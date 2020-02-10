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 Політика України
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Все про:Кабмін (3656) спорт (812) Шовковський (5) Гончарук_Олексій (650) Міністерство культури, молоді та спорту (28)

 Ідею призначення Шовковського главою Мінспорту ми ще серйозно не обговорювали, - Гончарук

Колишній воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський може очолити Міністерство молоді та спорту.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гончарука, він запропонував кандидатуру Шовковського на посаду міністра молоді і спорту, але серйозно цю ідею в уряді ще не обговорювали.

"Це яскрава ідея, подумати про Олександра (Шовковського. - Ред.) як про можливого урядовця, вона виникла у мене, але серйозно ми її ще не обговорювали", - пояснив Гончарук.

Крім того, прем'єр повідомив, що Кабмін хоче посилити свій економічний блок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук: Щодо кадрових призначень раджуся з Богданом, Єрмаком і Зеленським, але рішення ухвалюю сам

"Точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури", – наголосив Гончарук, додавши, що це може бути новий віцепрем’єр.

Також, за його словами, планується посилити соціальний блок, бо в Україні понад 10 млн людей живуть за межею бідності.

При цьому прем'єр спростував твердження, що співбесіди з кандидатами на посади в Кабмін проходять в Офісі Президента.

"Вони проходять в уряді", - додав Гончарук.

Прем'єр також згадав, що було багато фейків про те, що нібито міністри отримують по 200-400 тис. зарплати.

Читайте: Новостворене МінТОТ може очолити представник України в політичній підгрупі ТКГ Резніков, - Гончарук

"Це не відповідає дійсності, але правда, що у нас був безлад у преміях та зарплатах. Тому ми ухвалили рішення, що зарплата урядовця буде від 3 до 5 середніх зарплат, а рівень усіх цих надбавок може бути обмежений лише розміром одного окладу. Тобто в реальних грошах це буде від 30 тис. до 50 тис. грн", – наголосив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174705
 
 
 Топ коментарі
 
І він за ради Шовковського поділить одне міністрерство на два чи три.
Кількість бюрократів зростає...і всі вони хочуть високі зарплати.
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В кабміні виділили місце для ще трьохсот співробітників... Це тільки бариги штат скорочували, а для "країни в смартфоні" все треба навпаки робити звичайно.
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а идеи сдрыснуть в связи со своей полной обструкцией головного мозга еще не возникло?
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а идеи сдрыснуть в связи со своей полной обструкцией головного мозга еще не возникло?
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І він за ради Шовковського поділить одне міністрерство на два чи три.
Кількість бюрократів зростає...і всі вони хочуть високі зарплати.
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Так до цього було ..Мінкульт і Мінспорт !..
То *зелені * (в турборежимі ) своїх пропихували .
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Стабілізєц насувається... Врятує тільки коронавірус.
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так, пєтікі, Шовковский уже сєпар? чи ще ні? чи стане сєпаром тоді, коли його почнуть ставити міністром і не раніше?
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СоШо, не лезь в эту яму с отбросами, не пачкайся.
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Кабмін Гончарука нині - уболівальницький сектор, підбирають стартовий склад улюбленого клубу на чергову гру. Незважаючи ні на травми, ні на дисквалфікації. ні на сімейні обставини, тим більше - на готовність грати на високому рівні.
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То високі зарплати міністрів - то фейки? 🤔 Як людина на такій серйозній посаді може бути такою брехливою? І як 10 мільйонам, які ж вкть за межею бідності, може допомогти ще один віці-прем'єр? Чому в інших країнах не борються з бідністю, множачи віце-прем'єрів? Чому там вводять субсидії? І я сумніваюся, що СаШо буде самовбивуею своєї репутації волонтер і патріота.
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В кабміні виділили місце для ще трьохсот співробітників... Це тільки бариги штат скорочували, а для "країни в смартфоні" все треба навпаки робити звичайно.
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Тоді вже й Лолу Мілявську чи Повалій на міністра культури, Сивоху на мінсоцполітики (він так про пенсіонерів печеться) та бабцю Бєню на посилення економічного блоку. Бо якаж різниця, гірше ж не буде, так?
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Очень "мудрая" идея, назначить человека на должность, который ни одного дня не работал на гос. службе. А в прочем какая разница
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Я тобі відкрию *секрет *. Колишній барижний міністр Жданов взагалі у дитинстві був звільтнений від занять фізкультури !?
.ПС ..А хто з *зелені * працював раніше на держпосадах ?
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Шовковський розумний інтелігентний хлопець, але не адміністратор. Мені буде його шкода, якщо погодиться.
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Пусть Сашо попробует... Спорта не жалко=)
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Шовковского в министры - это правильно пр условии, если бывшую тёщу назначить госсекретарём того же министерства - будет, шо в Ютуб выложить.
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