 Українець заразився коронавірусом на лайнері біля Японії, який стоїть на карантині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Японія повідомила про ще шість випадків зараження коронавірусом серед пасажирів і членів екіпажу на лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля японських берегів. Зокрема, повідомлялося про одного українця. Решта 5 заражених коронавірусом — філіппінці та один житель Гонконгу з громадянством США.

"Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний", — розповіла речниця МЗС Катерина Зеленко.

Речниця також уточнила, що "зі шпиталізованим підтримується зв’язок", а ситуація перебуває на контролі міністра закордонних справ та Посольства України в Японії.

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Нагадаємо, за результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 людей. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. 6 лютого МОЗ Японії повідомило про ще 10 випадків інфікування.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, мають залишатися на суді щонайменше 14 днів.

Загалом на борту перебувають приблизно 3700 пасажирів і членів екіпажу. Зазначимо, що на лайнері також перебувають 25 українців.

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