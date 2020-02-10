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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (221) Китай (388)

 Китай витратить $10,26 млрд на боротьбу з коронавірусом

У Міністерстві фінансів КНР заявили, що на боротьбу з коронавірусом виділили загалом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на те, щоб кожен міг дозволити собі діагностику і лікування.

Кошти будуть також використовуватися для того, щоб регіони могли себе не обмежувати у витратах на боротьбу з вірусом.

Також читайте: Українець заразився коронавірусом на лайнері біля Японії, який стоїть на карантині

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174691
 
 
 Топ коментарі
 
Мене Укрпошта хотіла надурити. А винувата наша митниця і Укрпошта. Тому все разом із владою є лайном.
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Да им всегда будет мало сколько не дай они все очень о нас простых людях "заботятся"
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Аліекспрес, якщо врахувати нові українські реалії став лайном.
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А сколько потратил на его создание не признается?
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ничего они не потратили - летучие мышки стоят несколько жалких юаней, а геморроя на десятки если не сотни миллиардов долларов
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Там же не только мышки. Там же целая лаба работала усердно шоб вирус создать...
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Кто? РФ? Вы думаете китайцы придумали оружие против китайцев? Зачем?
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Для України 10 млрд баксів це космічні гроші. Шура Балаганов не мріяв про таке щастя.
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вспомни или посмотри какая численность населения Китая, и вообще, не завидуй такому "космосу"
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Знаю ще більше, бо від нас до цього вірусу їздили до Китаю. Там ряд провінцій живе краще, ніж в Україні.
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примитивно так буквально воспринимать.
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Да не маленькая цифра которая явно может вырасти , плюс жертвы досталась поднебесной, кроме того алиекспрес стал так что всем достаётся от короновируса
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Аліекспрес, якщо врахувати нові українські реалії став лайном.
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Кстати китаёзов желательно просить при заказе товара в обмен на звёзды что бы высылали по новой почте или через мист експресс а то они жмоты ищут большинство дешёвый и нудный вариант через голимую укрпочту
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ЗЫ Они очень любят звёзды и похвалу это как бы такой наркотик для них Китай потратит $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8822
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А ще від мене просили відео розпаковки.
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В раше вообще могут тупо арестовать и выписать срок
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Мне кстати китаец перестал отвечать по поводу возврата денег за не дошедший товар отправленный в ноября на сумму 19$ вот я и думаю не двинул ли он кони
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А я ледве отримав смартфон, з якого зараз пишу. А ще нова влада взяла за це митний збір 1070 грн.
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Да им всегда будет мало сколько не дай они все очень о нас простых людях "заботятся"
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Если не ответит до завтра к 20 часам алиэкспресс автоматом переведёт деньги а виновата кстати укрпочта так как по последним данным товар с таможни поступил именно к ним да но зато там у них у главного зарплата как бы 744тыс гривен , всё нормаль
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Мене Укрпошта хотіла надурити. А винувата наша митниця і Укрпошта. Тому все разом із владою є лайном.
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Створили проблему, а тепер героїчно її долають. Никогда такого не бьіло и вот опять.(С)
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коммунистические пионеры Китай потратит $10,26 млрд на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5688

по пустыне в ластах....
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Как только нынешние профаны у власти прохавают тему, они зараженных сами сюда завезут.
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