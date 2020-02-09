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Все про:Закарпаття (870) Мукачево (84) Правоохоронні органи (764) Національна гвардія (660)

 Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві

У зв’язку з оперативною обстановкою, скоєнням низки правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам Національної поліції, для стабілізації криміногенної обстановки в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

"Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 людини. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті затримано підозрюваних у справі про стрілянину в Мукачеві: "В автомобілі - купа зброї", - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174668
 
 
 Топ коментарі
 
...я тебе это самое и сказал, только другими словами, вася, так что не переводи стрелки Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 9312
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Во всей Истории Цивилизации, был только один-единственный Государственный Режим, при котором небыло коррупции и мафии. Это это был Фашизм при Бенито Муссолини.

-- было плохо, но не долго...*)
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Порося со своим безальтернативныи Минском столько оружия распостранил, что Нацгвардии США не хватит.....
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Дурак и не лечишься....
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...я тебе это самое и сказал, только другими словами, вася, так что не переводи стрелки Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 9312
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А сколько у тебя еще ников для создания тут массовки?😂
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...я такими зебильными приемами не пользуюсь, вася, не ровняй всех по себе... Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві - Цензор.НЕТ 6079
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Я так и понял, "саша паламаренко", что это не ты!😂
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Интересно, а вот эта Нацгвардия, котоую сформировали сразу после Майдана, будет Путина приветствовать? Как у них настроение?
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комєнданський час і стрєльба на пораженійє по нарушітєлям
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Во всей Истории Цивилизации, был только один-единственный Государственный Режим, при котором небыло коррупции и мафии. Это это был Фашизм при Бенито Муссолини.

-- было плохо, но не долго...*)
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Пусть аресты с братцев Балог лучше начнут.. Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 7745
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основы "системы" подрывать нельзя - она не прощает...
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Так, вроде ж, всех плохих переловили. Теперь за хороших взялись? Они ещё опаснее? Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 5982
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Так я не понял!
Петя кричал, что полностью победил коррупцию и бандитизм!
Наверное врал Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево - Цензор.НЕТ 2562
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- Як ішовим з Мукачева, тай найшовим реклик,
- Дай ми дівко тричі пичі, дам ти цігаретлик.
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Может быть кто из местных прольёт свет шо там происходит или это казахский вирус Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві - Цензор.НЕТ 5708
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форумчане , местные есть кто из Мукачево , расскажите че у вас делается ?
звонил коллеге по работе ( он рядышком живет ) , говорит жесть , такого ранише не було
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ну так ты же звонил - ты и расскажи...
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В плане чего жесть , что вообще происходит Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві - Цензор.НЕТ 7789
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Шо ви всі за балогу,а шуферка чому забули?????? Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві - Цензор.НЕТ 3896Може з нього,на всяк випадок,почнемо?
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спочатку допустили мафію а потім під виглядом боротьби творимо поліцейську державу..
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