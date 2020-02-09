 Унаслідок масових заворушень на півдні Казахстану загинули 10 осіб, 39 залишаються в лікарнях, 4,5 тис. втекли в Киргизстан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Азаттик".
За даними заступника міністра внутрішніх справ Казахстану Олексія Калайчіді, зараз у лікарнях залишаються 39 осіб.
Міністр внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв повідомив, що увечері 7 лютого в селі Масанчі почалася "масова бійка" з участю 70 осіб. Видання Tengrinews із посиланням на Олексія Калайчіді повідомляє, що причиною заворушень став конфлікт на дорозі.
"Троє на автомобілі їхали прямо, ще троє на вантажній машині цієї миті виїхали з дому на дорогу. Конфлікт виник через з’ясування, хто кому не поступився дорогою. Зрештою від слів справа перейшла до бійки там же, на місці", - сказав Калайчіді.
Подальшу ескалацію конфлікту, за даними МВС, спровокували відео й аудіо, які поширювали в соціальних мережах.
За попередніми даними, під час зіткнення було пошкоджено понад 30 приватних будинків, 15 магазинів та 23 автомобілі. Також під час заворушень постраждали п'ятеро поліцейських, зокрема троє зазнали вогнепальних поранень. За словами чиновників, правоохоронці не застосовували зброю.
Казахстан, февраль pic.twitter.com/lMo2iUqnfR— Фархад Аскарович (@I6kidF5FuSnZr5X) February 7, 2020
Як пише видання, 8 лютого 4,5 тис. жителів Жамбильської області перетнули кордон із Киргизстаном.
Віцепрем'єр Казахстану Бердибек Сапарбаєв закликав повертатися в Казахстан тих, хто втік до Киргизстану через сутичку, і пообіцяв, що держава відновить будинки, які постраждали під час заворушень.
Шо не так с количеством?
если это ларек или лоток... то они могут быть через двор,
а если магазин типа АТБ или Сельпо...то таких навряд ли будет много в одном селе...
но...если не прав, готов извиниться...ибо и села бывают разные и магазины тоже...
практически невиновного поехавшего на жёлтый и после всего этого получить амнистию
это не жесть ???
абизяне с гранатой
... и результате полыхает целая область. Вот на кого этот пи"дёж рассчитан?
дивуюсь - чого їм втікати ?
акмурза еще в курсе)))
шо те шо эти
http://www.profinance.ru/news/2020/02/06/bwb1-kitaj-progovorilsya-pro-realnye-masshtaby-epidemii-koronavirusa.html
Дорожний конфлікт який вибухово перейшов у міжетнічний.
жывотные
Межнациональный конфликт между казахами и дунганами. Дунгане это омусульманеные китайцы. Очень трудолюбивый народец, прирождённые торговцы и бизнесмены. Казахи их не любят из зависти. Конфликт вспыхнул когда со второстепенки выехали казахи на грузовике и не уступили гланую дорогу эти дунганам. Так как дунган значительно меньше начались погромы, казахи пожгли магазины, СТО, гостинницу и дома этих самых дунган. В общем во всех бедах казахов давно виноваты ... дунгане. Это так сказать что то напоминает. Единственное дунгане не успели застолбить тему геноцида.
точно
все они там как два барана на кладке)))
При том что большие трудяги и проживают компактно.
это как? в спичечных коробках??))
евреи тоже компактно проживали и это им не мешало спаивать население и подкупать власть во все времена и везде
там война и геноцид
теракты
болгары греки румыны и молдаване
ромы немци и хто угодно
не устраивают погромы один другому
только компактно появляются ды2 и муслимы - все
погромы смерть и холокост)))
Берём в дорогу 2 пистолета, но сразу предупреждают: С бурятами не цеплямся, бо не отстреляемся! -- и мусора там ихние.
эстонцы... молдоване ..грузины... украинцы... белоруссы на очереди.. только они правильные и ровные .. уроды
-- от ослов перешло к драме...
но казахи по своему правы , приезжие не могут жить лучше местных , они долго терпели
сейчас там и чехи и даги сидят ровно и не дергаются , а кто дергался того нет , и следа не осталось , эти новости показывают че пришла цивилизация и туда ( в домах не сжигали жильцов )
из приезжих работали только славяне , но очень много выехало , с чурками жить сложно
Около 30 домов и 15 коммерческих объектов были разрушены во время столкновения в деревне Масанчи в пятницу.
В сообщениях говорится, что этнические казахи вступили в конфликт с членами дунган, мусульманской группы китайского происхождения.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что территория находится «под контролем» полиции и национальной гвардии. Офицерами задержано 47 человек.
Бои произошли в ряде населенных пунктов в Кордайском районе между местными жителями, сказал г-н Токаев на пресс-конференции.
Г-н Токаев поручил органам безопасности преследовать тех, кто распространяет ненавистнические высказывания, «провокационные слухи и дезинформацию».
И от казахского названия посёлка - кент, пошло выражение кентоваться как раз в период освоения целины!
И что характерно сигареты КЕNT не имеют к этому ни какого отношения)
из приезжих работали только славяне , но очень много выехало , с чурками жить сложно
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