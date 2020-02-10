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 Через "Дію" не будуть розсилати повістки в армію або виявляти неплатників аліментів, - Мінцифри просить "не вестися на фейки"

Міністерство цифрової трансформації закликає не довіряти повідомленням, що через застосунок "Дія" розсилатимуть повістки в армію, інформацію про хворих коронавірусом або виявлятимуть боржників аліментів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Мінцифри.

"Ви вже бачили дописи, що через мобільний застосунок "Дія" ми розсилатимемо повістки в армію? Так, і ми їх теж уже бачили. У великій кількості. У когось дуже сверблять руки встромляти нам палиці в колеса. Тішимось, коли бачимо такі нісенітниці!

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два дні мобільний додаток "Дія" завантажили 795 тис. користувачів, - глава Мінцифри Федоров

Можемо підказати авторам таких фейків ще варіанти. Скажімо, за допомогою "Дії" можна дістатися злісних неплатників аліментів чи надсилати від санепідемстанції сповіщення, що хтось хворий на коронавірус", - йдеться в повідомленні

У відомстві просять "не вестися на фейки" і нагадують, що використання застосунку - справа добровільна.

"Усі, хто від когось ховається чи чогось побоюється, завжди можуть залишатись в офлайні. Навіть без смартфону, а може, і взагалі – без мобільного зв’язку. І ще – зберігати свої паперові документи у шухляді за трьома замками", - зазначають у Мінцифри.

Через Дію не будуть розсилати повістки в армію або виявляти неплатників аліментів, - Мінцифри просить не вестися на фейки 01

Нагадуємо, "Дія" - це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Його презентував президент України Володимир Зеленський 6 лютого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми оцифруємо всі держпослуги в країні, 50 з них вже цього року, - Гончарук. ВIДЕО

. Завантажити додаток можна за посиланнями для Google Play та Apple Store.

За першу добу в застосунку, де поки що доступні водійські права і техпаспорт в електронному форматі, авторизувалися понад 310 тис. осіб. Користувачі застосунку "Дія" також можуть пред'являти електронне посвідчення під час посадки в поїзд.

Скачать "Дію" можно для Google Play и Apple Store.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174695
 
 
 Топ коментарі
 
Чем зебики , лучьше петиков . По моему , что зебики намного хуже . Заявления о собаках , "понижение" тарифа за газ , заявление на волонтёров за ущемление языка , планы отмены пенсий , расказы что пенсионеры ложатся в больницу , что бы на шару поесть и поэтому щас эти больницы сокращаются с медперсоналом , облом экономики на 7% ,оман и и отвод ВСУ . Это дно , до которого прежняя власть бы не опустилась .
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Не верю я в порядочность шута.
Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже,
И зритель глупый ликовал,- ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит,
Да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, зелёный бес резвится
Длине очередей продажных душ,
Бедняга Мефистофель удивился. (c) Гёте
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Это благая весть для петиков.
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Чем зебики , лучьше петиков . По моему , что зебики намного хуже . Заявления о собаках , "понижение" тарифа за газ , заявление на волонтёров за ущемление языка , планы отмены пенсий , расказы что пенсионеры ложатся в больницу , что бы на шару поесть и поэтому щас эти больницы сокращаются с медперсоналом , облом экономики на 7% ,оман и и отвод ВСУ . Это дно , до которого прежняя власть бы не опустилась .
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у меня простой вопрос - а что МЕШАЕТ ВЛАСТИ Зелебобиков через "Действие" додаток- сделать фэйки реальностью???!!!!
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Количество продаваемых в сети баз и реестров из разных гос органов пока свидетельствуют в пользу как-раз "параноиков".
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на стенке написано "петик"
напротив "бессмертный" живёт
без этого слова толяпа
коммент ни один не х*йнёт
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Так собі реклама - мінцифра одночасно з ПЗ видумала і фейки задля популяризації. Все одно якось слабо.
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Потрібно нагадувати про свої здобутки . Думають що цим підвищать рейтинги . Але цим холодильники не переможеш . Достатньо біомасі його відкрити і рейтинг падає . А якщо на дверях холодильника , ще і висить примагнічена платіжка , то повнний капец !
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Ще й примагнічена отаким креативним магнітом:

Через "Дію" не будут рассылать повестки в армию или выявлять неплательщиков алиментов, - Минцифры просит "не вестись на фейки" - Цензор.НЕТ 4498
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Нафиг вообще оно нужно. Что ментам нельзя показать фото своих прав, а они по своей базе пробьют настоящее или нет? Распил бабла на "новом" приложении для телефона
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Здесь расчёт на привязки ,GPS +ваша почта ,ваши маршруты и места прибывания,фейсбук и другое, а вы думаете почему Аваков такой приятный и весёлый при призентации ,потму что куча проблем сразу с плеч долой и показатели так что эта штука имеет двоякий смысл как плюсы так и минусы для людей
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А нужно это для того, чтобы получить максимальный охват и как только охват использования этой программы превысит определенных порог, ее могут сделать обязательной (точнее не саму программу, а использование электронных прав, паспорта, военного билета.....и тогда ты тупо сам ее поставишь, поскольку не будешь иметь альтернативы (другой программы кстати тоже не будет)). И тогда все страхи параноиков воплотятся в реальность в один миг
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По крайней мере будет известно где вы были и в каких местах и тому подобное, так что выбор за вами Через "Дію" не будут рассылать повестки в армию или выявлять неплательщиков алиментов, - Минцифры просит "не вестись на фейки" - Цензор.НЕТ 3017
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Помните, что смартфон серьёзный девайс с привязками к месту положения фейсбуку и так далее
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и еще не забывайте, что киевстар выкуплен давно братушками. любая информация со смартфона передается через одну вышку киевстара, даже тор не поможет
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Московити будуть повнісю усі інформацію знати,за кожного українця.Хоча вони і так вже інформаційно перемогли.
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"11.02.2020 Воровайки у Жовтневому Палаці! Публічна · Подія · організовує: Кияни з особливими потребами" - їм ніхто не протидіє.
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Просто нравится взять всех под контроль. Через Дию можно рюкзаки ещё продавать.. Пирожки.. Следить за народом. Столько возможностей.
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Скорее хочется чем нравится, ну а так всё верно, но правда хорошо что есть у людей право не попасть в"мышеловку "
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колектори будуть напосідати через оцю "дію", вони ж то цю базу собі куплять...
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Не завантажу цю чуму навіть якщо катувати будуть.
Сімки по паспортам, ні не чули, то фейк розганяють. Скріпти для деанонімізації дописувачив в коментах, та боронь Боже, за кого ви нас маєте, ми таким не займаємось.

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анонізувати? Себе??? То мабуть річь про щось інше???
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Та отож такі у нас грамотеї) До речі історія має продовження, скріпт російський
https://ain.ua/2020/01/31/kiberpoliciya-i-fingerprint-rassledovanie/
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У чому проблема сімок по паспортам для законослухняної людини?
Чи вам сімка потрібна, щоб телефонним терроризмом займатися?
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Сейчас к тебе на банковский счет могут залезть без всякого решения суда. Так в чем проблема? Все же нормально. Или тебе банковский счет нужен для отмывания денег?
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Какая связь между моим постом про симки по паспортам и вашим про банковский счет?

Если уж привязывать симку к банковскому счету в качестве финансового телефона - то тут с точностью до наоборот - мошеннику гораздо проще залезть на ваш банковский счет, если ваша симка не будет привязана к вашему паспорту - в таком случае ему проще получить дубликат вашей симки.
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Я не говорю про мошенников и контракты, к которым привязан телефон. Я говорю про мошенников в погонах. Им теперь достаточно послать запрос в банк о состоянии твоего счета и банк ОБЯЗАН выдать эту информацию без решения суда. А уже как распорядиться этой информацией они знают. Им твой телефон и сим карта не нужны. Просто запрос, больше ничего. Так понятно?
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1. Еще раз - каким образом то, что банк обязан выдать следователю инфу про состояние твоего счета связано с привязкой симок к паспортам? К чему ты это вообще мне ответил, если мы обсуждали симки по паспортам?

2. Выдать информацию и предоставить доступ к счету - это две большие разницы.
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Вполне можно провести параллель готовности предоставлять личные данные при покупке сим карты с готовностью предоставить собственный счет для свободного доступа к нему третьими лицами. Говоря "А", нужно говорить "Б". Аргумент такой: я честный человек и мне бояться нечего. Потому предоставляю паспорт продавцу сим карт. Тот же аргумент можно использовать для доступа к банковскому счету: пусть смотрят, на здоровье. Банк я использовал как продолжение твоей логики. Я против такого категорически. Я тоже честный человек, но не желаю предоставлять паспорт при покупке сим карты или заглядывали ко мне на счет без судебного решения. Тут вопрос не в банке и не в сим карте, а в готовности предоставлять свои данные налево и направо, только потому, что так кто-то захотел. Я не желаю, чтобы ко мне совали нос без моего разрешения, но от этого нечестным я не делаюсь.
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"Вполне можно провести параллель готовности предоставлять личные данные при покупке сим карты с готовностью предоставить собственный счет для свободного доступа к нему третьими лицам"

Нет тут никакой параллели. Знать кто ты такой и иметь доступ к твоим деньгам - это совершенно разные вещи.
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Параллель прямая. Ну и кроме того, данные - это еще и деньги. Полиция, СБУ или прокуратура знают, как данные использовать для своей пользы. И рано или поздно они будут иметь эти данные(по крайней мере банковские, если это не остановить) про всех. И тогда вполне смогут шантажировать "клиента", если сумма на счету им понравится и они захотят урвать куш. А захотят, не сомневайся. И методы найдутся. Ты же не питаешь иллюзий по поводу моральных качеств наших "правоохранителей"?
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Да нет тут никакой параллели вообще.

"шантажировать "клиента", если сумма на счету им понравится и они захотят урвать куш"
Чем они могут меня шантажировать? Я понимаю, что для вас врагом является государство и его органы, а не преступники, но на столько упарываться - это уже перебор.
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Когда ты создаешь условия для формирования нечисти, нечисть обязательно появится. А условия формируются прямо на глазах. От такого соблазна заработать не удержаться. И механизмов защиты от этого не существует.
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Якщо я захочу зайнятись тероризмом, повірте, їх ніякі сімки за паспортом не врятують. Сигнал на ініціацію може бути поданий з будь-якого пристрою wifi, то давайте роутери за паспортом продавати. Щодо телефонного тероризму, то це взагалі смішно, ви чули є така річ IP-телефонія? Тобто Skype та інші, і звідти є можливість телефонувати куди завгодно заховавшись за VPN, змінювачами голосу, та навіть кордонами іншої держави.

Сімка за паспортом просувається з єдиною метою - репресії проти опозиційно налаштованих осіб. Відстеження конкретних людей на акціях протесту, відстеження журналістів та їхніх контактів, загальний тиск та залякування. Більше ні для чого така сімка не потрібна.
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" Більше ні для чого така сімка не потрібна."

Ще й як потрібна. Сімка без паспорта потрібна тим, хто займаєтсья телефонними шахрайствами - видурюванням грошей у наївних пенсионерів, тим, хто займається телефонним терроризмом - тобто фейковими повідомленнями про мінування та інше. І МВС продажа сімок за паспортами потрібна у першу чергу задля боротьби з такими злочинцями, а не з метою якихось міфічних репресій.
Самій же людині ж сімка по паспорту потрібна, якщо у людини фінансовий телефон, що прив'язаний до банківського рахунку - із метою безпеки. Бо перевипустити сімку, що прив'язана до паспорта без відома власника набагато складніше, ніж ту, яка ні до чого не прив'язана.
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Ви не бачите що я пишу, чі свідомо ігноруєте? Ще раз: в інтернеті безліч сервісів з яких можна телефонувати куди завгодно без сімки. https://zadarma.com/ru/tariffs/numbers/

Злочинці скористаються перш за все не домашнім мобільним, а використають такий номер. Який набагато безпечніший ніж сімка навіть без паспорту. Ви не знали про таку можливість? Тепер знаете. То яким чином обмеження продажу сімкарт може вплинути на злочинність? Абсолютно ніяким.
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По факту злочинці звонять найчастіше саме з телефонів із сімками, а не з подібних сервісів, тому вплинути на злочинність це це й як може.
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кстати а почему нет, почему не рассылать повестки в электронном виде, бумагу не переводить, дижитализация же. что за дійові такие которые повесток ссатся...
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концепция дійових - никаких алиментов, никаких повесток. пусть алименты платят и служат другие, недійовые...
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Не верю я в порядочность шута.
Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже,
И зритель глупый ликовал,- ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит,
Да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, зелёный бес резвится
Длине очередей продажных душ,
Бедняга Мефистофель удивился. (c) Гёте
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Наш маленький бубочка будує режим диктатури.
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Харю вже откормив, папередніків наздоганяє.
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"Через "Дію" не будут рассылать повестки в армию или выявлять неплательщиков алиментов" - Найдутся дураки, которые поверят. Через "Дію" не будут рассылать повестки в армию или выявлять неплательщиков алиментов, - Минцифры просит "не вестись на фейки" - Цензор.НЕТ 2614
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Хорошо хоть предупредили, что такая возможность заложена.
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Предлагаю через "Дiю" выявлять зебилов. Первые 795 тысяч уже выявлены. Через "Дію" не будут рассылать повестки в армию или выявлять неплательщиков алиментов, - Минцифры просит "не вестись на фейки" - Цензор.НЕТ 8208
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у майбутньому, коли буде країна в смартфоні, і ті смартфони будуть зашивати охлосу прямо в макітру, будь який протест можна буде погасити за допомогою команди "remove"
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Закономірність природи - за рік зелена маса перетворюється в гнилий, смердючий силос.
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"Волк сказал что он не будет нас есть, потому что мы худосочные!"(с) (Три поросёнка).
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Теперь Бубочка тихонько второй раз "Дію" на свой смартфон установит. Нельзя ж так пугать военачальников.
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У приложения нет никаких дополнительных разрешений
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А это что?
Лохов нашли, с помощью этой проги они будут все делать, по ТВ сказали даже супсидии проверять!
Какой же народ тупой...

https://censor.net.ua/news/3174699/********************************************************************************
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Софт такого рівня не розробляється за півроку студентами юрфаку на підсобному залізі, тільки процес розробки/тестування мав би зайняти півтора-два роки. Але нарід потрібен турбо-режим, шоб все швидко і красіво. Так не буває, і цей мертвонароджений софт - цьому яскраве підтвердження.
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Звісно не за півроку, це російський софт і свою основну роботу він виконує на п'ять.
https://ain.ua/2020/01/31/kiberpoliciya-i-fingerprint-rassledovanie/

А росіяни використовують для деяких рішень китайський та американський софт.
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Все, что связано с Зебилом - плохо и опасно. Не ведитесь...
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Звичайно! які повістки! Там одразу військовий білет буде і довідка медкомісії.
А ще через смартфон гавнокомандувач буде командувати: "В атаку!!! За землю продану Каламойшам! Гуряяяя!!!!"
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Конечно не будут, да зачем, собственно, если с помощью этого приложения можно будет отследить местонахождение его владельца?
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В результате взлома приложения Elector произошла утечка данных 6,5 миллиона израильтян






В воскресенье, 9 февраля, телеканал "Кешет 12" сообщило взломе приложения Elector, в результате чего произошла утечка данных 6,5 миллиона израильтян, обладающих правом голоса на выборах.
По данным телеканала, после взлома мобильного приложения около суток любой желающий мог получить доступ к базе данных с информацией об израильских избирателях. Из базы можно было узнать: полное имя избирателя, пол, номер его удостоверения личности, номер телефона, домашний адрес.
Приложение создавалось для партий, участвующих в выборах. В том числе, ей пользовалась партия "Ликуд". До взлома приложения в социальных сетях был опубликован рекламный ролик, в котором Биньямин Нетаниягу просил избирателей обновить накануне выборов информацию о себе в мобильном приложении.
Телеканал сообщил, что с помощью специалиста по кибербезопасности Рона Бен Зика и сайта газеты "Гаарец" редакции "Кешет-12" удалось получить доступ к базе данных, в которой журналисты обнаружили данные самого Биньямина Нетаниягу, его супруги, Сары Нетаниягу, главы генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, главы ШАБАК Надава Аргамана и других высокопоставленных офицеров.
Дыра в системе безопасности была закрыта через сутки после того, как представители Национального штаба по кибербезопасности обратились к администраторам приложения.
В партии "Ликуд" телеканалу сообщили, что приложение создавалось сторонним разработчиком, и кроме "Ликуда" им пользуются и другие израильские партии.
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