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Все про:гривня (97) НБУ (590)

 Для підвищення інвестиційної привабливості НБУ дозволив іноземним банкам торгувати гривнею за межами України

Національний банк України розширив можливості банків-нерезидентів із купівлі-продажу іноземної валюти за гривні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Для підвищення інвестиційної привабливості України Національний банк розширив можливості іноземних банків із купівлі-продажу іноземної валюти за гривню. З цією метою уточнено визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок", які є базовими під час здійснення торгівлі іноземною валютою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки цим уточненням "іноземні банки зможуть вільно здійснювати розрахунки в гривнях з іншими іноземними банками за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти відповідно до договорів, укладених за межами України, з використанням своїх кореспондентських рахунків в українських банках".

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Тож відтепер іноземні банки матимуть можливість не тільки укладати договори з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), але й проводити такі операції між собою, здійснюючи розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках.

На думку НБУ, такий крок сприятиме подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку, а також посилюватиме привабливість гривневих активів для іноземних інвесторів.

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України №16 від 6 лютого 2020 року і набирають чинності 8 лютого.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174646
 
   
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Правильно. Нехер шастать! Там бабла не собьёшь.
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О каких инвесторах эти дебилы мечтают?????
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Хотелось бы на форуме прочесть мнение адекватных форумчан...
А то картинки всяких олухов уже задолбали Для повышения инвестиционной привлекательности НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривней за пределами Украины - Цензор.НЕТ 9836
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magic SOM

Так звертайся до своїх "авторитетних" форумчан поіменно - їх в тебе аж 4 штуки. Для повышения инвестиционной привлекательности НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривней за пределами Украины - Цензор.НЕТ 5238
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третій поверх пізніше надбудували
Для повышения инвестиционной привлекательности НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривней за пределами Украины - Цензор.НЕТ 4149
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К чему это про надстроенный этаж?? Все гармонично.
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а чим ми торгуємо, щоб іноземні банки були зацікавленні в такій пропозиції НБУ?
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Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде.
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А если гривню скупят кацапские банки и кацапские феодалы и начнут ,,инвестировать" ? А больше никто и не купит .Тогда зачем это нужно ?
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открываю тайну: они и без этого нововведения могут покупать гривну еще с 90-х годов.
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Так они и раньше пытались торговать - никому не надо. Гривна идет по цене бумаги. Никто не хочет инвестировать в макулатуру, окрашенную под деньги.
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Я не финансист, поэтому хотелось бы услышать коментарии людей которые разбираются в вопросе - в чем плюсы? В чем минусы? В чем риски? И если минусов нет, то почему раньше действовал запрет?
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Я тоже на это надеюсь...
Правда, порохоботы его могут быстро заспамить... они такие...
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Я так понял, что на скорую руку эту статью не одолеть)
Положил в закладки - потом ознакомлюсь...
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валюта, ринок загалом економіка це не просто базар, там трохи складніше процеси. Зрештою погано, що в нас як була зарегульована при союзі так і лишається в Україні.
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Ну теперь можно будет бюджетные бабки выводить за границу напрямую, без конвертации в НБУ например.
И гастарбайтеры смогут менять свои заработки на месте, таможенникам стричь их придётся в национальной валюте, что положительно скажется на патриотизме оных...
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в нас багато на що треба дозвіл від НБУ, КМУ і головне, щоб ВРУ прийняла під це закон і няня була із знанням кількох мов...
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То есть - гривна становится свободно-конвертируемой валютой!
Ну-ну, посмотрим...
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Ага, новая "свободно-конвертируемая валюта", по "договорному" курсу.
По какому договорятся между собой, по такому курсу гривна и пойдет по отношению к доллару.
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Проблемки есть с дефицитом бюджета.
Маленькие совсем, лилипусечные :
"министр Маркарова эмоционально разъясняла что денег у правительства достаточно для поточных платежей. Не забыв, правда перед этим, выбросить на аукционы очередные пачки облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму почти 6,6 млрд. гривен. Откуда взялись долги перед шахтерами, которые проходят по нарастающей с конца третьего квартала и составляют на 1 февраля 1.118 млрд гривен она не объяснила.
На 1 февраля 2020 года задолженность перед бюджетной сферой по всем бюджетным статьям составляет около 8 ,5 млрд гривен. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

А то, что гривну отправили в "свободное" плавание, означает, что "бубочке" в Ватикане денег не дали, а сказали: "Держитесь там"(С)
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Не тот вопрос вы задаете, граждане комментаторы.
Вы спрашивайте: "А по какому курсу те банки гривней торговать будут?"
Сдается мне, что по "договорному".
Вопрос: какому?
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Осталась самая малость: разрешить иностранным банкам гривну печатать.
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Идея от НБУ? Значит очередная схема разводилова Украины. Ждемс... "Результатов"
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