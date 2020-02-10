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Все про:вірус (221) Китай (388) смерть (3817)

 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 908, інфіковано 40,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка (18:00 за київським неділі) кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, становила 40,171 тис. осіб, смертельних випадків зафіксовано 908.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

За минулу добу кількість тих, що заразилися, збільшилася в країні на 3,062 тис. осіб, смертельних випадків - на 97. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померла 91 людина, дві - в провінції Аньхуей, по одній - у провінціях Хейлунцзян, Цзянсу, Хайнань, Ганьсу.

У лікарнях країни нині проходить курс лікування майже 36 тис. осіб, стан 6,5 тис. хворих оцінюється як важкий. У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни спостерігаються майже 187,5 тис. людей, 3,3 тис. осіб одужали і виписані.

На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 64 підтверджені випадки захворювання новою пневмонією: 36 - у Гонконзі за одного летального випадку, 10 - у Макао, 18 - на Тайвані.

Також читайте: Українець заразився коронавірусом на лайнері біля Японії, який стоїть на карантині

На боротьбу з коронавірусом у Китаї виділено понад $10 млрд, повідомило минулої неділі міністерство фінансів КНР.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що передова група співробітників організації вилетіла в Китай для надання допомоги китайським колегам у подоланні епідемії і виявленні джерела захворювання.

"Я щойно був в аеропорту, проводжав членів передової групи міжнародної експертної місії, очолюваної доктором Брюсом Ейлвордом, ветераном минулих надзвичайних ситуацій у сфері суспільної охорони здоров'я", - написав він у твітері із Женеви.

Читайте: Евакуація з Китаю: Україна веде переговори з урядом КНР

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174696
 
 
 Топ коментарі
 
Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші люблять тишу.
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Помітив що важкі хворі помирають. Тобто, із 36000 -6500 можуть померти.
Але що ми бачимо?- В той час коли Австралія зробила карантин на острові за 2000 миль від материка наша зелена влада після зустрічі на телекамери в Борисполі туристів з Китаю їх просто відпустила по домам. Таксі, маршрутками і поїздами.
Вибачте, але як людина, котра має таки деяке відношення до медицини, скажу:
Бомба вже закладена, часовий механізм уже цокає.
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3 тыс. новых потому что лаборатории больше не в состоянии определить, ситуация в раз 10 занижена уже явно, да и спада не заметно.
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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Как правило самое страшное и происходит там куда власть начинает "звертати увагу".
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Наразі основна увага влади до питання продажу землі .
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Было цікаво, як деякі зможуть до цієї новини приплести владу в негативному світлі?
Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2471

Та і лайків ти вже назбирав Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2471
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Я тут не з-за лайків, а за правду і за Україну.
Тобі не зрозуміти.
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А це що? Чому мародер Клован нічого не зробив для покращення? Зімбабве наше всіо?
Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 908, інфіковано 40,1 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 4855
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воно как врачухЪ экстра компетентно.
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Єлена! Вітаю з 57 ніком на Цензорі. Цікаво, чому Адміністрація і досі не може тебе прибрати повністю.
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тебя уже два раза прибирали, но чем ты , бедолага, будешь днями заниматься!
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Єлєна, біжи вже на роботу. Качки з-під хворих самі себе не повиносять.
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Ну так на каком курсе мед. университета изучают ОТМС? И какой первый принцип предмета?
врачухЪ обязательно вспомнит *утки* - самоутешение, несбывшиеся мечты.
Чтоб стать врачом, надо учиться, а не баклуши бить.
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У нас на работу и по работе ездят на авто, а не бегают.
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Что касается университетских предметов, с тобой всё ясно - абсолютный ноль. Таким не только пациентов - утки носить не доверишь. Тем более, в санитарных европейских структурах утки не используются. А почему, с твоими познаниями не понять.
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3 тыс. новых потому что лаборатории больше не в состоянии определить, ситуация в раз 10 занижена уже явно, да и спада не заметно.
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Скоро выйдут на реальные цифры ,,, а они нехилые для них то !!!
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Прочёл в Твиттере . Китайская компания Tencent слила реальные масштабы эпидемии : 154023 инфицированных и 24589 умерших ... .
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Помітив що важкі хворі помирають. Тобто, із 36000 -6500 можуть померти.
Але що ми бачимо?- В той час коли Австралія зробила карантин на острові за 2000 миль від материка наша зелена влада після зустрічі на телекамери в Борисполі туристів з Китаю їх просто відпустила по домам. Таксі, маршрутками і поїздами.
Вибачте, але як людина, котра має таки деяке відношення до медицини, скажу:
Бомба вже закладена, часовий механізм уже цокає.
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Про бомбу будь ласка можна докладніше.
Де закладена і ким?
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Как то странно. Если посмотреть карту заболевания, то в основном в провинции Хубей ( там где Ухань) 871 умерший, а выздоровевших не так уж много. А в других провинциях может на 1 умершего быть 200 выздоровевших. В Хубее плохо лечат?
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Ну, где тот комментатор с канадским флажком, который рассказывает об ультраразвитых мегаполисах Китая?
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А що не так? Китай в порівнянні з Украиною далеко попереду. Гугл та Ютюб в допомогу.
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Если не понимаешь о чем речь, лучше не пиши - за умного сойдешь.
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Віктрич, я не знаю, що в тебе з цим "канадцем", але Китай мега-крута країна в порівнянні з рюзьге міром, яким захопилася твоя влада.
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Говорил же, что ты мог за умного сойти, но ты выставил себя дураком. Продолжай в том же духе.
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Брехня ... Знайомий поляк - колега по роботі, спілкувався зі своїм братом який був у відрядженні в Китаї і той каже що в другій половині січня там вже було більше 10000 померлих ...
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Охотно верю, даже без доказательств. Это даже заочно можно утверждать.
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Зрозуміло що реальні цифри приховуються, навіть зрозумiло чому , нікому не потрібна масштабна паніка і лихоманка на фінансових свiтових біржах
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Если это не выйдет за пределы нескольких провинций, то, честно, х.р с ними. Паника на финансовых рынках реально никому не нужна.
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Коротше подивимося ... Але прикупити пару трійку масок для дихання буде ннепогано ..У Німеччинi до речi вже всi маски вигребли
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Пара-тройка масок не допоможуть враховуючи, що одної маски на 2-3 години вистачає. Ну, хай чотири. А до маски ще треба спец. окуляри, бо якщо заразна людина чхне на тебе, чи біля тебе то мікроспори з вірусом попадуть на слизову очей. А ходити між людей, як Сталкер з Чорнобилю якось соромно буде Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 908, інфіковано 40,1 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5334 Зате ти майже на 100% захищений.
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У будь-якому випадку ризик зараження зменшується якщо ти гуляєш по шопінг центру в масці
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Так, але ненабагато. Про це багато вже багато сказано. Маска повинна бути ось така, а не така яки носять звичайні медики.
Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 908, інфіковано 40,1 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 520
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Звичайно така , власне саме цю й замовив , упаковку , нехай буде у хати
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Там ,здається,навіть не те що приховуються,а вони й самі їх(цифри) не знають.Бо в відкритій пресі була стаття про наказ парткерівництва послати якогось там їхнього боса в епіцентр епідемії,бо багато хворих просто не отримують меддопомогу і не вистачає медикаментів.
Ну і цензуру,звичайно, у них ніхто не відмінив
China tightens censorship on coronavirus as authorities boost propaganda WeChat bans accounts in droves as authorities clamp down on coronavirus content
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_На чумном параходе в Японии уже 130 (выявленных) заражённых. Ох, чую я кетайцы безбожно - по-коммунистически - врут.
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Якщо ця зараза може змінюватись, то є всеж таки можливість підхватити заразу з посилок китайських??
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Нещодавно отримав дві посилки з Китаю ,одну вислали 5 січня, другу 7 січня, не знаю .... поки не кашляю)
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Конечно чушь. Посылка минимум месяц идёт. Любой вирус умрёт намного быстрее.
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Читайте твиттер по хештегу #coronavirus. Там все адски печально сейчас
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Это да. Зрелище не для слабонервных...
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