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 За українцями, які перебувають на лайнері Diamond Princess, після повернення встановлять медико-санітарне спостереження, - МОЗ

Громадянин України з команди лайнера Diamond Princess, який заразився коронавірусом, спрямований в японську лікарню.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

На борту лайнера Diamond Princess, за результатами лабораторних досліджень, в українця, члена команди лайнеру, виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV.

Зазначена інформація отримана національним координатором Міжнародних медико-санітарних правил в рамках взаємного інформування.

Наразі українець знятий з лайнеру, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я.

Державна прикордонна служба України має перелік усіх 25 громадян України, які перебувають на лайнері Diamond Princess. Після повернення їх до України за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата повернення їх на Україну ще не визначена.

Довідково: Міністерство охорони здоров’я, праці та добробуту Японії сьогодні підтвердило на судні ще 6 додаткових випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV (5 членів екіпажу та у одного з пасажирів). Всього, з моменту реєстрації першого випадка, пройшли тестування 336 пасажирів та членів екіпажу, в 70 випадках - було отримано позитивний результат тестування", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, круїзний лайнер Diamond Princess стоїть на карантині у порту Йокогама в Японії. За результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють в лікарні Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, або ті, хто чекає результатів тесту, мають залишатися на суді не менше 14 днів. Всього на борту з- 3 700 пасажирів і членів екіпажу, в т.ч. 25 українців - членів екіпажу.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що серед 6 пасажирів лайнера Diamond Princess, які 9 лютого захворіли китайським коронавірусом, є один українець.

Также читайте: NCP (новая коронавирусная пневмония) - в Китае дали временное официальное название коронавирусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174687
 
 
 Топ коментарі
 
Невже японці дурніші встановили карантин на 14 днів для 3700 осіб аби не захворіли мільйони, а у нас ласкаво просимо - нехай всі хворіють.
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только трындеть и рапортовать могут, никакого доверия к этим дилетантам нет..
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Японцы же уже подтвердили, что 1 украинец инфицирован... Мало того, что зеленая плесень экономику угробила, территории оккупанту сливает, Землю продает, так еще и всю Украину коронавирусом заразит.
Велосипедисты апокалипсиса.
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"Сейчас украинец перевезен в японскую больницу. Там он будет находиться в изоляции под наблюдением не менее 14 дней."Источник: https://censor.net.ua/n3174687
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Комент,як я розумію, був не про японців,а про оце-
По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.Источник: https://censor.net.ua/n3174687
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Ну так написано, украинец сейчас лежит в больнице в Японии и будет там находится не меньше 14 дней. Зачем его второй раз ложить на 14 дней в больницу после выписки из японской ?
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На карантин.Там про всю команду,а не про одного человека.
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Так они и так будут проходить лечение в Японии. Их же не вытащат с корабля и скажут, так, давайте летите в свою Украину с вирусом.
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Невже японці дурніші встановили карантин на 14 днів для 3700 осіб аби не захворіли мільйони, а у нас ласкаво просимо - нехай всі хворіють.
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с моей скромной т.з. их, по приезду, следует поместить в банку с марганцовкой... а шо... мальфаров пригласить, пускай пляшут и в бубен бренькают. И этим, уксусом в полночь поливать. Не знаю зачем, но поливать. И так 14 дней... не уверен, вылечит или нет, но запомнят на всю жизнь...
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Японцы же уже подтвердили, что 1 украинец инфицирован... Мало того, что зеленая плесень экономику угробила, территории оккупанту сливает, Землю продает, так еще и всю Украину коронавирусом заразит.
Велосипедисты апокалипсиса.
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Будет Диджитал наблюдение от зеленых клоунов.

За украинцами, находящимися на лайнере Diamond Princess, по возвращению установят медико-санитарное наблюдение, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3078
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только трындеть и рапортовать могут, никакого доверия к этим дилетантам нет..
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"С момента регистрации первого случая тестирование прошли 336 человек, в 70 случаях - был получен положительный результат тестирования".

Считаем: выявили, что каждый 5-й болен (70/336).
За неделю протестировали 336 человек - это десятая часть всех пассажиров.
За следующие 2 недели проверят ещё 336+336=700 человек (приблизительно). Из них 140 человек отправят в больницы Японии.
Не проверенных останется 3700-700=3000 человек, среди них каждый 5-й болен, то есть 600 больных или носителей.
Но через 2 недели карантин закончится и всех отпустят. 600 больных окажутся невыявленными и тоже будут свободны.
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А чего про животных молчат, их эта зараза не берет, что ли?

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Да, попали серьёзно ребята. Не позавидовать. Сейчас- в Японии холодно, потому работает обогрев кают. Он представляет из себя тёплую воздушную струю воздуха, подаваемого в каждую каюту. Что имеем? А то, что если это каюта инфицированного, то зараженный воздух неминуемо попадает в коридоры! Члены экипажа, в отличие от пассажиров, продолжают перемещение по этим самым коридорам! Их шансы подхватить заразу- выше в разы, чем у остальных, пока что здоровых пассажиров! Я, например- именно так вижу ситуацию.
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