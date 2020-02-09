 NCP (нова коронавірусна пневмонія): в Китаї дали тимчасову офіційну назву коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Зазначається, що вірус, який протягом декількох тижнів швидко поширюється, був відомий лише за назвою міста, в якому він виник, і це засмучує жителів Уханя і стигматизує місто і його мешканців.
Вірус буде тимчасово називатися Novel Coronavirus Pneumonia (нова коронавірусна пневмонія). Коли буде призначено офіційну остаточнуназву, не повідомляється.
Вместо того , чтобы обучать людей , как защититься от вируса - они совершенно этим не занимаются. В Украине за санитарное просвещение кто - нибудь вменяемый отвечает ?
Из твиттера
ascalon5
В ответ
@All_Coronavirus
Wow ! That's disturbing. We need vérifications on this
https://twitter.com/i/status/1226129958990315520
Но это все даже не цветочки, бутоны. На очереди новые страны .
Это же примерно писали в начале пандемии испанки.
- Мне уже волноваться?
- Это всего лишь грипп, бро.
и фсё!
Но, пока нету противоядия, то правильно все-таки будет писать - х/з!
https://mobile.twitter.com/CGTNOfficial/status/1226347487792779264
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.