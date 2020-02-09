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 Політика України
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 Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк

Одним із пріоритетів у діяльності Міністерства оборони України є розвиток військової інфраструктури. Йдеться про будівництво військових баз і мобільних модульних містечок за стандартами НАТО.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти - військові бази в Маріуполі та Сєверодонецьку, які буде облаштовано за стандартами НАТО", - повідомив міністр.

Також глава оборонного відомства розповів про перспективи спорудження мобільних містечок для військовослужбовців ЗСУ.

"Ще одним цікавим і новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір із вагончиків. Цей об’єкт призначено як для служби, так і для проживання наших воїнів. Там є місця для відпочинку, прийому їжі, у ньому передбачено душові кабіни, санвузли, тобто усе необхідне для комфортного проживання військовослужбовців", - зазначив Загороднюк, додавши, що табір також буде відповідати стандартам НАТО.

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За його словами, подібні об'єкти досить привабливі для українського військового відомства, оскільки мають цілу низку переваг, зокрема швидкість будівництва, мобільність тощо.

"За потреби ми зможемо швидко доставити і зібрати їх там, де нам потрібно, - підкреслив міністр. - Наприклад, у таких модульних містечках на другій лінії зможуть комфортно проживати і виконувати завдання наші танкісти".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174649
 
 
 Топ коментарі
 
при Порохе Пастор каждый месяц докладывал о новых образцах вооружения.

За 5 лет мы сделали колоссальный для найшей небогатой страны прорыв : новые артсистемы, высокоточное ракетное оружие, крылатая ракета всего за несколько лет - такой могут похвастаться немногие, очень немногие страны.

при Зебеньке ноу-хау армии это вагончики с душем Минобороны планирует использовать мобильные модульные городки для размещения военных в полевых условиях, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2009
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«У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него угрозы»
Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5571
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Для второй линии, а для первой яма, как в первую мировую?
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Высер в воздух. Гром 2/Сапсан, Вильха, Вильха М - проходят последние испытания. Гром 2/Сапсан в условиях пустыни готовят к продаже основному заказчику - саудитам. Почему пока не закупают в Украине - вопрос уже к "величайшему" стратегу - к бубочке.
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«У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него угрозы»
Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5571
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Петя как раз "збудував", и многое за свои. А вот где знменитые жилые модули на передке, про которые нам так самозабвенно бубочка с Хомчаком и Шефиром вещали летом. И даже экскурсию, правда в Киеве, проводили. И даже говорили, что 40 уже готовы, вот-вот.

Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8217
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...мы вскоре представим широкой общественности...Источник: https://censor.net.ua/n3174649, а вскоре, это когда, через сколько лет? надо брать пример с Китая - 2 больницы за 2 недели..., а у нас только представят идею лет через -надцать, а в стране война 6 лет..., а в Китае вирус с декабря...
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Дай Бог щоб були ці військові модульні містечки насправді, а не розпил грошей через підставні фірмочки - тендеристки)
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а не розпил грошей через підставні фірмочки

Беспилотники с Турции,вертолеты с Франции,катера с Кузни и рюкзаки от Авакова...
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БЛА ещё вчера ннадо были вертушки для аваковских - они ахерели рюкзаки - пусть Азовцы с сыном авакова отвечают Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9299
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при Порохе Пастор каждый месяц докладывал о новых образцах вооружения.

За 5 лет мы сделали колоссальный для найшей небогатой страны прорыв : новые артсистемы, высокоточное ракетное оружие, крылатая ракета всего за несколько лет - такой могут похвастаться немногие, очень немногие страны.

при Зебеньке ноу-хау армии это вагончики с душем Минобороны планирует использовать мобильные модульные городки для размещения военных в полевых условиях, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2009
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Порох 5 років будував-будував казарми в Широкому Лані, але не вибудував. )
Але магазинчиків рошеновських натикав по всій Україні.
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Порох будував казарми з теплим сортиром в 2014 під час Іловайська та в 2015 під час Дебальцевого ?

алень, как восстанавливалась наша армия мы знаем без твоей брехни

Порошенко был президент армии
ЗЕбенька - преЗик мира


еще вопросы есть ?
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при Порохе Пастор каждый месяц докладывал о новых образцах вооружения.

Дядя Саша с дядейГогой строят щит(ракетный)над синагогой!...
Образцы погоды не делают...
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шит нормас братушки твои там плачутся кошмарить не получается с рузге градом п Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4827
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планирует/ А что уже есть.Владелец компании по производству буровых установок для РФ и по совместительству министр обороны в цирке Коломойского: Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны.- Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.
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ну, это не его дело.
дело министра обороны обеспечение кальсонами и патронами


кальсоны обещает, но насчет патронов (нового вооружения вообще) - молчит
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Какая фирма делает эти вагончики? Кто знает?
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при Порохе Пастор каждый месяц докладывал о новых образцах вооружения.

Дядя Саша с дядейГогой строят щит(ракетный)над синагогой!...
Образцы погоды не делают...
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!
.
( не с
той ноги стал , или перед любовницей х.. не стал ))
.
НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
.
или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,..................
.
.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
.
.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,................................................................
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Для второй линии, а для первой яма, как в первую мировую?
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для первой линии не могут обеспечить элементарные бронеколпаки


чехи и финны строили целые укрепленные линии за несколько лет
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Небоскреб на колесах. Ага? На моторчике.
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Класно!Під Зеленопіллям, напередодні,показували польовий табір із палаток,а це видно набагато міцніший тепер буде.
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Модульные дома нужны и на случай всяких ЧП для пострадавших.Определённый запас.Для военных тоже нужны модульные дома и для личного состава и для офицеров с семьями на время службы.А тендеры можно тоже разделить на на многих подрядчиков для ускорения и конкуренции.
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