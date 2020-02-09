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 Політика України
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Все про:Донбас (15246) Загороднюк (122) Тристороння контактна група (174) розведення сил (120)

 Розведення сил уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі жодним чином не змінить безпекову ситуацію, - Загороднюк

Україна виступає проти розведення сил по всій лінії зіткнення на Донбасі.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже серйозно досліджували це питання і в Міноборони, у Генштабі, в інших силових відомствах, на засіданнях РНБО. Головним було те, що це, по-перше, суперечить Мінським угодам. Мінські угоди кажуть, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування мають роззброїтися та розформуватися. Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині", – розповів Загороднюк.

Він наголосив, що розведення жодним чином не змінює безпекову ситуацію.

"Тому що якщо є політична воля у тієї сторони до ескалації конфлікту, два кілометри особливої різниці не зроблять. Це не є проблема для снайперів, для диверсійно-розвідувальних груп", – зазначив Загороднюк.

Наразі українська влада веде переговори про три нові точки для розведення військ на Донбасі. Йдеться про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку-2 та КПВВ "Гнутове".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактна група "умовно погодила" одну з трьох ділянок для розведення сил - біля Гнутового, - росЗМІ

"Готується тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці", - сказав Загороднюк.

Коли точно відбудеться нове розведення військ - поки не відомо, тому що це залежить від Мінських домовленостей.

"Коли вони домовляться, тоді і буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз йдуть переговори", - зазначив міністр.

Нагадаємо, на саміті "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі 9 грудня 2019 року був рекомендовано здійснити розведення сил ще на трьох ділянках до наступної зустрічі в "нормандському форматі" в квітні 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ наполягають на відкритті КПВВ поза запропонованими Україною точками - в Щасті і Золотому, - Фріш

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174690
 
 
 Топ коментарі
 
Бинго!!!

До ЗЕленых даунов стало доходить то, что до нормальных людей дошло уже несколько лет назад.
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Ничего до них не дошло. Они меняют свое вранье каждый день. Завтра скажет другое он или бубочка, или Пристайло с Ермаком.
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По разному считают умерших уже в госпиталях. Если полностью -- 14 защитников в январе.
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Бинго!!!

До ЗЕленых даунов стало доходить то, что до нормальных людей дошло уже несколько лет назад.
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Ничего до них не дошло. Они меняют свое вранье каждый день. Завтра скажет другое он или бубочка, или Пристайло с Ермаком.
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Но этим его заявлением уже можно тыкать в нос ЗЕленому министру обороны, как сцаной тряпкой.
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Вообще ни на что не повлияет.
Бесполезное Минобороны, оказывается. Может его расформировать? Слить с ОПой - бесполезное должно слиться с бесполезным, чтобы стать бесполезнее вдвойне.
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Хто придумав ці розведення? Оманський Нелох?
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Просто Пуйло бачить що Зє слизняк і тисне ескалацією. А Зєля й радий підставляти 5 точку. Добре що в Пуйла невеликий (черевик).
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Так зачем Бубочка в Золотом так старался? Чтобы поручкатся с Ху-Пу?
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>Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3174690
значит зеля не украина, он хочет развести всех по всей линии наступления парашки
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Хочет? А чего ж не разведёт? Он же диктатор, а еще марионетка Бени и *****? Чы всё не так?
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ЛЮбой из этих троих пройдёт полиграф... ежу понятно...
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Зеленой жопе и зегенератам это пару лет пытались объяснить, но они как австралопитеки, до них не доходит.
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не прошло и полгода и зоркый сокол увидел что четвертой стены нет и сбежал редкие зеленые дебилы
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..разведение сторон по кремлевски, ставит целью, восстановление Луганской и Донецкой обл. в прежних админ. границах с последующей их полной оккупацией, особенно важен для них юг..выход к азовскому морю, портам марика, бердянска и днепровской воде...почему ведутся на хрень эту дешевую наши нынешние военные и политики -не понимаю...и пока не будут реализованы мечты карлитто кремлевского в этой части, война не прекратится ни при каких обстоятельствах...силой взять указанные обьекты теперь проблематично, решили лохов в такой способ развести и пока получается....
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...для начала хорошо давать по зубам за каждый выстрел в нашу сторону, невзирая на вопли и сопли оттуда..а у нас должно быть уже и чем и кем..и разведка там, на той стороне наша должна получше работать и агентура тамошняя тоже, пусть и за бабки небольшие, потом зачтется.. а желающие за бабки там найдутся и немало..да и работа "непыльная", дислокацию живой силы и техники на картах указывать и изменения корректировать при поездке за пенсией например, возможны варианты.....и валить все прицельно желательно, в случае хотя бы одного выстрела в нашу сторону и не важно прицельного или с бодуна придурком каким....
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потому что украинский народ выбрал ..кгм.... некомпетентного... не идентифицирующего себя с украиной ... ни фига не понимающего в том что делает... и сильного обидчивого на других за всё то, чего не рубит сам... важно понять: он не виноват! **** вы его выбрали ?!
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Они очень серьезно рассмотрели этот вопрос...хахаха...Министр обороны сделает так, как скажут взрослые дяди.
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Это не совсем так.... Ситуация изменится в худшую для нас сторону..Именно поэтому враг и настаивает... Чего ещё может добиваться враг, кроме ухудшения наших позиций ?
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"и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне" - звездежь, Крутая балка, Каменка, Новоселка - конечно ни разу не населенные пункты, плюс тупо оголяем Авдеевку. И с какого перепуга на это идти ?
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