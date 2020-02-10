 Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він зазначив, що в Міноборони існує проєкт автоматизації процесів під "кодовою назвою "Пласт".
"Цього року він уже буде. Уже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде наприкінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі ціла низка напрямків саме щодо електронного документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само в першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження триватиме деякий час. Може, ще рік", – розповів Загороднюк.
Він пояснив, що це буде картка зі штрих-кодом.
"Він може бути у вас і на телефоні, і як картка пластикова. Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій відповідатиме запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проєкт вже в лютому", – сказав Загороднюк.
Міністр зазначив, що уряд збирається оцифрувати весь військовий облік.
"Тому що у нас є база даних офіцерського складу, ми формуємо базу усіх військовослужбовців, солдатів та сержантів, але ще буде база усіх військовозобов’язаних. Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то фактично отримання всіх паперів з військкомату, якщо вам не треба туди приходити, як у центр комплектації, підписати контракт чи поступити на службу і так далі, ви зможете отримувати віддалено, через електронний цифровий підпис і без приходу в сам військкомат", – обіцяє очільник Міноборони.
Він запевняє, що гроші з бюджету на це є, техніку на військкомати закуповують уже в першому кварталі 2020 року.
Давайте, подаруйте-роздайте ще цю базу даних.
Спасибо зеленой команде за жизнь как никогда!
Эта тварь, что рулит в партии Петушария - ходит в Раду и присутствует на всех судах по добровольцам... Задает Зеле на прямую вопросы почему не закрыт сайт "миротворец" и почему не сидит Стерненко.
Обращатся в ФСБУ я думаю смысла нет...
Видос очень рекомендую:
https://youtu.be/WIU08JAK_c0
https://youtube.com/watch?v=hcoAN-lEutc
Меня интересует абсолютно другое. В Украине живет самый большой вор современности, укравший из банка 5.5 лярда баксов. Когда-же ЗЕленая шмаркля его посадит?
А насчёт "стрелять без предупреждения" - это ты бабушкам, на лавочке, рассказывай... Я в прошлом году с беларускими общался, под Неданчичами. Подошли, вежливо поздоровались, спросили, кто мы. Сказали, кто... Попросили отойти с беларуского края фарватера, в украинскую сторону, метров на двадцать... Покурили с нами, парой анекдотов обменялись (в том числе, про "Луку")... Посмеялись да разошлись...
Сколько раз тебе, дураку, говорить - "Молчи, сойдёшь за умного...", а ты всё не уймёшься...
їм буде простіше ідентифіковувати наших військових.
яка допомога ворогові...
це мадам сама придумала?
"в зоні бойових дій не місце смартфонам" - так могла ляпнути лише неграмотна вівця, оскільки без планшета чи смартфону неможливо вести прицільний артвогонь з мінометів. САУ, танків, всіх типів ствольної та реактивної артилерії далі, ніж прямим прицілом
2. Никто уже не будет спорить (кацапы и дибилы могут поспорить, но будут посланы), что режим Зеленского откровенно антиукраинский.
3. Собранная и упорядоченная информация о защитниках Украины в руках врагов Украины точно на пользу ВСУ не пойдет.
їм проплачено за висратися у любій темі. в заголовку якої є звязок з владою
вони не дискутують, опонентів не читають. доводи не приводять
швидко висратись і бігти на інший фронт створювати "масове невдоволення"
може вже час відмовитись від своїх брехнів ?
ви принижували людей, зводили наклеп, а в результаті ніхто з так званих порохоботів не зник.
чому - бо це реальні люди, які мають свою позицію.
а ви брехуни та пліткуни.
Гидота сєпарська.
Сколько ты раз от мобилизации отпетлял?
Сколько слил инфы сепарам про расположение ВСУ?
Сколько раз в родне в Роисю смотался?
Про то, сколько ты денег пожертвовал ВСУ и проведал раненых в госпиталях ы тебя даже спрашивать не буду. Это точно не про избирателей ЗЕ и тебя лично.
Твоя ватная тушка остро нуждается в дырке в голове уже 5 лет как. Зажился ты, гандон кацапский, на этом свете.
Землю оно подарит...
бачу, ідійоти кучкуються
Но они ж, суки сцыкливые, в реале вообще не отсвечивают. Фактически это ватное говно активно только в интернете.
чого під проксі носа свого ховаєш ?
Видно,дізналося,скільки Фьодоров з Дубілєтом на діджиталізаціях бабла підняли ???
Бази даних з паспортом і кодом на ринку-півбіди,але з даними військовослужбовців і резервістів з обліковими спеціальностями -це реально дно.Міністр-дегенерат,інших не тримають.
Срочно!
Роботизированные коты-шпионы похищают инфу в МО.
Просто база ВСУ ЗЕлеными гандонами полностью сливается Роисе и конец войне. Они же именно этого хотят.