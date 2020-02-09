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 Політика України
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Все про:армія (2672) офіцер (56) англійська мова (24) Загороднюк (119)

 Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк

Командний склад Збройних сил України має володіти англійською мовою.

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сотні військовослужбовців навчаються зараз на курсах англійської мови коштом Міноборони. Також у нас є програма з НАТО. Так, кожен офіцер має знати англійську мову. І багато сержантів, які у нас є, мають знати англійську мову", - сказав він.

Міністр наголосив, що англійську потрібно знати не лише "для стандартів НАТО".

Читайте також: Знання англійської для певних військових посад плануємо зробити обов'язковим, - заступниця міністра оборони Фролова

"Нам потрібно бути привабливою армією для військовослужбовців, вони мають розуміти, що якщо вони приходять сюди, вони проходять певний період навчання, вони стають суперкласними на світовому рівні фахівцями. Вони мають здобути освіту, вони мають здобути технічну підготовку. Якщо вони знають англійську мову, навіть якщо вони звільняються зі Збройних сил, але знаючи, що вони отримують такий рівень підготовки, ми будемо отримувати найкращі кадри", - пояснив Загороднюк.

За його словами, українська армія вже зараз змушена "серйозно конкурувати за кадри з приватним сектором".

Читайте також: У лютому відбудеться перехід Генерального штабу на J-структуру, яка є обов'язковою для штабів НАТО, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174657
 
   
 Топ коментарі
 
УКРАЇНСЬКУ мову вони повинні знати перш за все.
Бо інколи послухаєш і не розумієш чию армію презентує чувак.
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Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык, - Загороднюк

А сам ты его знаешь? Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2223
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Для начала пускай украинский выучат .
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От-от... Я казахську, практично, вже забув... Так, зрозуміть, що кажуть, зможу, а от говорить - з натугою... Останній раз говорив років з тридцять тому...
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да ладно...русский вон все выучили Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7548.без всяких лингвистических способностей.
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Тарас, англ -легко усваивается.
Нужно минимум 3-4 месяца "языковой среды". Мне было проще ( с первого класса гоняли по 9-10 уроков в неделю), для малого нанимал репетитора (амер), САМ С НИМ ЗАНИМАЛСЯ -писать в ручную топики (диктовка).
Зараз дитина дає мені "про...ратися" щодо прямого перекладу. Горе батькам...
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в європі до 10 класу дитина проживе в 4 краінах..і так вивчає всі європейські мови,бо живе в той мовній середі яку вчить
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ОЙ, "хахол лахтинський", а в якій "середі" ти живеш?... У "Гугловській"... Чи ти у гугловському "четвірку" облаштувався?
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ничуть не сомневался. что даже такая вырванная из контеста фраза вызовет шквал плевков гомном петиков
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Каких "петиков", о чем бредишь?

Английский НАДО знать, чтобы сообща с воинами НАТО мочить врага.
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мало того...каждый украинец должен знать английский или немецкий,французский,испанский.
а русский забыть.тогда и будет евроинтеграция
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я ,особисто трилінгв.та ще двійку розумію.а якою спілкуватись-то я сам вирішую Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3703
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ну да, какаяразніца на каком йєзикє
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тут на форумі-велика різниця...бо кацап повинен своєю рідною мовою зрозуміти,що він тут нафиг не потрібен,що він небажаний гість
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то мо' целєсообразнєйє не скликати сюди московських вошей радним їм йєзиком тільки для того шоп прогнати з форуму, а розібратись зі своїми гнидами, коїх аж дохрєна?
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А навіщо сліди залишать? Є більш "делікатні" методи - не приведи господь, випадково, ОБСЕ "завітає"...
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Кожен європеєць повинен знати українську мову?
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а їм навіщо?вони вже давно в європейскій родині...а ми ще ні.ми у кацапській поки що.
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А идиот, который изображает преза-главнокомандющего, хотя б государственным языком владеет?! Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7262А за Украину пусть на любом языке воюют! Слава нашим воякам! Слава Україні!
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Уровень английского в Украине - один из самых низких в Европе: исследование

https://ain.ua/2018/11/05/english-madskills/
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должен знать/ а что уже есть? Бумеранг/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./Загороднюк сдаёт интересы Украины? Разворовывая оборонку, Загороднюк взрывает склады с боеприпасами?-Гневно вопрошают зеленоборцы. Имеют право.
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мне кажется или в комментах куча кремлеботов??? замечаю даже на просторах интернета кремлеботов, которые мимикрируют и даже по Украински пишут, не знаю при помощи переводчика или это их обучают или это сепары. Но людям всем нужно быть начеку и всегда думать только своей головой и не вестись ни на какие манипуляции. лучше вообще комменты не читать! прочитал новость и хватит! Чем больше коментов и информации обсуждений, тем больше можно исказить информацию!
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Можно комменты не писать, тогда их и читать не будут. Намотай себе на ус.
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Пусть со своим зе сначало родной выучит а потом английский
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щоб вільно "общаться" з новими господарями української землі ...так треба ще ідіш вчити
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Yurii Sliusarchuk

Щоб вільно "общаться" з новими господарями української землі ...так треба ще ідіш вчити

Ты что с луны свалился, не идиш, а иврит. Идиш в Израиле под запретом
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а ти чекаєш на ізраїльських ...так у тих немає часу ...їм Ізраїль боронити ...ті що у нас то мама гггуССкая а папа юГГГист ... іврит це не для внучків "кАмАмольців" ... тому ідіш ...
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ваші маланці нікуя не вміють і не знають ...не вкрасти не перевезти ...
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Так для чого, тоді, ти пропонуєш українцям "ідіш" вчить? Ох, "Лахта", Лахта... ". І на яких помийницях вас знаходять, таких тупих?...
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А я теж проти розпродажу українських земель. Це шлях до більш швидкого знищення України ніж війна на сході, яка триває вже 6 років. А вивчення іноземних мов сприяє розвитку розумових здібностей. Хоча зараз, коли проводиться політика "перманентного відводу війська незважаючи на обстріли", "здача ворогові облаштованих військових споруд без бою і супротиву", спроби дискредитації волонтерських і патріотичних організацій, добровольнців..., то заява Загороднюка викликає сумніви, тому що політиці подвійних стандартів Зекоманди у українців немає віри.
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...у тебя прокся отклеилась, "украинец"... Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8467
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...Сотни военнослужащих проходят сейчас курсы английского языка за деньги Минобороны...Источник: https://censor.net.ua/n3174657
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А я думал армия готовит защитников. А ЗЕлебобы делают из солдат лингвистов.
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А на каком уровне нужно знать английский?
Чтобы сказать фразу London is the capital of Geat Britain или уметь разговаривать с театралом о творчестве Шекспира?)
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На уровне хотя бы примитивного общения, по крайней мере понять, что тебе европеец скажет
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А на якому рівні володіють англійським німці, французи і т.д. і т.п...?
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Кожен офіцер української армії повинен бути професіоналом і патріотом
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єто жесткий диск, а язьіки - єто софт.
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что за бред? почему, например от военных сша не требуют обязательно знать китайский? или от итальянцев - немецкий? мне кажется для военного должны быть другие приоритеты в боевой подготовке. я еще понимаю что это необходимо для подразделений ссо, но нафиг оно условному командиру взвода в пехотной бригаде?
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...сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек...(с)
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даже обезьяну смогли научить языку глухонемых. умней она от этого не стала
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...чувак, это вопрос внутренней потребности, если тебе хочется быть быдлом - будь им, твои проблемы, и не решай их за счет окружающих Если ты будешь знать иностранный язык, и даже не один - ты станешь от этого хуже? Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7284
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хуже не стану. тут же вопрос в другом. вопрос в необходимости обязательного его знания для офицеров всу. я считаю, что это не есть необходимостью. в армии есть много куда более важных вещей, которым стоило бы научить офицера. там 70 % элементарно не знает правил хранения оружия и в глаза 359-й приказ министра обороны не видело, а тут английский хотят обязать выучить.
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...це улюблений вираз русскаязичьнава насєлєнія...
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Ти вважаєш найбільш людяними поліглотів? Цей вираз дійсно невірний. Ніде у світі крім України на декількох мовах ніхто не говорить, бо ніхто не хоче бути шизофреником. У Білорусії говорили...говорили на багатьох мовах...
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Канада, Швейцарія, Індія, Китай, Фінляндія, Пакистан, Індонезія і т.д
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потому что инглиш - язьік мировоо обшения и они его уже знают.
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Ну так дано пора - объявить войну америке и сразу подписать капитуляцию.
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и как истенный патриот, двойное гражданство. как основная масса чинуш и депутатов
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Англійську треба знати і хто дуже хоче - він її вивчить, але пора вже русскаїзичним в Україні вивчити українську, а то ви тіпа не в Україні живете, а ніби з Урала!...
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Україна остання залишилася, у якої немає навіть книжки "українська як іноземна", не говорячи вже про такі книжки дітям.
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А чем английский язык для общего развития хуже русского?
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Англия не нападала на Украину, и не предлагала кинуть атомную бомбу на Киев.
Так понятно!!!
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Тогда тем более стоит изучать английский.
Вам же, судя по комменту, ближе и роднее русский, коль скоро Вы критикуете инициативу военного по изучению английского.
Что ж, аквафреш Вам в руки.
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И сколько такая программа обучения будет стоить для государства в год?
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І ЦЕ соєвій мразоті не до вподоби... Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3878 Що, в НАТО вже не йдемо, чоколядки? Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1650
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Зеленое, НАТО - это не только знание английского. Там говорят на десятках языках, а английский - средство межнационального общения. НАТО - это блок, где надо знать английский. Но знание английского совсем не значит, что ты в НАТО. Такие дела, зеленое. Если требуются еще пояснения, обращайся.
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они не все украинский знают,а он хочет английский, может быть лучше сразу иврит изучать. ходят слухи,что после продажи земли,кто не выучит жидовский,будут переселять в лугандонию.а кто выучит и научит ближнего,тот сможет устроиться на работу к хозяину-маланцу. у них уже 75% экономики государства,25% у татар. а тупорылые дебилы-салоеды,все не могут определиться какой хозяин для них лучше,татарин,москаль,или жид. нация деградатов и моральных уродов,*****,довыбирались ********.
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Англійську,бажано щоб знав кожен українець, а кожен офіцер повинен бути патріотом, знати декілька мов і зневажати мову окупанта.
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ти подивись на дописи в ЦН! ці допісувачі якщо й володіють державною, то зневажають її строчачи на мові підерації!
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Та ти що!! Для деяких українська (державна) велика проблема!!!
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зелена курвота, втім як і порохнява ніколи не була проукраїнською! навіть поміж собою в мандатятнику під куполом постійно лунає рашафєня!
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Пусть все чинушки, вся Рада, все слуги народа, лучше пусть выучат украинский, это важней всего.
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Кремль таких офицеров подготовит сколько надо ,нужно чтобы офицеры знали хорошо украинский язык , ватникам плохо даётся украинский язык и это для них будет провал Кожен офіцер ЗСУ має знати англійську мову, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3355
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А "серьезно конкурировать за кадры с частным сектором" - це хто? Правий сектор або добробати?
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-- если нет обороны, то почему бы и не быть такому министру?
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Ви спочатку відмініть не рівність.А то в нас еліта не йде їсти армійську баланду.А біднота з райцентрів і сіл,має виконувати феодальну повинність.
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эта да.ведь скоро вместе натовскими против кацапо-фашистов воевать
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Англійська це добре.Але як бути з українською? В нас більшість не говорить українською і це все молоді люди.Он в Києві більшість,чтокают і какают.А це столиця України,а не Московії.Ну куди це годиться?
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для тих хто в танку. Йдеться не про солдатів, а про офіцерів. Так,офіцери мають знати англійську якщо ми хочемо бути в НАТО. І українську мають знати досконало.
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Если будет материальный стимул за знание языка, (как за прыжки с парашютом), тогда может дело и сдвинется. Но в украинской армии все равно будут махлевать, потому что привыкли жульничать и играть по правилам не умеют. Сделать из этого сброда профессиональную армию маловероятно
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Дебилы они такие , один с 1 марта собрался строить все и сразу и по всей Украине , правда скромно умалчивает где на это бабло , если в бюджете на это не копейки не предусматривает , а второй решил что офицеры которым по 40-50 лет , и которые проводят 10 месяцев в году на войне и полигонах плюс 30-45 суток отпуска , за оставшееся время выучат английский , ну или как вариант на полигоне вместо боевого слаживания , будут учить фейсом об тейбл .Ну а если не дано выучить язык , ну есть такие люди , тогда что ? Все разрываем контракт и на гражданку ? Ну так то же конечно можно , а то что у человека реальный боевой опыт есть и то что в ВСУ 25 ТЫСЯЧ некомплект офицерского состава и теперь взводами сержанты командуют , то для них мелочи , наверное по тому что они ДЕБИЛЫ.
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Каждый офицер ВСУ должен прежде всего хорошо знать украинский язык, без любви к неньке в сердце - нас ничего не спасет.
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