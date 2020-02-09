 Живцем у труну і 16 діб в абсолютній темряві, - колишній бранець "ДНР" Савін розповів про тортури терористів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", про це розповів колишній бранець "ДНР" Василь Савін. Терористи катували не тільки його, але також його дружину і сина.
"Я був досить відомою людиною, мене не можна було відверто калічити: виривати зуби плоскогубцями, відрізати вуха, відрубувати пальці, виколювати очі. Таких людей катують інакше. Звичайно ж, струмом, це зрозуміло. Є і такий метод: вставляють в уретру провід від шампанського, з одного кінця підпалюють - алюміній швидко проводить тепло, а слідів жодних не залишається", - розповів він.
Савін також розповів, що його не годували 16 діб поспіль і тримали в цілковитій темряві.
"Двічі мене виводили на розстріл, один раз закопували живцем. Мене поклали в труну в наручниках і забили кришку. Але мені було смішно, адже я знав, що в наручниках не закопають, за них же вони розписалися, за них відповідати доведеться", - додав ексбранець.
Нагадаємо, 21 січня у фейсбуці омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що 115 українських політв'язнів досі перебувають у місцях позбавлення волі на території РФ і тимчасово окупованого Криму.
ну черт побери! надо ж как-то...ибо безнаказанное зло неистребимо
а недосяжних і ще більш винних - карати ...показово...як воєнних злочинців і вбивць тисяч українців... (та ще мабудь не підросло... коротше...поки що це тільки на вітер...тому - вбивати!)
це ж суперечить мирним ініціативам
Иностранные вооруженные формирования это такие формирования, которые уволлись, в отпуске или заблудились, чтобы помочь #тамженашимлюдям в борьбе с "партией войны" ((c) Зелемойский) в "гражданской войне" ((c) патриот-Коломойский).
Ты ботяра фсбешная забыл, как Порох в ООН демонстрировал рашенские паспорта пленных оккупантов и на каждой встрече за границей доказывал, что именно рашкина агрессия в Украине?
Об этом "не помнят" только зебараны "уставшие ат вайны" и проплаченные боты.
так і зараз,кацапи розуміють тільки кулю,все інше пуста балаканина
Сергій Таран / Sergiy Taran
Обміняні беркутівці повернулися до Києва, бо хочуть в суді довести, що Революція гідності була «державним переворотом».
Розумію їхню впевненість- Бабіков, заст гол ДБР, яке веде справи Майдану, адвокатуючи Януковича теж наполягав,що Революція гідності була «державним переворотом»
(а может...все же где-то "собирается" в папки для Гааги? ну... это мой.. надежды маленький оркестрик (с)...)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про амністію у 2016 році
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 грудня 2016 року
№ 1810-VIII
Ты с родиной что-то попутал.
https://charter97.link/ru/news/2020/2/9/365281/
Это с ним вели "инклюзивный диалог" по формуле Шайтанмайера (С) доведённые до отчаяния государственным переворотом в Киеве коренные трактористы и шахтёры Дамбасса. Для оценки перспектив означенного диалога, предлагаю отрядить для углубленния интеграции товарища Сивуху.