 Українець заразився коронавірусом на лайнері біля Японії, який стоїть на карантині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Японія повідомила про ще шість випадків зараження коронавірусом серед пасажирів і членів екіпажу на лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля японських берегів. Зокрема, повідомлялося про одного українця. Решта 5 заражених коронавірусом — філіппінці та один житель Гонконгу з громадянством США.
"Є один інфікований громадянин України, який перебував на круїзному лайнері біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний", — розповіла речниця МЗС Катерина Зеленко.
Речниця також уточнила, що "зі шпиталізованим підтримується зв’язок", а ситуація перебуває на контролі міністра закордонних справ та Посольства України в Японії.
Нагадаємо, за результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 людей. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. 6 лютого МОЗ Японії повідомило про ще 10 випадків інфікування.
Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, мають залишатися на суді щонайменше 14 днів.
Загалом на борту перебувають приблизно 3700 пасажирів і членів екіпажу. Зазначимо, що на лайнері також перебувають 25 українців.
Не дай бог , що розвіється і третій - українські лікарі без ліків вилікують хворобу.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
кривая числа заболевших с экспоненты выходит через точку перегиба на "полочку", демонстрируя замедление эпидемии. И кривая числа выздоровевших ведет себя также, синхронно по времени. А на самом деле кривая числа выздоровевших должна повторять поведение кривой числа заболевших с задержкой на средний период болезни от выявления до выздоровления (нас убеждают что это две недели) с значениями ниже на число умерших.
То есть одну или обе кривые нам тупо фальсифицируют. (кривую заболевших за пределами Китая по понятным причинам не трогают)
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/9/656832/
"кипиш" может быть глобальный