 Спільна робота США та Росії - це сьогодні абсолютна необхідність, - посол у РФ Салліван

Дипломат дав інтерв'ю РБК, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, починати покращувати відносини двох країн потрібно безпосередньо зараз, а не чекати виборів президента США в листопаді цього року. Салліван заявив, що у Москви і Вашингтона є принципові розбіжності, проте, за його словами, він має намір зупинити спад у відносинах двох країн.

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"Я не можу сказати вам, скільки на це піде часу, але починати треба сьогодні. Ми не можемо чекати виборів у США в листопаді цього року або якихось інших політичних подій. Спільна робота Сполучених Штатів і Росії - це сьогодні абсолютна необхідність і моє пріоритетне завдання", - заявив посол США в Росії.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп призначив Джона Саллівана послом у Росії в жовтні 2019 року. На цій посаді він змінив Джона Хантсмана, який пішов у відставку. У попередні роки Салліван був заступником міністра торгівлі США, обіймав високі пости в міністерствах юстиції, оборони, торгівлі, працював радником міністра юстиції, міністра оборони. Він консультував президента США з юридичних і політичних питань.

Нагадаємо, в 2018 році Джон Салліван, який тоді був заступником державного секретаря США, заявляв, що мета агресивних дій РФ - підрив західних цінностей свободи і демократії.

"Мета Росії - перешкодити національному суверенітету країн на своїх західних кордонах. Росія - не друг для невеликих країн, вона переслідує неоімперіалістичні погляди. З подій в Керченській протоці ми бачимо, що Росія продовжує порушувати суверенітет і цілісність України і Грузії", - підкреслив тоді Салліван .

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