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Все про:поранення (1629) Донбас (15246) Об'єднані сили (433)

 Від початку доби ворог п'ять разів порушив перемир'я на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції українських захисників поблизу Лебединського, а саме з 82-мм міномету ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Три ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік населеного пункту Троїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету - 3 постріли.
у районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів та з калібру 122 мм – 21 снаряд.
Сьогодні, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник має поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снігопади ускладнили перетин лінії розмежування на Донеччині на ділянках відповідальності найманців РФ, - СЦКК

Нагадаємо, 8 лютого найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Збройних сил України. Минулої доби - без втрат в лавах ОС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174671
 
 
 Топ коментарі
 
Задолбала фраза:
"враг ... раз нарушил перемирие на Донбассе"
Какое может быть перемирие между государством и сепаратистами, оккупировавшими украинскую землю! Это позор.
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ось цей малороський бронедупець

С начала суток враг пять раз нарушил перемирие на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 838
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-- надо бы ещё Папу Римского попросить про снижение количества обстрелов на зелиной територии...
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Надо ответить! Били Колчака и Деникина и путиноидных сталинистов поразим во имя Украины!
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Задолбала фраза:
"враг ... раз нарушил перемирие на Донбассе"
Какое может быть перемирие между государством и сепаратистами, оккупировавшими украинскую землю! Это позор.
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А как можно нарушить НЕСКОЛЬКО раз перемирие? Перемирие есть или его нету. А считать отрезки времени между пролетами снарядов, перемирием ето маразм головного мозга.
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Зеленое говно когда обещало мир? Уже скоро год как "надо перестать стрелять" наступило... С начала суток враг пять раз нарушил перемирие на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4744
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я убью тебя Зеленский, я убью тебя Зеленский. Люди вышли все на улицы, все вышли на улицы и валите власть. я писал много месяцев что в Борсиполе живет Мессия, что меня закрыл какой то бог, 12 лет он может сдерживать всех женщин моих, несколько лет я не могу выйти из квартиры. он мне говорил что будут атаки педофилов, маньяков в Украине, я вам всем писал, предупреждал всех кто читает если хоть один ребенок погибнет вы все будете виновны. вы проигнорировали и продолжаете жрать, бухать. Зеленский, тварь, убейте Зеленского. со мной говорит в открытую много лет бог, он мне сказал что вы в жопе будете сидеть, с каждым годом будет только хуже. Зеленский знает про это, ему насрать, он обеспечен. идет зачистка Земли от быдла, от вас простых людей, останутся пару миллионов миллиардеров миллионеров.

Зеленский с Франциском надели маски и делают вид что ничего не происходит...
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Ти писав? А чому у тебе вчорашня реєстрація і в профілі лише нулі?
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С Кем мир? На стороне ДНР воюют нацисты со всего мира и с ними мир? Нет миру с палачами Украины!
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приходы было и в Лисичанске слышно ,как Золотое обстреливали ... но и ответочку отгребли

Pro100-Zen‏ @pro100_zen

ЧитаєтеВи читаєте @pro100_zen

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Стаханов, 18:15 мск. ОЧЕНЬ громко бабахнуло рядом. Около пяти раз. Похоже на прилёты. Реально стрёмно!
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Тем не менее наши власти очень переживают что боевики не расчистили у себя снег для комфортного перехода сепарских пенсионеров к нам за пенсиями
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Чому продовжується війна? Хто про це верещав на стадіоні?
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***
Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі Герої на своїй землі!
Впала вам на плечі дуже тяжка доля,
Боронити землю, гнати ворогів!

Стали ви до бою, міцною стіною!
Вірні побратими! Друзі бойові!
Ви тримали небо, лицарі-Герої!
Не зганьбили Неньки вірнії сини!

Не було вам страху, скрізь вогонь та пекло!
І лякався ворог, як співали ви!
Не встояли мури - ви стіною стали!
Наче ви з металу, наші козаки!

Не сумуй козаче! Не журися воїн!
Ви святі герої на своїй землі!
Україну-мати встали захищати
Лицарі - герої! Справжні козаки!

Автор: Олег Федотов
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"Перемирие достигнуто? Достигнуто"- Данилюк . / Главнокомандующий сказал ещё 09.07.19 Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. /Слова главнокомандующего это не баран чихнул.Там где главнокомандующий не четыреждыуклонист от защиты своей родины.Как Зеленский.
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То двічі не судимий, то цей. Як не гівно, так тріска.
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Уважаемые украинцы! В Сирии ВКС Путлера с немецкого Люфт Вафе по ошибке залетели в 21 первый век и разбомбили больницу в сирийском городе Ариха Погибли больные медики санитары врачи и хирурги Моя покойная Бабушка чуть не погибла в 40 годах в больнице от рук фрицев Какая блин разница? Враг с Неба без пощады утюжит школы, церкви, парки и жилые дома и дела нет ни кому до трагедии Сирии. Мы должны оказывать помощь героям Сирии в ввиде информации о враге ибо мы больше знаем о нем. Выздоровления всем героям АТО и месть оккупанту не за горами. По всему миру палачей ДНР будут уничтожать. Сербский снайпер купил под Москвой зависливый участок земли и мы должны дать клятву Родине Матери О СВЯТОЙ МЕСТИ! Мстить слепо нельзя ибо надо знать очень многое о враге и очень много способов борьбы с ним. Оказывайте помощь информацией повстанцам Сирии в войне против антинародной тирании Асада и путинских интервентов Украина с Сирией! Слава Сирии! Смерть Хизболле!
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