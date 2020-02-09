 Новостворене МінТОТ може очолити представник України в політичній підгрупі ТКГ Резніков, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі Факти ICTV в неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми ухвалили рішення про розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій, таким чином буде окреме міністерство. Ми запропонували цю посаду відомому юристу Олексію Резнікову", - сказав Гончарук.
Прем'єр підкреслив, що не відкидає, що такі рішення будуть реалізовані найближчим часом. При цьому міністром тимчасово окупованих територій буде призначений представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донбасі Олексій Резніков.
"Я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", - додав він.
Нагадаємо, 5 лютого прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на нараді у Володимира Зеленського заявив, що відповідно до завдання президента України Кабмін ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.
Еврейская фамилия (обыкновенно в варианте «Резник», реже «Резников» или «Резниченко») образована от русского/украинского наименования шойхета - человека, занимавшегося ритуальным убоем скота у верующих евреев (см. «Резник (профессия)». Соответственно, этимологически фамилия родственная фамилии «Шойхет» и её вариантам.
Нормально, да? И- никаких сомнений у самокатчика. Полнейший одобрямс. Шо-то Брежнев вспомнился... Голосование... За- единогласно... Навеяло, в общем.