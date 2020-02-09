 Депутати і судді всіх рівнів - 3100 євро (84 000 гривень), генпрокурор - 4300 євро, середня ЗП -1160 євро, пенсія - 490 євро, - Мерило розповіла, скільки отримують люди в Естонії

Про це радник міністра цифрової трансформації Яніка Мерило написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. Наводимо її текст повністю.

"Можемо сперечатися на кшталт "країна менша" тощо. Просто приклад і факти.

В Естонії зарплата в держсекторі щороку коригується відповідно до визначеної формули.

Формула складається з 3 компонентів.

Визначається планка найвищої можливої ​​зарплати для держчиновника. З квітня 2019 року найвища планка становить 4388 євро (приблизно 118 000 гривень) на руки. Ця сума множиться на індекс, який залежить на 20% від інфляції і на 80% від зростання надходжень пенсійної частини соціального податку. Цього року цей індекс - 1,084. Цей результат множиться на коефіцієнт залежно від посади. Наприклад, коеффіцент президента - 1,0, рядового депутата - 0,65, члена наглядової ради Нацбанку - 0,25.

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Так нараховано зарплати:

- Президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і голови верховного суду (на руки після податків) 4757 євро на місяць. (Приблизно 128 000 гривен).

- Генеральний прокурор, міністри, керівники комітетів і фракцій парламенту 4300 євро (приблизно 116 000 гривень).

- "Рядовий" депутат приблизно 3100 євро (84 000 гривень).

- Судді всіх рівнів 3100 євро (84 000 гривень).

- Голова наглядової ради Нацбанку 1665 євро (44 800 гривень).

- Член наглядової ради Нацбанку 1251 євро (33 650 гривень).

Однак не завжди індексація означає підвищення. Наприклад, у 2014-2017 роках зарплати не збільшувались.

Найвища зарплата серед керівників держпідприємств була у керівника правління Естонської енергії - приблизно 13 200 євро в місяць (350 000 гривень). Це винятково найвища зарплата. Керівник управління лісовим господарством отримував 7700 євро (207 000 грн) на руки і стільки ж керівник Талліннського порту. Керівник правління Естонської залізниці отримував 6630 євро (178 300 гривень), керівник Талліннського аеропорту приблизно 6600 євро. (Приблизно 3,3 млн пасажирів на рік, Бориспіль цілиться на 15 мільйонів).

Для порівняння, середня зарплата на руки в Естонії сягнула 1160 євро (31 200 гривень), середня пенсія - 490 євро (13180 гривень), середня зарплата лікаря - 2100 євро (56 500 гривень), середня зарплата вчителів - 1220 євро (33 000 гривень).

(Для отримання суми всього заробітного фонду додається 53%, враховуючи неоподатковуваний мінімум у 500 євро)".

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