсберга".

Просто був випущений бойовий вірус з метою знизити чисельність населення. До речі, у всіх ілюмінатів та масонів одна з найголовніших цілей - зниження населення. Це навіть у їх скрижалях у Джорджії прописане:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8
 показати весь коментар
 
 
Победили птичий грипп, свиной грипп, эболу - та же участь ждет и коронавирус. Главное что деньги попилят много и вовремя. Готовьтесь через год опасаться следующего вируса.
 показати весь коментар
 
 
какой такой коронавирус? Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,-Гончарук 02.02.20. Основание для беспокойства-как выпросить прощение у кодлана Коломойского за то что назвал пианиста придурком: Зеленский очень умный президент и мудрый человек. Я не давал оценку его знаниям, - Гончарук о "пленках".
 показати весь коментар
 
 
хто це шо задумав з цим вірусом? сто пудов навмисне
 показати весь коментар
 
 
" ...и как один умрем в борьбе за это"))
 показати весь коментар
 
 
"Ми смело в бой пойдем за власть советов
И кек один умрём в борьбе за это Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 669..."
 показати весь коментар
 
 
Позавчора був у СІЛЬПІ. В черзі до кас якась жінка чихнула і пів черги розбіглось в різні боки, клянучи її. Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 1768
 показати весь коментар
 
 
*****, покупатели стоят в аптеке по разным углам, а маску одеть стесняются. Кстати, продавцы в Сильпо в масках ? При обычном гриппе их одевать заставляли. Никаких мер по противодействию той заразе нет . Нами правят рептилоиды, которые хотят очистить землю от людей и захватить ее ? Или у тех, кто отвечает за принятие решений уже есть вакцина, а на остальных им начхать ?
 показати весь коментар
 
 
Швидше за все хто це влаштував вже має захист від цього.
 показати весь коментар
 
 
У мене є 2 два таких респіратори. Застосовував при оббиванні штукатурки коли робив ремонт. Забиті пилом фільтри викидав і набивав туди вати. Фільтувало чудово. В такому і ходитиму в магазин. Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 9000
Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга" - Цензор.НЕТ 1278
 показати весь коментар
 
 
Перевожу текст от Гербария(чи как там его?)- дословно: "Мы, ВОЗ, а также лично я- Гербариус, потребовали от ООН 380 лямов, на войну с энтим вирусом. Но! Нам не спешат вывалить это бабло! Не хотите по-плохому? Ладно! По-хорошему- вам всем будет хуже!". Ото и всё.
 показати весь коментар
 
 
Легкомысленность считаю признаком глупости.
 показати весь коментар
 
 
Утверждение "глубокомыслящего" заказного паникёра- признак далеко не глупости, а явного преступления.
 показати весь коментар
 
_А исполнит. директор ВОЗ подавился брокколи. Насмерть! Аккурат когда завтракал дома перед поездкой на пресс-конференцию, на которой обещал рассказать сенсационную инфу про корону. Такие вот пирожки с котятами брокколи...
 показати весь коментар
 
 
Таки помер. Зебилы, заставьте зебилоидов хоть что - то делать, раз вы их избрали, а не только землей торговать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору