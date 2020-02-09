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Все про:Гідрометцентр (89) клімат (29) Кульбіда (4)

 Клімат на півдні України наближається до клімату Греції, - Кульбіда

У кліматі України відбуваються досить швидкі зміни, а в південній частині країни він наближається до грецького.

Як передає Цензор.НЕТ, про це директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів в інтерв'ю "Главкому", відповідаючи на запитання про те, наскільки нетиповою для українських широт є погода, яку ми спостерігаємо упродовж останніх років.

"Я думаю, помітні зміни погоди здебільшого стосуються середніх і високих широт. У південніших широтах, на рівні середземноморських країн, якщо говорити про північну півкулю, і так само у південній півкулі, від 30 до 50 градусів південної широти, ці зміни не дуже помітні. Хоча вони теж відбуваються. Наприклад, якщо південь України сьогодні поступово наближається за кліматом до Греції, то у самій Греції зміни менші. Ми прогресуємо набагато швидше", - сказав Кульбіда.

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Він зазначив, що якщо взяти останні 25 років, то у 22 із них середня температура була вищою від кліматичної норми. У приблизно половині випадків - значно вищою від норми. І було лише кілька випадків, коли зимовий період був близьким до норми і трохи нижчим за норму. Загальна тенденція рухається до стійкого і стрімкого підвищення температурного режиму в зимовий період. Найближчими роками ця тенденція нікуди не зникне, адже немає причин для того, щоби щось змінилося.

"Перехідні сезони стали набагато коротшими, особливо весняний період, який може тривати один місяць замість трьох. Різкий перехід від зимових процесів до літніх стає характерним. А загальна тенденція до підвищення температури літнього періоду зберігається і підтверджується практично щороку. Тобто інше літо, аніж тривале і спекотне у нас, мабуть, не скоро буде", - зазначив Кульбіда.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174652
 
 
 Топ коментарі
 
Орали всю осень: будет рекордно холодная зима, готовьтесь!
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Не верьте синоптикам . Я осенью купил снегоуборщик . Надо продать и все наладится . Климат на юге Украины приближается к климату Греции, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5605
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ну греки же как то живут без обязательного зимой снега...хотя периодически он бывает.
думаю,что и мы выживем
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Не верьте синоптикам . Я осенью купил снегоуборщик . Надо продать и все наладится . Климат на юге Украины приближается к климату Греции, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5605
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Орали всю осень: будет рекордно холодная зима, готовьтесь!
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Так *ученые* уже последние 5 лет каждый год орут что будет самая суровая зима. Ето все что нужно знать об ученых. Особенно меня улыбают те ученые которые просят выделения кучи денег для посиделок в анктарктиде и якобы проводят там исследования чего то
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с каких это пор в Украине климат стал и (был) украинским Кульбида я учился в школе с 1971 по 1979 8 классов дневная потом 3 года вечерняя и как я помню по физической географии и политический у нас Одесса юг УССР Украина входила и входит в так называемый Средиземноморский климатический регион зону... от Кропивныцкого уже начиналась лесостепная зона УССР вверх до самой границы переходящая на Востоке в континентальную и суб континентальную зоны... отсюда на Востоке УССР Луганск Донецк до Мариуполя Бердянска благодаря степной зоне и мелководью Азовского моря и низкой его солености... и Харьков не редкие морозы зимой минус 20-30.. также зима трусила снегом морозами длительностью Житомир Черкассы Киев... а юг Одесса в 70 годах выдавала сюрпризы когда в феврале на улице было + 4-9 солнце снега было мало... а в марте зима все наверстывала.. в Греции Турции Италии климат более мягким он даже более мягок уже к Варне Болгария и Констанца Румыния посмотрите на карту те регион уже куда ближе к Африке... и Атлантике..
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Кульбида не любил точные науки,
поэтому пошел учиться на синоптика.
--------------
А что, в Греции сейчас -15 и снега 30 см?
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А Вы на юге Украины?
У нас не было -15, да и снега не 30см.
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В континентальной части Греции бывает очень даже холодно. Этой зимой реально в Одессе была афинская погода.
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Они не в состоянии погоду на завтра толком спрогнозировать, а берутся климатические нормы на ближайшие годы. А росказни Кульбиды из серии "смотрю в окно - вижу снег, пишу - сегодня идет снег"
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Да хорошо быть синоптиком -- гадают на кофейной гуще
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😁 температура буде від - 25 до + 25.😀
А р найточніший прогноз - УЧОРА БУЛО І...
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А почему не названа причина,за него нужно сказать - солнечная активность,почему не говорит про отрицательные последствия - например нехватку воды,что за болван на этом центре сидит.
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А без привязки к распространению коронавируса монолог Кульбиды вообще ниочем.
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"не длительное и не жаркое лето у нас, видимо, не скоро будет",Источник: https://censor.net.ua/n3174652
Вообще-то на юге всегда жаркое и долгое лето. Я не помню холодного лета и короткого лета ))
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То в сибири)))) и меня тогда еще не было
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Попалась. Из этого можно сделать вывод,что вы родились позже 60-го.И судя по смеху и непониманию названия фильма...Где-то после 80-го ваше рождение. Я прав ? ))
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Фильм смотрела. Там играл Папанов. И действие фильма было на севере раши или сибири. Радуюсь, что у нас лучше, чем нараше. Особенно с климатом
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Судячи по кадрах, це не Сибір точно...
Доречі, пам'ятаєте де знімали?
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У отца на кассете был фильм. Смотрел просто все,что было )) Не помню уже даже кто там снимался.
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В википедии написано рузкий север. По ссылке что-то в районе Архангельска. Кароче, у них всегда там холодно. Название фильма - метафора такая
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Седня -15 было надоело клюкву и рябину выращивать, хочу апельсины шоб наколатые сразу росли
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Садять оливкі.😁 Люблю оливкі під п'ятдесят грам....
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ну, судя по наблюдениям, у нас скорее будут кактусы и текила...
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ну греки же как то живут без обязательного зимой снега...хотя периодически он бывает.
думаю,что и мы выживем
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Кстати, у нас (Николаев) уже третий день минус 4...11 и даже чуть снега есть Климат на юге Украины приближается к климату Греции, - Кульбида - Цензор.НЕТ 3878
Впервые за эту зиму!
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Да прекрасный климат 🏝 пальмы высадим и будем туристов принимать)))
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Зима на Донбассе была как в Германии в этом году. Вот только с пятницы приморозило и заснежило.Да так,шо провода рвутся с деревьями. - А до этого можно было даже строить с цементом.
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Донбасс весь наш. Только там пока,что-то навроде короновируса))
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Слушне питання, але хіба для погоди та природи це має значення?
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Ну и отличненько. В Украине уже выращивают хурму и киви. Скоро можно будет выращивать ********* бананы.
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та вже і це росте.
в Карпатах. в теплицях.
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Ну пока только в теплицах и на подоконниках. А хочется на улице. Хурма, зизифус, актинидия, киви, азимина, инжир растет на улице в Киеве. А фейхоа и ************ кусты приходится таскать на зиму в подвал
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Так я мед только ложкой и ем. Наверное банок 7-8 трехлитровых за год сьедаем
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Когда у нас урожай,то все дороги рыжие от них. Было. Но не так как прошлый год.
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Поздние сорта только были в Киеве. Ранние и средние вымерзли от весенних заморозков. Поетому нужно разнообразие сортов и видов. Что то та точно получится попробовать
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Блин, он еще живой... Еще во времена Кучмы помню, как он сказки рассказывал.
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Да, зараза, даже Литвина пережил. Ну, в политическом смысле.
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А этот грамотей Кульбида на фотке лыбится обречённо или ехидно-падлюче?
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приазовские греки виноваты. живут уже там давно так, шо аж климат переделывать под себя начали )
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Раніше на заході помідори не визрівали, а тепер навіть кавуни вирощують.
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певно схожий клімат був за часів середньовічного кліматичного оптимуму..але більш вологий..
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А рівень життя як у Африці. І макаки в уряді. Це мабуть демократична Африка.
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У природы нет плохой погоды. Но хорошей тоже, ****, нет!
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А что такое "украинский гидрометцентр"? Чем он занимается? Когда этого Кульбиду выгонят на пенсию и закроют никому не нужный пережиток совка - "гидрометцентр".
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Климата Греции у нас не будет, у нас будет степь. В моем районе, в Полтавской области, в этом году умерла река, на которой я вырос, а через 10-15 лет умрет вторая, Орель. В колодцах у людей, уже пару лет, нет воды. Вырубаются лесополосы, сады, леса и лесостепь превращается в степь. Но чиновникам плевать на все, кроме денег. Никаких мер по спасению рек и насаждений не предпринимается.
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Вот именно что вырубаются леса и всем на ето насрать. От етого все проблемы. Потом будет очень большая проблема засадить пустыню лесами. Но как известно *хохол* не перекрестится пока жареный петух в жопу не клюнет.
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профанаці! Ніякого гречеського клімата тут не буде
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та хрен его знает...тут главное - чтоб в апреле на цвет снег не падал...
а то гаплык косточковым... и семечковым заодно!
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Изменения климата цикличны,кому интересно почитайте причины исчезновения Кхмерской империи,главная причина исчезновение кхмеров изменения климата,то есть,на земле всегда происходят климатические изменения и вот отсюда нужно исходить.
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Нічого страшного. Народу зараз забагато, он ніякий коронавірус не очищає планету від них, тому не бачу проблем. Тим більше якщо вірити цифрам, то Європа зараз стрімко старіє. просто з власного досвіду у 80-х роках минулого століття в Польщі проживало 36 мільойнів, зараз ця цифра дорівнює 37,2 мільойна. Тобто прогресу значного немає до того ж тільки за минулий рік цю цифру поповнили наші громадяни отримавши паспорти РП у кількості 200 000 душ. І таке по всій Європі, окрім Франції і Іспанії. Про нас взагалі мовчу з 90-х років - 15 000 000 населення. Так що танення льоду та снігів лише може посприяти зменшеню населення через катаклізми: цунамі, торнадо, виверження вулканів тощо. А клімат завжди змінюється. Почитайте краще матеріали з цього приводу NASA.
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проблема в тому, що тут скоро буде жити увесь Бангладеш разом із Пакистаном..за китайців взагалі мовчу..
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навряд. Їх цікавлять заможні країни, а не наша жебрацька. Що стосується китайців,то вони дійсно адаптуються значно швидше в нових країнах, відносно України, то в нас їх не так багато. Хоча є певна кількість вихідців з арабських країн але вони в більшості займаються торгівлею,а не виробництвом. І там в них конкурентів вистачає це насамперед вихідці з Кавказу.
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якщо зміни клімату будуть дуже швидкими та різкими, то азіатам буде байдуже де ховатись від спеки та підйому рівня океану..
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вот радость. Скоро и у нас все будет как в Греции.
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Да и к частью.... Многие страны выигрывают за счёт тёплой зимы. Нам бы зиму не ниже +10...
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то це вже Ліван з Ізраїлем, тоді тут точно буде Новий Єрусалим.
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Синоптик как и сапер ошибается один раз. Зато каждый день
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Спокон веков в Греции все есть, бо вообще нет евреев.
В Украине все с точностью до наоборот.
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и не только климат приближается к греческому. Приближается выполнение установки Коломойского на дефолт:Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский
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