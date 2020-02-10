 Міноборони поки що не відкликатиме бронежилети, через які заарештовували генерал-майора Марченка та інших чиновників, - Загороднюк

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Там триває слідство. Хай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є у військах. Ми не побачили там поки що ситуації, яка змусила би завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає", – сказав Загороднюк.
Він очікує, щоб слідство у цій справі було неупередженим.
"Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробовування бронежилетів ми залучали і міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії. Ми туди запросили деяких народних депутатів, вони були присутні на деяких етапах. Тобто ми проходимо максимально об’єктивний шлях", - сказав Загороднюк.
Нагадаємо, у червні 2019 року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.
Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.
Подразделения Нацгвардии тоже находятся в зоне ССО.
Ця брехня, була одною з складових, брехливої кампанії проти Порошенка.
А зараз, ці хлопці, на стадії: «Рєбята, всьо вилєзло наружу, кого будєм сдавать?
Кто пєрвий прокукарєкал про бракованниє жилєти?»
Знаєшь, сколько ето в градусах Цельсія?
Це професійний провокатор. Рекомендую не вступати в контакти, а просто спамити.
Бо ж просто так спамити такого, це, як котяче гімно, прикрити заношеними шкарпетками.
Що характерно, цей екземпляр вміє провокувати та розлючувати людей так, що потім в нього формальних порушень немає (ну що тут такого, увімкнув дурника і почав нудити "а покажите, где Зеленский говорил про порноактрису? ничего он такого не говори-и-ил! ссылку дайте!" - але ж не матюкався та прямо не ображав!) - зате ті, хто упіймався на блюзнірську провокацію, отримують бан за матюччя, образи або інші порушення.
Це типова схема, тут все передбачувано.
Я без бану з ним розібралася.
Maks Kolorto
Антип61
06.02.2020 14:29
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Діалог видалено.
Шановний нік Maks Kolorto!
1. Ви вступаєте в діалоги, а потім за допомогою звернень на Раду форумчан, "підправляєте" свої опонентів.
2. В подальшому ми будемо вважати такі дії провокаціями та флудом на Раді форумчан.
3. Попередження за провокації та флуд.
Адміністратор форуму.
06.02.2020 14:33
Maks Kolorto
Хорошо, мне попередження...
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Відповідь вам надана вище.
Це бан.
Адміністратор форума.
Сюди загляньте: Leo Leo 0473333b в 09.02.2020 11:31
Брешуть, і не червоніють. ледве стримався, щоб без мату.
Источник: https://censor.net.ua/n3174694»
Обана ! «Журналісти расслєдоватєлі соєвого мародьора», гдє ви? Ау?
Ну, от що може знати про фізико-балістичні характеристики араміду, весільний фотограф?
"- Владимир Александрович, а почему Вы в храм Святого Петра пришли в бронежилете? Вы не верите в господнюю защиту?
- Так ведь я-же, еврей, а храм - христианский!...
Интеллектуальный же процесс у Квартала замедлен, плохо соображают, медленно идет сигнал от рецепторов к мозгу.
Потому и последствия содеянного до Квартала доходят "много более"(С) позже.
Чисто как у крокодила, который тоже сначала сожрет велосипедный насос, например, а только потом соображает - а съедобно ли сожранное.
Нафига там депутаты? Они разбираются в классах бронежилетов? Они знают таблицы отстрела? Они сопромат изучали? Там детский сад со специальностями и образованием не имеющим отношения к вопросу защиты военнослужащих.
У меня РАСА (2-й класс), оперу больше и нафиг не нужно. Покупал сам. Можно довести до 3-го, но смысла нет. Мне не в полях оборону держать. На нем удобный обвес (чтобы по карманам мелочевку не ныкать ). Одеваю очень редко, но коли у дупі "чуйка ", ніколи не ображаю "чуйку" (вона леді капризна).
Пусть уроды устав читают....
Так вони точно браковані? Чи лише на перший погляд?
Якими моральними уродами потрібно бути, щоб публікувати такі заяви?