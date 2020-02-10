 Компанії з РФ можуть постачати газ в Україну, - Коболєв

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в межах існуючого українського регулювання якась компанія з російської сторони, наприклад, "Газпром", може прийти до оператора ГТС і сказати, що хоче забронювати потужності для входу в Україну з постачанням якійсь українській компанії.

"У межах чинного регулювання, якщо вони виконають усі вимоги за фінансовими гарантіями, щодо забезпечення, оператор не матиме підстав відповісти "ні". Якщо тільки не будуть ухвалені якісь інші політичні рішення, правоохоронних органів або РНБО, які заборонять це робити. Таке вікно наразі залишається відкритим", - зазначив він

На запитання про те, чи немає зараз якихось стопорів, щоб постачати газ із Росії в Україну, глава правління відповів: "принаймні, мені про такі стопори зараз невідомо".

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