 Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву прокуратуру.

Аварія сталася вночі 8 лютого на трасі М-4.

"Мікроавтобус Mercedes-Benz Vito з українськими номерами виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою МАN", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, загинули 37-річний водій мікроавтобуса і двоє пасажирів (жінка віком 31 рік і 37-річний чоловік). Ще п'ятьох пасажирів - чоловіків віком 27, 32, 33 роки - і двох 39-річних із різними травмами доставлено в місцеву районну лікарню.

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Водій мікроавтобуса і п'ятеро пасажирів мали із собою паспорти громадян України.

"За попередніми даними, люди, які перебували в мікроавтобусі, прямували в Москву для здійснення трудової діяльності", - зазначили в прокуратурі.

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