Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Japan Times.
Інформація про нових хворих стала відома вранці в понеділок, 10 лютого, після того, як повідомлялося про 70 підтверджених випадків зараження вірусом. У підсумку загальна кількість пацієнтів із судна сягнула 130.
У понеділок японський уряд також оголосив, що розглядає питання про проведення перевірок на наявність нового коронавірусу для всіх членів екіпажу і пасажирів на борту круїзного судна.
Пасажирам дозволять зійти з Diamond Princess лише після того, як стануть відомі всі результати обстежень.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess у Японії. Нині заражений коронавірусом українець знятий з круїзного лайнера і доставлений до японської лікарні. Українець щонайменше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом.
В Україні на всю державу АЖ десять апаратів позалегеневого насичення крові киснем, частина яких з різних причин не працює.
Так що якщо що...
А лікування і досі не винайшли.
котятамиброкколи.
"Учёные Южно-Китайского сельскохозяйственного университета изучили более 1000 метагеномов диких животных и выяснили, что наиболее вероятным промежуточным переносчиком коронавируса нового типа 2019-nCoV являются панголины."