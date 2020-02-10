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Все про:вірус (221) корабель (677) Японія (218)

 Коронавірус виявили у ще 60 пасажирів круїзного лайнера в Японії. Загальна кількість заражених сягнула 130

На круїзному лайнері Diamond Princess, який поміщений на карантин у порту в японському місті Йокогама, повідомили про 60 нових випадків коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Japan Times.

Інформація про нових хворих стала відома вранці в понеділок, 10 лютого, після того, як повідомлялося про 70 підтверджених випадків зараження вірусом. У підсумку загальна кількість пацієнтів із судна сягнула 130.

У понеділок японський уряд також оголосив, що розглядає питання про проведення перевірок на наявність нового коронавірусу для всіх членів екіпажу і пасажирів на борту круїзного судна.

Пасажирам дозволять зійти з Diamond Princess лише після того, як стануть відомі всі результати обстежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 908, інфіковано 40,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess у Японії. Нині заражений коронавірусом українець знятий з круїзного лайнера і доставлений до японської лікарні. Українець щонайменше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174704
 
 
 Топ коментарі
 
То вони там всі захворіють....
А лікування і досі не винайшли.
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Скорей всего там большинство уже заболевших... Просто не у всех еще проявились симптомы.
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И это все от одного китайца....
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Ребятки, в рашке Еврейский автономный округ уже готовится ЧС по короновирусу. У нас подобные умники в стране есть ? Хоть бы доктора и аптекари маски одевали.
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У меня в знакомых - мамаша парня , который цирке китайском на заработках. Недавно был в гостях. Когда приезжает - уезжает - непонятно. Мама - в благодушном настроении, говорит, что вирус - это утка. Когда ее вижу, хочется три маски сразу одеть, а на ту дуру - презерватив в полный рост.
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Это уже наверно вторая или третья волна заражения. Заразность высокая. Даже очень. И это плохо Но пока умерших нет. И это хорошо.
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Це поки пацієнтів менше ніж можливостей у медицини, а от як тільки стане навпаки...
В Україні на всю державу АЖ десять апаратів позалегеневого насичення крові киснем, частина яких з різних причин не працює.
Так що якщо що...
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То вони там всі захворіють....
А лікування і досі не винайшли.
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Яке може бути лікування бойового вірусу?
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Скорей всего там большинство уже заболевших... Просто не у всех еще проявились симптомы.
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Согласен. А у некоторых вообще проходит в легкой форме - а все равно уже заразные.
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_И не всех протестировали. Кто сдал тест - волокут в изолятор. У кого незачёт - карантин и гуляй пока.
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Написано, что все пассажиры сидят в каютах и им еду приносят под двери. С экипажем не общаются. И друг с другом тоже, только с тем, кто в каюте.
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Так добре якщо в каюті чоловік і жінка, а якщо два мужики і обидва НЕ голубі...
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на этом лайнере общая система вентиляции, заболели практически все
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І залишаться в живих тільки екіпажi підводних човнів які перед новим роком вийшли в далекі походи і народ який сидить на станціях в Антарктиді ...
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_В отдалённых, уединённых и отрезанных от цивилизации местах также. А исполнит. директор ВОЗ подавился брокколи... Насмерть! Аккурат когда завтракал дома перед поездкой на пресс-конференцию, на которой обещал рассказать сенсационную инфу про корону. Такие вот пирожки с котятами брокколи.
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Ну, если разносчик - редкое животное пангалин, то это объясняет, почему болеют в уединенных местах : потому что он там водится.
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А тим часом кацапський "Аерофлот" продовжує свої рейси до Китаю. Возять бацилу, аж гай шумить.
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Если вирус создавался в лаборатории, то правительство признает это?
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Чье правительство? РФ? Конечно нет. Что они против китайцев биологическое оружие применили? Или может несознательно, нечаянно. О чем ты говоришь?
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Малоросс, кода даёшь ссылку, сам читай статью. :D

"Учёные Южно-Китайского сельскохозяйственного университета изучили более 1000 метагеномов диких животных и выяснили, что наиболее вероятным промежуточным переносчиком коронавируса нового типа 2019-nCoV являются панголины."
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Ну да. На 99% сходится. Потому и говорю: скорее всего - это животное. Но ты предположил, что в лаборатории. Ну вот если это предположить, то вряд ли в РФ сознаются .
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Ситуация с пароходом напоминает Десять негритят. Обреченность и безысходность.
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