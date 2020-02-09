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Все про:ДТП (2764) Росія (26394) українці (1707) заробітчани (272)

 Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих

У Воронезькій області РФ у ДТП загинули троє громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву прокуратуру.

Аварія сталася вночі 8 лютого на трасі М-4.

"Мікроавтобус Mercedes-Benz Vito з українськими номерами виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою МАN", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, загинули 37-річний водій мікроавтобуса і двоє пасажирів (жінка віком 31 рік і 37-річний чоловік). Ще п'ятьох пасажирів - чоловіків  віком 27, 32, 33 роки - і двох 39-річних із різними травмами доставлено в місцеву районну лікарню.

Дивіться також: Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині: 2 загинули, 7 госпіталізовано. ВIДЕО

Водій мікроавтобуса і п'ятеро пасажирів мали із собою паспорти громадян України.

"За попередніми даними, люди, які перебували в мікроавтобусі, прямували в Москву для здійснення трудової діяльності", - зазначили в прокуратурі.

Читайте також: Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, є загиблі і травмовані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174654
 
   
 Топ коментарі
 
Украинцы по россии не разъезжают.
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Нехер шастать -- Украинцы не ездят к врагам Украинского Народа Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, трое погибших - Цензор.НЕТ 3984
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трудовые деятели...не читали билборд на обочине "нехай щастить"
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Нехер шастать -- Украинцы не ездят к врагам Украинского Народа
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тут на этот раз правильно написали - с "гражданами"..
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в сепарів з лугандону теж украінські паспорти... еслі шо
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трудовые деятели...не читали билборд на обочине "нехай щастить"
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Росія вбиває))) А тупа вата продовжує їздити в мордер...як божу потвору жалко а так ...бог дав бог взяв.
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их убил тот кто решил запретить авиасообщение. кстати при чьем президентстве это произошло?
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Ну вот , цензор.да правильно научился писать "граждани Украины" а не украинцы
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ну боксеры то понятно,всю жизнь по голове долбить,какие мозги останутся??? правильно,никакие..
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Оце так з'їздили на чЛєніна в мавзолєє подивитися...
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Разведчики с диверсантами на задание ехали...
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Один мій знайомий втік до роїсі і там влаштувався якимся управлінцем по ай-ті технології в будівельну компанію, то розказував, що стільки чистої української мови ніде так не чув, як в москві.
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приізджають на свята і після півроку там вже Гекають та Акають Фу..гидотошна бидлота
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Московити виправляють кожне не правильно вимовлене слово, а українців завжди за селюків мали за недосконалу російську. Літера ґ вимовлена глухо на український манер визивала що найменше бридку міміку. Тому не вірю
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Меня бесит, что как только сепары на Рашке попадут в какую то беду так сразу достают украинские паспорта. Мол давай Украина выручай нас. Только почему то молчат что кроме украинских они еще имеют и росийское гражданство и паспорта *днр*.
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Там у дтп могли потрапити тільки хохли або зрадники.
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Бедные люди. Вынужденны батрачить на чужбине.
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Ти не плутай своїх прихвостнів з нашими зрадниками. Зараз до ********* з України їдуть тільки покидьки,яких не треба приймати назад ні в якому разі.Бо зрадник і прихвостень такий як ти гірше ворога.
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Бєдний литвин,ти просто ідіот.І це саме найцензурніше слово...
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Иванов Ваня, зря вы так ругаетесь. Судьба жестоко обошлась с людьми.
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Зараз в Україні більша зарплатня ніж в ********* і бульбашії. Куди і чого вони їхали якщо в Україні роботи не початий край та ще й війна? Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих - Цензор.НЕТ 1093 Їхали покидьки.
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Мілованов, чому ви ховаєтесь під китайським ніком?
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Це китайський бренд,виконую умови договору співпраці.
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Хорошие специалисты веде нужны. У нас украинским бригадам всегда почет и уважение.
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А у нас до ********** прихвостнів і зрадників зневага і ненависть.
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Вони отримали те,що заслужили. І це,власне,не вашого,литвин,собачого ума справа.Хочу вам нагадати,що в моїй країні з 2014 року йду війна з кацапією,і практично кожен день на фронті гунуть наші воїни.Сходіть краще поцілуйте в сраку свого бацьку. Ну і #уйла заодно,щоб двічі не ходити.
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Не иначе рашысты на пункте пропуска повредили управление.
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"В нашем паспорте не указано "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец"."(с) а напрасно - ответили ему. таки край нужен вменяемый закон о гражданстве.
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Тих ,хто там потрапив у дтп ,якось не жалко.Вони приїхали туди куди хотіли. Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, трое погибших - Цензор.НЕТ 5955
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Вообще то это не "граждане Украины, а гордые домбаситы гастерить в Москву ехали.
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подозрительно много таких ДТП, надо задуматся любителям заработка в московии
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В Польше не меньше аварий.
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Польша намного меньше териториально и дороги лучше,да и организация дорожного движения совсем иначе чем на росии. так что меньше и на много!!!!!!!!!
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И хер с ними если сровнить цены и зарплаты то выйдет то на то что и у нас а если по минималке судить то Украина вообще рай а если хочешь заработать не плохо то в Германию надо или учиться чтоб тут зарабатывать
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И хер с ними если сровнить цены и зарплаты то выйдет то на то что и у нас а если по минималке судить то Украина вообще рай а если хочешь заработать не плохо то в Германию надо или учиться чтоб тут зарабатывать
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Так к чему я это ? Продать совесть за то что можно и у нас получать
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Скільки вже було подібних аварій..
Якого ви на росію пхаєтесь ????
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Говорили же, нельзя ездить в РФ-это очень ОПАСНО для жизни, в лучшем случае потеряете свободу лет на 20.
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что бы прокормить семью приходится ехать...
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За парєбрік- це туди Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих - Цензор.НЕТ 3922 "Ехай,ехай на##уй" (с)
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ну не всем же спекулянтами работать или папки мамки карманы чистить...
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Де вас,таких ідіотів,розводять? Інкубатор який новий відкрили,чи що?
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судя по возрасту уезжают самые работоспособные и перспективные
в итоге в Украине останутся одни старые пердуны, ну зато не кацапы
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Якщо судити по віку то поїхали зрадники і дезертири,яких не жалко. Можливо було б пробачити якби поїхали в любу країну, а не до окупанта.А так бог шельму мітить..Могли б загинути як герої,захисники, а загинули як покидьки. Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих - Цензор.НЕТ 6060
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Якщо по людські,то треба було б,звісно, поспівчувати. Але я, #лять,не буду! Ну от не буду,і все.
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Вторая, авария за три дня. Первая- под Новоазовском, там два трупа. Из ДыРы. А этот из ЛыРы.
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Это не граждане Украины. Это, как их называют кацапы-ВАНЮЧИЕ ХАХЛЫ. Никакого чувства жалости и сожаления!!! Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих - Цензор.НЕТ 3909
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каци все шифрують, МАN виїхав на зустрічну смугу
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А лечить их будут по месту работы, или за мои да Ваши кровные?
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типа анекдота..... звонит один в полицию говорит "я тут барана задавил" а полицаи ну кидай его в багажник и езжай, а он..." а с велосипедом, что делать?"))
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вижу у основной массы писателей не то что чуства сострадания нету а и мозгов тоже. вам никто не говорил что эти бедные рабы приносят ежегодно 12 ярдов баксов в нашу экономику? без них будет, жопа. понимаете?????????????? или вы все янелохи оманские и вам пох.... наша *экономика*
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ПТН -ПНХ і ти козел смердючий разом з ним. Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих - Цензор.НЕТ 2315 За порєбрик падло.
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я не могу спорить с человеком который асоциирует себя с ВЕЛИКИМ БРЮСОМ ЛИ. я не достоин такой почести.
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А я з ************ не спілкуюсь принципово з 2014р. Мова окупанта не повинна існувати на теренах України. Мікроавтобус із громадянами України потрапив у ДТП у Росії, троє загиблих - Цензор.НЕТ 1032
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ти *****. у мене з 5 дорослих моєї родині 3 УБД а до 16 го, волонтери. а такі чмирі як ти, **** ні допомогти ні боронити, тільки гавкати зі своєї а вірніше з маминої кімнати можете. а так як я виріс і жив при ссср, мені важко писати Українською, бо все що раніше писав, то було на рашній мові
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***** ти сам бо я пізнав окупацію ще з травня 2014 року в лугандоніїі, до 14 року спілкувався виключно собачою ,котру зараз на дух не переношу,і прокляв той день що вивчив мову окупанта.
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Та то були не українці,а гівноросси шастаючі на россії. Розходимось.
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Потанцював на кістках, полегшало? Можеш і розходитись.
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