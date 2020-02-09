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 Київські новини
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Все про:КМДА (769) Київ (7278) міст (358) затори (57) Поворозник (31)

 З понеділка на мосту Патона в Києві буде обмежено рух

З понеділка, 10 лютого, на мосту Патона в Києві буде обмежено рух крайніми правими смугами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як зазначається, для руху автотранспорту буде відкрито три смуги в напрямку правого берега, дві смуги - в напрямку лівого берега. Рух вантажного транспорту на мосту буде заборонено.

За словами Поворозника, обмеження руху запровадять для обстеження мосту фахівцями ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського", а також щоб надалі зменшити тиск на конструкції споруди.

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"За підсумками обстеження ми отримаємо оцінку експлуатаційної придатності мосту та несучої спроможності його конструкцій. Результати, отримані в процесі обстеження, мають відображати рівень деградації, тенденції розвитку дефектів. Фахівці визначать залишковий ресурс споруди та складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту", - розповів чиновник.

Як зазначив перший заступник голови КМДА, місто готове до проведення робіт з реконструкції мосту.

"Фахівці КК "Київавтодор" вже підготували проєкт технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту. Однак для того, щоб розпочати реконструкцію, необхідно зняти з нього охоронний статус та вилучити з переліку об'єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо і маємо позитивні зрушення", - заявив Поворозник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174653
 
 
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Охранный статус на этом драном мосте - это насмешка,он что сфинкс какой то?
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Перший в світі цільнозварний міст! Заткнись дебіл.
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Движение грузового транспорта на мосту будет запрещено. Источник: https://censor.net.ua/n3174653
усьо попреть на Южный.. С понедельника на мосту Патона в Киеве будет ограничено движение - Цензор.НЕТ 7842
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в следующий понедельник там ограничат...
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