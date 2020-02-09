 11 тисяч святих людей у мене немає, - Нефьодов розповів про переатестацію митників

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Процес очищення точно не закінчений. Оцінити з Києва, де — на Закарпатті, у Львові чи Одесі — найкращі чи найгірші кадри, досить важко. Легко бути реформатором у Києві, але, вибачте, на кордоні існує реальна фізична загроза, палять машини, погрожують… Якусь кількість людей, з якими все зрозуміло, ми точно не хочемо бачити в ДМС. Це абсолютно легендарні люди, наприклад Салагор чи Кривицький.

Щодо решти буде переатестація, розбиратимемося з кожною людиною. Методологію переатестації розробляємо з американським посольством, Міжнародною організацією з міграції. Хочемо розпочати процес з березня, бо треба ще напрацювати підзаконку, методологію перевірки декларацій, підписати меморандум з НАБУ стосовно використання поліграфів тощо. Все це разом, сподіваємося, дасть більший контроль", - зауважив він.

За його словами, у Грузії перенабирали митників тричі.

"На жаль, 11 тисяч святих людей у мене немає. Разом з тим і серед існуючих працівників є багато професійних, чесних і сумлінних кадрів. Треба знайти найгірших, звільнити. Потім повторити цей процес ще п'ять разів, і все у нас у кадрах буде добре. Тим, хто залишиться, треба підняти зарплату, дати нову форму, забезпечити нормальні умови праці. Буває, що не вистачає навіть світла. Адже це питання не тільки зручності, а й ефективності роботи", –підкреслив глава ДМС.

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