 Китай витратить $10,26 млрд на боротьбу з коронавірусом

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на те, щоб кожен міг дозволити собі діагностику і лікування.
Кошти будуть також використовуватися для того, щоб регіони могли себе не обмежувати у витратах на боротьбу з вірусом.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
по пустыне в ластах....