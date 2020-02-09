 "Дезінформація про коронавірус може бути найзаразнішою", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус закликав популяризувати факти

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВОЗ.
Він наголосив на важливості фактів, а не страху на тлі спалаху коронавірусу й закликав світову спільноту боротися з дезінформацією.
За словами Гебреєсуса, дезінформація ускладнює роботу співробітників сфери охорони здоров'я, а також "відволікає увагу осіб, які приймають рішення", викликає спантеличення і ще більше поширює страх.
"У ВООЗ ми не просто боремося з вірусом; ми також боремося з тролями і конспірологами, які популяризують дезінформацію і заважають реагувати на спалах. Як йдеться в заголовку Guardian,"дезінформація про коронавірус може бути найзаразнішою", - заявив він.
Крім інших заходів у боротьбі з неправдивою інформацією, ВООЗ співпрацює з пошуковими, соціальними і цифровими компаніями (Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest та іншими).
"Ми просимо їх фільтрувати дезінформацію і поширювати точні дані з достовірних джерел, таких як ВООЗ, CDC та інші", - підкреслив він.
Також ВООЗ взаємодіє з блогерами в Instagram і YouTube, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб ті популяризували факти про коронавіруси.
"По суті, для боротьби з потоком дезінформації ми створюємо групу людей, що розповідають правду, які поширюють факти і розвінчують міфи", - підкреслив Гебреєсус.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
*"Каждый раз, когда вы покупаете российские товары, вы инвестируете в кровавую армию"
Венгрия 1956
Чехословакия 1968
Афганистан 1979
Эстония, Латвия, Литва 1991
Приднестровье 1992
Чечня 1994
Грузия 2008
Украина 2014.
...если вовремя её диагностировать и начать лечение...
Если не вовремя и без диагноститки -- то ползите сразу на кладбище.
Главно -- без паники -- господа, дамы и громадяны с громадянками...*)
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©
Китайцы там шо-то строят -- пятилетку за шестидневку!
...и ни звука про ихнюю болячку...
Тут есть хто-то из Беларуси? -- окромя меня...*) -- расскажите правду мне и людям...
-- хотя, я тут уже лет с 5 -- реальных Людей -- человека 4. ...и они не из Беларуси...*)