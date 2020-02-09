 Після реформи прокуратури оклад прокурора в Офісі Генпрокурора становитиме 29 тис. гривень, - Чумак

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник генпрокурора, керівник САП у військовій сфері та оборонно-промисловому комплексі Віктор Чумак розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, оклад у прокурора місцевої прокуратури становитиме 23 тисячі гривень.

"Ми досить суттєво збільшили оклади прокурорів. Це вже серйозні гроші, за які можна, по-перше, і вимагати роботу, а по-друге, які таки зменшують корупційні ризики", - пояснив він.

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