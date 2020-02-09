 Білорусь купуватиме російську нафту за світовими цінами

Про це заявив перший віцепрем'єр Білорусії Дмитро Крутий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.
"Якщо говорити про домовленості щодо нафти, нафтового ринку, то російська сторона погодилася, що білоруські НПЗ будуть купувати нафту за домовленостю з російськими нафтовими компаніями за цінами, які встановлюються на світовому ринку. До речі, цього ж протягом всіх переговорів неодноразово вимагали наш президент, білоруська сторона. Що Білорусі не потрібно жодних спеціальних ексклюзивних умов. Ми хочемо купувати нафту за світовими котируваннями, і не гірше", - сказав білоруський чиновник.
За інформацією Крутого, Путін призначив заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака відповідальним з роботи з Білоруссю на нафтовому ринку.
...
https://www.bbc.com/russian/news-51266849
Анатолий Трупинин
Поспорил с женой. Она говорит будто в Америке люди лучше нашего живут. Зарплаты в разы выше, кредиты дешевле, цены ± такие же. Показывала мне цифры, статистику, что-то доказывала.
Но я всё равно переспорил. Прописал ей в рыло, она сразу заткнулась. Будет знать как Родину любить
Якщо зробити ранжир цін на комуналку, то скільки населених пунктів - стільки цін. Води, тепла, електрики, вивезення сміття тощо.
Проще Брент.
-- внешняя и внутрення политика Беларуси, интересует их -- во вторую очередь, после сроков построения Коммунизма во всём Мире...*)
Реально, я очень переживаю -- скоро весь этот полусовковый дизайн дэрбалызнется...
И шо потом делать? -- просчитываю кое-как и кое-что -- может проскочим без потерь?
Странно, да?
Кацапы , они такие кацапы
" ... у кацапов нет друзей - только враги или холуи..." А.Солженицин