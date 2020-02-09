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Все про:Росія (26394) США (6258) Салліван (21)

 Спільна робота США та Росії - це сьогодні абсолютна необхідність, - посол у РФ Салліван

Новий посол США в Росії Джон Салліван заявив, що відносини Вашингтона і Москви досягли своєї нижчої точки з часів закінчення холодної війни.

Дипломат дав інтерв'ю РБК, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, починати покращувати відносини двох країн потрібно безпосередньо зараз, а не чекати виборів президента США в листопаді цього року. Салліван заявив, що у Москви і Вашингтона є принципові розбіжності, проте, за його словами, він має намір зупинити спад у відносинах двох країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп висунув кандидатуру Стівена Бігана на пост нового заступника держсекретаря США

"Я не можу сказати вам, скільки на це піде часу, але починати треба сьогодні. Ми не можемо чекати виборів у США в листопаді цього року або якихось інших політичних подій. Спільна робота Сполучених Штатів і Росії - це сьогодні абсолютна необхідність і моє пріоритетне завдання", - заявив посол США в Росії.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп призначив Джона Саллівана послом у Росії в жовтні 2019 року. На цій посаді він змінив Джона Хантсмана, який пішов у відставку. У попередні роки Салліван був заступником міністра торгівлі США, обіймав високі пости в міністерствах юстиції, оборони, торгівлі, працював радником міністра юстиції, міністра оборони. Він консультував президента США з юридичних і політичних питань.

Нагадаємо, в 2018 році Джон Салліван, який тоді був заступником державного секретаря США, заявляв, що мета агресивних дій РФ - підрив західних цінностей свободи і демократії.

"Мета Росії - перешкодити національному суверенітету країн на своїх західних кордонах. Росія - не друг для невеликих країн, вона переслідує неоімперіалістичні погляди. З подій в Керченській протоці ми бачимо, що Росія продовжує порушувати суверенітет і цілісність України і Грузії", - підкреслив тоді Салліван .

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174683
 
   
 Топ коментарі
 
Як можна з московитами триклятими ,окупантами та агресором співпрацювати? Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 5305 бодай повиздихали вони від пошесті якої! Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 7768
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На Монику надежды нет,
Она совсем не там кошмарит -
Хуйлу передаёт привет
И дилетантов всюду ставит...
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Работайте. Остановите параше экспорт нефти и газа в Европу и Китай. Это для начала. Только окорочков Трампа им потом не давайте: пусть жрут друг друга. Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 410
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Як можна з московитами триклятими ,окупантами та агресором співпрацювати? Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 5305 бодай повиздихали вони від пошесті якої! Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 7768
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Спільно копати могилу для мокшанської імперії. Янкі стоїть з автоматом, мокша махає лопатою.
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Ukrainets UA Україна ж співпрацює.Повно товарів в супермаркетах наприклад.
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Это дипломатическая формула для смысла "принуждения к миру"
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Порошенко вмів вправляти мізки цим Салліванам...
А от на піар в Україні, махнув рукою. Як виявилось, фатально...
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Работайте. Остановите параше экспорт нефти и газа в Европу и Китай. Это для начала. Только окорочков Трампа им потом не давайте: пусть жрут друг друга. Совместная работа США и России - это сегодня абсолютная необходимость, - посол в РФ Салливан - Цензор.НЕТ 410
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Ето оні звонят Путіну с поздравлєніямі на Новий Год?
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Из рубрики "Это любопытно":
"В октябре 2019 года Россия /имеется ввиду роисся/ стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь 2019 года, данные за декабрь еще не публиковались.
Пик поставок пришелся именно на октябрь, когда США купили 20,9 млн барр. российской нефти и топлива. Первое место по экспорту с большим отрывом сохранила Канада (136,5 млн барр.), поставки из Мексики составили 17 млн барр., из Саудовской Аравии - 13,7 млн барр."
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Ну как говорится - ничего личного, только бизнес !
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дык сша не нуждаются в импорте нефти и нефтепродуктов .они сами экспортируют...или ты венесуэльскую,которую сша для опытов закупают расейской считаешь?
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Фуфлогон. 25 апреля 2019 В прошлом году США почти двукратно увеличили экспорт нефти - до 2 млн баррелей в сутки против 1,2 млн в 2017 г., по данным управления энергетической информации США (EIA). К сильному приросту экспорта в 2018 г. привело 17%-ное увеличение добычи (до 10,96 млн б/с), а также модернизация нефтеналивного порта в Луизиане на берегу Мексиканского залива. Он был переоборудован под прием большегрузных танкеров.
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На Монику надежды нет,
Она совсем не там кошмарит -
***** передаёт привет
И дилетантов всюду ставит...
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Драник, ты уже бензином впрок запасаешься? Чы надеешься, что дефицита не будет? Там твоего Луку опять обосцали в Сочи...
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Белорусские производители дизельного топлива согласились увеличить поставки нефтепродуктов в Украину. Об этом пишет издание Enkorr со ссылкой на собственные источники в белорусских нефтяных кругах.
Сообщается, что в августе и сентябре 2019 года поставки будут увеличены с 220 и 190 тыс. тонн в августе-сентябре 2018 года до 250 и 260 тыс. тонн в месяц.https://ubr.ua/market/industrial/belarus-reshila-uvelichit-postavki-diztopliva-v-ukrainu-3885430


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И при чем здесь новости полугодичной давности? Или к тебе всё с запозданием доходит?
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А причем Лука и обоссал?) Это тебе,зебилу,коленки готовить перед куйло куэмаэстро сказал.Это у тебя,дрыща нетного, прокацапы шуфричи и медведчуки по Киеву гуляют. Беларусы Крым отжали?((
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Лука сам себя там в Сочи и обоссал? Ну тебе виднее, конечно.
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Плохо вы его знаете.Я тоже раньше так думал.Он за ЛИЧНОЕ глотку перегрызёт колхозной хваткой.И на пустых словах о плечом к плечу 20 лет рускую корову доит.Увидим в ближайшее.Не договорились,снова тарифы на транзит в гору лаптям пустит.Его можно клясть и ненавидеть,но он Политик.Мы от него настрадались,но как он Украине в 2014 помогал,невзирая на скулёж лаптей,от авиа топлива до военной техники....Украине на него обижаться реально некрасиво даже.А что за деньги-то дорога ложка к обеду.Он такой какой есть-свой не свой под хером не стой.
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Lenta.ru: Надежный друг Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе.
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Лукашенко поки нічого поганого для України, на відміну від ху@ла, не зробив! Сподіваюсь і не зробить!
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Так ему это просто не выгодно.Он прекрасно понимает,как все здравые,кто следующий.А менять место царя на губера-это верх идиотизма.Всё просто.
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Ах, да, в турборежиме уже успели за это время разъединить и соединить платёжки.
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Драник, у тебя бессвязная речь, не имеющая отношения к теме поставок кацапами нефти Луке.
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Драник?
А я-то думаю - кого это на кацапских форумах кострюлеголовыми называют? А это оказывается - зелекторат, которые из за кастрюли Украины не видят.
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А где та каструля, которая мешает Тебе видеть Беларусь? Почему тебе интересно из дня в день просиживать часами на украинском ресурсе и при этом поносить украинцев за ихние политический выбор и убеждения? Кто должен снять каструлю с твоей головы?
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Кацап, а что ты успел сделать за то время, пока просиживал на форуме? Я сегодня, например, сделал сборочный чертёж.
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А я сегодня чертежа не делал. Целое воскресенье таксовал в своём "кацапском" Львове.
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Салливан дает подкормку вяличию и эгу лаптеногих. Вот, мол, даже американцы признают необходимость договариваться с нами. Пускай тешатся пока. А мы ждем новых полезных и живительных санкций для нарасеюшки.
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Ага. все СМИ тиражируют это как сенсацию....блин а шо еще может сказать вновь назначенный посол? это задача ЛЮБОГО посла любой страны...Или там есть хоть какой то намек о пересмотре позиции Штатов?
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Именно так . Не будет же Салливан говорить, что кацапы конченные животные и всякие диалоги с ними бесполезны. Он сказал ровно то, что и должен говорить на его месте дипломат.
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Было бы странным,если бы он по другому сказал.Обычная вода дипломатии.Обещать- не жениться.
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Тобто Трамп вже взяв курс на відновлення стосунків з росією. З цього приводу цікавить лише сума, яку заплатили Трампу росіяни.
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можеш пояснити, яка нахрін українцям різниця яка там сума?
чому лише сума тебе цікавить? чому ця інформація така важлива для тебе?
чи як завжди - ніколи нічого пояснити не можеш?
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Лишнехромосомное, у тебя в словарном запасе нет стольких слов, чтобы ты понял объяснения.
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А ну, просвети? За сколько можно подкупить миллиардера Трампа, ведь Али об этом говорит?
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Малоросс, скольку, по оценкам, лично у ***** денег?
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Бульбоед, ты хочешь что-то процитировать из Форбс, не стесняйся, я слушаю!
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Бульбоед?
Кацап, может ты у талантливого виолончелиста спроси, он защитит для тебя твоё *****?
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Всякий Раз когда Трамп обнимался с Путиным , - Законодатели все глубже Обволакивали россию Санкциями. Заявление , одно , а реальные события совсем Другое.Добрый Полицейский , но Еще есть и Злой. Добрый заговаривает Зубы , а Злой их Выбивает.
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Та Трамп и сам веселый парень, было дело утром назвал "мой друг Владимир" а на ночь кинул вязанку индийских топориков по Сирии
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ну та й що? нехай навіть дупу рублем підтирають, нам що з цього?!
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Дипломатическая болтовня, совсем не совместимые экономики. Не надо забывать, что население США в 2 с лишним раза больше,чем в РФ, расходы на ВПК в США в 10 раз больше,чем в РФ.
Моська против Слона никак не тянет, только тявкать из подворотни и может.
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на конец 2019 года, население Соединенных Штатов Америки составляло 332 865 306 человек.
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140 лимонов и 333 лимона, не соизмеримо для величия. 10 авианосцев США и "Кузя" РФ, сравнить олигарха и нищего бомжа, но с ржавым ЯО, ещё совкового производства.
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Поделят мир как Европу в Ялте в 1944. Только с Китаем надо решить... Так с ним и решают...
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… может уже хватит гладить по шерсти этого бешенного кремлёвского пса, а
накинуть всем миром на него железный шипованный ошейник и ... хорошенько его затянуть ?
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Поки не станемо самодостатніми, ніякі америки та європи з нами рахуватись не будуть! А "політика" порохнявого та зевіслюка спрямована лише на розпродаж України та кришування вихідців з 90-х, а зараз олігархічного бидла!
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Плохому саливану пуйло мешает!
С кем россы ещё не "работали"? Где кацап пройдёт, там и торнадо делать нечего...
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