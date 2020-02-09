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Все про:Білорусь (933) нафта (136) Росія (26394)

 Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами

Білоруські НПЗ купуватимуть нафту у російських компаній за цінами світового ринку.

Про це заявив перший віцепрем'єр Білорусії Дмитро Крутий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

"Якщо говорити про домовленості щодо нафти, нафтового ринку, то російська сторона погодилася, що білоруські НПЗ будуть купувати нафту за домовленостю з російськими нафтовими компаніями за цінами, які встановлюються на світовому ринку. До речі, цього ж протягом всіх переговорів неодноразово вимагали наш президент, білоруська сторона. Що Білорусі не потрібно жодних спеціальних ексклюзивних умов. Ми хочемо купувати нафту за світовими котируваннями, і не гірше", - сказав білоруський чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь

За інформацією Крутого, Путін призначив заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака відповідальним з роботи з Білоруссю на нафтовому ринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174667
 
   
 Топ коментарі
 
білоруси, вітаю вас з цим важким, але дуже вірним рішенням!
безкоштовний сир - самі знаєте де
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На прикладі хитрожопого бацьки видно що чекало б Україну в Тайожном Саюзє.
І стояв раком, і смоктав аж прицмокував, а все одно пішов на...
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..мне неизвестен такой Главком. который бы смог страну на дыбы вставшую и кровью истекающую, удержать, как это Порошок сделал..и вся эта пиз***ж прокацапская, прокремлевская, просепарская, дебилят проплаченных и кацапов идейных-мимо...время все на места расставит, и моск воспаленный на место встанет..уже кстати похмелье у многих наступает, а еще не вечер.... Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 9715..
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Уйди, недоразвитый. Кроме, оскорблений, аргументов 0!!!!!
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тебе туда Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 7184..дурки здесь уже позакрыли ...
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опять заблудился?..по стрелке же строго Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 3209 вали..ган..Дон.. Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 290..
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Ты не полусепар, ты полу3,14..дор. Верней целый! У тебя белый билет, выданный в роддоме, и ветеринарный паспорт. Как в башку может прийти такая херня!!! Верховный управляет и возглавляет только в условиях ВП, при внешней агрессии, которая была явной только после нападения на корабли. По твоему, и в твоей любимой засРашке из Чечни должны били ехать прессовать пуйло? Ох и дурак!
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Прими таблетку, писатель. Зачем ты постишь эту чушь? Вы, соевые, с этой чепухой просыпаетесь и спать ложитесь. Больше никому, вдумайся, никому кроме вас 8%-х, подобный бред не интересен
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Выбирая между шилом и мылом умный человек сначала оценит пользу от обоих предметов,а безмозглый дебил будет выбирать по принципу лиш бы не шило, а то что потом мылом придется себе веревочку мазать об том дебильное существо думать не может потому как нечем... думать...
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А чому продали саме російським, а не американським, скажімо?
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Потому, что если бы продавали честно, то американцы победили. Пример Криворожстали наглядный.....
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Я в 90-х могмадаму три раза трахнуть, и это только одну, и только традиционно..., а сейчас не получается
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Понятное дело, Сексуально озабоченный ......
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Да, под пивас в баньке,бывало. Но все хорошее когда нибудь кончается. Теперь только жена.
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Они же скидку просили у РФ, а в статье написано, что их устраивают условия.

https://www.bbc.com/russian/news-51266849
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А что ты ожидаешь, что они заявят нас продинамили "братушки" ... опять...
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Ну, это как-то очень глупо всё смотрится. Сами же себя перехитрили.
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Не продинамили, а раскрутили на пропеллере.. ))
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Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам - Цензор.НЕТ 2382



Анатолий Трупинин

Поспорил с женой. Она говорит будто в Америке люди лучше нашего живут. Зарплаты в разы выше, кредиты дешевле, цены ± такие же. Показывала мне цифры, статистику, что-то доказывала.
Но я всё равно переспорил. Прописал ей в рыло, она сразу заткнулась. Будет знать как Родину любить
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Neft i gaz takze po mirovym cenam.Gaza i tak malo kto pokupajet s gazproma v dani moment.
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус ))
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Вот он результат братской дружбы - просрать суверинитет и национальную идентичность, чтобы потом покупать углеводороды по мировым ценам у "братьев". Вообщем, зелескот вы ж тоже хотели братской дружбы идя на выборы?! Так что готовитесь платить мировые цены за комуналку.
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А, что Зеленый придумал мировые цены на коммуналку ????? Они уже как 4 года.....
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Кто тебя заставляет жить в цивилизации, за которую нужно платить? Вали в село, там дома по 2-3$, разводи куриные яйца, а в городе все только тебя лоха и разводят.
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Вуйку, не існує "міравих цен" на комуналку... Такі ціни завжди місцеві, невже не зрозуміло.
Якщо зробити ранжир цін на комуналку, то скільки населених пунктів - стільки цін. Води, тепла, електрики, вивезення сміття тощо.
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Не пойму коментаторов которые говорят мол додружились, кинули беларусов. Да кто вам вообще сказал что они хотели дружить..ну беларуссы с мышебратьями? Рабы хотели пресмыкаца и сапоги лизать, точно так же как и наши местные малороссы. Да не нужна им никакая дружба, равноправие и закон..скот хотел барину сапог лизать, и он это получил. Я даже кацапов нисколько не обвиняю.., скот сам на себя надел ярмо, и вполне добровольно, не думаю что это вина кацапов.
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А вот теперь и посмотрим на экономическое чудо Лукашенко. И нашим любителям колхозника тоже интересно будет, посмотреть на экономику Беларуси без российского демпинга
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Ну вот где ты вычитал в моем комменте что белорусы пропадут? Если не пропадут - молодцы. А тебе посоветую - не занимайся провокациями, а то будешь читать комменты из бани
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И это хорошо! Быстрее все перейдут на электромобили. И чисто к тому же.
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Это так ватно! Весь Мир -на кизяках , на дровах , на конной тяге будет кататься .Кто то на батарейках ......Одни кацапы на двигателях из тёмной материи .....От взрывов их gоп по поводу того что ихние углеводороды уже не нужны будут
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А где электричество растет?
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Який Дмитро Корзак? Дмітрій - таке його імя.
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Если по мировым, то нафига тогда брать российское сернистое г... Юралс?
Проще Брент.
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А це ти розкажи своєму свинопасу а не нам.Бо тут в Україні зрадники нікого не цікавлять.ПТН-ПНХ Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 8781
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Вот. И меня интересует тот же вопрос. Зачем им грязная нефть?
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А что, Украина российскую нефть не покупает ?
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Гібридний двоголовий півень починає гризти свій хвіст. Подивимось на скільки вистачить продажних холуїв. Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 9556
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А почему не у Норвегии? Говорили же, что могут купить у Норвегии. Там еще дороже? Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 6336
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Рыбой воняет. Иранская лучше,персиками пахнет, но Иран под санкциями. Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами - Цензор.НЕТ 3745
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...а мои две Красуньки, сегодня, почти в центре Минска, на коньках по замёрзшему пруду катались...
-- внешняя и внутрення политика Беларуси, интересует их -- во вторую очередь, после сроков построения Коммунизма во всём Мире...*)
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О у меня тоже есть такие знакомые. Но потому у них поставили установку град во дворе.
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-- а шо с мирных жителей возьмёшь, пока с ними воевать не начнёшь?
Реально, я очень переживаю -- скоро весь этот полусовковый дизайн дэрбалызнется...
И шо потом делать? -- просчитываю кое-как и кое-что -- может проскочим без потерь?
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Если у какого то ватного говнюка возникнет еще раз вопрос "за что стоял Майдан", вот за это и стоял, я напомню, что в тайожный союз Украину тянул овощ и его банда. обещая бесплатный газ и нефть...Кстати, зеленые дегенераты у нас повелись повелись на "низкие тарифы", также как и Лукашенко в свое время, за это сейчас расплачиваются.
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Какой толк от так называемого "союза" государства X с РФ, если государство X в итоге вынуждено покупать нефть по мировым ценам как все ?
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Входя в этот самый Союз Лука не выполнял принятые обязательства , а только требовал скидки и кредиты от РФ, в итоге у второго терпение лопнуло и Луке предложили закупать нефть по мировым ценам.
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Какие обязательства не выполнял Лукашенко ?
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Сдать страну х.йлу в качестве ************ округа , а самому пойти на повышение . Колхозом ,,им 75 летия путена" руководить , в качестве бонуса, доверят .
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Речь идёт о Договоре создания Единого Союзного государства . Согласно документу, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент . Батька хитрит, обещает, тянет резину , не желает объединяться, но хочет покупать нефть и газ по внутренним ценам в РФ . Ну , а дальше будем посматреть
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А зачем Путину "Единое Союзное Государство" ? Беларусь в таком случае полностью потеряет свою независимость.
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Есть вариант покупать у США в 1,5 раз дороже, зато классный.
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Потому что Беларусь покупает нефть для перепродажи, а не только для внутреннего рынка.
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Лукашенко скорее всего побоялся покупать американскую нефть после последних переговоров с Путиным, чтобы РФ ему полностью не закрыла рынок сбыта всех белорусских товаров.
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Беларуские товары- барахло и трансжиры
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Прально , кто их там сдохших кацапов считает
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Ну почему так обобщёно ? В каждой стране есть качественный производитель и остальное. Сомневаюсь, что в Беларуси все товары плохого качества.
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Продукты - плохие, пром.товары- низкокачественные . Как при совке
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Ну продукты у многих государств бывшего СССР не слишком высокого качества. Я не часто сталкиваюсь с товарами Беларуси в Кишинёве, в Украине их наверное больше, особенно в областях ближе к Беларуси, но хороший майонез их производства я покупал. Так что для меня лично не всё так однозначно. Есть у них и хорошие продукты, есть не очень. Впрочем как и у Молдовы, Украины, России и т.д.
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Всё проще , американская нефть с доставкой по морю обойдётся значительно дороже российской по трубопроводу , а значит переработанная продукция тоже станет дороже, сразу вырастут цены, тарифы, услуги.... . Ему это надо ?
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..чтоб получить преференции на газ и нефть, Бацке нужно было накануне, о вступлении в Нато и ЕС заговорить, Пу согласился бы продавать по бросовым ценам....еще бы и доплачивал... ..
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Никогда на белорусских темах нет Вкл
Странно, да?
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Точно! Его даже не чешет цена на нефть в его бсср .Его чешет ,,клаван на банковой" и он тоскует за Пецой . А шо разве Пеца его президент , а не усатый коллаборант ?
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Похоже, как на нарассее с утра и до вечера обсуждают про Украину .
Кацапы , они такие кацапы
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Бацька захотів посидіти одною сракою на двох базарах. Але, сердешний не помітив, що московський хомут органічно зрісся з його продажною шиєю, а московський прутень інтимно припасувався до його продажного очка.
" ... у кацапов нет друзей - только враги или холуи..." А.Солженицин
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Невже й Бєларусь з нафтово-квасової голки підерації зіскочила?! Мацьковський карлик робить сам собі мінет!
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Ну що бацька, допомогли тобі твої кацапи? Це я трохи перефразував одного українського класика...
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болотная хитрожопость лукавого не прокатила. И теперь обитатели микромордора присядут на бутылки рядом с русней.
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так ета шо бєларуссам па русскі можна уже нє гаваріть?
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так они по другому не умеют, не обучены трусишки.
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