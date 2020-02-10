 Звільнені внаслідок обміну українці просять посприяти в забезпеченні їх житлом, - Денісова

"До мене надходять звернення від осіб, які були звільнені 29 грудня минулого року відповідно до домовленостей Тристоронньої контактної групи з урегулювання збройного конфлікту на сході України з проханням посприяти у забезпеченні їх житлом. Адже термін їх реабілітації у ДЗ "Лісова Поляна" закінчується і більшість з них не мають власних домівок", - написала Денісова на сторінці в фейсбуці в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

Також омбудсмен додала, що ініціювала зустріч співробітників Служби зайнятості, щоб вони ознайомили звільнених осіб з послугами центрів зайнятості та надали консультації з пошуку роботи.

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"Інформація щодо майнових потреб була передана в повному обсязі профільним міністерствам", - повідомила Денісова.