 Для підвищення інвестиційної привабливості НБУ дозволив іноземним банкам торгувати гривнею за межами України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Для підвищення інвестиційної привабливості України Національний банк розширив можливості іноземних банків із купівлі-продажу іноземної валюти за гривню. З цією метою уточнено визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок", які є базовими під час здійснення торгівлі іноземною валютою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки цим уточненням "іноземні банки зможуть вільно здійснювати розрахунки в гривнях з іншими іноземними банками за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти відповідно до договорів, укладених за межами України, з використанням своїх кореспондентських рахунків в українських банках".
Тож відтепер іноземні банки матимуть можливість не тільки укладати договори з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), але й проводити такі операції між собою, здійснюючи розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках.
На думку НБУ, такий крок сприятиме подальшому зростанню конкуренції та ліквідності на міжбанківському валютному ринку, а також посилюватиме привабливість гривневих активів для іноземних інвесторів.
Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України №16 від 6 лютого 2020 року і набирають чинності 8 лютого.
А то картинки всяких олухов уже задолбали
Так звертайся до своїх "авторитетних" форумчан поіменно - їх в тебе аж 4 штуки.
Правда, порохоботы его могут быстро заспамить... они такие...
Положил в закладки - потом ознакомлюсь...
И гастарбайтеры смогут менять свои заработки на месте, таможенникам стричь их придётся в национальной валюте, что положительно скажется на патриотизме оных...
Ну-ну, посмотрим...
По какому договорятся между собой, по такому курсу гривна и пойдет по отношению к доллару.
Маленькие совсем, лилипусечные :
"министр Маркарова эмоционально разъясняла что денег у правительства достаточно для поточных платежей. Не забыв, правда перед этим, выбросить на аукционы очередные пачки облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму почти 6,6 млрд. гривен. Откуда взялись долги перед шахтерами, которые проходят по нарастающей с конца третьего квартала и составляют на 1 февраля 1.118 млрд гривен она не объяснила.
На 1 февраля 2020 года задолженность перед бюджетной сферой по всем бюджетным статьям составляет около 8 ,5 млрд гривен. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
А то, что гривну отправили в "свободное" плавание, означает, что "бубочке" в Ватикане денег не дали, а сказали: "Держитесь там"(С)
Вы спрашивайте: "А по какому курсу те банки гривней торговать будут?"
Сдается мне, что по "договорному".
Вопрос: какому?