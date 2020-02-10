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 Політика України
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Все про:Денісова (417) житло (208) соцдопомога (62) полонені (752)

 Звільнені внаслідок обміну українці просять посприяти в забезпеченні їх житлом, - Денісова

Звільнені в результаті обміну утримуваними особами між владою України і т.зв. "ДНР" і "ЛНР", які контролють окремі райони Донецької і Луганської областей, 29 грудня 2019 року українці просять Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову посприяти в забезпеченні їх житлом.

"До мене надходять звернення від осіб, які були звільнені 29 грудня минулого року відповідно до домовленостей Тристоронньої контактної групи з урегулювання збройного конфлікту на сході України з проханням посприяти у забезпеченні їх житлом. Адже термін їх реабілітації у ДЗ "Лісова Поляна" закінчується і більшість з них не мають власних домівок", - написала Денісова на сторінці в фейсбуці в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

Також омбудсмен додала, що ініціювала зустріч співробітників Служби зайнятості, щоб вони ознайомили звільнених осіб з послугами центрів зайнятості та надали консультації з пошуку роботи.

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"Інформація щодо майнових потреб була передана в повному обсязі профільним міністерствам", - повідомила Денісова.

Звільнені внаслідок обміну українці просять посприяти в забезпеченні їх житлом, - Денісова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174721
 
 
 Топ коментарі
 
Семьи тех, кто выехал из нынешнего ОРДЛО еще в 2014 и воюют, и ,тем более, семьи выехавших и погибших в войне против рос. оккупантов уже обеспечены жильем?
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Шабашники-таксисты которые попали на подвал из-за своей жадности теперь еще и бесплатно квартиру получат?
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Квартиры им нужны в Киеве, очевидно? Ну, и до кучи скромную офисную работенку на 25 - 30 тыщ для этих утомленных граждан...
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Не факт, что мы позже не узнаем и о таких требованиях от этой публики... Звільнені внаслідок обміну українці просять посприяти в забезпеченні їх житлом, - Денісова - Цензор.НЕТ 3972
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Освобожденные в результате обмена украинцы просят посодействовать в обеспечении их жильем, - Денисова - Цензор.НЕТ 3634 Можт им еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
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чем их еще обеспечить? Может сразу по миллиону долларов каждому?
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Семьи тех, кто выехал из нынешнего ОРДЛО еще в 2014 и воюют, и ,тем более, семьи выехавших и погибших в войне против рос. оккупантов уже обеспечены жильем?
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в селах хаты пустуют и жить некому, а эти товарищи хоят жыть в столице... охиревшие лугандонцы...
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Шабашники-таксисты которые попали на подвал из-за своей жадности теперь еще и бесплатно квартиру получат?
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Квартиры им нужны в Киеве, очевидно? Ну, и до кучи скромную офисную работенку на 25 - 30 тыщ для этих утомленных граждан...
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В принципе нормально.
А ты скажи спасибо что так называемые контролируют только отдельные районы двух областей,а не все районы Киевской в том числе благодаря таким гражданам и ты имеешь офисную работенку за тысячу долларов,а не работаешь за похлебку как твои соплеменники.
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Ватне населення Киева понаехавшее из глухих сел еще при советском саюзе негодуэ.
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СЕЛО КУЛИКОВКА БЕРДЯНСКИЙ Р-Н МОГУ ОТДАТЬ ДОМ
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у мародера маєток величезний - могло б приютити свій антимайдан
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Компенсація, квартира в Києві і таксі до Луганська. Я думаю, що вони гідні цих простих людських потреб. А нам треба думати про наступну партію таких людей як і ми.
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Денісова така денісова... Ну нема вільних квартир навіть для людей, що справді заслужили як захисники (дітям загиблих героїв всім комфортабельне житло дали?). Тож дати їм компенсацію грошима (можна в борг), а ті витрати почати відсужувати у росії. адже це росія тримала їх в заложниках. От хай росія і виплачує їм.
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Особливо не забудьте квартиру дати кускову і бражнікову чи як його, того чорта, що журналіста Радіо Свобода Асеєва били і нирку відбили.
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