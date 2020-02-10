 Гончарук: Щодо кадрових призначень раджуся з Богданом, Єрмаком і Зеленським, але рішення ухвалюю сам

Про це він заявив в інтерв'ю Факти ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"Я дуже поважаю думку цих людей (Богдана і Єрмака. - Ред.), тому я з ними раджуся. Такий вплив вони мають. Я як прем'єр-міністр ухвалюю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент, тому остаточне рішення і відповідальність за них тут несу я. Але, щоб усім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді", - зазначив Гончарук.
Водночас він спростував інформацію, що співбесіди з можливими кандидатами на посади в уряд проходять в Офісі Президента.
"Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі Президента, вони проходять в уряді. Тільки коли мені потрібна порада президента і коли я хочу представити вже кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом як лідером нашої політичної команди", - заявив прем'єр.
Очень короткий и смешной анекдот от Гончарука
У нас фрики. І дегенерати.
Найвідоміший клоуняка-вбивця - "Воно" Стівена Кінга.
Факт 1. Джон Уэйн Гейси-младший (англ. John Wayne Gacy, Jr, 17 марта 1942 - 10 мая 1994) - американский серийный убийца. В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, шесть из которых до сих пор не опознаны. Дело маньяка стало поворотным для американского общества: образ общественного деятеля, члена партии, подрабатывающего на детских праздниках, скрывавший за собой клиническое бесчувствие и садистские наклонности. Пресса окрестила его "Клоуном-убийцей". Подвал его дома в Норвуд-Парк в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс был прозван "Могильником Гейси", но после ареста маньяка дом был снесен, так как навлек на себя дурную славу. Гейси стал прототипом клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно". Терри Салливан, прокурор на судебном процессе Гейси, написал документальную книгу "Клоун-убийца. Дело маньяка Джона Гейси", рассказывающую об аресте, суде и психологическом портрете убийцы.
Факт 2. В последующие десятилетия после публикации книги Стивена Кинга образ "злого клоуна" настолько укоренился в массовом сознании, что согласно исследованию Университета Шеффилда, проведённом в 2008 году, многие дети считают клоунов "страшными и непостижимыми".
- Нет, у меня есть свое мнение... но я с ним не согласен!
Все работают на х.уйла!!!
Каких других людей это Зеуйло могло привести на эти должности???
Только таких же малоросов как и оно само.
Дебилы, *****!!!
А я играю, а я танцую и песенки пою
Песенка про меня
Я хороший мальчик
Я люблю слушать музыку, да
Песенка про меня
Я хороший мальчик
На тобі орден павліка морозова - і в спам.
"Милиция! помогите! порохоботы зрения лишают!"
Фигуры очень хмуры -- их жизнь на волоске... *)
...от перестановки мест слагаемых -- сумма меняется...*)
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Тут, как сказать, как говорила Джульетте тётя Этти:
Сейчас упала ты на лобик, а после -- ты на спину будешь падать...*)
А то я так чемно =Льоша-самокат=.
Але мені подобається хід Ваших думок (с).
Там разные интересы.
Поэтому проводят и одних людей, и других, выдерживая "гомеостатическое равновесие".
Только дело то все в том, что интересы этих людей (и одних, и других) - это вовсе не интересы Украины, как государства.
"Лебедь, рак и щука" - басня Крылова, русского баснописца.
Потому и живут ЗЕбобики так же "хорошо", как и их "одиннароТ" запоребриком.