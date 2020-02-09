 NCP (нова коронавірусна пневмонія): в Китаї дали тимчасову офіційну назву коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зазначається, що вірус, який протягом декількох тижнів швидко поширюється, був відомий лише за назвою міста, в якому він виник, і це засмучує жителів Уханя і стигматизує місто і його мешканців.

Вірус буде тимчасово називатися Novel Coronavirus Pneumonia (нова коронавірусна пневмонія). Коли буде призначено офіційну остаточнуназву, не повідомляється.

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