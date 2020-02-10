 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосовував 152- і 122-мм артилерію та заборонені міномети, за добу - 9 обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник вів вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях ОС, а саме:

- двічі поблизу Лебединського - з 82-мм міномета ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Старогнатівки - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поряд із Новолуганським - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік населеного пункту Новозванівка - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли;

- тричі в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів, з калібру 122 мм - 21 снаряд, зі 120-мм мінометів - 5 мін і мінометів калібру 82 мм - 15 мін, а також противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

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"Учора, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.