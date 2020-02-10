 Росія готова відправити посла в Україну, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Российской газете", опублікованому 10 лютого.
За словами Лаврова, РФ також може розглянути можливість направлення свого посла в Україну.
"Українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, правда, нібито хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти", - сказав Лавров.
Глава російського МЗС також розповів про свою зустріч з українським колегою Вадимом Пристайком на нормандському саміті в Парижі.
"Зі своїм нинішнім українським колегою Вадимом Пристайком я бачився наживо один раз - на Нормандськиму саміті в Парижі в грудні 2019 року. Була якась пауза, ми привіталися, обмінялися кількома фразами. Власне, у нас і приводів для контактів більше не було, бо про двосторонні зустрічі, про візити один до одного зі зрозумілих причин не йдеться. Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини", - сказав російський міністр.
При цьому Лавров виступив проти створення бар'єрів між двома країнами, зокрема шляхом скасування авіасполучення і скорочення залізничного, вказавши, що контакти важливі для обох сторін.
"Нерозумно постійно зводити якісь бар'єри, то для авіасполучення, потім для залізничного транспорту та й просто для спілкування. Хтось з'їздив до Криму, і все - людина викреслена зі списку тих, з ким українці можуть не те що тиснути руки, а взагалі навіть зустрічатися. Це дикість, націонал-радикалізм ультрарозливу", - повідомив Лавров.
Нагадаємо, Київ відкликав посла з РФ у 2014 році.
До 2030р у них в економіці СТОГНАЦІЯ а вже після 2030р закінчуються можливості розвитку газо-нафтової галузі і почнеться ОБВАЛЬНЕ скручування економіки..
А все Ж йде до того що за ці 10 років зменшити свої витрати на війну та протистояння з заходом фєдєрастам не вдасця.. от і сіпаються в передсмертних судомах
але які таких як пукін-лавров-жиріновський-мєдєдєв..(а таких там в мішпусі 75%!!) кацапи...? вони ж совки=ашкєнази.. і не сповзай з теми=хто і як в фєдєрастії і діти знають
зеля слил ВСЕ и украину туда же ))
Ви ж цього прагнули !
Окупація Криму і Донбасу - що з цим робити? Хто що повинен?
Давай, колися, анонімомайзер.
оскільки Зеленський прибрав друга поросенки медведчука, то виникла потреба в комунікаціях кремля з опзж і пес
"У катівнях "маніяка" її катували вогнем, принижували, ґвалтували, били і душили. Але найстрашнішим для неї був той момент, коли її загортали в пакет і обіцяли заживо поховати", - розповідала 45 хвилин Прасолова в дусі російської пропаганди.
Помилувана терористка також заявила, що відбуваючи термін покарання в Тернопільській області агітувала і голосувала на президентських виборах за Володимира Зеленського.
Варто відзначити, що чомусь "історія" терористки перебивалася кадрами п'ятого президента України Петра Порошенка і його сім'ї. Кому цікаво - дивіться: https://bykvu.com/ua/bukvy/pomilovannaja-zelenskim-ubijca-kontrrazvedchika-haraberjusha-vydala-fejki-o-zverstvah-sbu/ Увага! Відео містить фейки і касапську пропаганду.
фашистська мішпуха пукіна АКТИВНО протедіє НАЦІОНАЛЬНІЙ розбудові бувших колоній і пропонує "мишибратство"без національностей а-ля"савєцкій чілавєк" під керуванням пукінської фашистської мафії. Це ж ОЧЕВИДНО.
Саме тому для мішпухі пукіна(а там переважно ашкєназі=совки..) НАЦІОНАЛІЗМ це горе.. ну дуже не хочеться пукіну про своїх родичів-шаломових а лаврову про маму розказувати.. =сором'язливі ті покидьки ..ДУЖЕ!!
старый канал (порошенко-медведчук) вышел из строя