 Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є кілька випадків передачі вірусу 2019-nCoV людьми, які не були в Китаї. Поява невеликої кількості таких випадків може свідчити про можливість ширшої передачі інфекції в інших країнах; одним словом, ми, можливо, бачимо лише верхівку айсберга", - повідомив Гебреєсус.

Хоча темпи поширення вірусу за межами Китаю здаються поки незначними, вони можуть збільшитися, попередив глава ВООЗ.

"Стримування залишається нашою метою, але всі країни мають скористатися можливостями, які надає стратегія стримування, щоб підготуватися до можливого проникнення вірусу", - наголосив він.

Також читайте: За українцями, які перебувають на лайнері Diamond Princess, після повернення встановлять медико-санітарне спостереження, - МОЗ

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, становила 40,171 тис. осіб, смертельних випадків зафіксовано 908, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

На боротьбу з коронавірусом у Китаї виділено понад $10 млрд, повідомило минулої неділі міністерство фінансів КНР.

Загалом за межами території материкового Китаю зареєстровано понад 350 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, у 30 країнах і районах світу, у двох випадках – у Гонконзі і на Філіппінах - зафіксовано летальний випадок.

Передова група співробітників ВООЗ вилетіла в Китай для надання допомоги китайським колегам у подоланні епідемії та виявленні джерела захворювання.