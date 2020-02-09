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 Економіка, За кордоном
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Все про:заробітна плата (672) Естонія (297) Мерило (18)

 Депутати і судді всіх рівнів - 3100 євро (84 000 гривень), генпрокурор - 4300 євро, середня ЗП -1160 євро, пенсія - 490 євро, - Мерило розповіла, скільки отримують люди в Естонії

В Естонії зарплата в державному секторі щороку коригується відповідно до визначеної формули, і не завжди це означає підвищення.

Про це радник міністра цифрової трансформації Яніка Мерило написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. Наводимо її текст повністю.

"Можемо сперечатися на кшталт "країна менша" тощо. Просто приклад і факти.

В Естонії зарплата в держсекторі щороку коригується відповідно до визначеної формули.

Формула складається з 3 компонентів.

Визначається планка найвищої можливої ​​зарплати для держчиновника. З квітня 2019 року найвища планка становить 4388 євро (приблизно 118 000 гривень) на руки. Ця сума множиться на індекс, який залежить на 20% від інфляції і на 80% від зростання надходжень пенсійної частини соціального податку. Цього року цей індекс - 1,084. Цей результат множиться на коефіцієнт залежно від посади. Наприклад, коеффіцент президента - 1,0, рядового депутата - 0,65, члена наглядової ради Нацбанку - 0,25.

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Так нараховано зарплати:

- Президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і голови верховного суду (на руки після податків) 4757 євро на місяць. (Приблизно 128 000 гривен).

- Генеральний прокурор, міністри, керівники комітетів і фракцій парламенту 4300 євро (приблизно 116 000 гривень).

- "Рядовий" депутат приблизно 3100 євро (84 000 гривень).

- Судді всіх рівнів 3100 євро (84 000 гривень).

- Голова наглядової ради Нацбанку 1665 євро (44 800 гривень).

- Член наглядової ради Нацбанку 1251 євро (33 650 гривень).

Однак не завжди індексація означає підвищення. Наприклад, у 2014-2017 роках зарплати не збільшувались.

Найвища зарплата серед керівників держпідприємств була у керівника правління Естонської енергії - приблизно 13 200 євро в місяць (350 000 гривень). Це винятково найвища зарплата. Керівник управління лісовим господарством отримував 7700 євро (207 000 грн) на руки і стільки ж керівник Талліннського порту. Керівник правління Естонської залізниці отримував 6630 євро (178 300 гривень), керівник Талліннського аеропорту приблизно 6600 євро. (Приблизно 3,3 млн пасажирів на рік, Бориспіль цілиться на 15 мільйонів).

Для порівняння, середня зарплата на руки в Естонії сягнула 1160 євро (31 200 гривень), середня пенсія - 490 євро (13180 гривень), середня зарплата лікаря - 2100 євро (56 500 гривень), середня зарплата вчителів - 1220 євро (33 000 гривень).

(Для отримання суми всього заробітного фонду додається 53%, враховуючи неоподатковуваний мінімум у 500 євро)".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174648
 
   
 Топ коментарі
 
Понятное дело. Порося придумал космические зарплаты чиновникам, что даже европейцы завидуют. Зеленый продолжил это славное дело......
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Порося придумал космические зарплаты чиновникам


Чмо лугандонское, у тебя язык чиряками ещё не обсыпало от постоянного вранья ?
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Ну де таке видано, щоб суддяотримував лише дві з половиною середні зарплати? Десять зарплат як у нас, не рахуючи хабарів та преміальних.
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до рівня життя населення в Естонії.

И нефти нет и и газа нет и черноземов нет и Юли нет...
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достижение говоришь. не воруют. в Украине воруют 99.9% остальное в бюджет
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За 1160 евро зарплаты в Эстонии люди на велосипеде едут на работу . А пиво и мясо - по праздникам . Всё относительно .
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Ти ще скажи що вони нам заздрять,бо ми їздимо на роботу на тому що у нас називають машиною,а їмо кожного дня що умовно можна назвати м"ясом і одягнуті в секонд.
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зато мы водку пьем каждый день,

сколько хочем .... Депутати і судді всіх рівнів - 3100 євро (84 000 гривень), генпрокурор - 4300 євро, середня ЗП -1160 євро, пенсія - 490 євро, - Мерило розповіла, скільки отримують люди в Естонії - Цензор.НЕТ 3463

бідуємо !
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Та пийте хоч сечу ,хто ж вам заважає.Тільки навіщо розповідати те чого в тій Естонії нема й близько.Якщо в Естонії гірше чим у нас то чому б їй не вийти з євросоюзу і не приєднатись до заможної України?
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Я бы с удовольствием ездил на работу на велосипеде. Но в Киеве крайняя полоса каждой улицы - это сплошная парковка, а по тротуару ездить нельзя по правилам. Совковая ментальность - возить свою жопу на работу на машине, непобедима.
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Как она еще не упомянула пухнущих от голода детей Новосад.
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Парадокс- они еще не родились, а уже пухнут. Видать у Новосад молоко перегорело.
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Зебилушка, это не я придумал, а Новосад своих неродившихся деток уже не может прокормить. Она ж бедолага и рожать не может, 36 тыс. мешают.

Новосад: Зарплаты в 36 тыс. грн мне хватает. Но содержать на нее ребенка я не смогу

Не она это говорила, зебилушка?
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Ты, зебилоидный порохобот, читай перед тем как отвечать, или мозги на вату заменил, лишнехромосомный.
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Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
..
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А зараз не так? Тільки й того що в кодексі не прописано,а без кодекса ,якщо ти звичайна людина а не помазаник ,то звільнити тебе можуть у любий момент без всяких питань і це було ще з радянського союзу.Тож не треба так дивуватись і ходити по малій нужді проти вітру.
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Прежде чем публиковать такую новость, надо ж думать о возможных последствиях - если прочитает, например, мама Коболева или мама Смелянского (ген.дир-р "Укрпочты"), старушки ж могут и не проржаться - ещё чего доброго кондражка хватит.
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ЖЛОБСТВО нашего народа неистребимо

вспомните первое условие, которое поставил "гадский папа"

«Хоть бы тысяч 100»: Отец Зеленского пожаловался на низкую зарплату президента
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Есть европейские соотношения между доходами топ-чиновников на бюджете и в госсекторе и между минимальными социальными гарантиями, а есть - угрюмо азиатские. Соответственно, есть европейский способ смены власти и, соответственно, - угрюмо азиатский, давно пройденный европейцами:
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"© - фраза, приписываемая французской королеве Марии-Антуанетте. Видать, тётка по глупости своей слишком оторвалась от жизни тогдашних французских лохмандеев. Лохмандеи шутку юмора заценили и «вставили» ей ума - отрубили бошку. По-франзуски элегантненько так отрубили - гильотиной на площади при общем стечении народа. Как говаривал старина Гегель - "История учит, что ничему не учит"©, поэтому взывать к разуму нынешних властьпридержащих ЗЕ-подонков из падлючей ЗЕ-камарильи - дело безнадёжное. Есть только один способ вставить им ума - французский, вышеописанный.
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А ЧЕМ НЫНЕШНИЕ ,,ЗЕПОДОНКИ" ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПАПЭРЭДНИХ ПОРШКОВЫХПОДОНКОВ ДА И ОТ ПАПЕРЕДНИКОВ ПАПЕРЕДНИКОВ ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ??????? 😂😅😂
ПРИВЕДИ ХОТЯ БЫ ОДНО ДВА ОТЛИЧИЕ??????? 😂😅😂
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Порохатый Барыга Мальдивский - это одно, а ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский - совсем другое. У обоих долбодятлов есть одна сходная замечательная черта - та, которая разделяет ихние дупы на полужопия. Есть и существенное различие - один ублюдок утопил свою электоральную поддержку в восточной части акватории Аравийского моря, другой - в западной части того же моря. А в остальном - мудаки несусветные, хотя каждый со своими индивидуальными мудацкими особенностями.
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Считать чужие деньги - занятие для дураков. Зарплаты чиновников зависят от валютных поступлений и что будет, когда дотации сократят и кто будет финансировать ЕС вместо Великобритании?
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Чому ці гроши чужі, якщо платяться з бюджету? Тобто з моїх податків.
Якого зміна з моїх грошей сплачують суддям до 350тис.грн зарплати (наприклад, компетентно від голови ВС - 200...350тис.грн).

https://lb.ua/news/2019/10/04/438972_glava_verhovnogo_suda_nazvala.html

Судді КС теж не ображені. Мають "винагороду" 300тис.грн на місяць. (див. Закон про КС, ст.24, ст.27). Прийнятий, як і Закон про Судоустрій при Порошенко в 2016 і підписаний їм.

Плюс до цього чисті (без оподаткування) пенсії по 150тис.грн (половина від винагороди). Це "дає їм свободу" робити що завгодно і плювати з високої дзвіниці на на країну, її нарід, Конституцію і її фундаментальні принципи рівноправ'я і верховенсво права.
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В отличии от Украины в Эстонии сразу после распада совка произошла муниципализация,приватизация, разгосударствление недвижимости и была установлена романо-германская модель управления земельными ресурсами.К примеру 10 га с/х земли может купить даже иностранец,если использует как с/х,но с разрешения местных общин.А в Украине 28-м лет Независимости,а украинец платит штраф за производство самогона,как при совке.Хотя о чёмь я,если там чиновник правой рукой выписывает своей левой руке лицензию на владение ресурсами,надрами,землёй,как при феодализме,а бараны тупо смотрят на его ловкость рук,как на белые ворота и ни гу-гу.
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Этот базар ни о чём.В одном Харькове на 120 000 людей больше,чем во всей Эстонии.
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Эстонии, 1,3 млрд евро дотаций дают. Убери и, "дайте хлеба корочку."
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Жебрачка Естонія не може дозволити такі ж зарплати як у процвітаючій Україні.
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ну так то в Эстонии. они за коммуняк, рыгов и клоунов не голосуют.
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средняя ЗП -1160 евро, пенсия - 490 евро - покажите ублюдочному "министру", которой 36000 не хватает на "ребенка", которого еще нет.
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