EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  888  32
Все про:заробітна плата (672) прокуратура (2060) Чумак (84)

 Після реформи прокуратури оклад прокурора в Офісі Генпрокурора становитиме 29 тис. гривень, - Чумак

Після завершення реформи прокуратури зарплата прокурора в Офісі Генпрокурора становитиме 29 тисяч гривень замість колишніх 7 тисяч. Це без урахування премій і надбавок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері та оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, оклад у прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тисячі гривень.

"Ми досить суттєво збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні гроші, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які таки  зменшують корупційні ризики", - пояснив він.

Читайте також: Депутати і судді всіх рівнів - 3100 євро (84 000 гривень), генпрокурор - 4300 євро, середня ЗП -1160 євро, пенсія - 490 євро, - Мерило розповіла, скільки отримують люди в Естонії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174656
 
 
 Топ коментарі
 
Оклад - это ниачем, абсолютно неинформативная инфа, тк "без учета премий и надбавок".
 показати весь коментар
 
Непогано бути прокурором! Навіть без надбавок. Це типу прив"язали зарплату до мінімалки пересічного? Чи до мін.пенсії? После реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе Генпрокурора составит 29 тыс. гривен, - Чумак - Цензор.НЕТ 3651
 показати весь коментар
 
как вы задолбали...
а врачи, учителя, водители, пожарники, шахтеры, инженеры, трактористы, дворники...
что ж за них... не теребенькают? там есть долги по зарплатам за полгода...и ничё! живут
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Оклад - это ниачем, абсолютно неинформативная инфа, тк "без учета премий и надбавок".
 показати весь коментар
 
 
Непогано бути прокурором! Навіть без надбавок. Це типу прив"язали зарплату до мінімалки пересічного? Чи до мін.пенсії?
 показати весь коментар
 
 
Так в чому справа, пройди конкурс. Ти відразу станеш працівником офісу генпрокуратури, і 29000 щомісяця тебе будуть радувати. Причому це без премій, і надбавок.
Це ж так просто ).
 показати весь коментар
 
После реформы прокуратуры оклад прокурора в Офисе Генпрокурора составит 29 тыс. гривен, - Чумак - Цензор.НЕТ 8042После завершения реформы прокуратуры зарплата прокурора в Офисе Генпрокурора составит 29 тысяч гривен вместо прежних 7 тысяч. Это без учета премий и надбавок.

Т.е. 290 ?
 показати весь коментар
 
 
Ну да , ну да , а патрульные менты на улице по 11 штук в это время получают , когда грузчик в АТБ 13 , а мы еще думаем и почему это они бабло берут по круче старых мусоров.
 показати весь коментар
 
ну так тут речь про генеральную прокуратуру. в районных прокуратурах зарплаты намного меньше. так же я думаю и в полиции, где вряд ли сотрудник министерства получат 11 тысяч, как рядовой патрульный
 показати весь коментар
 
И что ты думаешь , они взятки перестанут брать при зарплате чуть больше штуки баксов и с лексусов на шкоды пересядут . Ага , тот случай .
 показати весь коментар
 
открою тебе секрет. там на самом деле не так много тех, кто катается на лексусах. процентов 80 реально живут на одну зарплату
 показати весь коментар
 
Оці прокуратори ненабагато економічно значиміші, ніж пенсіонери. Просто вони призначили собі зряплату. Ото і всі досягнення.
 показати весь коментар
 
как вы задолбали...
а врачи, учителя, водители, пожарники, шахтеры, инженеры, трактористы, дворники...
что ж за них... не теребенькают? там есть долги по зарплатам за полгода...и ничё! живут
 показати весь коментар
 
 
у них нема органу, щоб самі собі зряплати призначати. А прокуратура потрібна - захищати жопи олігархам. Діпутати потрібні і держслужба - красти гроші. Суди потрібні - не судити олігархів і шахраїв. Ну, і клоунам заодно - це теж шахраї. Структура держави - лише для шахраїв. Неиа там місця для маедиків і вчителів. І інші професії також десь ззаду. А пенсіонери взагалі зайві. Клептократична держава перед вами. Приїде головне зло - буде патякати-брехати далі.
 показати весь коментар
 
 
Ще там є поліція - цепні пси на сторожі, щоб не дай бог, не зруйнували оту ганьбу.
 показати весь коментар
 
 
Особенно учителя. Чем лучше работает учитель тем меньше будет работы у прокурора.
 показати весь коментар
 
 
в генпрокуратуре и раньше зарплаты были не меньше 50 000 гривен, при окладе в 4500 гривен. кому эту ересь про повышение зарплат пытается навешать старый пограничник - идиот?
 показати весь коментар
 
Ви публікуйте не оклад, а скільки коштів платників податків отримуєте , і за які заслуги? Після реформи прокуратури оклад прокурора в Офісі Генпрокурора становитиме 29 тис. гривень, - Чумак - Цензор.НЕТ 7410
 показати весь коментар
 
Кто не работает тот и ест, как то так получается. Сколько топ чиновников эти прокуроры посадили за последний год? Сколько вернули украденых из бюджета денег? Сколько арестовано вилл, самолетов, вертолетов тех кто грабит страну и их родственников пособников? Им вводить криминальную ответственность за отсутствие результатов нужно, а не зарплаты поднимать!
 показати весь коментар
 
Тут можно новый анекдот сочинить: Народ же говорит, что в Кабмине взятки берут, вот мы там и повысили зарплаты, в целях борьбы с коррупцией.

А если взятку возьмет учитель или пожарный, то тюрьма!

Хитро-хитро...
 показати весь коментар
 
Якщо вчитель і пожежник беруть хабарі то вони в тюрмі повинні жити постійно,бо як що вийдуть, то стануть міністрами або депутатами,і будуть брати ще більше.
 показати весь коментар
 
Сколько вам зарплаты нужно что бы посадить свинарчука?
 показати весь коментар
 
Ти взагалі чув, щоб хоч одного міліардера посадили? Змирись.
 показати весь коментар
 
А ты понимаешь,что идиота использующего переводчик видно сразу?
 показати весь коментар
 
Решил дуриком прикинуться?у тебя не получилось.
 показати весь коментар
 
Ставки для работников скорой помощи. А средняя зарплата уже якобы 15000 грн.

 показати весь коментар
 
Хто їм заважав потрапити у зекоманду? Це ж не на майдан! А коли прогавили ,то отримуйте свої 15000 на трьох і мовчіть бо й того не дадуть. Швидку вже скасували. Після реформи прокуратури оклад прокурора в Офісі Генпрокурора становитиме 29 тис. гривень, - Чумак - Цензор.НЕТ 9026
 показати весь коментар
 
Это только официально, ну а там со всякой фигнёй, в разы больше будет, это факт.
 показати весь коментар
 
В том анекдоте: а тут ещё и зарплату платят?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору