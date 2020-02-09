 Спільна робота США та Росії - це сьогодні абсолютна необхідність, - посол у РФ Салліван

Дипломат дав інтерв'ю РБК, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, починати покращувати відносини двох країн потрібно безпосередньо зараз, а не чекати виборів президента США в листопаді цього року. Салліван заявив, що у Москви і Вашингтона є принципові розбіжності, проте, за його словами, він має намір зупинити спад у відносинах двох країн.
"Я не можу сказати вам, скільки на це піде часу, але починати треба сьогодні. Ми не можемо чекати виборів у США в листопаді цього року або якихось інших політичних подій. Спільна робота Сполучених Штатів і Росії - це сьогодні абсолютна необхідність і моє пріоритетне завдання", - заявив посол США в Росії.
Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп призначив Джона Саллівана послом у Росії в жовтні 2019 року. На цій посаді він змінив Джона Хантсмана, який пішов у відставку. У попередні роки Салліван був заступником міністра торгівлі США, обіймав високі пости в міністерствах юстиції, оборони, торгівлі, працював радником міністра юстиції, міністра оборони. Він консультував президента США з юридичних і політичних питань.
Нагадаємо, в 2018 році Джон Салліван, який тоді був заступником державного секретаря США, заявляв, що мета агресивних дій РФ - підрив західних цінностей свободи і демократії.
"Мета Росії - перешкодити національному суверенітету країн на своїх західних кордонах. Росія - не друг для невеликих країн, вона переслідує неоімперіалістичні погляди. З подій в Керченській протоці ми бачимо, що Росія продовжує порушувати суверенітет і цілісність України і Грузії", - підкреслив тоді Салліван .
А от на піар в Україні, махнув рукою. Як виявилось, фатально...
"В октябре 2019 года Россия /имеется ввиду роисся/ стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
Она совсем не там кошмарит -
***** передаёт привет
И дилетантов всюду ставит...
Сообщается, что в августе и сентябре 2019 года поставки будут увеличены с 220 и 190 тыс. тонн в августе-сентябре 2018 года до 250 и 260 тыс. тонн в месяц.https://ubr.ua/market/industrial/belarus-reshila-uvelichit-postavki-diztopliva-v-ukrainu-3885430
А я-то думаю - кого это на кацапских форумах кострюлеголовыми называют? А это оказывается - зелекторат, которые из за кастрюли Украины не видят.
чому лише сума тебе цікавить? чому ця інформація така важлива для тебе?
чи як завжди - ніколи нічого пояснити не можеш?
Кацап, может ты у талантливого виолончелиста спроси, он защитит для тебя твоё *****?
Моська против Слона никак не тянет, только тявкать из подворотни и может.
накинуть всем миром на него железный шипованный ошейник и ... хорошенько его затянуть ?
С кем россы ещё не "работали"? Где кацап пройдёт, там и торнадо делать нечего...