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Все про:заворушення (67) Казахстан (112)

 Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан. ВIДЕО

Унаслідок масових заворушень у селі Масанчі Жамбильської області на півдні Казахстану загинули 10 осіб, двоє з них померли в лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Азаттик".

За даними заступника міністра внутрішніх справ Казахстану Олексія Калайчіді, зараз у лікарнях залишаються 39 осіб.

Міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв повідомив, що увечері 7 лютого в селі Масанчі почалася "масова бійка" з участю 70 осіб. Видання Tengrinews із посиланням на Олексія Калайчіді повідомляє, що причиною заворушень став конфлікт на дорозі.

"Троє на автомобілі їхали прямо, ще троє на вантажній машині цієї миті виїхали з дому на дорогу. Конфлікт виник через з’ясування, хто кому не поступився дорогою. Зрештою від слів справа перейшла до бійки там же, на місці", - сказав Калайчіді.

Подальшу ескалацію конфлікту, за даними МВС, спровокували відео й аудіо, які поширювали в соціальних мережах.

За попередніми даними, під час зіткнення було пошкоджено понад 30 приватних будинків, 15 магазинів та 23 автомобілі. Також під час заворушень постраждали п'ятеро поліцейських, зокрема троє зазнали вогнепальних поранень. За словами чиновників, правоохоронці не застосовували зброю.

Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан 01
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан 02
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан 03
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан 04
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан 05
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан 06

Як пише видання, 8 лютого 4,5 тис. жителів Жамбильської області перетнули кордон із Киргизстаном.

Віцепрем'єр Казахстану Бердибек Сапарбаєв закликав повертатися в Казахстан тих, хто втік до Киргизстану через сутичку, і пообіцяв, що держава відновить будинки, які постраждали під час заворушень.

Дивіться також: Літак із 93 пасажирами на борту розбився в Казахстані, загинуло 15 осіб. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174660
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор! Тяжело подать информацию правильно?
Межнациональный конфликт между казахами и дунганами. Дунгане это омусульманеные китайцы. Очень трудолюбивый народец, прирождённые торговцы и бизнесмены. Казахи их не любят из зависти. Конфликт вспыхнул когда со второстепенки выехали казахи на грузовике и не уступили гланую дорогу эти дунганам. Так как дунган значительно меньше начались погромы, казахи пожгли магазины, СТО, гостинницу и дома этих самых дунган. В общем во всех бедах казахов давно виноваты ... дунгане. Это так сказать что то напоминает. Единственное дунгане не успели застолбить тему геноцида.
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Так і незрозуміло, хто проїхав першим?
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Дикари..
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самты *** дикарь. Казахи и кыргызы исторически твое хозяева тунгус.
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Ситуація трохи не така як наведено в статті! На кордоні Казакстану з Киргизстаном в прикордонному селі Кордай виник конфлікт між казахами та дунганами - місцевою народністю яка живе в Киргизстані та в прикордонних селах Казакстана. Конфлікт виник начебто через те що місцеві дунгани чинили спротив казакській поліції, яка намагалась їх затримати за порушення правил дорожнього руху. Поліціянтів (казахів) побили і машину поліції спалили місцеві дунгани і це розлетілось по мережі Інтернет і дунганські села почали палити і громити групи казакських молодиків! Казахи не терпіли, вони не дозволяють бикувати місцевому бидлу!
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На моей малой Родине, в селе, 16 магазинов и два гэндэла. Правда гэндэлы арендуют только на поминки, в остальное время простаивают.
Шо не так с количеством?
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Магазинів для села. Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 630 Хоча села різні, у нас є і по 10 000 населення, там певне під сотню магазинів, тут судячи що 4500 втікло, теж немаленьке.
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Так это уже - город . Слыхал я что статус города , в Украине получают н/п с населением 10 тыс . Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 2593 .
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все так! это ж спаленных 15...а сколько еще целых ? )))) вах и вах!!!
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У моєму селі 18 магазинів і три кафе.Нічого дивного.
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смотря что называть магазином...
если это ларек или лоток... то они могут быть через двор,
а если магазин типа АТБ или Сельпо...то таких навряд ли будет много в одном селе...
но...если не прав, готов извиниться...ибо и села бывают разные и магазины тоже...
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Не верю я в такую причину начала кофликта
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вполне может быть просто этноконфликт у всех упала планка - полнолуние.....
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Не здивуюсь, якщо вивиться ФСБ-шною провокацією, направленою проти зближення Казахстану та КНР (жителі села - етнічні китайці)!
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Повоевали... Я так понял- казахи победили, ибо поле битвы осталось за ними, а два полка киргизов свалили домой, в Киргизстан.
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То не кіргизи, то дунгани, у них 10 млн підтримки в Китаї живе.
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О, как! Даже не подозревал, о такой нации. Ну, верно всё. Они же не у моря...
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Ну я чув трохи, мусульмани розкинуті по декільком країнам, швидше за все казахи змусили їх втікти, перший раз чую щоб після ДТП 5 000 втікло в іншу країну.
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Це не перший раз коли дунгани закусилися з уйгурами.
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И это из за банального дтп. А если русня сунется к казахам то что с свинособаками произойдет?
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ну мля . если приведут все 10 лимонов , шо тады буде....
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загоняют на смерть мордву по пустыни.
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а обкуренной вылететь на останоку на скорости 100 по городу убить 6 человек посадить
практически невиновного поехавшего на жёлтый и после всего этого получить амнистию
это не жесть ???
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Так і незрозуміло, хто проїхав першим?
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по логике грузовик выезжавший видимо задом на дорогу..... абизяна за рулём аналогична
абизяне с гранатой
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"Трое на автомобиле ехали прямо, еще трое на грузовой машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате от слов дело перешло к драке там же, на месте", - сказал Калайчиди.

... и результате полыхает целая область. Вот на кого этот пи"дёж рассчитан?
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Такое бывает, если почва подогрета. Когда страсти накалены и неприязнь на очень высоком уровне, любая искра способна вызвать пожар. Тут искрой стал дорожный конфликт.
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да , по всей видимости там давно все тлело . ждали повода шоб полыхнуло , и шо то мне подсказывает будет вторая серия " неуловимых "... Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 7419
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звичне явище при бійці автомобілістів В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан - Цензор.НЕТ 7190
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да. вони навіть в боях участі не приймали.
дивуюсь - чого їм втікати ?
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Просто вони іншої національності, так буває.
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это у алихасана спроси)))
акмурза еще в курсе)))
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Что вранье распространяете,это межнациональный конфликт,такое не возникает из за не уступил дорогу,конфликт явно назревал давно,возможно власти прижимали какое то нацменьшинство ради развлечения.
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Десятеро загиблих, 4500 біженців до Киргизстану, купа спалених будинків та кафе...
Дорожний конфлікт який вибухово перейшов у міжетнічний.
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Казахи выясняли отношения с дунганами, это китайцы мусульмане. Киргизы тут ни при чем.
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Дунґани - народ, що мешкає в Киргизії, південному Казахстані та Узбекистані. Також в КНР проживає понад 9800000 китайськомовних мусульман гуейцзу, яких часто відносять до тієї ж національності.
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Цензор! Тяжело подать информацию правильно?
Межнациональный конфликт между казахами и дунганами. Дунгане это омусульманеные китайцы. Очень трудолюбивый народец, прирождённые торговцы и бизнесмены. Казахи их не любят из зависти. Конфликт вспыхнул когда со второстепенки выехали казахи на грузовике и не уступили гланую дорогу эти дунганам. Так как дунган значительно меньше начались погромы, казахи пожгли магазины, СТО, гостинницу и дома этих самых дунган. В общем во всех бедах казахов давно виноваты ... дунгане. Это так сказать что то напоминает. Единственное дунгане не успели застолбить тему геноцида.
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народец??))))
точно
все они там как два барана на кладке)))
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Да они меж двух наковален. Для китайцев они иноверцы а для одноверцев они китайцы.
При том что большие трудяги и проживают компактно.
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компактно?
это как? в спичечных коробках??))
евреи тоже компактно проживали и это им не мешало спаивать население и подкупать власть во все времена и везде
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Як болгари, греки, румуни, молдавани в Україні.
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где жы2 и муслимы
там война и геноцид
теракты
болгары греки румыны и молдаване
ромы немци и хто угодно
не устраивают погромы один другому
только компактно появляются ды2 и муслимы - все
погромы смерть и холокост)))
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Перестаньте сюда евреев приплетать. Евреи сейчас как раз котов спаивают. Новая тема для бизнеса. Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 9032
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 6161
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-- это так же, когда русские по Бурятии ехают... -- там "Любовь" взаимная...
Берём в дорогу 2 пистолета, но сразу предупреждают: С бурятами не цеплямся, бо не отстреляемся! -- и мусора там ихние.
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Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 12вон роСию окружают одни " фашисты" ... латыши ..литовцы ..
эстонцы... молдоване ..грузины... украинцы... белоруссы на очереди.. только они правильные и ровные .. уроды
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В результате от слов дело перешло к драке

-- от ослов перешло к драме...
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Помните как патриоты в Киеве прибежали на рынок выяснять отношения с грузинами избившими пенсионера? Это из той же оперы.
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чуваш. мы хорошо помним как казахи в 90 годах русню отлавливали и мочили в пригородах Алматы. И кацапня сидела тихонько на бутылках и даже не всхрюкивала о вяличии.
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Странно, почему 4,5 тысячи выехали из Казахстана?! Темнят что-то
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Так бежали дунганы тогда ? А то написано, что не понять
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у киргизов очень спорная граница,особенно с с таджикистаном и узбекистаном.с кучей анклавов как на своей территории,так и киргизов на чужих...

Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 2797
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жесть ,
но казахи по своему правы , приезжие не могут жить лучше местных , они долго терпели
сейчас там и чехи и даги сидят ровно и не дергаются , а кто дергался того нет , и следа не осталось , эти новости показывают че пришла цивилизация и туда ( в домах не сжигали жильцов )
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"приезжие не могут жить лучше местных" - смотря чем живут. если работают, а не к верху пузом лежат целый день- почему не могут?
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приезжие там не у станка стоят ,и овец не пасут , а контрабанду гоняют ( страна то транзитная ) , там целые поселки есть барачного типа ( поселения ) , в 90тые там вобще весело было
из приезжих работали только славяне , но очень много выехало , с чурками жить сложно
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Ну а дома жгли, это уже не конфликт, тут уже гражданская война созрела в Казахстане.
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Нерівноцінне співвідношення, дунган там всього 50 000.
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Зоопарк Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. - втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 5780
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Что то не договаривают . По любому конфликт замешан или на религиозной или национальной почве .
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По сообщениям, в результате этнических столкновений в Казахстане погибло не менее 10 человек и десятки получили ранения.
Около 30 домов и 15 коммерческих объектов были разрушены во время столкновения в деревне Масанчи в пятницу.
В сообщениях говорится, что этнические казахи вступили в конфликт с членами дунган, мусульманской группы китайского происхождения.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что территория находится «под контролем» полиции и национальной гвардии. Офицерами задержано 47 человек.
Бои произошли в ряде населенных пунктов в Кордайском районе между местными жителями, сказал г-н Токаев на пресс-конференции.
Г-н Токаев поручил органам безопасности преследовать тех, кто распространяет ненавистнические высказывания, «провокационные слухи и дезинформацию».
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У казахов нет аулов у казахов есть кенты!
И от казахского названия посёлка - кент, пошло выражение кентоваться как раз в период освоения целины!
И что характерно сигареты КЕNT не имеют к этому ни какого отношения) Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 4014

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bbc . com/news/world-asia-51425938 - по поводу деревень к этим. и вообще это перевод гугла.
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Там середньовіччя, клани постійно між собою на ножах.... тут нічого дивного, що була бійня!!
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приезжие там не у станка стоят ,и овец не пасут , а контрабанду гоняют ( страна то транзитная ) , там целые поселки есть барачного типа ( поселения ) , в 90тые там вобще весело было
из приезжих работали только славяне , но очень много выехало , с чурками жить сложно
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Странно,что московиты Украину и Степана Бандеру не вспомнили.
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Ничего не поделаешь ,, Золотая орда ,вековые традиции .. .
Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан - Цензор.НЕТ 6311 .
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И весь этот ужОс только из-за того, что две машины не поделили дорогу..... Могу себе представить, что там было бы, если бы одна тачка насмерть сбила пешехода на переходе или разнесла коляску с младенцем, как у нас на днях.... Зато мы молчим. Мажорная пьянь (или просто пьянь) садится за руль, убивает/калечит, а потом "внезапно" заболев эпилепсией, выходит на свободу... Терпилы.
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