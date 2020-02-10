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Все про:армія (2674) Міноборони (3129) електронні документи (52) Загороднюк (122) діджиталізація (47)

 Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків

В українській армії введуть електронні військові квитки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що в Міноборони існує проєкт автоматизації процесів під "кодовою назвою "Пласт".

"Цього року він уже буде. Уже зараз ми з ним працюємо. У тестовому режимі буде наприкінці першого кварталу. І в першому півріччі вже запрацює. Це перехід на безпаперову форму. У нас взагалі ціла низка напрямків саме щодо електронного документообігу. Цей проєкт стоїть всередині. Так само в першому півріччі в нас вже будуть перші електронні військові квитки як тестові. Хоча їхнє розповсюдження триватиме деякий час. Може, ще рік", – розповів Загороднюк.

Він пояснив, що це буде картка зі штрих-кодом.

"Він може бути у вас і на телефоні, і як картка пластикова. Це набагато краще, ніж той, що є зараз, навіть у будь-яких польових умовах. Це буде картка зі штрих-кодом, якій відповідатиме запис в електронній системі. Ми презентуємо цей проєкт вже в лютому", – сказав Загороднюк.

Міністр зазначив, що уряд збирається оцифрувати весь військовий облік.

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"Тому що у нас є база даних офіцерського складу, ми формуємо базу усіх військовослужбовців, солдатів та сержантів, але ще буде база усіх військовозобов’язаних. Це мільйони людей. Звичайно, на це піде час. Ми співпрацюємо з Кабміном, з їхніми цифровими програмами. І коли це буде реалізовано, то фактично отримання всіх паперів з військкомату, якщо вам не треба туди приходити, як у центр комплектації, підписати контракт чи поступити на службу і так далі, ви зможете отримувати віддалено, через електронний цифровий підпис і без приходу в сам військкомат", – обіцяє очільник Міноборони.

Він запевняє, що гроші з бюджету на це є, техніку на військкомати закуповують уже в першому кварталі 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174699
 
 
 Топ коментарі
 
Я, звичайно, не програміст, але це просто аут.
Давайте, подаруйте-роздайте ще цю базу даних.
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Ага і воювати воно буде в смартфоні, чи то на комп"ютері в танчики.
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И армия в смартфоне, и экономика, и зарплата и еда,
Спасибо зеленой команде за жизнь как никогда!
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О то вже їх перемкнуло на цих електронних іграшках..Про безпеку нiхрiна не думають
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Найкраще - "охоронець", та "тєлохранітєль" у смартфоні. А живих - заборонити.
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Ага і воювати воно буде в смартфоні, чи то на комп"ютері в танчики.
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Я, звичайно, не програміст, але це просто аут.
Давайте, подаруйте-роздайте ще цю базу даних.
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И армия в смартфоне, и экономика, и зарплата и еда,
Спасибо зеленой команде за жизнь как никогда!
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Армия по-загороднюцки. Виртуальная.
Армия в смартфоне: Загороднюк анонсировал внедрение электронных военных билетов - Цензор.НЕТ 3427
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Нафик нада та армия,когда в тылу такое?!
Эта тварь, что рулит в партии Петушария - ходит в Раду и присутствует на всех судах по добровольцам... Задает Зеле на прямую вопросы почему не закрыт сайт "миротворец" и почему не сидит Стерненко.
Обращатся в ФСБУ я думаю смысла нет...
Видос очень рекомендую:
https://youtu.be/WIU08JAK_c0
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Служба в армии в смарфоне, ранения в смарфоне и т.д., нельзя перегибать, базы взламуют, информацию воруют и т.д., я понимаю, что нужно быть открытыми, но не с агресивными кацапами под боком.
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Ото часи настануть! Людина зможе поїхати на заробітки, а служити відправить свою електронну версію.
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Классно. Я надесь, о всех передвижениях армии теперь можно будет тоже в смартфоне посмотреть, правильно? Танки в смартфоне будут?
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Так Леночка же удалила информацию - куда сливать перемещение и размещение ВСУ, а это не дело, чтобы 10 месяцев не поступала информация...
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Будут. И танки, и беспилотники, и талибы Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 1607. В.В,Хуйло давно такие картинки в смартфоне показывает
Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 3562
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А давайте "парламент у смартфоні". "Мерію у смартфоні". Відразу і референдум, і прийняття рішення. Ніяких депутатів не треба.
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И игру надо в туда загрузить "Поймай дезертира или призывника".
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Осталось только всем смартфоны раздать.
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Все это конечно забавно, любой, даже самый мелкий хакер получит доступ к вашим данным.
Меня интересует абсолютно другое. В Украине живет самый большой вор современности, укравший из банка 5.5 лярда баксов. Когда-же ЗЕленая шмаркля его посадит?
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Как только вернёт с Кипра в Приват 47 миллионов Долларов США, а Лена субсидию, которую она просила в тот год, когда перевели эти деньги, так сразу Беню и посадит...
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зачем за Лукашенку голосовал? из страха? или по убеждению?
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єтот вор украл намного больше, и сейчас в Британии читает лекции по бизнесу и банкингу
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нарешті в армії зменьшиться кількість мільйонів тупих папірців і з'явиться персональна відповідальність
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Ну, вот у меня, сейчас, на руках "электронная" версия паспорта. Приехал я на Днепр, на рыбалку. Погранзона, на той стороне - Беларусь. Подходят пограничники. "Предъявите документы!" Предъявляю. "А где место проживания?" Отвечаю: "Закодировано в карточке...". Стоят, смотрят, как баран в новые ворота - считывающего устройства у них нет! И у "полицаев", на улицах, тоже нет! Да какое там "на улицах"?!!! В райотделах они отсутствуют!!! То же самое будет и с "электронными" военными билетами...
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"место проживания" - пережиток совка, введенній сралинім и отсутствующей в бошьшинстве развитіх стран мира
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Наши погранцы нарушителей имеют право стрелять без предьявления документов. Так что просто бросай ящик(с рыбой) и убегай.
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"литвин", знаешь, чем умный человек от тебя отличается? Тем, что он - не "долбо.б"!!! Какой ящик? Какие "ваши погранцы"? На Днепре льда нет! Идёт "шуга"... Я с "фидерами" стоял вчера, на украинском берегу, напротив Лоева!...Документы у нас УКРАИНСКИЕ пограничники проверяли!!!
А насчёт "стрелять без предупреждения" - это ты бабушкам, на лавочке, рассказывай... Я в прошлом году с беларускими общался, под Неданчичами. Подошли, вежливо поздоровались, спросили, кто мы. Сказали, кто... Попросили отойти с беларуского края фарватера, в украинскую сторону, метров на двадцать... Покурили с нами, парой анекдотов обменялись (в том числе, про "Луку")... Посмеялись да разошлись...
Сколько раз тебе, дураку, говорить - "Молчи, сойдёшь за умного...", а ты всё не уймёшься...
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пітухі за.
їм буде простіше ідентифіковувати наших військових.
яка допомога ворогові...
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а якісь елементарні доводи в чому полягає допомога ворогу можна привести?)) Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 8237
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в зоні бойових дій не місце смартфонам.
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а солдатам на передовій будуть роздавати смартфони в обовязковому порядку?
це мадам сама придумала?
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Звичайно, ти ж сам казав навіщо мільйони папірців! Чи то не ти був?
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так, навішувати на офіцерфв мільйони папірців - це підлість і навмисне пониження боєздатності армії
"в зоні бойових дій не місце смартфонам" - так могла ляпнути лише неграмотна вівця, оскільки без планшета чи смартфону неможливо вести прицільний артвогонь з мінометів. САУ, танків, всіх типів ствольної та реактивної артилерії далі, ніж прямим прицілом
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А в статуті буде нова команда, "смартфон к осмотру!" ???
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смартфон, чи міні компутер чи його варіації в арміях країн НАТО вже давно вмонтовано в шолом кожного командиру взводу, йолопе
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Точно! І сім картка стільникової мережі. Ну шоб там відосікі, мємасікі, порнушка...
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недавно заборонено в армії Ізраїля. Тому що солдати на навчаннях занадто часто вже почали замовляти собі в засідку чи на інший секретний об'єкт піцу, макдональдс, пиво, чіпси і навіть проститутку. чим демаскують позицію
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а куди тоді завантажувати прогу MilChat щоб вираховувати відстань до ворога та коректували вогонь ?
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В смарт Водафона або КС кацапського, що не зрозуміло?
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1. Информация сама по себе не вредна и не полезна. В руках врагов она вредна. В руках союзников полезна.
2. Никто уже не будет спорить (кацапы и дибилы могут поспорить, но будут посланы), что режим Зеленского откровенно антиукраинский.
3. Собранная и упорядоченная информация о защитниках Украины в руках врагов Украины точно на пользу ВСУ не пойдет.
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смішні петікі
їм проплачено за висратися у любій темі. в заголовку якої є звязок з владою
вони не дискутують, опонентів не читають. доводи не приводять
швидко висратись і бігти на інший фронт створювати "масове невдоволення"
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та ким проплачено ?
може вже час відмовитись від своїх брехнів ?
ви принижували людей, зводили наклеп, а в результаті ніхто з так званих порохоботів не зник.
чому - бо це реальні люди, які мають свою позицію.
а ви брехуни та пліткуни.
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у порохоботів лише одна позиція - голосно перднути в сторону нинішньої влади з любого приводу й без приводу
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Та ні. Пердьож- це те чим ти п'ять років до вовіка займався. А, забув! Ти ж ще землю українську скуповував, поки українців її захищали.
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хочеш тобі подарую два метри?
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Дивися щоб я тобі не подарував. Углиб.
Гидота сєпарська.
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та срав я на таких слизьких слимаків як ти
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А шо, миньетчик ватный, тебе уже есть чем похвастаться о своей деятельности за 5 лет.

Сколько ты раз от мобилизации отпетлял?
Сколько слил инфы сепарам про расположение ВСУ?
Сколько раз в родне в Роисю смотался?

Про то, сколько ты денег пожертвовал ВСУ и проведал раненых в госпиталях ы тебя даже спрашивать не буду. Это точно не про избирателей ЗЕ и тебя лично.

Твоя ватная тушка остро нуждается в дырке в голове уже 5 лет как. Зажился ты, гандон кацапский, на этом свете.

Землю оно подарит... Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 1074
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У альтернативних - лизати все і без розбору, аби зелене.

Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 8120
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Местый порохобот,это не человек-это аккаунт которым управляет моральный урод без пола,национальности и Родины.Безродная мразь.
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прекрасно сказано!
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ти в пав в екстаз ?
бачу, ідійоти кучкуються Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 4
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Это хорошо. Если бы они и в реале кучковались... было бы проще их выпилить.

Но они ж, суки сцыкливые, в реале вообще не отсвечивают. Фактически это ватное говно активно только в интернете.
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по собі судиш ?
чого під проксі носа свого ховаєш ?
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А потім і війну на Сході в смартфон перенесете?
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Идиотизм полный,все в смартфоне,на работу ходить не надо,в армию тоже туда призовут,захотел поесть,а нафига нам магазины,посмотрел картинки и наелся,но тогда зачем они по миру ездят и деньги разбазаривают,все через смартфон пусть делают,но самое лучшее,что они могут сделать,пускай сидят в своих смартфонах,нас оставят в покое,а мы сами как нибудь разберемся.
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Яка страшна рєхворма! Це вам ППО власним коштом відновлювати!
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Скоро и жрачка, хлеб, колбаса будет в смартфоне. Смотрите украинцы зубы не сломайте, когда будете ее пережёвывать виртуально.
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Смотри желчью не захлебнись.
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Референдумы, питиции, вето на законы , отзыв депутатов и посадовцив, ну и звычайно промежуточные перевыборывыборы каждые пол года по 20% депутатов. Где народовладдя брехун зеля?
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Починати треба з себе. Тєлохранітєль у смартфоні. Начальник безпеки у смартфоні, парламент у смартфоні, чиновник у мартфоні. Треба віддати належне, "Коханка у смартфоні вже є". Схоже, що "Секс у смартфоні - також".
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А кулемет в смартфон як завантажити, бо я вже не витримую цього зєбєлізьму?!
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Чтобы сокращать бюрократию надо не тип носителя менять (хотя, это тоже не плохо, но далеко не главное ), НАДО МЕНЯТЬ БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ!!! А для этого в черепной коробке должны быть мозги!
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Тобто в міністерстві не знайшлося адекватної людини,що б підказала : "Що ти мелеш,дурню ???!!!"
Видно,дізналося,скільки Фьодоров з Дубілєтом на діджиталізаціях бабла підняли ???
Бази даних з паспортом і кодом на ринку-півбіди,але з даними військовослужбовців і резервістів з обліковими спеціальностями -це реально дно.Міністр-дегенерат,інших не тримають.
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"Армия в смартфоне: Загороднюк анонсировал внедрение электронных военных билетов" - враги тоже смогут себе это приложение поставить?
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Безопасность кабмина не могут гарантировать - а туда же ... Пару секунд - и вся база военнослужащих - у противника. Диджи-синдромизация головного мозга на марше.
Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 4596 Срочно!

Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 4596 Роботизированные коты-шпионы похищают инфу в МО.
Армія в смартфоні: Загороднюк анонсував впровадження електронних військових квитків - Цензор.НЕТ 516
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Скоро эти долбни секретные данные , документы будут через смартфон передавать .
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И совсем скоро всем выдадут электронные автоматы, электронные самолеты и электронные танки! И Зеля вернет электронный Крым.
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Зачем?

Просто база ВСУ ЗЕлеными гандонами полностью сливается Роисе и конец войне. Они же именно этого хотят.
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