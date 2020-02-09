 Снігопади ускладнили перетин лінії розмежування на Донеччині на ділянках відповідальності найманців РФ, - СЦКК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"За межами КПВВ "Мар’їнка", "Майорськ", "Новотроїцьке", "Гнутове" залишаються нерозчищеними від снігу ділянки доріг, що наближені до лінії розмежування сторін.



8 лютого 2020 року це призвело до прибуття 17 транспортних засобів та 20 громадян з непідконтрольних урядові України територій на КПВВ "Мар’їнка" вже після його закриття. Для пропуску транспортних засобів та громадян рішенням Командувача Об’єднаними силами роботу КПВВ було продовжено", - йдеться в повідомленні.

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Українська сторона СЦКК звертає увагу населення на необхідність урахування погодних умов при плануванні поїздок через лінію розмежування.