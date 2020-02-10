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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (883) МЗС РФ (556) посол (584) Росія (26400)

 Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров

Посла України було відкликано з Москви за ініціативою Києва, але Росія буде не проти його повернення, заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Российской газете", опублікованому 10 лютого.

За словами Лаврова, РФ також може розглянути можливість направлення свого посла в Україну.

"Українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, правда, нібито хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти", - сказав Лавров.

Глава російського МЗС також розповів про свою зустріч з українським колегою Вадимом Пристайком на нормандському саміті в Парижі.

"Зі своїм нинішнім українським колегою Вадимом Пристайком я бачився наживо один раз - на Нормандськиму саміті в Парижі в грудні 2019 року. Була якась пауза, ми привіталися, обмінялися кількома фразами. Власне, у нас і приводів для контактів більше не було, бо про двосторонні зустрічі, про візити один до одного зі зрозумілих причин не йдеться. Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини", - сказав російський міністр.

Також читайте: Зеленський виконує зобов'язання стосовно Донбасу, "незважаючи на істерику неонацистів", - Лавров

При цьому Лавров виступив проти створення бар'єрів між двома країнами, зокрема шляхом скасування авіасполучення і скорочення залізничного, вказавши, що контакти важливі для обох сторін.

"Нерозумно постійно зводити якісь бар'єри, то для авіасполучення, потім для залізничного транспорту та й просто для спілкування. Хтось з'їздив до Криму, і все - людина викреслена зі списку тих, з ким українці можуть не те що тиснути руки, а взагалі навіть зустрічатися. Це дикість, націонал-радикалізм ультрарозливу", - повідомив Лавров.

Нагадаємо, Київ відкликав посла з РФ у 2014 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174700
 
 
 Топ коментарі
 
"какая разница"? патриоты топившие за зелю теперь хавайте. будет и посол и вода в крым. вы тоже сделали это
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Дикость это аннексия Россией Крыма.
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"какая разница"? патриоты топившие за зелю теперь хавайте. будет и посол и вода в крым. вы тоже сделали это
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Если пришлют - "послать посла"! "Лошадь" вбрасывает специально провокационные месседжи... Бьет по нервам... Дочю забери из "пиндосии в свою "скрепную орду", мразь!
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Ну да, при пэпке ведь пускали воду в Крым.
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І це вже СІНДРОМИ початку лихоманки жидо-фашистської імперії пукіна... Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 6409
До 2030р у них в економіці СТОГНАЦІЯ а вже після 2030р закінчуються можливості розвитку газо-нафтової галузі і почнеться ОБВАЛЬНЕ скручування економіки.. Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 9109
А все Ж йде до того що за ці 10 років зменшити свої витрати на війну та протистояння з заходом фєдєрастам не вдасця.. от і сіпаються в передсмертних судомах Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 6798
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і клован, за якого ти притопив. Адже він - ні слова про агресора, який анексував Крим. І навіть ні слова про війну, яку він розвязав - та хоча би отут, на аудієнції у Папи: https://censor.net.ua/news/3174587
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_Да. Зельц - предатель и враг! И разворачивает Украину под управление расии. А раньше неясно было, что ли?
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Які ці кацапи підлі. Вбивають і посміхаються. Хто каже кацапи нам друзі або кацап, або дибіл.
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так то воно так...
але які таких як пукін-лавров-жиріновський-мєдєдєв..(а таких там в мішпусі 75%!!) кацапи...? Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 6057 вони ж совки=ашкєнази..Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 1449 і не сповзай з теми=хто і як в фєдєрастії і діти знають Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 4451
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Бабича з контори проштовхуватимуть, однозначно. Для контролю над Бубочкою.
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це знов перед посольством шабаші будуть. но русскі - мазохісти.
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ну вот и помирились...))))
зеля слил ВСЕ и украину туда же ))
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Да пошли вы ***** со своими послами . Вашего дерьма и так кругом хватает .
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Это все равно как насильник предлагает своей жертве интимные отношения, чего уж там один ведь хер трахнул! Правда зелебобики?!
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от кого Лошадь получил сигнал? Ермак нашептал, что можно попробовать?
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Достатньо ваших "послів" в Криму і Донбасі.
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Почекай Лаврушо ... зашлють якого-небудь чергового клоуна..В них не заіржавіє з такими кадрами
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"Россия готова отправить посла в Украину, - Лавров" - Зеленский готов принять русского посла.
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Поклонська проситься, аж стогне від передчуттів!
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у тексті - каша. хто кого куди відправляє? заголовок про одне, сміст про інше.
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Вкотре вітаю зелебобів.
Ви ж цього прагнули !
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нормальні - це як?
Окупація Криму і Донбасу - що з цим робити? Хто що повинен?
Давай, колися, анонімомайзер.
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Крым отжали,уже убили 1300 украинцев,завалили боинг и свалили на нас,гонят эшелоны танков и б.к.на Донбас,устраивают сафари для своих ушлепков на Востоке... Вот и посла пора пришла, ****ь, прислать! Ура товарищи! Бурные овации.... Куда мы котимся???
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вимущена необхідність
оскільки Зеленський прибрав друга поросенки медведчука, то виникла потреба в комунікаціях кремля з опзж і пес
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будеш спамити сам себе в дупу
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КГБистские шныри уже копытом бьют . Да и Бубочка заждался .
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Поста РФ Зурабова отозвали перед аннексией Крыма и вторжением в Донбасс. Пусть сначала убираются из Крыма и Донбасса, а потом подумаем, нужен ли нам посол.
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Терористка Юлія Прасолова, засуджена українським судом (ще "з-за Порошенка") за підрив в Маріуполі в березні 2017 року автомобіля, в якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш; і яку президент України Володимир Зеленський видав Росії в обмін на полонених; через півроку розповіла "Новым русским сенсациям" про "зверства карателей" СБУ. Відео опубліковано на YouTube-каналі російського пропагандистського телеканалу НТВ.

"У катівнях "маніяка" її катували вогнем, принижували, ґвалтували, били і душили. Але найстрашнішим для неї був той момент, коли її загортали в пакет і обіцяли заживо поховати", - розповідала 45 хвилин Прасолова в дусі російської пропаганди.
Помилувана терористка також заявила, що відбуваючи термін покарання в Тернопільській області агітувала і голосувала на президентських виборах за Володимира Зеленського.
Варто відзначити, що чомусь "історія" терористки перебивалася кадрами п'ятого президента України Петра Порошенка і його сім'ї. Кому цікаво - дивіться: https://bykvu.com/ua/bukvy/pomilovannaja-zelenskim-ubijca-kontrrazvedchika-haraberjusha-vydala-fejki-o-zverstvah-sbu/ Увага! Відео містить фейки і касапську пропаганду.
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Ордынцы хотят прислать своего баскака в Украину. Шмаркля согласна.
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Что же, все идет своим чередом. Ничего такого сложного лошадка не проржала. Какая разница, был кто то в Крыму, нет... Какая разница, чей Крым. Какая разница плебсу- вы на корыто смотрите, есть там помои или нет.
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какой посол... с козлорогими брехливыми кацапами не должно быть никаких отношений... всех за поребрик... нефиг шастать...
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Ай вей такі ж ДА!! Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 9984
фашистська мішпуха пукіна АКТИВНО протедіє НАЦІОНАЛЬНІЙ розбудові бувших колоній і пропонує "мишибратство"без національностей а-ля"савєцкій чілавєк" під керуванням пукінської фашистської мафії. Це ж ОЧЕВИДНО.
Саме тому для мішпухі пукіна(а там переважно ашкєназі=совки..) НАЦІОНАЛІЗМ це горе.. ну дуже не хочеться пукіну про своїх родичів-шаломових а лаврову про маму розказувати.. =сором'язливі ті покидьки ..ДУЖЕ!! Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров - Цензор.НЕТ 5696
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Посол зарплату меньше получает? нах он там нужен?
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Це потрібно для "міралюбойценой" і "звільнення" заручників "любойценой". Хіба не "благородний" привід для остаточної капітуляції?
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"Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива", - сообщил Лавров.Источник:https://censor.net.ua/n3174700" А захватывать чужие территории, нагло попирать и не выполнять подписанные договора, врать на каждом углу.. Это не средневековая дикость помноженная на шовинизм ультраразлива?
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Тільки пустіть - в"їде на танках з буками та градами.
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А мы готовы послать вас вместе с вашим послом на х.й
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Ну фсьо,працес пашол. Ви зробили це разом,зе-дебіли...
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з такими темпами, як у зебілів, ***** відкрито скоро почне призначати своїх холопів на важливі місця в Україні
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У РФ хочуть дозволити отримувати російське громадянство, не відмовляючись від іншого ...где наши\полу наши 73%,которым надоела война и у которых адрес не дом и не улица,а адрес совковый союз? Вы очередь уже заняли в совковый союз,в те колхозы,фабрики и заводы в колониях Московии? .
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кремлю нужен новый канал коммуникаций
старый канал (порошенко-медведчук) вышел из строя
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