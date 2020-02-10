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Все про:NASA (24) космос (171) МКС (11)

 NASA в останній момент скасувало запуск створеної за участю України ракети-носія Antares з кораблем Cygnus із вантажем для МКС

У зв'язку з несприятливими погодними умовами і виниклими технічними проблемами на старті запуск ракети-носія Antares із вантажним космічним кораблем Cygnus корпорації Northrop Grumman до Міжнародної космічної станції (МКС) відкладено на кілька діб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

"NASA перенесло щонайменше на четвер 13 лютого о 04:05 (за часом Східного узбережжя США) наступну спробу запуску у зв'язку з несприятливим прогнозом погоди в майбутні дві доби і часом, необхідним для вирішення проблеми наземного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Запуск планувалося здійснити в понеділок з космодрому NASA Воллопс, розташованого на однойменному острові біля атлантичного узбережжя американського штату Вірджинія.

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Корабель у межах комерційного контракту NASA з корпорацією Northrop Grumman, якій належить ракета-носій і автоматичний вантажний космічний корабель, має доставити на МКС близько 3,6 тонни вантажу, зокрема продовольство, а також обладнання та матеріали для проведення десятків наукових досліджень.

Це буде вже 13-й політ космічної "вантажівки" корпорації Northrop Grumman до МКС. Був також ще один невдалий запуск у 2014 році, коли корабель не долетів до станції внаслідок аварії ракети-носія Antares. Перший успішний запуск Cygnus відбувся 18 вересня 2013 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174706
 
 
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А не надо баловать. Пусть поголодают. NASA в последний момент отменило запуск корабля Cygnus с грузом для МКС - Цензор.НЕТ 656
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Оце добре. Може хоч на МКС коронавіруса не буде...
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