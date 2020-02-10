 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 908, інфіковано 40,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
За минулу добу кількість тих, що заразилися, збільшилася в країні на 3,062 тис. осіб, смертельних випадків - на 97. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померла 91 людина, дві - в провінції Аньхуей, по одній - у провінціях Хейлунцзян, Цзянсу, Хайнань, Ганьсу.
У лікарнях країни нині проходить курс лікування майже 36 тис. осіб, стан 6,5 тис. хворих оцінюється як важкий. У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни спостерігаються майже 187,5 тис. людей, 3,3 тис. осіб одужали і виписані.
На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 64 підтверджені випадки захворювання новою пневмонією: 36 - у Гонконзі за одного летального випадку, 10 - у Макао, 18 - на Тайвані.
На боротьбу з коронавірусом у Китаї виділено понад $10 млрд, повідомило минулої неділі міністерство фінансів КНР.
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що передова група співробітників організації вилетіла в Китай для надання допомоги китайським колегам у подоланні епідемії і виявленні джерела захворювання.
"Я щойно був в аеропорту, проводжав членів передової групи міжнародної експертної місії, очолюваної доктором Брюсом Ейлвордом, ветераном минулих надзвичайних ситуацій у сфері суспільної охорони здоров'я", - написав він у твітері із Женеви.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
Та і лайків ти вже назбирав
Тобі не зрозуміти.
врачухЪ обязательно вспомнит *утки* - самоутешение, несбывшиеся мечты.
Чтоб стать врачом, надо учиться, а не баклуши бить.
Але що ми бачимо?- В той час коли Австралія зробила карантин на острові за 2000 миль від материка наша зелена влада після зустрічі на телекамери в Борисполі туристів з Китаю їх просто відпустила по домам. Таксі, маршрутками і поїздами.
Вибачте, але як людина, котра має таки деяке відношення до медицини, скажу:
Бомба вже закладена, часовий механізм уже цокає.
Де закладена і ким?
None None.
Ну і цензуру,звичайно, у них ніхто не відмінив
China tightens censorship on coronavirus as authorities boost propaganda WeChat bans accounts in droves as authorities clamp down on coronavirus content