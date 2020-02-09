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Все про:вірус (217) українці (1707) Японія (217) Зеленко (52)

 Українець заразився коронавірусом на лайнері біля Японії, який стоїть на карантині

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що серед 6 пасажирів лайнеру Diamond Princess, які 9 лютого захворіли на китайський коронавірус, є один українець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Японія повідомила про ще шість випадків зараження коронавірусом серед пасажирів і членів екіпажу на лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля японських берегів. Зокрема, повідомлялося про одного українця. Решта 5 заражених коронавірусом — філіппінці та один житель Гонконгу з громадянством США.

"Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний", — розповіла речниця МЗС Катерина Зеленко.

Речниця також уточнила, що "зі шпиталізованим підтримується зв’язок", а ситуація перебуває на контролі міністра закордонних справ та Посольства України в Японії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NCP (нова коронавірусна пневмонія): в Китаї дали тимчасову офіційну назву коронавірусу

Нагадаємо, за результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 людей. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. 6 лютого МОЗ Японії повідомило про ще 10 випадків інфікування.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, мають залишатися на суді щонайменше 14 днів.

Загалом на борту перебувають приблизно 3700 пасажирів і членів екіпажу. Зазначимо, що на лайнері також перебувають 25 українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 811, понад 37 тис. заражених

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174669
 
 
 Топ коментарі
 
Розвіявся перший міф - хворіють лише азіати. Розвіється і другий - хворіють лише старі люди.
Не дай бог , що розвіється і третій - українські лікарі без ліків вилікують хворобу.
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Без паники. Давайте его сюда. Сейчас ему Скалецкая температуру померяет.
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Розвіявся перший міф - хворіють лише азіати. Розвіється і другий - хворіють лише старі люди.
Не дай бог , що розвіється і третій - українські лікарі без ліків вилікують хворобу.
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Вот и четвертый развеется: что умерших слишком много. Болеют много, но умерших пока на лайнере нет. Есть у многих опасения, что китайцы дают неправильную статистику. Вот на примере этого корабля и посмотрим: сколько заразившихся, сколько умерших, сколько выздоровевших. Надеюсь японцы не будут скрывать
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Сравнил 70 человек в высокоразвитой Японии и десятки тысяч в плохо развитом Китае. МолодЭц.
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если сравнивать китайские мегаполисы, то уровень развития там весьма высокий. Вместе с тем, я бы лично не доверял правительству Китая ни на одну секунду.
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китай по ВВП втавляет твою японию по самие помидори
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Да, только тут нам известна точная цифра по заболевшим. А вот в Китае, где в некоторых провинциях до ближайшего врача 300 км... Китай - это не только красочный Пекин и высокотехнологичный Шанхай, там в провинции еще грустнее, чем у нас.
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Мы врядли узнаем реальные данные, но скорее всего те отдаленные провинции сейчас куда в бОльшей безопасности чем Шанхай или Бейжин с их докторами, просто по тому что туда меньше ездят. Но если вирус туда таки попадет, то да, будет не сладко.
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Китайские доктора говорили, что у них есть удаленные населенные пункты , о которых точно известно, что из них никто не въезжал и не выезжал, - и все равно в них появились зараженные. ( в старину про такое распространение эпидемии - МОРОВОЕ ПОВЕТРИЕ. кстати, совершенно точное определение ).
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Тут експерти моремани вже дали відповідь, що корабель має єдину систему вентиляції повітря, тому всі під загрозою і якщо організм не впораєть або не знайдуть ліків мяко-говорячи, їм триндець
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Да уже видно, что китайцы мутят со статистикой. На графике
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

кривая числа заболевших с экспоненты выходит через точку перегиба на "полочку", демонстрируя замедление эпидемии. И кривая числа выздоровевших ведет себя также, синхронно по времени. А на самом деле кривая числа выздоровевших должна повторять поведение кривой числа заболевших с задержкой на средний период болезни от выявления до выздоровления (нас убеждают что это две недели) с значениями ниже на число умерших.

То есть одну или обе кривые нам тупо фальсифицируют. (кривую заболевших за пределами Китая по понятным причинам не трогают)
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Вроде-бы сначала шла речь якобы умирают только представители монголоидной расы.
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А есть какая нибудь статистика по умершим не этническим азиатам ?
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Пока только заболели. Вроде никто еще не умер.
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Ну на счет того что болеют только старые люди никто не говорил. Говорили что среди умерших значительное кол-во пожилых людей.
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Де інфа що цей українець не азіат з українським паспортом?
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Чому перший мiф розвiявся ?У нас вже 14 нiмцiв iнфецированi , спочатку було 4 , постiйно йде поповнення
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Скільки таких випадків вже в Україні ніхто не має інформації бо в Китаї 78 лабораторій можуть його виявити, а в нас 0 (нуль) лабораторій. Немає кому виявляти.
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Меж тем кто предупреждён - тот вооружён.
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У нас как всегда поставят диагноз ОРВИ и закопают. Никто не будет особо докапываться
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Без паники. Давайте его сюда. Сейчас ему Скалецкая температуру померяет.
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А она его уговорила приезжать или не приезжать?
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Из тех более чем 500шт которых в Борисполе встречали с оркестрам, думаю пару десятков были такие же, но уже успели заразить несколько тысяч, а те в свою очередь еще и еще. В нормальных странах 2 недели держат в карантине.
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Основне завдання влади аби вимерли пенсіонери і не потрібно було платити пенсію. Вони ще й привезуть цього вірусу аби він розповзся по Україні.
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Тебе персрнально на тарелочке с голубой каемочкой принесут.
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А чего ты так возбудился? Всё хорошо, прекрасная маркиза... Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 4154
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Відволікаючи народ страшилками про страшнючий вірус, владі зручно тирити все навкруг.
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Вытащи башку из песка, а то тыл в опасности.
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О, до некоторых уже начинает доходить.
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И действительно- кому суждено утонуть, тот не повесится!
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Після тієї "епідемії", що створила свого часу Йуля, нам вже ніякі віруси не страшні! Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 937
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Ну вот, сейчас и проверим как в украинцах эта гадость долго проживет.
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у мене вже 2 тиждень з горлом трабли, через 5 днів почало боліти, тепер не болить, а тільки першить, без насморку і температурки, такого ще не було, це кінець
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та думаю може ще кого з таким штаммом вірусу знайду, все ж веселіше буде
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Ну то не гай часу, шукай на цвинтарі... Приємних тобі веселощів! ))
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те ще не кінець...як буде кінець,ти не побачиш Украинец, находящийся на стоящем на карантине в Японии лайнере, заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 9087
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Попробуй три раза в день по глотку настойки софоры прямо из бутылочки. Корни хрена измельчи и залей красным крепленым вином. 1 к 1. Настойка готова к применению через час после смешивания. ( можно полоскать горло, можно подержать во рту, потом выплюнуть). Можно и проглатывать, но закусывать обязательно. ( Помогает и при туберкулезе ). ( у меня дети с малых лет на учете в тубдиспансере были , пили настойку с хреном и не кривились. С учета сняли через пол года ). Неплохой вариант - точечно , деготь аптечный на миндалины.. Смягчается острая ангина и кашель. Лицо должно быть укутано по глаза теплым шарфом постоянно. Дышать теплым согретым воздухом через шарф. Так и спать.. Между слоями шарфа положить бинт, смоченный настойкой эвкалипта. Вдыхать 30 мин. Ингаляции эвкалиптом через шарф - 3-5 раз в день.
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Небыло ни одной причины надеяться что вирус не попадёт в Украину.
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Та він же і є, напевно, і багато. Просто ставлять або гріп, або орві.
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Вот ответ для наших сердобольных Зе-министров- надо ли людей вывезенных с Китая изолировать на 14 дней. Ну теперь наверное уже поздно... Українець заразився коронавірусом на лайнері в Японії, який стоїть на карантині - Цензор.НЕТ 1361
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Ну на сегодняшний день количество полностью выздоровевших в 3 раза превышает количество умерших. И этот разрыв с каждым днем увеличивается.
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Давайте дружно: "Нехай щастить" А у нас томос.
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У тебя на флаге вопросительный знак. Значит страна 404. Значит РФ. Значит у вас в РФ 2 официально заболевших. Это если статистику не скрывают.
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Сергуня, ты на рашке про короновирус форумы почитай , обхохочешься.
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Ты туда (на форумы) для смеха ходишь? Дурак ты парень, и там такие же дураки.
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Ты руки мой, попу вытирай, бумажкой, которая не использовалась, из горла с закадыгами не пей....
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Нда, у тебя уникальный жизненный опыт . Бумагой запасся ?
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терміново повернути в Україну ...нехай виступить у зраді км і ап з лекцією про пенсійну "реформу" ...
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