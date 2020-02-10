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 Події, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1283) Крим (8735) моряки (779) санкції (2504) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (34)

 Мінветеранів ініціює санкції за незаконне затримання українських моряків

Фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-морських сил України, а також проти так званих "слідчих", "прокурорів" і "суддів", які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

За результатами проведеної роботи, зокрема спільно із "Кримською правозахисною групою", працівники Мінветеранів підготували Проєкт розпорядження про застосування обмежувальних заходів (санкцій) проти кількох десятків осіб.

Проєкт направлено на погодження до профільних органів влади. Після його погодження Проєкт розпорядження буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України і у разі ухвалення Урядом він стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення про застосування санкцій.

"Мінветеранів наголошує, що права людини - це основні права, які не підлягають обговоренню і є незаперечними, а їхнє порушення є найбільшим злочином проти людини", - наголосив начальник управління з питань АРК і міста Севастополя Сергій Мокренюк.

Читайте також: Призупинення РФ слідства проти українських моряків - процесуальний гачок, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174713
 
   
 Топ коментарі
 
Лучшие санкции - увеличение численности снайперов на фронте. И дать им нормально работать.
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Здається мені, що після того, як Денисова яка діяла від імені держави Україна, взяла моряків на поруки, визнавши тим самим їхню вину, вести розмову про якісь санкції вже запізно.
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Не ми лижемо , а вождь риго -ватних зєбуїнів Янелоха.
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Лучшие санкции - увеличение численности снайперов на фронте. И дать им нормально работать.
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ребята..... идите со своими санкциями подальше..... теперь мы кацапу жопу лижем.....
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Не ми лижемо , а вождь риго -ватних зєбуїнів Янелоха.
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Це ще Ірина Фріз зі своєю командою зібрала... Нинішня - навряд чи приклала до цього руку; в них профільна тема нині: бабло для переселенців і пенсії для ордло...
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Здається мені, що після того, як Денисова яка діяла від імені держави Україна, взяла моряків на поруки, визнавши тим самим їхню вину, вести розмову про якісь санкції вже запізно.
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А те, кто постоянно пытаются взять на поруки всяких антоненок и кузьменок - тоже признают их вину или как?
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Ти побачив зв'язок між фальсифікації справ в інтересах певних популістів у владі проти волонтерів і ветеранів, яких зі зневагою називає зменшеним вюіменами і дурістю, ююяка межує з державною зрадою з метою піару тих жепопулістів у владі? Так. Там є прямий за' зок - дебілізм зі сторони влади.
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Как мёртвому припарки это теперь, после "обмена"...
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В стране 11 миллионов пенсионеров с пенсией 3 000 гривен, недостаток лекарств, задолженности по зарплате миллиардные, а тут десятки если не сотни чиновников с окладом в 20 000 (не считая премий) занимаются хней потому что эти санкции России как мертвому припарка, они даже о них не узнают. Ну а украинские старики, дети, раненные, больные уже ощущают это на собственной шкуре.
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Ина тех, кто их, моряков, послал туда??
🤔
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Ты про что, ублюдочек?
Про украинский корабль из украинского порта в украинский порт?
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Санкции? Не уголовное дело? Или это дополнительно к делу? Впрочем, это все уже не имеет значения. Зеленый пшик, не больше.
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Це ті кораблі що панамський мародер подарувало партньору х уйлу разом із моряками?
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Ты про что, ублюдочек?
Про украинский корабль из украинского порта в украинский порт?
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