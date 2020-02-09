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 За кордоном, Здоров'я
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 "Дезінформація про коронавірус може бути найзаразнішою", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус закликав популяризувати факти

Люди мусять доступ до точної інформації про новий коронавірус, щоб захистити себе й інших.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВОЗ.

Він наголосив на важливості фактів, а не страху на тлі спалаху коронавірусу й закликав світову спільноту боротися з дезінформацією.

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За словами Гебреєсуса, дезінформація ускладнює роботу співробітників сфери охорони здоров'я, а також "відволікає увагу осіб, які приймають рішення", викликає спантеличення і  ще більше поширює страх.

"У ВООЗ ми не просто боремося з вірусом; ми також боремося з тролями і конспірологами, які популяризують дезінформацію і заважають реагувати  на спалах. Як йдеться в заголовку Guardian,"дезінформація про коронавірус може бути найзаразнішою", - заявив він.

Крім інших заходів у боротьбі з неправдивою інформацією, ВООЗ співпрацює з пошуковими, соціальними і цифровими компаніями (Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest та іншими).

"Ми просимо їх фільтрувати дезінформацію і поширювати точні дані з достовірних джерел, таких як ВООЗ, CDC та інші", - підкреслив він.

Також ВООЗ взаємодіє з блогерами в Instagram і YouTube, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, щоб ті популяризували факти про коронавіруси.

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"По суті, для боротьби з потоком дезінформації ми створюємо групу людей, що розповідають правду, які поширюють факти і розвінчують міфи", - підкреслив Гебреєсус.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174680
 
 
 Топ коментарі
 
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*"Каждый раз, когда вы покупаете российские товары, вы инвестируете в кровавую армию"
Венгрия 1956
Чехословакия 1968
Афганистан 1979
Эстония, Латвия, Литва 1991
Приднестровье 1992
Чечня 1994
Грузия 2008
Украина 2014."Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты - Цензор.НЕТ 7468
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Яка там може бути ще дезінформація, якщо і самої інформації від теперішнього мозу як кіт наплакав. Для "Міністра" енд Ко зараз є важливіші справи, як бабло пиляти для своїх онуків , а не якоюсь там фігньою займатися..
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Британская социальная реклама*
*"Каждый раз, когда вы покупаете российские товары, вы инвестируете в кровавую армию"
Венгрия 1956
Чехословакия 1968
Афганистан 1979
Эстония, Латвия, Литва 1991
Приднестровье 1992
Чечня 1994
Грузия 2008
Украина 2014."Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты - Цензор.НЕТ 7468
 показати весь коментар
 
 
лекарство от лжи тоже ещё не придумано, остаётся только популяризировать факты
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Эта зараза лечится в 3 дня! -- гарантированно.

...если вовремя её диагностировать и начать лечение...
Если не вовремя и без диагноститки -- то ползите сразу на кладбище.
Главно -- без паники -- господа, дамы и громадяны с громадянками...*)
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©
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Якщо якийсь дебіл запхає собі у дупу осьминога, то від такого неподобства в Р'Лайху прокинеться Ктулху.

"Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты - Цензор.НЕТ 9383
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Яка там може бути ще дезінформація, якщо і самої інформації від теперішнього мозу як кіт наплакав. Для "Міністра" енд Ко зараз є важливіші справи, як бабло пиляти для своїх онуків , а не якоюсь там фігньою займатися..
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Популяризуй чи не популяризуй, а все одно люди хворіють та вмирають. Треба оперативно знаходити ліки проти цієї хвороби.
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И шо сосбо иннтересно: в Беларуси -- уже все надписи и объявления в минском аэропорту, на трёх языках: русском, английском и китайском.
Китайцы там шо-то строят -- пятилетку за шестидневку!
...и ни звука про ихнюю болячку...
Тут есть хто-то из Беларуси? -- окромя меня...*) -- расскажите правду мне и людям...
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Думаешь, вопию в пустыне? *)

-- хотя, я тут уже лет с 5 -- реальных Людей -- человека 4. ...и они не из Беларуси...*)
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Главное в подобном деле - это побольше паники! Чтобы стадо массово раскупало всякие "имунноповышающие" с эффектом плацебо внутри и прочие залежалые товары в виде повязок, марли, ваты.
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Китайцы стали скрывать статистику по инфицированным и умершим. Они думают, что сокрытие правды пойдём им на пользу. Но, к сожалению, это не так. Просто пандемия разрастётся до такого масштаба, что китайцы начнут бросать свои жилища и бежать с Китая во все стороны, причём будучи уже инфицированными. Вот к чему приведёт сокрытие правды.
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