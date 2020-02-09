 Депутати і судді всіх рівнів - 3100 євро (84 000 гривень), генпрокурор - 4300 євро, середня ЗП -1160 євро, пенсія - 490 євро, - Мерило розповіла, скільки отримують люди в Естонії

Про це радник міністра цифрової трансформації Яніка Мерило написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. Наводимо її текст повністю.
"Можемо сперечатися на кшталт "країна менша" тощо. Просто приклад і факти.
В Естонії зарплата в держсекторі щороку коригується відповідно до визначеної формули.
Формула складається з 3 компонентів.
Визначається планка найвищої можливої зарплати для держчиновника. З квітня 2019 року найвища планка становить 4388 євро (приблизно 118 000 гривень) на руки. Ця сума множиться на індекс, який залежить на 20% від інфляції і на 80% від зростання надходжень пенсійної частини соціального податку. Цього року цей індекс - 1,084. Цей результат множиться на коефіцієнт залежно від посади. Наприклад, коеффіцент президента - 1,0, рядового депутата - 0,65, члена наглядової ради Нацбанку - 0,25.
Так нараховано зарплати:
- Президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і голови верховного суду (на руки після податків) 4757 євро на місяць. (Приблизно 128 000 гривен).
- Генеральний прокурор, міністри, керівники комітетів і фракцій парламенту 4300 євро (приблизно 116 000 гривень).
- "Рядовий" депутат приблизно 3100 євро (84 000 гривень).
- Судді всіх рівнів 3100 євро (84 000 гривень).
- Голова наглядової ради Нацбанку 1665 євро (44 800 гривень).
- Член наглядової ради Нацбанку 1251 євро (33 650 гривень).
Однак не завжди індексація означає підвищення. Наприклад, у 2014-2017 роках зарплати не збільшувались.
Найвища зарплата серед керівників держпідприємств була у керівника правління Естонської енергії - приблизно 13 200 євро в місяць (350 000 гривень). Це винятково найвища зарплата. Керівник управління лісовим господарством отримував 7700 євро (207 000 грн) на руки і стільки ж керівник Талліннського порту. Керівник правління Естонської залізниці отримував 6630 євро (178 300 гривень), керівник Талліннського аеропорту приблизно 6600 євро. (Приблизно 3,3 млн пасажирів на рік, Бориспіль цілиться на 15 мільйонів).
Для порівняння, середня зарплата на руки в Естонії сягнула 1160 євро (31 200 гривень), середня пенсія - 490 євро (13180 гривень), середня зарплата лікаря - 2100 євро (56 500 гривень), середня зарплата вчителів - 1220 євро (33 000 гривень).
(Для отримання суми всього заробітного фонду додається 53%, враховуючи неоподатковуваний мінімум у 500 євро)".
И нефти нет и и газа нет и черноземов нет и Юли нет...
сколько хочем ....
бідуємо !
Новосад: Зарплаты в 36 тыс. грн мне хватает. Но содержать на нее ребенка я не смогу
Не она это говорила, зебилушка?
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Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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вспомните первое условие, которое поставил "гадский папа"
«Хоть бы тысяч 100»: Отец Зеленского пожаловался на низкую зарплату президента
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"© - фраза, приписываемая французской королеве Марии-Антуанетте. Видать, тётка по глупости своей слишком оторвалась от жизни тогдашних французских лохмандеев. Лохмандеи шутку юмора заценили и «вставили» ей ума - отрубили бошку. По-франзуски элегантненько так отрубили - гильотиной на площади при общем стечении народа. Как говаривал старина Гегель - "История учит, что ничему не учит"©, поэтому взывать к разуму нынешних властьпридержащих ЗЕ-подонков из падлючей ЗЕ-камарильи - дело безнадёжное. Есть только один способ вставить им ума - французский, вышеописанный.
ПРИВЕДИ ХОТЯ БЫ ОДНО ДВА ОТЛИЧИЕ??????? 😂😅😂
Якого зміна з моїх грошей сплачують суддям до 350тис.грн зарплати (наприклад, компетентно від голови ВС - 200...350тис.грн).
https://lb.ua/news/2019/10/04/438972_glava_verhovnogo_suda_nazvala.html
Судді КС теж не ображені. Мають "винагороду" 300тис.грн на місяць. (див. Закон про КС, ст.24, ст.27). Прийнятий, як і Закон про Судоустрій при Порошенко в 2016 і підписаний їм.
Плюс до цього чисті (без оподаткування) пенсії по 150тис.грн (половина від винагороди). Це "дає їм свободу" робити що завгодно і плювати з високої дзвіниці на на країну, її нарід, Конституцію і її фундаментальні принципи рівноправ'я і верховенсво права.