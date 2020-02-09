 Міноборони планує використовувати мобільні модульні містечка для розміщення військових у польових умовах, - Загороднюк

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Плануємо найближчим часом побудувати два якісно нові інфраструктурні об’єкти - військові бази в Маріуполі та Сєверодонецьку, які буде облаштовано за стандартами НАТО", - повідомив міністр.
Також глава оборонного відомства розповів про перспективи спорудження мобільних містечок для військовослужбовців ЗСУ.
"Ще одним цікавим і новітнім проєктом, який ми невдовзі презентуємо широкому загалу, є польовий табір із вагончиків. Цей об’єкт призначено як для служби, так і для проживання наших воїнів. Там є місця для відпочинку, прийому їжі, у ньому передбачено душові кабіни, санвузли, тобто усе необхідне для комфортного проживання військовослужбовців", - зазначив Загороднюк, додавши, що табір також буде відповідати стандартам НАТО.
За його словами, подібні об'єкти досить привабливі для українського військового відомства, оскільки мають цілу низку переваг, зокрема швидкість будівництва, мобільність тощо.
"За потреби ми зможемо швидко доставити і зібрати їх там, де нам потрібно, - підкреслив міністр. - Наприклад, у таких модульних містечках на другій лінії зможуть комфортно проживати і виконувати завдання наші танкісти".
Беспилотники с Турции,вертолеты с Франции,катера с Кузни и рюкзаки от Авакова...
За 5 лет мы сделали колоссальный для найшей небогатой страны прорыв : новые артсистемы, высокоточное ракетное оружие, крылатая ракета всего за несколько лет - такой могут похвастаться немногие, очень немногие страны.
при Зебеньке ноу-хау армии это вагончики с душем
Але магазинчиків рошеновських натикав по всій Україні.
алень, как восстанавливалась наша армия мы знаем без твоей брехни
Порошенко был президент армии
ЗЕбенька - преЗик мира
еще вопросы есть ?
Дядя Саша с дядейГогой строят щит(ракетный)над синагогой!...
Образцы погоды не делают...
дело министра обороны обеспечение кальсонами и патронами
кальсоны обещает, но насчет патронов (нового вооружения вообще) - молчит
Дядя Саша с дядейГогой строят щит(ракетный)над синагогой!...
Образцы погоды не делают...
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( не с
той ноги стал , или перед любовницей х.. не стал ))
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НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
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или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
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.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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чехи и финны строили целые укрепленные линии за несколько лет