 Через "Дію" не будуть розсилати повістки в армію або виявляти неплатників аліментів, - Мінцифри просить "не вестися на фейки"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Мінцифри.
"Ви вже бачили дописи, що через мобільний застосунок "Дія" ми розсилатимемо повістки в армію? Так, і ми їх теж уже бачили. У великій кількості. У когось дуже сверблять руки встромляти нам палиці в колеса. Тішимось, коли бачимо такі нісенітниці!
Можемо підказати авторам таких фейків ще варіанти. Скажімо, за допомогою "Дії" можна дістатися злісних неплатників аліментів чи надсилати від санепідемстанції сповіщення, що хтось хворий на коронавірус", - йдеться в повідомленні
У відомстві просять "не вестися на фейки" і нагадують, що використання застосунку - справа добровільна.
"Усі, хто від когось ховається чи чогось побоюється, завжди можуть залишатись в офлайні. Навіть без смартфону, а може, і взагалі – без мобільного зв’язку. І ще – зберігати свої паперові документи у шухляді за трьома замками", - зазначають у Мінцифри.
Нагадуємо, "Дія" - це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Його презентував президент України Володимир Зеленський 6 лютого.
. Завантажити додаток можна за посиланнями для Google Play та Apple Store.
За першу добу в застосунку, де поки що доступні водійські права і техпаспорт в електронному форматі, авторизувалися понад 310 тис. осіб. Користувачі застосунку "Дія" також можуть пред'являти електронне посвідчення під час посадки в поїзд.
Скачать "Дію" можно для Google Play и Apple Store.
напротив "бессмертный" живёт
без этого слова толяпа
коммент ни один не х*йнёт
Сімки по паспортам, ні не чули, то фейк розганяють. Скріпти для деанонімізації дописувачив в коментах, та боронь Боже, за кого ви нас маєте, ми таким не займаємось.
https://ain.ua/2020/01/31/kiberpoliciya-i-fingerprint-rassledovanie/
Чи вам сімка потрібна, щоб телефонним терроризмом займатися?
Если уж привязывать симку к банковскому счету в качестве финансового телефона - то тут с точностью до наоборот - мошеннику гораздо проще залезть на ваш банковский счет, если ваша симка не будет привязана к вашему паспорту - в таком случае ему проще получить дубликат вашей симки.
2. Выдать информацию и предоставить доступ к счету - это две большие разницы.
Нет тут никакой параллели. Знать кто ты такой и иметь доступ к твоим деньгам - это совершенно разные вещи.
"шантажировать "клиента", если сумма на счету им понравится и они захотят урвать куш"
Чем они могут меня шантажировать? Я понимаю, что для вас врагом является государство и его органы, а не преступники, но на столько упарываться - это уже перебор.
Сімка за паспортом просувається з єдиною метою - репресії проти опозиційно налаштованих осіб. Відстеження конкретних людей на акціях протесту, відстеження журналістів та їхніх контактів, загальний тиск та залякування. Більше ні для чого така сімка не потрібна.
Ще й як потрібна. Сімка без паспорта потрібна тим, хто займаєтсья телефонними шахрайствами - видурюванням грошей у наївних пенсионерів, тим, хто займається телефонним терроризмом - тобто фейковими повідомленнями про мінування та інше. І МВС продажа сімок за паспортами потрібна у першу чергу задля боротьби з такими злочинцями, а не з метою якихось міфічних репресій.
Самій же людині ж сімка по паспорту потрібна, якщо у людини фінансовий телефон, що прив'язаний до банківського рахунку - із метою безпеки. Бо перевипустити сімку, що прив'язана до паспорта без відома власника набагато складніше, ніж ту, яка ні до чого не прив'язана.
Злочинці скористаються перш за все не домашнім мобільним, а використають такий номер. Який набагато безпечніший ніж сімка навіть без паспорту. Ви не знали про таку можливість? Тепер знаете. То яким чином обмеження продажу сімкарт може вплинути на злочинність? Абсолютно ніяким.
Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже,
И зритель глупый ликовал,- ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит,
Да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, зелёный бес резвится
Длине очередей продажных душ,
Бедняга Мефистофель удивился. (c) Гёте
Лохов нашли, с помощью этой проги они будут все делать, по ТВ сказали даже супсидии проверять!
Какой же народ тупой...
https://censor.net.ua/news/3174699/********************************************************************************
https://ain.ua/2020/01/31/kiberpoliciya-i-fingerprint-rassledovanie/
А росіяни використовують для деяких рішень китайський та американський софт.
А ще через смартфон гавнокомандувач буде командувати: "В атаку!!! За землю продану Каламойшам! Гуряяяя!!!!"
В воскресенье, 9 февраля, телеканал "Кешет 12" сообщило взломе приложения Elector, в результате чего произошла утечка данных 6,5 миллиона израильтян, обладающих правом голоса на выборах.
По данным телеканала, после взлома мобильного приложения около суток любой желающий мог получить доступ к базе данных с информацией об израильских избирателях. Из базы можно было узнать: полное имя избирателя, пол, номер его удостоверения личности, номер телефона, домашний адрес.
Приложение создавалось для партий, участвующих в выборах. В том числе, ей пользовалась партия "Ликуд". До взлома приложения в социальных сетях был опубликован рекламный ролик, в котором Биньямин Нетаниягу просил избирателей обновить накануне выборов информацию о себе в мобильном приложении.
Телеканал сообщил, что с помощью специалиста по кибербезопасности Рона Бен Зика и сайта газеты "Гаарец" редакции "Кешет-12" удалось получить доступ к базе данных, в которой журналисты обнаружили данные самого Биньямина Нетаниягу, его супруги, Сары Нетаниягу, главы генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, главы ШАБАК Надава Аргамана и других высокопоставленных офицеров.
Дыра в системе безопасности была закрыта через сутки после того, как представители Национального штаба по кибербезопасности обратились к администраторам приложения.
В партии "Ликуд" телеканалу сообщили, что приложение создавалось сторонним разработчиком, и кроме "Ликуда" им пользуются и другие израильские партии.