 Держмитниця і Мін'юст працюють над законопроєктом щодо криміналізації контрабанди, - Нефьодов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.UA сказав глава Державної митної служби Максим Нефьодов.
"Ми прихильники криміналізації контрабанди, і це підтримує ЄС. Наразі спілкуємося з Мін'юстом, який вважає, що треба коректно виписати текст, бо адміністративне провадження відбувається значно швидше, ніж кримінальне. Кримінальне провадження дійсно триває роками. Там зовсім інші стандарти доведення. Тому є позиція, що в наших специфічних реаліях із нашими специфічними судами зміни можуть призвести до того, що на папері все виглядатиме жорсткіше (посадити, конфіскувати…), але в реальності отримаємо гірші результати", - сказав Нефьодов.
За його словами, кримінальна відповідальність має застосовуватися до досить високого порогу контрабанди.
"Якщо, приміром, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п'ять років умовного терміну. Лише в разі, якщо везуть комерційну партію, приміром на мільйон доларів, отут уже має бути кримінальне покарання. Ми вже підготували щодо криміналізації один законопроєкт. Отримали зауваження і зараз працюємо з ЄС, щоб підготувати другу ітерацію законопроєкту. Наскільки мені відомо, Офіс президента підтримує таку позицію", - зазначив Нефьодов.
дубінські та порохоботи об'єдналися
Контрабанда- это следствие бездарного управления экономикой,следует создавать рабочие места,сохранять в меру возможности то что было.
Шоу для народа,как по мне...
Что в следующий раз будет мешать - слишком малое наказание?
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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"Майдан за это стоял!!! Не трогайте Монику, порохоботы, а вот ваш Порошенко..." ((c) Зебы)
Президент України Петро Порошенко висловив задоволення тим, що посади керівників Державної податкової служби (ДПС) і Державної митної служби (ДМС) можуть обійняти молоді люди - нинішні заступник міністра фінансів Сергій Верланов і перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов відповідно.
"І надзвичайно корупційно небезпечні дві позиції - це позиція керівника української митниці і позиція керівника Державної фіскальної служби. І я дуже щасливий з приводу рішення конкурсної комісії, що на керівника місії призначила заступника міністра економіки пана Нефьодова,... а на позицію керівника Державної фіскальної служби (Державної податкової служби - ІФ) - людину, яка дуже активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ... зараз заступника міністра фінансів, молоду людину (Сергія Верланова - ІФ)", - сказав П.Порошенко в ефірі телеканалу "112.Украіна" у вівторок ввечері.
Миша Ильин
@m_for_mixacb
Есть на границе с ЕС город Брест. И живут там одни контрабандисты. А вот и тред про них: Правда и разрушение мифов про зажиточных брестчан, которые не хотят работать, а только ездят на "пассатах" в Польшу срывать злотые, которые там растут прямо на деревьях.
какая разница - 1000 пачек в джипе или 100 000 в фуре? только в усугублении ответственности или увеличении штрафов (или взяток)))
хоть 10 пачек чего-то запрещенного и незадекларированного...- уже ая-яй!
что хочет сей бородатый мудрец? просто конфисковывать авто без наказания владельца?
ой...а он не хочет эти конфискованные авто сразу дарить таможенникам? бонусиком к з/плате
ідіоти(корупціонери) змінюють інших.
"лучшая в мире" ProZorro от Нефедова в действии