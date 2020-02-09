 Від початку доби ворог п'ять разів порушив перемир'я на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції українських захисників поблизу Лебединського, а саме з 82-мм міномету ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету - 3 постріли.
у районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів та з калібру 122 мм – 21 снаряд.
Сьогодні, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник має поранення.
Нагадаємо, 8 лютого найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил України. Минулої доби - без втрат в лавах ОС.
"враг ... раз нарушил перемирие на Донбассе"
Какое может быть перемирие между государством и сепаратистами, оккупировавшими украинскую землю! Это позор.
Зеленский с Франциском надели маски и делают вид что ничего не происходит...
Pro100-Zen @pro100_zen
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Стаханов, 18:15 мск. ОЧЕНЬ громко бабахнуло рядом. Около пяти раз. Похоже на прилёты. Реально стрёмно!
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі Герої на своїй землі!
Впала вам на плечі дуже тяжка доля,
Боронити землю, гнати ворогів!
Стали ви до бою, міцною стіною!
Вірні побратими! Друзі бойові!
Ви тримали небо, лицарі-Герої!
Не зганьбили Неньки вірнії сини!
Не було вам страху, скрізь вогонь та пекло!
І лякався ворог, як співали ви!
Не встояли мури - ви стіною стали!
Наче ви з металу, наші козаки!
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі герої на своїй землі!
Україну-мати встали захищати
Лицарі - герої! Справжні козаки!
Автор: Олег Федотов