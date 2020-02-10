 Компанії з РФ можуть постачати газ в Україну, - Коболєв

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в межах існуючого українського регулювання якась компанія з російської сторони, наприклад, "Газпром", може прийти до оператора ГТС і сказати, що хоче забронювати потужності для входу в Україну з постачанням якійсь українській компанії.
"У межах чинного регулювання, якщо вони виконають усі вимоги за фінансовими гарантіями, щодо забезпечення, оператор не матиме підстав відповісти "ні". Якщо тільки не будуть ухвалені якісь інші політичні рішення, правоохоронних органів або РНБО, які заборонять це робити. Таке вікно наразі залишається відкритим", - зазначив він
На запитання про те, чи немає зараз якихось стопорів, щоб постачати газ із Росії в Україну, глава правління відповів: "принаймні, мені про такі стопори зараз невідомо".
У тебе є вибір серед кількох енергокомпаній, що постачають електроенергію. Одна з тих компаній відома тим, що ******** диктувати свої умови клієнтам- у які магазини ходити, що їсти, кого поставити управдомом, куди літати відпочивати. Інакше серед зими відключить живлення.
Кого ти обереш- компанію диктатора, чи звичайного бізнесмена, якому від тебе потрібні лише гроші?
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
Я зрозумів, хто «мародер»
В часи війни з народу дер...
А те, що цінне для військових?
Давно у депутатів нових.
Я розповів про чорнозем,
Який сторіччя бережем.
Військові за нього воюють,
А «слуги» ним уже торгують.
Тут зрозуміло, хто й «барига»,
Про це нам написала книга...
Хто, як шахрай у вас забрав,
І вас красиво наї…(обманув).
09.02.2020 р.
Анатолій Березенський
А де газ українського видобутку ?
Виталий Портников.
"Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский.
Это будет очередной кровавый милиардер.