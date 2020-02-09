 Держмитниця і Мін'юст працюють над законопроєктом щодо криміналізації контрабанди, - Нефьодов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ZN.UA сказав глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Ми прихильники криміналізації контрабанди, і це підтримує ЄС. Наразі спілкуємося з Мін'юстом, який вважає, що треба коректно виписати текст, бо адміністративне провадження відбувається значно швидше, ніж кримінальне. Кримінальне провадження дійсно триває роками. Там зовсім інші стандарти доведення. Тому є позиція, що в наших специфічних реаліях із нашими специфічними судами зміни можуть призвести до того, що на папері все виглядатиме жорсткіше (посадити, конфіскувати…), але в реальності отримаємо гірші результати", - сказав Нефьодов.

За його словами, кримінальна відповідальність має застосовуватися до досить високого порогу контрабанди.

"Якщо, приміром, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати Range Rover і на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п'ять років умовного терміну. Лише в разі, якщо везуть комерційну партію, приміром на мільйон доларів, отут уже має бути кримінальне покарання. Ми вже підготували щодо криміналізації один законопроєкт. Отримали зауваження і зараз працюємо з ЄС, щоб підготувати другу ітерацію законопроєкту. Наскільки мені відомо, Офіс президента підтримує таку позицію", - зазначив Нефьодов.

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