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 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосовував 152- і 122-мм артилерію та заборонені міномети, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

9 лютого збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях ОС, а саме:

- двічі поблизу Лебединського - з 82-мм міномета ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поряд із Новолуганським - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Новозванівка - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли;
- тричі в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів, з калібру 122 мм - 21 снаряд, зі 120-мм мінометів - 5 мін і мінометів калібру 82 мм - 15 мін, а також противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

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"Учора, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосовував 152- і 122-мм артилерію та заборонені міномети, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174698
 
 
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Одужання пораненному воїну України!!! А воїнам України гарного полювання на расіянсько-масковських окупантів!!!!
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Одужання пораненному воїну України!!! А воїнам України гарного полювання на расіянсько-масковських окупантів!!!!
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бог шельму
6.02. в 14:20, г. Макеевка, район р-к Мирный
во время движения

Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Враг применял 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9708
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А что там рыть? Танки все уже откопали...

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосовував 152- і 122-мм артилерію та заборонені міномети, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6200
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На Донбассе умер украинский парамедик волонтерского пункта "Ангелы Тайры" Игорь Надолько, известный как Фаш. Он спас от смерти сотни украинских военных на передовой. Трагическую весть сообщила в Facebook коллега Надолько - Юлия Паевская. "Сегодня перестало биться сердце нашего ангела Игорь Надолько… Война свое возьмет. Ты выжил в битвах, но она тебя нагнала отложенной смертью - последствиями контузий и болью за судьбу Родины. Сегодня твое тело доставлено в морг на машине, в которой ты вывез к жизни сотни человек", - сообщила парамедик. Она уточнила, что Фаш за последние 6 лет служил в 129-м отдельном разведбатальоне, 28-й ОМБР "Украина", а последние два года в составе "Ангелов Тайры". Он получил четыре контузии на передовой, но спас жизни более 400 военным и гражданским. У мужчины остался 14-летний сын.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосовував 152- і 122-мм артилерію та заборонені міномети, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2373
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Це, шановне товариство, щоб ви розуміли, війська йдуть на максимальне зближення саме з метою уникнути обстрілів з артилерії великих калібрів, бо в такому разі противник може нанести вогневе ураження власним позиціям. Але стратєхи, які навіть в армії не служили, цього не знають. Зате це добре знають генерали у Генштабі, які тих що не знають, чомусь не переконують. Напевне тому, що їх більше хвилюють власні кар'єри, аніж життя солдатів. Ті, хто могли проте тувати проти розведення військ, Заброд ький, Марченко та інші бойові офіцери виявилися не просто непотрібними, а й були ізольовані у різний спосіб ві прийняття рішень - хто викинутий з армії, хто закритий за надуманими справами. А закони війни нікуди не ділився - якщо противника не можеш дістати пістолетом, то його дістаєш великим калібром. Тільки 152-й калібр - це далеко не 9мм "Макаров". Тому після відведення зросли втрати саме на ділянках розведення. А їхній незначний спад зараз закономірним теж - наші просто вгризлися в землю, призвичаївшимь до нових умов. Тільки артилерія з часом теж може сристрілятися. Тому втрати в подальшому можуть зрости. Як на мене, відстань до противника потрібно зменшувати. Тоді засоби ураження будуть не такі потужні.
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