 Обурені ознаками реваншу диктатури, - родини героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці ГО Родини "Небесної Сотні".
"Представники колишнього "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців" , - йдеться в зверненні.
Родичі героїв Небесної Сотні звинуватили нинішню владу в бездіяльності.
"Без жодного реагування з боку влади залишилося звернення від 24 січня цього року (зареєстровано в ДБР за № 1843-20 від 24.01.2020), у якому ми просили про організацію зустрічі керівництва держави із представниками родин Героїв Небесної Сотні, постраждалими та учасниками Революції Гідності. На цій зустрічі ми сподівались обговорити та почути позицію щодо наших вимог та питань:
1. Негайного скасування наказу про призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань О. Бабікова;
2. Приведення закону "Про Державне бюро розслідувань" у відповідність до рішення Конституційного Суду України, зокрема щодо призначення директора ДБР;
3. Процедури формування конкурсної комісії на зрозумілих для світової та української спільноти прозорих принципах із представників зацікавлених установ, громадських та міжнародних організацій, адвокатів, що опікувались справами щодо злочинів проти учасників Революції Гідності;
4. Оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо;
5. Надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади у ДБР;
6. Надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу Генерального прокурора, та інформації про їх стан;
7. Запровадження обов’язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до Державного бюро розслідувань з Офісу Генерального прокурора України;
8. Забезпечення неупередженого розслідування справ, пов’язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості;
9. Законодавчої заборони включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків, а також тих, які не відбули визначене судом покарання.
З огляду на рішення Конституційного Суду України також хотіли би порушити питання щодо законності тимчасового виконання обов’язків Директора ДБР пані І. Венедиктовою", - зазначається в зверненні.
Родичі героїв Майдану вважають, що дії представників влади щодо згаданих питань, а також погрози та образи на адресу учасників Революції Гідності, призводять до знецінення досягнень Революції Гідності й осквернення пам'яті всіх тих, хто відстоював Україну.
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ті блондинка?
Оближи руку, которую Беня засунул Буратино в задницу.
Ви б краще бубочці нагадали про "********** ПАЛОЧКИ" в руках "Беркуту"!!!
Семьи Небесной Сотни решили поупрравлять ГБР? Предсавители Семей..., сходите к тем кто 5 лет козу водил!
Просто я так понял процесс вождения козы завершается и это вызвало панику.
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на вінницький портал Vежа.
Вже протягом чотирьох місяців суд не може розглянути питання відводу судді. Востаннє це питання не розглянули через зайнятість судді, попередні два рази - з причини перебування судді в нарадчій кімнаті.
Водночас адвокатку потерпілого Марину Ліліченко не попереджають про переноси засідання.
Загалом справу Пасічника затягують вже понад 2 роки. На думку журналістів, які відстежують перебіг її розгляду, причиною є те, що підозрюваною у справі є експрокурорка Ілона Клюге.
Крім того, журналісти-розслідувачі вважають, що мотивом також може бути поважний вік потерпілого Миколи Пасічника: столичні медійники не виключають, що справу штучно затягують з розрахунку, що потерпілий не доживе до завершення розгляду.
Своєю чергою Клюге, яку називають причетною до переслідування Пасічника під час перебіги Революції Гідності, вже 8 місяців ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження. Суд дозволив Клюге читати 32 томи справи так довго попри те, що в судовій практиці на ознайомлення з одним томом зазвичай дають один день.
Незважаючи на пропозицію прокуратури ознайомлюватися з матеріалами вдома шляхом читання копій або сканованих документів, Клюге ходить читати документи виключно в прокуратуру тоді, коли має вільний час. При тому, що потерпілому у справі - Миколі Пасічнику - вже 78 років. Журналісти припускають, що з такими темпами справу не вдасться розглянути, поки Пасічник живий.
При тому, що один з учасників процесу - підозрюваний експрокурор Андрій Сайчук, протягом розслідування вже помер.
"За цей час, поки Ілона Клюге ознайомлюється зі справою, в організмі людини встигла повністю оновитися печінка, а шкіра оновилася повністю цілих 11 разів", - іронізують журналісти.
Довідка
72-річного Миколу Пасічника, жителя міста Ладижин Вінницької області, затримали 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського у Києві. Його звинуватили в організації масових правопорушень. 25 січня Пасічнику обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту, який 27 січня замінили на домашній арешт.
Затримання Миколи Пасічника у 2014 році, на День Соборності на вул. Грушевського у Києві
Його син Денис Пасічник повідомив тоді журналістам, що після затримання "Беркутом" батько потрапив до лікарні зі струсом мозку і розірваною губою.
Пізніше журналісти виявили, що розслідувати справи Майдану призначили тих самих прокурорів, які переслідували майданівців під час Революції Гідності.
Зараз у справі щодо фальсифікації справи проти Пасічника обвинувачені тодішній слідчий міліції Віталій Матюша і заступниця прокурора Оболонського району Ілона Клюге.
Достаточно, малоросс?
Тетради сидел проверял
Но он артиста любил,
что членом сонаты играл.
і передбачала подібний результат.
чому ? бо для Зелі Майдан не був цінністю, як і його жертви, далі він швидко забув про війну, не надто визнає в росії агресора.
таке вже йогоособисте світобачення.
я б зрозумів, якби Ви рік взад були обурені, а зараз чого?
хоч посміємось
та не сачкуй, якісно обурюйся
как и зеЛя и прочая зеленая нечисть
Пять лет при сыньоносом не возмущались спиляным деревьям, не расследования дела в принципе и чупакабра в СНБО, а тут начали
За словами дипломата, на Донбасі дотепер гинуть українські захисники. "Були певні сподівання на "Нормандський формат". Але сьогодні ми бачимо, що миру немає, так званий обмін "всіх на всіх" не відбувся", - наголосив Пойкаанс.
Дипломат зазначив, що, звичайно, на Донбасі за останні три роки відбулися зміни на краще. "Вперше на Донбас я приїхав у 2017 році. Зараз з'явилося більше ресторанів, люди гуляють вулицями. Якщо порівняти Краматорськ, Слов'янськ з іншими центрами України, то я не бачу великої різниці. І це дуже добре, проте для багатьох жителів Донбасу війна є великою трагедією. І напевно, багато хто не відчуває міцного зв'язку з Україною", - говорить Пойкаанс.
Посол стверджує, що на Донбасі "люди розгублені, і там немає такого, що 100% за Україну чи 100% за Росію". "Тому мені здається, що український уряд повинен підтримати Донбас, вкладати кошти в інфраструктуру, щоб люди, котрі приїжджають з того боку, відчували різницю. Звісно, це не гарантує швидкого результату. Подивіться на приклад двох Корей - Північна та Південна, або ще донедавна двох Німеччин. Німеччина об'єдналася тридцять років тому, але різниця є між жителями східної та західної частини, там до сих пір тривають інтеграційні процеси", - навів приклад дипломат.
https://glavcom.ua/country/society/jevropeyskiy-diplomat-pro-ukrajinu-miru-nemaje-tak-zvaniy-obmin-vsih-na-vsih-ne-vidbuvsya-658101.html
А то выйдет как с бабкой, что плакалась, что за газ ей нечем платить. Все село за него проголосовало, а теперь репетує, шо зеленский паскудой оказался.
Бачили очі що купували - тепер їжте, щоб вам повилазило.
Зебилы, "ви зробили це разом".
Под камеру они(ордловцы) может с вами и гопак станцуют в Донецке, Луганске.
Команда предоставит ордло самый особый статус, включать статус будут под контролем путина в конституцию, не забудьте только устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Позорная команда есть национальная угроза Украине.
С каждым днём приближаете всех к бойне.
портнов нарасследует...хреново всем будет...