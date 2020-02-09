 У 2020 році держапарат скоротиться щонайменше на 10%, - Гончарук

"Ми продовжуємо оптимізувати державу. Цього року щонайменше на 10% ми будемо скорочувати весь державний апарат", - сказав Гончарук в інтерв'ю Факти ICTV, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, прем'єр зазначив, що велика економія коштів буде за рахунок введення в органах влади різних IT-інструментів.
Водночас, деякі міністерства чекає посилення. Насамперед, соціальний блок. Гончарук вважає, що в країні, де понад 10 млн громадян проживає за межею бідності, це дуже актуальне питання.
-- забиваю Авторское Право на названия, при свидетелях! -- *)
закон сообщающихся сосудов (кумовья-знакомые-родственники-95кв)))еще никто не отменял
Родственников в Мокшандии не имею, пять поколений моих предыдущих жило в Слобожащине.
Отвечаю по Тексту:
1. В начале сотворил Бог небо и землю.
2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
...нет ничего такого, чего бы уже небыло...
Гончарук, человек не бедный, с транспортом -- вам и не снилось..., дурачка из себя корчит? -- так это не всякому умному дано...
Шо там щас с Гройсманом? -- как себя чувствует его Электронная Декларация?
...я уже мовчу за евоную жинку с тиощей...
Вокруг, всё очень интересно...*)
...иногда свивается в петлю на шее...
Прошлая власть -- про всех своих прелестях -- допрыгалась до нынешней!
Так кто виноват? ...отакэ...
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СМИ обнародовали список почти 1000 пострадавших силовиков на Майдане
... Після збільшення у 2019 р. на 50 %-ів.
И куда делись те 60 млрд.грн. которые образовали яму в бюджете 2019?
А что было оптимизировано, кроме зряплат лодырям?
От же брехло.