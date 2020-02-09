EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  1117  12
Все про:Міністерство з питань окупованих територій (370) Резніков (12) Міністерство у справах вереранів (51) Гончарук_Олексій (647)

 Новостворене МінТОТ може очолити представник України в політичній підгрупі ТКГ Резніков, - Гончарук

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі Факти ICTV в неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили рішення про розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій, таким чином буде окреме міністерство. Ми запропонували цю посаду відомому юристу Олексію Резнікову", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році держапарат скоротиться щонайменше на 10%, - Гончарук

Прем'єр підкреслив, що не відкидає, що такі рішення будуть реалізовані найближчим часом. При цьому міністром тимчасово окупованих територій буде призначений представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донбасі Олексій Резніков.

"Я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", - додав він.

Нагадаємо, 5 лютого прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на нараді у Володимира Зеленського заявив, що відповідно до завдання президента України Кабмін  ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174689
 
 
 Топ коментарі
 
То об"єднуть, то роз"єднуть. Роботи невпроворот і всі при дєлє.
 показати весь коментар
 
ПОШУТИЛ ? )))))))))))))
Еврейская фамилия (обыкновенно в варианте «Резник», реже «Резников» или «Резниченко») образована от русского/украинского наименования шойхета - человека, занимавшегося ритуальным убоем скота у верующих евреев (см. «Резник (профессия)». Соответственно, этимологически фамилия родственная фамилии «Шойхет» и её вариантам.

 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Рєзніков. І знову російська фамілія. Та хоч аб на вигляд не дебіл. Просто рига?
 показати весь коментар
 
 
ПОШУТИЛ ? )))))))))))))
Еврейская фамилия (обыкновенно в варианте «Резник», реже «Резников» или «Резниченко») образована от русского/украинского наименования шойхета - человека, занимавшегося ритуальным убоем скота у верующих евреев (см. «Резник (профессия)». Соответственно, этимологически фамилия родственная фамилии «Шойхет» и её вариантам.

 показати весь коментар
 
 
У кремлебота Медведева наприме,р как бы тоже русская, а на самом деле он Изя мягко выражаясь
 показати весь коментар
 
То об"єднуть, то роз"єднуть. Роботи невпроворот і всі при дєлє.
 показати весь коментар
 
 
Я внесу, а парламент поддержит Источник: https://censor.net.ua/n3174689
Нормально, да? И- никаких сомнений у самокатчика. Полнейший одобрямс. Шо-то Брежнев вспомнился... Голосование... За- единогласно... Навеяло, в общем.
 показати весь коментар
 
 
Так куда будет назначен Резников,..... в Министерства ветеранов и оккупированных территорий или в Трехстороннюю контактную группу? Так он уже, в этой контактной группе и давно. Из статьи, кто нибудь понял?
 показати весь коментар
 
При этом министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников. Источник: https://censor.net.ua/n3174689 По-моему- всё очевидно.
 показати весь коментар
 
 
Это такое сокращение госаппарата на 10%, самокатчик?
 показати весь коментар
 
 
Ще один прохіндей став міністром. Раніше Рєзніков розкрадав Київ, будучи секретарем Київради. Тепер знову сів на грошові потоки.
 показати весь коментар
 
 
Маючи на увазі ті єврокредити які обіцяють на відновлення дамбасу то чувачка посадили на "золоте дно" . Певно в нагоді став досвід з минулої роботи . За ті кредити які підуть "кармільцам " під прямий розпил вся Україна стогнатиме ще багато років . При курсі 5 за гривню , Україна щорічно направляла "кармільцам на дотацію шахт 12 млрд. грн . Мали золоте вугілля , ріст ахмєтовського достатку і тверде переконання дурнуватого "народу" домбасітів що вон "кармільци" всієї України. Для порятунку України гангрену домбасітів недбхідно ампутувати по лінії зіткнення .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору