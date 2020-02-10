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 Політика України
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Все про:газ (1177) Нафтогаз (721) Росія (26400) Коболєв (213)

 Компанії з РФ можуть постачати газ в Україну, - Коболєв

У межах існуючого українського регулювання російські компанії зможуть постачати газ в Україну.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в межах існуючого українського регулювання якась компанія з російської сторони, наприклад, "Газпром", може прийти до оператора ГТС і сказати, що хоче забронювати потужності для входу в Україну з постачанням якійсь українській компанії.

"У межах чинного регулювання, якщо вони виконають усі вимоги за фінансовими гарантіями, щодо забезпечення, оператор не матиме підстав відповісти "ні". Якщо тільки не будуть ухвалені якісь інші політичні рішення, правоохоронних органів або РНБО, які заборонять це робити. Таке вікно наразі залишається відкритим", - зазначив він

На запитання про те, чи немає зараз якихось стопорів, щоб постачати газ із Росії в Україну, глава правління відповів: "принаймні, мені про такі стопори зараз невідомо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174718
 
 
 Топ коментарі
 
УРАААА!!! А це вже не бізьнєс на краві? Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев - Цензор.НЕТ 967
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Никак это Порошенко не успокоится. Только и может, что вставлять палки в колеса велосипеда зеленских Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев - Цензор.НЕТ 6371
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Никак это Порошенко не успокоится. Только и может, что вставлять палки в колеса велосипеда зеленских Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев - Цензор.НЕТ 6371
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И мамочке в США толику малую на пропитанийо...
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А що з приводу зекупки газу у окупантів і вбивць 14 000 українців? Це вирішує коболев? Ні. Це вирішують оржель, єрмак, зеленський, коломойський
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Шановна, а вас не засмучує факт, що у "словацького газу" "ноги ростуть" від фірм, котрими володіють українці?
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Мене засмучує співпраця з вбивцями. Вас і питати не буду. Ви за співпрацю з окупантом. Ви за совок. За "старшегобрата". Кров українців вас не турбує
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От тільки не треба тут насипати образами. Я також вам можу нагадати недавній випадок, як ви тут "налайкали" відвертому українофобу лише за те, що він там щось проти мене написав.
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цивілізований бізнес не має ознак національностей.
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Да, возможно. Но в таком случае кацы платили за транзит этого газа по территории Украины. , что в значительной степени компенсировало Украине стоимость этого самого газа. Но вам, зебилам, этого не понять.
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Куда ж нам до вас диванных геапалитегав...
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Ты сказал не так, значит с газом нельзя, а в остальном можно. Ну, с России газ нам идет, но платим через кого то, но дороже. А оно нам нужно, они все равно свое берут .А покупаем мы у них многое и чего то никто не возмущается, а вот за газ да.
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Так напряму ви кацапи вже раз перекривали кран . *********** на ті самі граблі ?
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Скоро, через год, себе на х...... прицепишь кран, будешь его крутить и вперед, и взад. На ПОТОКЕ - 2 будут наживаться твои други, а ты будешь х....... сосать и радоваться за них. А х..... ли, ПАТРИОТИК.
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Если это так, то надо срочно менять законодательство.
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Де нацдружини, Семенченко, Парасюк?! Компании из РФ могут поставлять газ в Украину, - Коболев - Цензор.НЕТ 9561
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Я уверен что газ надо покупать у Словакии. Да, он будет дороже и тем же российским. Но когда деньги за газ проходит через словацкую прокладку - то газ автоматически отчищается от крови.
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через словацкую прокладку газ отчищается от "братской" любви.
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Та це місцевий дурник. Хоче рускава міра, хоча ніколи його не бачив.
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Можно скрепно, дидовским методом погрузить в русский мир: посадить в вагон-скотовоз и отправить в дыныры.
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Для тупеньких кацапчиків- при купівлі напряму у расєйки вона починає диктувати свої умови не лише у газовому секторі, а й в політичному, інакше кажучи- "атключім газ". При купівлі через Словакію- ми позбавляємось цього шантажу. Така плата за незалежність.
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Покупать ты можешь хоть у Санта Клауса. Но если его отбор идет на границе Украины и кацапии - то вентиль всегда в руках кацапии, и "заплативший за незалежність" в панике придумывает свою акцию "прикрути", как было в начале марта 2018 года.
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А у кацапов появился волшебный вентиль, который в одной трубе словацкий газ для словаков пропускает, а словацкий газ для украинцев - нет?
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Дурник, відбір на кордоні ведеться вже купленого Словакією газу))) яке ж ти недолуге)))
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Він не кацапська маріонетка, він професіонал - тобто йому байдуже на кого працювати, головне - достойна плата за професіоналізм. Як кажуть нічого особистого.
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правильна, газ нужно покупать как можно дороже, например в америке
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Ne doroze jesli finy naciali pokupat s ameriki zyzeni gaz.Oni govoriat na 20% desevle polucajetsia cem s gazproma
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Гіпотетична ситуація.
У тебе є вибір серед кількох енергокомпаній, що постачають електроенергію. Одна з тих компаній відома тим, що ******** диктувати свої умови клієнтам- у які магазини ходити, що їсти, кого поставити управдомом, куди літати відпочивати. Інакше серед зими відключить живлення.
Кого ти обереш- компанію диктатора, чи звичайного бізнесмена, якому від тебе потрібні лише гроші?
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А коли попроситись до складу Кацапії то газ буде дешевше ніж сябрам .
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Зебобики зарабатывают на крови. По приколу! Какая разница! Хуже не будет!
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Если США со своим МВФ не хотят помогать Украине,значит Украина будет искать альтернативные пути .
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Рыбка гуппи! Угадай с одного раза, почему США и МВФ не хотят помогать с лета 2019 года?
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Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
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Не буде відпочивати по оманах за чийсь кошт(читай не буде корупціонером) - теж брехав.
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ВІДШУКАЛИСЬ МАРОДЕРИ.
Я зрозумів, хто «мародер»
В часи війни з народу дер...
А те, що цінне для військових?
Давно у депутатів нових.

Я розповів про чорнозем,
Який сторіччя бережем.
Військові за нього воюють,
А «слуги» ним уже торгують.

Тут зрозуміло, хто й «барига»,
Про це нам написала книга...
Хто, як шахрай у вас забрав,
І вас красиво наї…(обманув).
09.02.2020 р.
Анатолій Березенський
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Су...коблева ..!
А де газ українського видобутку ? Компанії з РФ можуть постачати газ в Україну, - Коболєв - Цензор.НЕТ 3098
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На своєму газі доляри не крутяться. А тут купив-продав і маєш навар.
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Компании из РФ могут поставлять газ в Украину.- А чего стесняться? Раз хозяин сказал:Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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Коломойша візьма у росіян 100 млрд.доларів, а вас віддасть у раби. Ха-ха. Хіба не попереджали?
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Зебилов это устраивает?хоть сри на голову но всеруся но не покорюся,шо лохонулися обравши Зе,понятно очень трудно признаться в этом и они его не критикуют как делали избиратели Порошенко но потом признали и стали именно они его врагами,его же пороха избиратели,свои,а зебилы появились позже и добавились,но всё идёт в сравнение оказалось что может быть хуже чем "хуже не будет"
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Точнее пародия на президента.....как ни крути....
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Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!
Виталий Портников.
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У ПРОСТИТУТА ПОРТНИКОВА ОТ РОЖДЕНИЯ В ГОЛОВЕ ПУСТО! ОДНА У НЕГО МОЗГОВАЯ ИЗВИЛИНА, ДА И ТА ЭТО ЕГО ПРЯМАЯ КИШКА !
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Шакал да и только. Ему плевать на то что говорят рашенские политики -
"Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский.
Это будет очередной кровавый милиардер.
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Верніть Петра! При Петі такого не було ! )))
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Ніякого Петра! Цю зелену юшку, що ви зварили - ви повинні з"їсти до останньої ложки.
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Ото якраз ту юшку Петя і заварив. Щось з пам`яттю у вас неважно.
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Т.е. финансировать террористов нефте и газо долларами можно?
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Це вже нові бариги на крові, чи ще старі?
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Важко уявити Сталіна який підтримує економічні зв'язки з Гітлером,а також думає як надіслати мешканцям окупованого Києву пенсії та дешеві продукти і в окупованому Криму налаштувати водопостачання. Вся ця турбота буде лише на користь окупантові!
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Давит Блазень на Коболева. И, похоже, додавил. Компанії з РФ можуть постачати газ в Україну, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4419
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"например, "Газпром", может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании." Уже, наверное, и такая компания создана, далее эта какая-то укр.компания ( аналог Росукрэнерго, только там совладельцем был фирташ, а здесь будет беня) будет расширять свое присутствие на укр. рынке и все вернеться на круги своя
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Знову за старе ці крєпкі хазайствєнікі. А от цікаво,цьому мудаку відомо,що Україна займає друге місце в Европі за запасами природного газу після Норвегії? І от якого такого буя ми не добуваємо свій власний,а чомусь повинні купувати його у кацапів?
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Нормальный высер,типа будьте готовы, мы уже всё решили,а у него же был рамс с коломойским,он посадить его угрожал от и усё, взял за яйца тоскливого менеджера милионера,не за бесплатно конечно, а он и не сопротивляется, еврейско манкуртская революция идет полным ходом,мама сыночка в окоп,за то дома..... как хорошо путинский газ греет,кайф просто,дурдомовцев пол страны
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если это будет , деребану Нафтогаза писец , и мамка останется голодной
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Компанії під назвами ФСБ та МО РФ вже ефективно постачають на нашу територію зброю та найманців. Але нам цього замало.
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А КТО РАЗРЕШИЛ СОРТИРНОЙ КРЫСЕ КОБЕЛЁВУ ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ ? ЗЕЛЁНАЯ ШМАРКЛЯ ?
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Этот придурок ещё б предложил через ордло поставки . Как сказал Порох (Нет ничего дороже - российского газа) прав на 100%
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Конечно же нужно помочь Куйлу, ведь пида.расе.янский газ девать уже некуда, ну а Зе!Оманский всегда рад услужить - то с НГ поздравит, то электроэнергию купит, теперь очередь и до газа дошла.
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Цей кончений Мефістофель ще не нажрався?
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Ну значит теперь кацапы будут поставлять газ фирташу, ахметке, новинскому, бене и прочим олигархам по спецценам в обмен на лояльность. Такой себе легализированный подкуп, опыт подкормки мертветчука просто перенесут на всех остальных.
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