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Все про:Міноборони (3129) Бронежилет (42) Загороднюк (122) Марченко Дмитро (28)

 Міноборони поки що не відкликатиме бронежилети, через які заарештовували генерал-майора Марченка та інших чиновників, - Загороднюк

Міністерство оборони не має причин повертати бронежилети "Корсар", які передали Збройним силам України.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Там триває слідство. Хай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є у військах. Ми не побачили там поки що ситуації, яка змусила би завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає", – сказав Загороднюк.

Він очікує, щоб слідство у цій справі було неупередженим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа проти генерала Марченка створює негативний імідж армії і керівництву Збройних Сил, - Забродський

"Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробовування бронежилетів ми залучали і міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії. Ми туди запросили деяких народних депутатів, вони були присутні на деяких етапах. Тобто ми проходимо максимально об’єктивний шлях", - сказав Загороднюк.

Нагадаємо, у червні 2019 року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука!", - перепалка з прокурорами після суду над Марченком. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174694
 
   
 Топ коментарі
 
Хай Марченко і решта тих, кого ви загребли, зе-уроди, подадуть на вас в суд і злуплять величезні компенсації за моральні збитки та репутацію.
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Знаешь в чем главная проблема всех обличителей? В том, что абсолютно эти-же бронежилеты кроме ВСУ до сих пор с успехом использую Нацгвардия. СБУ и другие службы. Те-же самые НАБУшники. Абсолютно эти-же самые серии жилетов из этих-же партий. И никаких проблем и никаких претензий.
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сцуко, за что тогда судят зелибобы вонючие
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Хай Марченко і решта тих, кого ви загребли, зе-уроди, подадуть на вас в суд і злуплять величезні компенсації за моральні збитки та репутацію.
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Тут они хитро, просили у судей и те приняли решение, вот интересны аргументы, с какими оброщались к судье. Но компенсация по любому и по практике - близко к сумме гарантии, тойсть, кое кто стабильно мог бы на западе стать милионером за пару месецов. Если не ошибаюсь, боевому офицеру за 100 лимонов сумма была.
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От ще б, було суперсправедливо, щоб заплатили це не ми, платники податків, а саме ті, хто розкрутив цю справу.
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Пропоную одягти цей непотріб в самі ************ бронежелети і розстріляти їх з танка
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Проблема в том, что зедебилы за свои косяки не будут платить из собственного кармана, это ляжет на налогоплательщиков.
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у тому то й справа - зедебіли, як правило самі податків не плятять, їх утримують з бюджету.
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*****, за что тогда судят зелибобы вонючие
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До Квартала вдруг дошло, что после выборов в ОДЛО, намеченных на октябрь, у Портнова появится своя армия, из легализованной "народной милиции", то есть "подштанцев", а защитить Квартал от "подштанческой" армии может только ВСУ...
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Только вот вопрос, а на сколько реально они спасут бойца от вражеской пули при их технических параметрах
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Знаешь в чем главная проблема всех обличителей? В том, что абсолютно эти-же бронежилеты кроме ВСУ до сих пор с успехом использую Нацгвардия. СБУ и другие службы. Те-же самые НАБУшники. Абсолютно эти-же самые серии жилетов из этих-же партий. И никаких проблем и никаких претензий.
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Хорошо убедил но сейчас такое время что и вопрос задать не грех так как одни одно говорят другие другое и так повсюду да и просьба старайся меньше употреблять такие слова как дебил или козёл для участников форума из противоположного лагеря у нас всё таки демократическая страна ,ваших и так значительно больше чем их, да и администрация на вашей стороне как не крути ,а то так скоро сами с собой будете спорить и ругаться ,мы же не Шариковы в конце концов, а люди и нас читают не только в Украине
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старайся карочє и коми не Зє!бувай
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а шо, по відношенню до зебобіків мона використовувати цензурні вирази? Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8126
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Вопрос к автору : Кто стрелял по НАБУ , СБУ и другим службам? Прежде чем ставить лайки , надо включить мозги.
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перш ніж вмикати мізки - треба їх мати. Стосується всіх зедебілів. Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 47
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Включите.
Подразделения Нацгвардии тоже находятся в зоне ССО.
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Деколи краще терепунькати ніж писати. (адресовано тобі)
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Нічого дивного.
Ця брехня, була одною з складових, брехливої кампанії проти Порошенка.
А зараз, ці хлопці, на стадії: «Рєбята, всьо вилєзло наружу, кого будєм сдавать?
Кто пєрвий прокукарєкал про бракованниє жилєти?»
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Просто справу не закриють,будуть тянути, засідання раз в півроку, потім відправлять на дорослідування, включать бюрократію поповній. І вже потім тихенько її закриють.
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У Марченок-Бирюковых есть простой способ посадить в лужу следствие: надеть эти самые бронежилеты - и пострелять друг в друга. Они же качественные, ничего угрожать не будет?
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Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3174694
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Я считаю, что броники разлететься могут - проверять не собираюсь. Ты считаешь что все норм - вот и одевай, проверим
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ЗЕбил шоб проверить броник его не обязательно одевать....
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А если броники выдержат, то забить тебя прикладами до синяков, которые оставляют пули. Ок?
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ты забьешь что ли? Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4209 Главное, "а если.." - значит ты и сам не уверен, выдержат ли броники, оговорка у тебя по Фрейду Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1168
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кароч - зєбобік пукнув в калюжу і за базар не відповідає.
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Одним из краеугольных основ римского права (на Западе и у нас) является принцип "презумпции невиновности". Доказывать должны как-раз обличители. Поэтому Портнов и Ко должны собрать зебилов, одень их в Броники и провести испытания. А мы будем посмотреть на этот цирк уродов.
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все тебе что то должны.. по законам жить не собираешься? Если что не подходит в суд подавай. Можешь европейский.
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Совсем дебил или прикидываешься? Как-раз именно согласно закона Марченко и остальные абсолютно невиновны, если не доказано судом обратного. Подучисть, убогое.
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Даже если человек теоретически чего то не знает - это не повод оскорблять человека. Культурнее надо быть.
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Ответ выше. Когда человек льет грязь от незнания, т.е. своей ограниченности -- он заслуживает еще "лучших" эпитетов.. Так что я еще мягок.
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Ну, так зачєм трєпаться, о том в чєм ти абсолютний ноль?
Знаєшь, сколько ето в градусах Цельсія?
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Ви сюди зазирніть. Все як завжди - стандартна для нього модель: настирливі провокації - отримання грубої відповіді - і одразу писати скарги.
Це професійний провокатор. Рекомендую не вступати в контакти, а просто спамити.
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Бро, а потицяти його писком у те, що він нагидив?
Бо ж просто так спамити такого, це, як котяче гімно, прикрити заношеними шкарпетками.
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Воно так, але треба обережно. Нещодавно через нього був на три дні.
Що характерно, цей екземпляр вміє провокувати та розлючувати людей так, що потім в нього формальних порушень немає (ну що тут такого, увімкнув дурника і почав нудити "а покажите, где Зеленский говорил про порноактрису? ничего он такого не говори-и-ил! ссылку дайте!" - але ж не матюкався та прямо не ображав!) - зате ті, хто упіймався на блюзнірську провокацію, отримують бан за матюччя, образи або інші порушення.
Це типова схема, тут все передбачувано.
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Мені він вже писати боїться. Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7550 Ото тільки емотикони і ставить. Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7550
Я без бану з ним розібралася. Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8964
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Ну, не так давно схема цього повокатора спрацювала проти нього.
Maks Kolorto

Антип61
06.02.2020 14:29
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Діалог видалено.
Шановний нік Maks Kolorto!
1. Ви вступаєте в діалоги, а потім за допомогою звернень на Раду форумчан, "підправляєте" свої опонентів.
2. В подальшому ми будемо вважати такі дії провокаціями та флудом на Раді форумчан.
3. Попередження за провокації та флуд.
Адміністратор форуму.
06.02.2020 14:33
Maks Kolorto

Хорошо, мне попередження...
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Відповідь вам надана вище.
Це бан.
Адміністратор форума.
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Спасибо, посмотрел. Козел, он и есть козел. Льет грязь, а когда получает по роже - сразу "спасите-памагите-убивают". Зеленое во всей красе.
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Подлости он очень любит. Я и термин нашел для человека такого типа - подлофил. А он страсть, как на это обижается. Минобороны пока не будет отзывать бронежилеты, из-за которых арестовывали генерал-майора Марченко и других чиновников, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6625
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И ты тоже...Ты же ничем от этого клоуна, не отличаешься... Разве что, поглупее...
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А навіщо "обухом по лобі"? Краще - "швайкою під ребра...". І непомітно, і більш болюче, і зробить нічого не може... А спамить тільки тоді, коли його "ковбасить" почне від неможливості тебе "вкусить"... І він залишається "сам на сам" зі своєю злобою і невтішеним бажанням відомстить... Читайте Гоголя, "Страшна помста": "Нема нічого гіршого для людини, як хотіть помститись, і не мать змоги це зробить...".
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та хіба воно одне таке?
Сюди загляньте: Leo Leo 0473333b в 09.02.2020 11:31

Брешуть, і не червоніють. ледве стримався, щоб без мату.
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"Там идет следствие. Пусть следствие покажет. Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть такой ситуации нет", - сказал Загороднюк.
Источник: https://censor.net.ua/n3174694»
Обана ! «Журналісти расслєдоватєлі соєвого мародьора», гдє ви? Ау?
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нехрена не понял, нет причин отозвать а в то же время, некоторые арестованны - то что получаеться! Одним словом, специалисты зебилтики загнали себя в ловушку - если броники не отзывает, то они отвечает стандартам и держит под арестом не выных людей, а если броники плохие, то командование ВСУ оставляет военных под угрозой не отозвав броники - короче они (члены зелёных чудиков) уже в западных странах могли бы присматривать статью и срок в заключение. Сами себя в цугцванге загнали. Ждёмсь какои ход будет в Украине.
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Бро, що ти хочеш від них?
Ну, от що може знати про фізико-балістичні характеристики араміду, весільний фотограф?
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вот потому бубочка четырежды уклонялся... не греет его мысль о бронежилете... он же не лох... а вы сразу на него: кокаинщик, нарик, поссать зассал...
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Так он же его сейчас не снимает!
"- Владимир Александрович, а почему Вы в храм Святого Петра пришли в бронежилете? Вы не верите в господнюю защиту?
- Так ведь я-же, еврей, а храм - христианский!...
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да и храм святого Петра... для вовчика из квартала - недружественная территория...
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Ну, да... Он же "скоморох"!... А в старые времена попы, после наступления Великого поста (во время его запрещались театральные представления), гоняли скоморохов заново креститься. Считалось, что во время представлений они перевоплощались в своих персонажей, поэтому они становились иными существами и в них вселялся дьявол...
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Я тоже х..ю. А по трусам и иному нижнему белью для Армии следствие еще не проводилось? По поставкам техники и вооружения также надо следствие проводить? А я, наивный, полагал, что это в компетенции экспертов и специалистов. А оно оказывается, что сначала нужно предвари-тельно провести следствие и "посадить" людей.
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Вот, ведь можешь-же здраво рассуждать! Прочитал - и суть ясна, и "натяжек" нет...
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шо-то похожее будет и с делом Шеремета...только зачем столько шума было и громких заяв...?!!! рейтинг все равно-"в крутом пике"...
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Отличительной особенностью Квартала является прекрасно развитый хватательный рефлекс, Квартал "заточен на хапок".
Интеллектуальный же процесс у Квартала замедлен, плохо соображают, медленно идет сигнал от рецепторов к мозгу.
Потому и последствия содеянного до Квартала доходят "много более"(С) позже.
Чисто как у крокодила, который тоже сначала сожрет велосипедный насос, например, а только потом соображает - а съедобно ли сожранное.
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ЗЕбилы шо то совсем запутались в своей же брехне сами себе противоречат. ..гоняюца как собака за собственым хвостом...
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Твою тудой сюдой.
Нафига там депутаты? Они разбираются в классах бронежилетов? Они знают таблицы отстрела? Они сопромат изучали? Там детский сад со специальностями и образованием не имеющим отношения к вопросу защиты военнослужащих.
У меня РАСА (2-й класс), оперу больше и нафиг не нужно. Покупал сам. Можно довести до 3-го, но смысла нет. Мне не в полях оборону держать. На нем удобный обвес (чтобы по карманам мелочевку не ныкать ). Одеваю очень редко, но коли у дупі "чуйка ", ніколи не ображаю "чуйку" (вона леді капризна).
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конечно не нужно.В эти бронежилеты нужно вырядить наши несколько рот численности чисто генеральского состава и отправить на разминирование на восток.
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Так для разминирования нужны не "бронежилеты", а "бронеколготки"... Мины же, при взрыве, бьют снизу вверх...
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До сего момента я еще сомневался, нп много, в умственных способностях этой ЗЕкоманды мародеров, но прочтя такое заявление мои слмнения развеялись полностью. Остался один вопрос, - по каким интернатам, для отсталых в умственом развитии, собирал их в одно стадо Бенин и Зятьков?
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Все логично, проблема у власти была с Марченко а не с бронежилетами
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Зеленое отребье, шоб вам повылазило. Остальным - доброе утро.
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Именно. Не на гауптвахте.
Пусть уроды устав читают....
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З Гандзюк - промах, з Порошенком - промах, з Гримчаком - промах, з Марченком - промах. Убивць Небесної сотні відпустили, московські мерзотники (накшталт портнових і беркутівців) вільно розгулюють і паплюжать все навкруги... добровольців, добробатівців, волонтерів пресують. Що далі?
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Це нова форма дибілізму? Браковані бронежилети досі на бійцях?
Так вони точно браковані? Чи лише на перший погляд?
Якими моральними уродами потрібно бути, щоб публікувати такі заяви?
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