 Зеленський дуже розумний президент і мудра людина. Я не давав оцінку його знанням, - Гончарук про "плівки"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю для УП.

"По-перше, я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія", - сказав прем'єр.

Як вважає Гончарук, Зеленський – "президент дуже розумний". Окрім цього, очільник Кабміну каже, що Зеленський "хороший менеджер і доволі мудра людина".

"І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях", - додав Гончарук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна. ФОТО

Прем’єр стверджує, що Зеленський відіграє вирішальну роль у діяльності Кабміну. "Для нас, для уряду, він є таким камертоном - клієнтом, замовником, тому що він насправді доволі тонко, на мою думку, відчуває настрої людей і їхні потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми ухвалюємо", - пояснює очільник уряду.

Крім того, Гончарук зазначив, що президент не втручається в політичні речі і не займається мікроменеджментом.

Нагадаємо, 5 лютого працівники СБУ прийшли з обшуком в один з офісів телеканалу "1+1" у справі про прослуховування прем'єра Олексія Гончарука.

Президент Володимир Зеленський заявив, що записи наради Гончарука заливали в інтернет з техніки "1+1".

Увечері 15 січня в мережі опублікували нібито аудіозапис наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У нараді, окрім Гончарука, нібито брали участь люди з голосами, схожими на заступницю глави Нацбанку Катерину Рожкову та міністерку фінансів Оксану Маркарова.