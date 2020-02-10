 Мінветеранів ініціює санкції за незаконне затримання українських моряків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

За результатами проведеної роботи, зокрема спільно із "Кримською правозахисною групою", працівники Мінветеранів підготували Проєкт розпорядження про застосування обмежувальних заходів (санкцій) проти кількох десятків осіб.

Проєкт направлено на погодження до профільних органів влади. Після його погодження Проєкт розпорядження буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України і у разі ухвалення Урядом він стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення про застосування санкцій.

"Мінветеранів наголошує, що права людини - це основні права, які не підлягають обговоренню і є незаперечними, а їхнє порушення є найбільшим злочином проти людини", - наголосив начальник управління з питань АРК і міста Севастополя Сергій Мокренюк.

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