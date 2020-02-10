 Через "Дію" не будуть розсилати повістки в армію або виявляти неплатників аліментів, - Мінцифри просить "не вестися на фейки"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Мінцифри.

"Ви вже бачили дописи, що через мобільний застосунок "Дія" ми розсилатимемо повістки в армію? Так, і ми їх теж уже бачили. У великій кількості. У когось дуже сверблять руки встромляти нам палиці в колеса. Тішимось, коли бачимо такі нісенітниці!

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два дні мобільний додаток "Дія" завантажили 795 тис. користувачів, - глава Мінцифри Федоров

Можемо підказати авторам таких фейків ще варіанти. Скажімо, за допомогою "Дії" можна дістатися злісних неплатників аліментів чи надсилати від санепідемстанції сповіщення, що хтось хворий на коронавірус", - йдеться в повідомленні

У відомстві просять "не вестися на фейки" і нагадують, що використання застосунку - справа добровільна.

"Усі, хто від когось ховається чи чогось побоюється, завжди можуть залишатись в офлайні. Навіть без смартфону, а може, і взагалі – без мобільного зв’язку. І ще – зберігати свої паперові документи у шухляді за трьома замками", - зазначають у Мінцифри.

Нагадуємо, "Дія" - це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Його презентував президент України Володимир Зеленський 6 лютого.

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. Завантажити додаток можна за посиланнями для Google Play та Apple Store.

За першу добу в застосунку, де поки що доступні водійські права і техпаспорт в електронному форматі, авторизувалися понад 310 тис. осіб. Користувачі застосунку "Дія" також можуть пред'являти електронне посвідчення під час посадки в поїзд.

Скачать "Дію" можно для Google Play и Apple Store.