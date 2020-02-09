 Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.
"Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 людини. Стрілець зник.
Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.
-- было плохо, но не долго...*)
Петя кричал, что полностью победил коррупцию и бандитизм!
Наверное врал
- Дай ми дівко тричі пичі, дам ти цігаретлик.
звонил коллеге по работе ( он рядышком живет ) , говорит жесть , такого ранише не було