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Все про:Зеленський (4444) Кабмін (3656) Богдан Андрій (242) Єрмак Андрій (79) Гончарук_Олексій (650)

 Гончарук: Щодо кадрових призначень раджуся з Богданом, Єрмаком і Зеленським, але рішення ухвалюю сам

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дуже поважає думку керівника Офісу Президента Андрія Богдана і помічника президента Андрія Єрмака.

Про це він заявив в інтерв'ю Факти ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже поважаю думку цих людей (Богдана і Єрмака. - Ред.), тому я з ними раджуся. Такий вплив вони мають. Я як прем'єр-міністр ухвалюю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент, тому остаточне рішення і відповідальність за них тут несу я. Але, щоб усім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді", - зазначив Гончарук.

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Водночас він спростував інформацію, що співбесіди з можливими кандидатами на посади в уряд проходять в Офісі Президента.

"Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі Президента, вони проходять в уряді. Тільки коли мені потрібна порада президента і коли я хочу представити вже кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом як лідером нашої політичної команди", - заявив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174692
 
 
 Топ коментарі
 
Його брєд розрахований на глядачів сватів та 95 кварталу, тобто зебілів.
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Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 2609 Иду и советуюсь... (с). С кем?! С тем, кого ты сам недееспособным признавал?! Уже б сидел себе тихо-тихонечко... Так нет! Надо обязательно поболтать и вывалить какую-нибудь чушь.
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Тобто іде до таких самих невігласів-як і сам.
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Иду и советуюсь... (с). С кем?! С тем, кого ты сам недееспособным признавал?! Уже б сидел себе тихо-тихонечко... Так нет! Надо обязательно поболтать и вывалить какую-нибудь чушь.
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Гончарук: "Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам"


Очень короткий и смешной анекдот от Гончарука Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 98
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Узеленські тільки балаболити вміють. Кловуни, фулє, а діла ніц нема.
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Давайте не ображати клоунів. То - веселі люди.
У нас фрики. І дегенерати.
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Також клоун - один з типажів у фільмах та історіях жахів.
Найвідоміший клоуняка-вбивця - "Воно" Стівена Кінга.

Факт 1. Джон Уэйн Гейси-младший (англ. John Wayne Gacy, Jr, 17 марта 1942 - 10 мая 1994) - американский серийный убийца. В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, шесть из которых до сих пор не опознаны. Дело маньяка стало поворотным для американского общества: образ общественного деятеля, члена партии, подрабатывающего на детских праздниках, скрывавший за собой клиническое бесчувствие и садистские наклонности. Пресса окрестила его "Клоуном-убийцей". Подвал его дома в Норвуд-Парк в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс был прозван "Могильником Гейси", но после ареста маньяка дом был снесен, так как навлек на себя дурную славу. Гейси стал прототипом клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно". Терри Салливан, прокурор на судебном процессе Гейси, написал документальную книгу "Клоун-убийца. Дело маньяка Джона Гейси", рассказывающую об аресте, суде и психологическом портрете убийцы.

Факт 2. В последующие десятилетия после публикации книги Стивена Кинга образ "злого клоуна" настолько укоренился в массовом сознании, что согласно исследованию Университета Шеффилда, проведённом в 2008 году, многие дети считают клоунов "страшными и непостижимыми".
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навіть є така поширена психічна хвороба коулрофобія - панічна боязнь клоунів
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всё что можно тут понять!!так это то что (гончарук)мало того что профан в экономике так ещё и какой то бред несёт непонятно на кого и на что расчитанный!!?? Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 4036 Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 3589 Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 6838
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Його брєд розрахований на глядачів сватів та 95 кварталу, тобто зебілів.
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Кстати, а кто был по вашему правильный премьер ,ну скажем со времён кучмостара?
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он сам тебе об этом сказал?
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- Почему вы все время поддакиваете? У вас что, нет своего мнения?
- Нет, у меня есть свое мнение... но я с ним не согласен!
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Шефира и Сивоху забыл упомянуть...а так в общем- "мнение" Политбюро...как при совке... Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 185
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а Ермак и Богдан-по цепочке-в кремль:-как ваше мнение в.в....?
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А кто такие Богдан и Ермак чтобы с ними советоваться? Люди голосовали за Зе или за образ хорошего президента но точно не за этих двоих проходимцев.
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а вышло как вышло...по факту...два человека реально "рулят" страной...третий-на "подтанцовке"...далеко пойдём...
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Что этот Зе, что вся его банда - какая разница?
Все работают на х.уйла!!!
Каких других людей это Зеуйло могло привести на эти должности???
Только таких же малоросов как и оно само.
Дебилы, *****!!!
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Ти диви, який вже дорослий самостійний хлопчик! Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 661
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Песенка про меня, да
А я играю, а я танцую и песенки пою
Песенка про меня
Я хороший мальчик
Я люблю слушать музыку, да
Песенка про меня
Я хороший мальчик
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І не сподівайся. Вже навіть модератори відкритим текстом вказали на твою провокаторську сутність. Та й без них було зрозуміло.
На тобі орден павліка морозова - і в спам.

Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 6941
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Я одобрительно отозвался на Ваш пост - зачем вы меня провоцируете?
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Зайшов сюди - все передбачувано.
"Милиция! помогите! порохоботы зрения лишают!"
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...сыдыть Зеля на заборе -- всем советы раздаёт...
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А пам'ятаєш борцовські змагання у Суворовському (потім Богуна) училищі? От би туди зелю проти когось запустити.😵
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Против тебя, например Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 1055
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Та ти шо, сказився? -- Презедента б вбили і під мати заштовхали! ...таке б горе було... *(
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Построились фигуры на шахматной доске
Фигуры очень хмуры -- их жизнь на волоске... *)
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с Богданом, Ермаком и Зеленским
...от перестановки мест слагаемых -- сумма меняется...*)
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Сума збільшується, бо це нові батьки російської демократії.
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именно кацапской, а не польской или словацкой? А тебя все Огенты Крэмля Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 8744
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-- пока шо -- Зелю в последнюю очередь поминают... -- ...всё по чину -- лоху -- лоховское!
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Кесарю - кесарево, слєсарю - слєсарево, сепару - серпневої, а зебілам напитися зельонки досхочу.
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Кожній жінці по вірному чоловіку, а кожному чоловіку по дві коханки🤷👰
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-- две Коханочки -- мне уже лень.. -- возьми себе любую -- одну! ...*)
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Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
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Очень неплохо звучали стихи в исполнении "Круиз". (стихи Заболоцкого). Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 4032
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сам ты можешь только с самоката упасть, падла в жилетке
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У него, судя по трем фоткам, с самокатом- так называемый- Сяокат. Ксаоми, корейский. Я его считаю чисто женским вариантом. Там- скорости- никакой, потому- падение ему если и грозит, то без всяких последствий. Вот тут, я бы добавил: к сожалению, без последствий.
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падение ему если и грозит, то без всяких последствий
Тут, как сказать, как говорила Джульетте тётя Этти:
Сейчас упала ты на лобик, а после -- ты на спину будешь падать...*)
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В том и фишка! Сборка у него- китайская. Однако, при профилактической разборке выясняется, что детали- корейские, включая и батарею и электронику. Всё- Самсунг.
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Вот тут- я пас. Прошу поверить- у меня нет смартфона, уже лет 10 как. Я их возненавидел. У меня, в двух подряд, какие-то одинаковые глюки появлялись: у меня слизывались все деньги! При смене страны, например. Это- при разных СИМ-картах! Потому, у меня простой кнопочный телефон, с тех пор. Вот такой я лох!
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-- усё! с салом налей, кум... я спатки... чао-какао. *)
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Андрюха!... ты Гений! -- научи меня разговаривать с Барышнями о самокатах, но про Любовь! -- я так ещё не умею...*)
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Это- очень просто! Едешь по городу... видишь тётю, на электросамокате... догоняешь... пристраиваешься рядышком и начинаешь хвалить её самокат и манеру езды. Заодно- увидев, что у неё отсутствует обручальное кольцо, предлагаешь заехать в кафешку, которая- вот она! Если тётя не боится выпить, пребывая за рулём, то задача- почти решена. Мне, однажды- так повезло. Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 9022
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Андрюха, как там твой "ЗаПежорец" и котейки?
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Класно.
А то я так чемно =Льоша-самокат=.
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гончарук это прообраз быдла которое захватило зимний дворец и куражится, то в вазу насрет, то на самокате по кабмину катается, как и то епанько которое в позе лотоса на столах и под столом сидит...
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То не є**ко - то Малюська. Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 5143
Але мені подобається хід Ваших думок (с). Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам - Цензор.НЕТ 5143
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Такий кумедний цей Льошка. Інтуїція мені підказує, що його ось-ось почнуть бити, хто руками, хто ногами.
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Богдан и Ермак -люди Яколомойского...Значит............
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Конечно сам: кого скажут, того сам и назначает. Подпись-то его.
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Решение принимает ермак(швондер) и зеленский.
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Да чтобы вы все передохли, зелёные мрази.
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Какая удивительна гибкая спина у нашего самокатчика.
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интересно кого он назначил сам, не получив благословение троицы. или кому отказал
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Да нет "благословения троицы".
Там разные интересы.
Поэтому проводят и одних людей, и других, выдерживая "гомеостатическое равновесие".
Только дело то все в том, что интересы этих людей (и одних, и других) - это вовсе не интересы Украины, как государства.
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"Гончарук: Относительно кадровых назначений советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским, но решение принимаю сам"

"Лебедь, рак и щука" - басня Крылова, русского баснописца.
Потому и живут ЗЕбобики так же "хорошо", как и их "одиннароТ" запоребриком.
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А какого милого Зе на Банковой принимает ,,кандидатов на членов,, и устраивает им экзамены на 95 й кабмин ?
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Особенно с Ермаком надо советоваться, особенно! А он уж напрямую "от Алекса Юстасу" получает!
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А що це було для когось великою таємницею що всі так розбурхались???
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