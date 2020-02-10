 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 42 людини, на водних об'єктах - 16, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникли 2 надзвичайні ситуації, в результаті яких загинули 8 людей і постраждала 1 людина.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 211 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 76 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року в Україні понад 200 осіб загинули під час пожеж, - ДСНС

Ліквідовано 916 пожеж, врятовано на пожежах 23 людини і не допущено знищення вогнем 473 будинків і 38 од. техніки. На пожежах загинуло 42 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 288 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 120 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 478 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 16 осіб.