 У 2020 році держапарат скоротиться щонайменше на 10%, - Гончарук

"Ми продовжуємо оптимізувати державу. Цього року щонайменше на 10% ми будемо скорочувати весь державний апарат", - сказав Гончарук в інтерв'ю Факти ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, прем'єр зазначив, що велика економія коштів буде за рахунок введення в органах влади різних IT-інструментів.

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Водночас, деякі міністерства чекає посилення. Насамперед, соціальний блок. Гончарук вважає, що в країні, де понад 10 млн громадян проживає за межею бідності, це дуже актуальне питання.