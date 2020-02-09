 За українцями, які перебувають на лайнері Diamond Princess, після повернення встановлять медико-санітарне спостереження, - МОЗ

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

На борту лайнера Diamond Princess, за результатами лабораторних досліджень, в українця, члена команди лайнеру, виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV.

Зазначена інформація отримана національним координатором Міжнародних медико-санітарних правил в рамках взаємного інформування.

Наразі українець знятий з лайнеру, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я.

Державна прикордонна служба України має перелік усіх 25 громадян України, які перебувають на лайнері Diamond Princess. Після повернення їх до України за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата повернення їх на Україну ще не визначена.

Довідково: Міністерство охорони здоров’я, праці та добробуту Японії сьогодні підтвердило на судні ще 6 додаткових випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV (5 членів екіпажу та у одного з пасажирів). Всього, з моменту реєстрації першого випадка, пройшли тестування 336 пасажирів та членів екіпажу, в 70 випадках - було отримано позитивний результат тестування", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, круїзний лайнер Diamond Princess стоїть на карантині у порту Йокогама в Японії. За результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють в лікарні Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, або ті, хто чекає результатів тесту, мають залишатися на суді не менше 14 днів. Всього на борту з- 3 700 пасажирів і членів екіпажу, в т.ч. 25 українців - членів екіпажу.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що серед 6 пасажирів лайнера Diamond Princess, які 9 лютого захворіли китайським коронавірусом, є один українець.

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