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 Від початку року в Україні понад 200 осіб загинули під час пожеж, - ДСНС

В Україні протягом поточного року вже сталося понад 5 тисяч пожеж.

"Від початку року на території України виникло вже понад 5 тисяч пожеж. З них у житловому секторі - понад 2800 випадків. Кількість загиблих на них вже перетнула позначку у 200 осіб", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ДСНС.

Рятувальники зазначають, що найчастіше пожежі виникають через недбалість громадян і нехтування елементарними нормами пожежної безпеки.

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"Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню", - наголошується в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174693
 
 
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Это к сожалению большое горе и беда . Кстати обратите внимание на фото, где облако дыма, я сначала подумал, что там Санта Клаус помогает тушить пожар
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вы серьезно, за сорок дней столько погибших!.....не укладывается в голове даже
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