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 NCP (нова коронавірусна пневмонія): в Китаї дали тимчасову офіційну назву коронавірусу

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю дала офіційну назву новому коронавірусу, виявленому в Ухані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зазначається, що вірус, який протягом декількох тижнів швидко поширюється, був відомий лише за назвою міста, в якому він виник, і це засмучує жителів Уханя і стигматизує місто і його мешканців.

Вірус буде тимчасово називатися Novel Coronavirus Pneumonia (нова коронавірусна пневмонія). Коли буде призначено офіційну остаточнуназву, не повідомляється.

Читайте також: Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 811, понад 37 тис. заражених

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174645
 
 
 Топ коментарі
 
NCP (новая коронавирусная пневмония) - в Китае дали временное официальное название коронавирусу - Цензор.НЕТ 5161
- Мне уже волноваться?
- Это всего лишь грипп, бро.
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Все время это говно с Китая лезеть, сами создают и сами выпускают.
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Это все мелочи. Встретила знакомого доктора. Увидел на мне маску - и у него началась истерика. Не пойму, почему такая реакция. В Китае за отсутствие маски - наручники и в кутузку. Уже установлено, что первый взрыв роста числа заболевших произошел в результате внутрибольничного заражения (НОЗОКОМИНАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ , https://www.bsmu.by/downloads/kafedri/k_anesteziologii/2016-1/nozo.pdf ), когда люди ломонулись за медицинской помощью и перезаражали друг друга в очередях к врачу.
Вместо того , чтобы обучать людей , как защититься от вируса - они совершенно этим не занимаются. В Украине за санитарное просвещение кто - нибудь вменяемый отвечает ?
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Guo Wengui, 73rd richest man in China: The Chinese regime has hidden the facts about the #coronavirus. More than 50 thousand corpses were burned in 49 crematoriums in the city of Hubei alone and said that the number of people infected with the virus in the country is 1.5 million.
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Первоисточник? Спасибо.
Из твиттера

ascalon5
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@All_Coronavirus
Wow ! That's disturbing. We need vérifications on this
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Эти же цифры просачиваются из других источников. Если посмотреть на масштабы происходящего в Китае то и эти цифры неполные. Это цифры тех кого посчитали и вписали. Около 30% можно смело сверху накинуть. 70 000 000 сидят в карантине, у многих заварены входные или подъездные двери. Кто там эти трупы реально считает?
https://twitter.com/i/status/1226129958990315520
Но это все даже не цветочки, бутоны. На очереди новые страны .
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_И крутите диско "всё хорошо, прекрасная маркиза". Не надо негатива! А мешки для трупов ярких, жизнерадостных цветов добавят позитива...
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https://mobile.twitter.com/Kronos_333/status/1226215253790183424/photo/1

Это же примерно писали в начале пандемии испанки.
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NCP (новая коронавирусная пневмония) - в Китае дали временное официальное название коронавирусу - Цензор.НЕТ 5161
- Мне уже волноваться?
- Это всего лишь грипп, бро.
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ничего...просто теперь легче будет писать историю болезни ...вместо х/з - NCP...
и фсё!
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Логично!

Но, пока нету противоядия, то правильно все-таки будет писать - х/з!
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Мне кажется, что тому кто умер нет разницы как назовут эту Х....
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Кто то писал что детям не передается:
https://mobile.twitter.com/CGTNOfficial/status/1226347487792779264
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Ну тогда зелени надо паковать чемоданы. Потому что, когда болезнь придет в Украину, у них не будет возможностей ни лечить ни изолировать ни скрывать. Бюджет разворован, как управленцы они пустое место.
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Вообще то что Зеленский и ко натворили в Украине перед пандемией это п-ц. Имея пол года что бы привести в работоспособное состояние государство, они просто все разлериьанили что оставалось и продали землю. Жесть полная.
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Жрут этих пантагрюэлей или паганелей... как их там... а они между прочим последние на планете чешуйчатые...
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Українська влада скоро розбереться з продажем земель і після того обов'язково зверне увагу на небезпеку пандемії та вимирання населення!
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
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