 Після реформи прокуратури оклад прокурора в Офісі Генпрокурора становитиме 29 тис. гривень, - Чумак

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері та оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, оклад у прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тисячі гривень.
"Ми досить суттєво збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні гроші, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які таки зменшують корупційні ризики", - пояснив він.
Це ж так просто ).
Т.е. 290 ?
а врачи, учителя, водители, пожарники, шахтеры, инженеры, трактористы, дворники...
что ж за них... не теребенькают? там есть долги по зарплатам за полгода...и ничё! живут
А если взятку возьмет учитель или пожарный, то тюрьма!
Хитро-хитро...