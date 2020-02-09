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Все про:полон (655) катування (194)

 Живцем у труну і 16 діб в абсолютній темряві, - колишній бранець "ДНР" Савін розповів про тортури терористів

Найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі жорстоко катують полонених, а також тих, хто з ними спілкувався.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф", про це розповів колишній бранець "ДНР" Василь Савін. Терористи катували не тільки його, але також його дружину і сина.

"Я був досить відомою людиною, мене не можна було відверто калічити: виривати зуби плоскогубцями, відрізати вуха, відрубувати пальці, виколювати очі. Таких людей катують інакше. Звичайно ж, струмом, це зрозуміло. Є і такий метод: вставляють в уретру провід від шампанського, з одного кінця підпалюють - алюміній швидко проводить тепло, а слідів жодних не залишається", - розповів він.

Савін також розповів, що його не годували 16 діб поспіль і тримали в цілковитій темряві.

"Двічі мене виводили на розстріл, один раз закопували живцем. Мене поклали в труну в наручниках і забили кришку. Але мені було смішно, адже я знав, що в наручниках не закопають, за них же вони розписалися, за них відповідати доведеться", - додав ексбранець.

Нагадаємо, 21 січня у фейсбуці омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що 115 українських політв'язнів досі перебувають у місцях позбавлення волі на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174644
 
 
 Топ коментарі
 
Чому Україна не розповідає про нелюдські злочини на весь світ ?
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Сейчас некому, сами видите, какие ушлепки у власти.
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тим паче, що є живі свідки і їх свідчення, про катування і про присутність раша-садистів
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Чому Україна не розповідає про нелюдські злочини на весь світ ?
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Сейчас некому, сами видите, какие ушлепки у власти.
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Такие же как и ты, кацап.
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путлер убок - местный агрессивный зебил. Иногда сбегает от санитаров, даже из морга убегает. Не обращайте на него внимания.
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*****, я не знал таких подробностей... теперь вот сижу и думаю, я ж с ним в полкмику вступал... это не западло? Не считается законтаченным???
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Не-не, главное, его таблетки не принимайте. Здоровым они навредят.
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Сейчас некому, а раньше не было свидетелей на украинской территории, потому что прошлая власть не заинтересована была освобождать патриотов.
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тим паче, що є живі свідки і їх свідчення, про катування і про присутність раша-садистів
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Дело в том, что они повернут "твое слово против моего"... и покойный цемах запоет, что его в украинской тюрме юзали однокамерники - нигрилла Джамал и латинос Хесус... как доказать?
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доказывать всегда нелегко...тем более рашке...(тут Вы правы)
ну черт побери! надо ж как-то...ибо безнаказанное зло неистребимо
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ні, Василю, тільки вбивати... бо є за що, і це доказано...
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вбивати досяжних...
а недосяжних і ще більш винних - карати ...показово...як воєнних злочинців і вбивць тисяч українців... (та ще мабудь не підросло... коротше...поки що це тільки на вітер...тому - вбивати!)
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А разве кто-то говорил, что это только нам по секрету, шепотом он рассказал? Конечно заявы уже поданы во все организации.
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не надто віриться, що заяви подані.
це ж суперечить мирним ініціативам
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ніхто нічого не подає - тут же мишебратья захопили владу
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До того ж Бєня каже що там громадянський конфлікт.
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И в чем противоречат кацапские пытки мирным инициативам? С чьей стороны противоречат?
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та ясно, що наші замовчують, інакше як з нелюдами мир узгоджувати, це ж варвари, злочинці, вбивці, таких потрібно знешкоджувати, знищувати.
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Малоросс, а как же с выборами в Лугандоне - как их провести, при таких заявлениях на весь мир? Может ты, малоросс, не слышал, что Ермак сказал про условие - вывод иностранных (выделил, а то вы, малороссы, плохо слышите) вооруженных формирований?
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Лишнехромосомное, думаешь, что выведение иностранных вооруженных формирований избавит тебя от малоросской вони? :D
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А теперь, ты дебил расскажи о каких иностранных вооруженных формированиях идет речь ????
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Лишнехромосомное, ликбез для тебя персонально:
Иностранные вооруженные формирования это такие формирования, которые уволлись, в отпуске или заблудились, чтобы помочь #тамженашимлюдям в борьбе с "партией войны" ((c) Зелемойский) в "гражданской войне" ((c) патриот-Коломойский).
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Ты как то полный дебил . Я что то писал о гражданской войне ??? Так вот военнослужащие , которые уволились или находятся в отпуске, в иностранным военным формированиям не относятся. Это везде так, во всем мире. Что касается, тех кто заблудились. Насколько я помню, Президент Порошенко отдал приказ вернуть их РФ.
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Лишнехромосомное, я, в качестве дебила, понял, что при Порошенко говорилось обо всех орках, но я, в качестве дебила, должен был тебе объяснить - что такое - иностранные вооруженные формирования!? :D
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Ты удод за свою №лядоруссссь переживай, бацька ее без войны продаст за пук газа.
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не приставай к человеку.у него ,в отличие от тебя,нормальное количество хромосом
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У тебя гыгнутое хромосом много не хватает.
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не хватает-то ладно...главное шоб лишние ,как у тебя и всех кацапов не завелись Живцем у труну і 16 діб в абсолютній темряві, - колишній бранець "ДНР" Савін розповів про тортури терористів - Цензор.НЕТ 9110
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Слишком много не хватает, что тебе ватник везде кацапы мерещатся.
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та все кацапы уверены,что они не кацапы Живцем у труну і 16 діб в абсолютній темряві, - колишній бранець "ДНР" Савін розповів про тортури терористів - Цензор.НЕТ 7673.и ты в том числе...на беларусов вон кидаешься-а это первый признак.
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Дык, ты тоже утверждаешь, что ты не дебил. Как и все алкаши, наркоманы, .... .
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«Дык» это как «запоребрик», кацапунтий. Не знал?
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После "обмена", до того, как трибунал признал бы, что паРаша держит заложников, любые заявления бесполезны и смешны, особенно от Моники...
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Ето еще со времен 2014 года пошло что Украина скрывает не только что в Украине находятся росийские войска называя их зелеными человечками и что Украина поставляет окупантам ресурсы и провизию, а и то что террористы пытают и убивают наших людей. Видать потому что нашим олигархам не хочется разрывать торговлю и гешефт с мышебратьями...
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Та ты шо, с 14???
Ты ботяра фсбешная забыл, как Порох в ООН демонстрировал рашенские паспорта пленных оккупантов и на каждой встрече за границей доказывал, что именно рашкина агрессия в Украине?
Об этом "не помнят" только зебараны "уставшие ат вайны" и проплаченные боты.
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Паспорта он демонстрировал, после того как отпустил расийских пленных. И рашка кричала что паспорта поддельные и никаких пленных нет
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нічого не змінилось,кацапи-живодери...ось так було сто років назад https://toloka.to/t106322

так і зараз,кацапи розуміють тільки кулю,все інше пуста балаканина
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Сергій Таран / Sergiy Taran



Обміняні беркутівці повернулися до Києва, бо хочуть в суді довести, що Революція гідності була «державним переворотом».
Розумію їхню впевненість- Бабіков, заст гол ДБР, яке веде справи Майдану, адвокатуючи Януковича теж наполягав,що Революція гідності була «державним переворотом»
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Вот как ЭТО можно расценить? Пацанчики абсолютно(!) уверены в собственной безопасности! Им кто-то дал железные гарантии, не иначе. Бабло подкинул, немалое. Кто бы это мог быть, этот таинственный и всемогущий спонсор?
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вийняли спецдресированих з нашої буцегарні - й тепер вони повинні публічно відробити своє звільнення "на камеру"...
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Я что то не заметил ни революции, ни достоинства. А смену свиней у корыта увидели все....
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Ни хрена себе, у него чувство юмора: "Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за них же они расписались, за них отвечать придется"(с). А если они эти наручники вчера банально отжали, у какого-нибудь любителя ролевых игр с "госпожой", к примеру...
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ну да, могли і пожертвувати тими кайданками
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А могли просто и попозже откопать и снять.
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Не уверена. что было смешно. Наручники и потом снять могли.
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Почему это все не фиксируется и не открываются дела против РФ в международных судах по правам человека?
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этого никто не может понять
(а может...все же где-то "собирается" в папки для Гааги? ну... это мой.. надежды маленький оркестрик (с)...)
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Определенно собирали, но при нвнешней власти неудобные дела "исчезают" странным образом, зато появляются дела на волонтеров и неугодных, критикующих власть.
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Кто тебе сказал, что не фиксируется и не открывается? То, что ты этого не знаешь, не значит, что этого нет.
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Хотел бы, что бы такая участь досталась дрыстливой бугаине хугу и старой, беззубой **************** сайдыку Живьем в гроб и 16 суток в абсолютной темноте: бывший пленник "ДНР" Савин рассказал о пытках террористов - Цензор.НЕТ 1866
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Зє!льона плєсєнь приготувала катам достойну мєсть - повну амністію. І мстя їх буде страшна!!!
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А для чего прокуроров сокращают и тюрьмы?
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Ну Петя же ето начал. Не помнишь широкую амнистию в 2015 когда 18000 заключенных выпустили на волю в честь восхождения Пети на престол? Живьем в гроб и 16 суток в абсолютной темноте: бывший пленник "ДНР" Савин рассказал о пытках террористов - Цензор.НЕТ 418
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Помню только про распятого мальчика, при Порошенко, и сокращение прокуроров и закрытие тюрьм, при Зелемойском.
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Датышо??? Живцем у труну і 16 діб в абсолютній темряві, - колишній бранець "ДНР" Савін розповів про тортури терористів - Цензор.НЕТ 965 Ето при Зелемойском на свободу вышли тысячи Лозинских и других преступников, когда грабили квартиры и дома посреди дня и даже при хозяевах и никто не собирался ловить преступников. Да и кто бы их ловил когда мусора сами грабили и убивали людей. А когда люди сами ловили бандитов и приводили их в мусарню то преступников просто отпускали
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Лишнехромосомное, а я думал, что бы беспокоишься об амнистии при уЗеленских, но Ермака ты не слышишь.
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А может через 2,5 года. Нет, лошок?
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про амністію у 2016 році

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 грудня 2016 року
№ 1810-VIII
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В гугле "амнистия в 2015 году" выдает только российские амнистии.
Ты с родиной что-то попутал.
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теперь всем очевидно кто такие настоящие гестапы в 21 веке. мордор будет повержен
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зато у нас пленных сепаров жалеют отпускают наливают кормят и холят. да сивохо? они же нашилюди
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Хорошо бы провести такие процедуры ЗЕ, Сивохе, Ермаку, Бене и другим кто утверждает что нужно поскорее провести *выборы* на дамбасе и снять блокаду с мышебратьями
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А кем был этот пленник ??? И какая холера занесла его на Донбасс ????
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Это твоих соотечественников холера занесла на Донбасс,а этот жил в Макеевке.
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кто там собирался стать на колени перед "народом Донбасса" и просить прощения? надо стать, а как же..., может провод от шампанского смогут засунуть в другое место...
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Влада яка збирається амністувати таких сепарських/ватних виродків повинна полишити владу України бо сама може піти як співучасник злочинів проти людяності у Гаазі і інших трибуналах

Живцем у труну і 16 діб в абсолютній темряві, - колишній бранець "ДНР" Савін розповів про тортури терористів - Цензор.НЕТ 5805
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Справжній герой! Впевнений, будуть про нього і фільми і книги. Дуже важливі його свідчення для трибуналу, який обов'язково буде.
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А не тот ли это чел, который чуть ли не народным мэром Макеевки был? Если да, то как то не очень я его словам , про пытки над ним доверяю
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За даними "Новостей Донбассса", у 2015 році Василь Савін був призначений у "ДНР" так званим "головою Центрально-міської районної адміністрації" міста Макіївка. Однак пізніше бойовики "МДБ ДНР" затримали його, звинуватили його у створенні "Українського батальйону Макіївка" з метою захоплення влади і засудили до 23 років ув'язнення.
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Дело в том, что там всем подобные обвинения впаивали. ну не обвинять же его в том, что у него квартира лучше, чем у соседа или, должность хорошая. если бы СБУ как то подтвердило или он сослался на сотрудничество с СБУ, то еще можно было с оглядкой поверить, а так - как то все мутно очень. Просто идея создания батальона на оккупированной территории, мягко говоря странная
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Гаагський трибунал вже записує прогули цім покидькам!
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А чо товарищ не доволен?
Это с ним вели "инклюзивный диалог" по формуле Шайтанмайера (С) доведённые до отчаяния государственным переворотом в Киеве коренные трактористы и шахтёры Дамбасса. Для оценки перспектив означенного диалога, предлагаю отрядить для углубленния интеграции товарища Сивуху.
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