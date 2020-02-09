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 Політика України, Економіка
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 11 тисяч святих людей у мене немає, - Нефьодов розповів про переатестацію митників

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов розповів, як планує поліпшити якість кадрів на митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Процес очищення точно не закінчений. Оцінити з Києва, де — на Закарпатті, у Львові чи Одесі — найкращі чи найгірші кадри, досить важко. Легко бути реформатором у Києві, але, вибачте, на кордоні існує реальна фізична загроза, палять машини, погрожують… Якусь кількість людей, з якими все зрозуміло, ми точно не хочемо бачити в ДМС. Це абсолютно легендарні люди, наприклад Салагор чи Кривицький.

Щодо решти буде переатестація, розбиратимемося з кожною людиною. Методологію переатестації розробляємо з американським посольством, Міжнародною організацією з міграції. Хочемо розпочати процес з березня, бо треба ще напрацювати підзаконку, методологію перевірки декларацій, підписати меморандум з НАБУ стосовно використання поліграфів тощо. Все це разом, сподіваємося, дасть більший контроль", - зауважив він.

За його словами, у Грузії перенабирали митників тричі.

"На жаль, 11 тисяч святих людей у мене немає. Разом з тим і серед існуючих працівників є багато професійних, чесних і сумлінних кадрів. Треба знайти найгірших, звільнити. Потім повторити цей процес ще п'ять разів, і все у нас у кадрах буде добре. Тим, хто залишиться, треба підняти зарплату, дати нову форму, забезпечити нормальні умови праці. Буває, що не вистачає навіть світла. Адже це питання не тільки зручності, а й ефективності роботи", –підкреслив глава ДМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держмитниця і Мін'юст працюють над законопроєктом щодо криміналізації контрабанди, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174675
 
   
 Топ коментарі
 
Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить.

А шо их искать, плохих? Ты попробуй там хороших найди. 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников - Цензор.НЕТ 7778
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11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников

11 тысяч и не надо. Сам-то как? 11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников - Цензор.НЕТ 2992
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Нефедов ты же говнюк прекрасно знаешь что как тебя поставили контрабанда притихла, сейчас все работает и возится как и раньше. Это я тебе как житель приграничной области говорю если ты посещая стриб клубы вдруг не в курсах
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то є так пане... щоб щирий українець та не знайшов кума на митниці? а затишшя було нетривалим, поки нові "куми" цінник малювали)
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