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Все про:Донецька область (2365) СЦКК (508) пункт пропуску (475) КПВВ (88)

 Снігопади ускладнили перетин лінії розмежування на Донеччині на ділянках відповідальності найманців РФ, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про складнощі з перетином лінії розмежування сторін на ділянках відповідальності окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області в зв'язку зі снігопадами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"За межами КПВВ "Мар’їнка", "Майорськ", "Новотроїцьке", "Гнутове" залишаються нерозчищеними від снігу ділянки доріг, що наближені до лінії розмежування сторін.

8 лютого 2020 року це призвело до прибуття 17 транспортних засобів та 20 громадян з непідконтрольних урядові України територій на КПВВ "Мар’їнка" вже після його закриття. Для пропуску транспортних засобів та громадян рішенням Командувача Об’єднаними силами роботу КПВВ було продовжено", - йдеться в повідомленні.

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Українська сторона СЦКК звертає увагу населення на необхідність урахування погодних умов при плануванні поїздок через лінію розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174664
 
 
 Топ коментарі
 
А мы уже начали так беспокоиться за шастающих ???!
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а давайте кармильцам еще начнем дороги расчищать? ну чтоб лавки удобнее было тырить))))
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А мы уже начали так беспокоиться за шастающих ???!
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а давайте кармильцам еще начнем дороги расчищать? ну чтоб лавки удобнее было тырить))))
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-- плохие дороги существуют для того -- шоб супостат не прошёл!
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Украинская сторона уже шестой год жалуется кому-то неизвестному, с одним и тем же результатом. Вы долго будете унижать украинцев?
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Юра тоже возможно выпивает.... и не одну бутылочку!
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А в селе гадюкино дожди( снегопад в данном случае)
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Нужно очень быстро направить к ним снегоуборочную технику.
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Ой,яке ж лишенько!Як же ми тепер жити будемо з такою бідою!😀
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