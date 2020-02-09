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 Політика України
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Все про:скорочення (37) чиновник, урядовець (536) Гончарук_Олексій (647)

 У 2020 році держапарат скоротиться щонайменше на 10%, - Гончарук

Державний апарат у 2020 році буде скорочуватися, але деякі напрямки в Кабміні будуть посилені.

"Ми продовжуємо оптимізувати державу. Цього року щонайменше на 10% ми будемо скорочувати весь державний апарат", - сказав Гончарук в інтерв'ю Факти ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, прем'єр зазначив, що велика економія коштів буде за рахунок введення в органах влади різних IT-інструментів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні. ВIДЕО

Водночас, деякі міністерства чекає посилення. Насамперед, соціальний блок. Гончарук вважає, що в країні, де понад 10 млн громадян проживає за межею бідності, це дуже актуальне питання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174685
 
 
 Топ коментарі
 
Это пока за счёт сокращения парикмахерской в Кабмине. В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8435
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Тупой популизм. А чего не на 100% или на 40%, или на множитель Дубилета 0.8888?. Где обоснование цифр?
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Это пока за счёт сокращения парикмахерской в Кабмине.
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Чим більше посилиться соціальний блок уряду, чим більші будуть зарплати в соц блоці уряду, тим менше буде людей в Україні за межею бідності?
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сократится /Это обещание. А это факт. Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020 .
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Тупой популизм. А чего не на 100% или на 40%, или на множитель Дубилета 0.8888?. Где обоснование цифр?
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считаешь, перед тобой кто-то должен отчитываться?
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Лишнехромосомное, ты-то должен всё на веру принимать - "У меня есть мечта..."
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блондинка. какая мечта твоя? какое житие твое, пес смердячий?
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Лишнехромосомное, возвращайся на "форум для адекватных форумчан" там ты сделаешь открытия, что у Свинарчука мама - дура, а у Порошенко - ботинки грязные, когда он по лужам от народа "убегал" и получишь кучу благодарностей.
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Да, должен. Обязан. Это чмо сидит на своем месте за счет моих налогов. Я от государства не получаю ни копейки и только плачу налоги. Поэтому имею полное право требовать отчёт о эффективности трат этих средств.
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А когда сократят зебилов малоросов с зарплатами 1млн грн в месяц?
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Что значит усилен,количеством,качеством ума,весом,авторитетом?
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"Форме, в наше время, придаётся большое содержание!" (к/ф Чародеи)
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Офис Госаппарата в Офисе Кабмина

-- забиваю Авторское Право на названия, при свидетелях! -- *)
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Оптимизировать государство - очень расплывчатое понятие. Как бы после вашей "оптимизации" от Украины ничего не осталось.
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Яке нікчемне створіння! Нехай навіть на 90% скоротять свій "апарат", від цього економіка не запрацює! ДЕБІЛ!!!
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Экономике станет легче без коррупционеров.А 10% это конечно маловато.
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Я бы ориентировался на уровень безработицы. Для начала 20%-30% реальных безработных и очередь по найму на строительство дорог.
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Правильно. Тут я с ним заодно. Многим было плохо жить с кофе, печеньками, кондиционером, и вымытым кем-то туалетом. Они скучали и требовали перемен. Теперь будут жить со стаканом паленой водки на морозе у базарного прилавка, унылыми рожами злых покупателей и грязным сортиром. Печеньки вряд ли будут, но ведь не в печеньках счастье
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На 90% сократить госаппарат, оставшимся официально поднять оклад на 90%, пахать будут в поте лица, деваться им не куда.
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Воно то, канєшно, може і так. Але з преміями собі ніхто не постіснявся.
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За что премии, они что-то производят, кровопийцы?
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Мабуть, якось ефективно розподіляють бюджетні кошти...
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тока же шо новую няню искал для усиления. верим...
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Надо минимум сократить на 50%, а 10% - фигня самая настоящая.
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Гончарук - один из лучших премьеров за всю историю Украины
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а ты лучший жополиз за историю вселенной
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а сколько лет Вселенной?
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Тю... отсчет начался только в мае 2019 благословенного года, когда стране явился мессия-сын Сруля... так что, Вселенной и года нет...
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Не беріть приклад з **********. Гросік у них теж був великий вчоний з дипломом ПТУ.
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где-то на 10 сократится...где-то на 20 прибавится...
закон сообщающихся сосудов (кумовья-знакомые-родственники-95кв)))еще никто не отменял
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це точно всі заяви про зменшення завкінчуються ... суттєвим збільшенням.
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то что вы просрали никакой экономией не покроешь. популисты керовы
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10 млн бідні, а ще 10 млн це жебраки... і деякі ледве ноги тягнуть. Але є новий зелений уряд, який всіх розмістить у смартфоні, бо у смартфоні бідність не буде лякати. Ви задоволені, зебіли?
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новий зелений уряд успішно зменшує кількість бідних українців, пограбованих шоколадним кодлом
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Ага уменьшает они ж теперь при кловуне драпают за границу ещё больше чем при Пете..вот так и уменьшают...они ж все уже в Польше..А если все убегут, то ЗЕбилы вообще отрапортуют что наконец то бедность побороли
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Плохой вопрос, так не может задавать вопрос украинец, причём тут зебилы? Украина разворовывается с 1991 г.
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Ще раніше розкрадають Україна, з тих пір як приперлися ваші російські родичі.
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Ты опять нарываешся?
Родственников в Мокшандии не имею, пять поколений моих предыдущих жило в Слобожащине.
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Да что он такое несёт то...уже такое патякают шо наверно даже на Рашке такого бреда чиновники не несут..Во заливает ЗЕбилам в баки росу.
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-- шо они несут? -- все спрашивают...
Отвечаю по Тексту:
В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 93651. В начале сотворил Бог небо и землю. В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9365

2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
...нет ничего такого, чего бы уже небыло...
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А потім Бог створив Зелю, щоб народ розумів як треба брехати.
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Гончарук! Прощай самокат і нагодуй собак у пенсіонерок.
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Чё вы на том самокате все поехали?
Гончарук, человек не бедный, с транспортом -- вам и не снилось..., дурачка из себя корчит? -- так это не всякому умному дано...
Шо там щас с Гройсманом? -- как себя чувствует его Электронная Декларация?

...я уже мовчу за евоную жинку с тиощей...

Вокруг, всё очень интересно...*)
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Про Гройсман не знаю, не цікаво про нього. А от пенсіонерка не дочекалася грошей Гончарук, собачка голодна.
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Али... -- Жизнь -- это цепочка! -- одно за другое цепляется.

...иногда свивается в петлю на шее...
Прошлая власть -- про всех своих прелестях -- допрыгалась до нынешней!
Так кто виноват? ...отакэ...
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Це не та мантра, яку треба повторювати. Є така казочка про старуху з розбитим коритом. Тому це не стара влада, а зебіли-старухи дострибалися.
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...вообще-то, кхм... -- сказка-то, не про Старуху с корытом, а про Страрика с Золотой Рыбкой... -- задумайся о том...*)
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Ну, я, допустим, реально поехал на самокате. В прямом смысле. Выкинул сиденье, встал и поехал, понятия не имея, шо там за кнопочки. Ну и... чуть не убился, через минут 10. Потому, теперь езжу аккуратней. А у Гончарука- гавно, а не самокат. Утверждаю- как эксперт! Не шучу.
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Ты эта! -- береги себя на просторах Мирового Океана и на колёсах палёного самоката! *)
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Это мой Цуррус-ДЕ2000 палёный??? Ему уже два года! Пять серьёзных падений пережил, прошел более 4000 км, его попыток убить меня- я уже не считаю. Это- супер-самокат!
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..мовчу, мочу, мовчу... -- ну, не хочешь себя, так хоть самокат побереги! *)
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Андрюха! "Рожденный плавать ездить на самокате не может". По определению.
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Не знаю, к кому такое определение относится. А я- всю жизнь- на двухколёсниках. И... и- ничего, живой и здоровый.
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шота свежо питание, да серется с трудом... да и усиление "социального блока" за счет увеличения зарплат, шобы громче плакали и рыдали из-за сциального неравенства, расслоения и незащищенности... не, ну давайте, делайте, покажите... пока же на выходе один только большой жирный ноль...
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Після кожного скорочення кількість працівників апарату чомусь зростає. Дивна закономірність.
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А на оставшихся разделят их жалование ?
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Врет, мерзота! Тока кто??? Гончарук? А можэ Дубилет, который позавчера заявил о 300(трёхстах) бездельниках, которые разместятся в Кабмине, аки сотрудники министерства по диджитализации.
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Все кто активно выступают против законно избранной власти в Украине, враги кремлевские. УКРАИНА была, есть и будет, на ЗЛО всем врагам.
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За заклики проти демократії ви у спамі.
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А когда ЗЕбилы выступали против законно избранного Порошенко то они так понимаю были не врагами кремлёвскими, а щирыми патриотами? А сейчас если при ЗЕкловуне выступаешь против власти то ты враг кремлёвский. Я правильно тебя понял ЗЕбил??
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Прочитав эту новость от 112 канала, я стал в шоке, Мертвечук гнида реально за беркутовцев, что были против майдановцев.
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СМИ обнародовали список почти 1000 пострадавших силовиков на Майдане
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В 2020 году госаппарат сократится минимум на 10%, - Гончарук.

... Після збільшення у 2019 р. на 50 %-ів.
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Мели Емеля - твоя неделя... А как же ещё несколько министерств, которых вы собираетесь склепать?
И куда делись те 60 млрд.грн. которые образовали яму в бюджете 2019?
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Мы продолжаем оптимизировать...
А что было оптимизировано, кроме зряплат лодырям?
От же брехло.
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минимум должны сокращать на 50%, а мусоров до % такого же как и в Италии/Германии- на 100т.чел. населения.
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минимум должны сокращать на 50%, а мусоров до % такого же как и в Италии/Германии- на 100т.чел. населения.
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Вопрос Гончаруку, сколько стоит 1 км нового асфальта, тут местный черкасский автодор посчитал, что это будет 20млн грн, хотелось бы узнать смету, как высчитывают за 1 км такую кругленькую сумму.
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Примечание: это не новая дорога, этот асфальт будет ложится на старый с ямами асфальт.
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Чесалово. 300 додаткових рил в КМУ на діджейталізацію) + синекура при РНБО + роздуте ГБР розміром з армійську бригаду, котра веде менше справ аніж слідчий відділ будь-якого з районних підрозділів МВС.
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Дармоеды чертовые, налоговую вообще нужно уничтожить, сбор налогов должен быть автоматическим, % при оплате любого товара/услуги. Тот кто не в состоянии покупать, не платит налог - это честно и справедливо, больше покупаешь, больше платишь налог.
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я вам скажу навіть більше. В Угорщині для прикладу, прокуратури лише типу наших обласних центрах. А суд в місті, яке трохи менше від Новограда-Волинського але от сам суд значно менше від новоградського. І мерія з усіма службами розміщається в одній будівлі і це при тому, що перший поверх цієї будівлі це магазини та кафешки. Де ви таке бачили в нас? Лише в обласних центрах та столиці є їдальні для "обраних" по досить смішним цінам. І там все одно люди незадоволенні місцевими органами управління... От не бачили вони наші держоргани та місцеві органи влади разом з судами, прокуратурою, податківцями....
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Дебила Миклована, который не спорит с тем, шо он дебил надо бы сократить. Та и этого, губошлёпа с покрученной рожей, Дубилета выкинуть бы не мешало.
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Красивые предложения! Подписываюсь! Значит Миклована сокращаем, то есть- минусуем ему голову, топориком. Я ведь вас верно понял, надеюсь. Ну... а Дубилета- выкидываем. Как я понимаю- с крыши Кабмина. Ашо? Как Министра Кабмина! Не топить же его, в самом-то деле?!
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там до Дніпра з кілометр, можна і втопити. Ососбисто я не проти.
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А до крыши Кабмина- ещё ближе! На самокате- до лифта, лифтом- до крыши... Ну и- пущай полетает! (с) У 2020 році держапарат скоротиться щонайменше на 10%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 659
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Шо за неоправданная жестокость - «голову топориком» и «с крыши КабМина»? Это ж неэстетично. Надо по простому, по доброму черенками от лопат замудохать до смерти да и весь хрен.
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Виноват!!! Но... вы же сами это предложили... Длину тела Миклована- сократить, а тело Дубилета- выкинуть. Я- ЗА!!! А потом- можно и контрольный- лопатками.
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У главы Укроборонпрома, прибалта&рехформатора, аж 12!!! Замов. Там не на 10% можно сокращать...
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..эти "урядники" точно страну до цугундера доведут..им бы где в стрелялки в клубах продолжать играть или по барам злачным шастать...понятия зеленого у этих зеленых нет, как страной управлять...недоросль одна за рычаги махины такой уселась по случаю помутнения подкорки у стада баранов и каждый день какую то хрень популисткую вбрасывают с единой целью подольше в креслах задержаться.. У 2020 році держапарат скоротиться щонайменше на 10%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5609 ...
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В 19 раздули на 20%, а в 20 на 10 сократят, какие вумные зеленые ыканамисты.
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А когда сократят хоть на пару единиц вереницу из 33 штук зедуповозов???
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Гончарук,говори до конца!Аппарат сократится на 10%,но расходы на его содержание вырастут на 30%.
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