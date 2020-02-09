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 Київські новини
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Все про:біблотека (26) Київ (7278) перейменування (300) декомунізація (286)

 Київрада декомунізувала назви чотирьох столичних бібліотек

У Києві перейменували низку бібліотек, позбувшись комуністичного минулого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Перейменовано три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району:

  • бібліотеку імені О.Пироговського - на бібліотеку "Преображенська";
  • бібліотеці імені П.Вершигори присвоєно ім’я Євгена Гуцала (на честь видатного українського письменника, журналіста, поета і кіносценариста);
  • бібліотека імені В.Кудряшова отримала ім’я Всеволода Нестайка (на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури).

Крім того, перейменовано бібліотеку імені О.Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені А.Костецького  (на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця).

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Також Київрада присвоїла бібліотеці №156 у Дарницькому районі столиці ім'я Миколи Руденка - українського письменника, громадського діяча, Героя України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174643
 
   
 Топ коментарі
 
Мабуть так само думали совєти, коли називали дитячу бібліотеку на честь зека Матросова... Чи вулицю на Печерську в честь чорного расиста Патріса Лумумби, чи вулицю на честь Кудрі, який половину Хрещатика в 1941 взірвав і Успенський собор...
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А ще в Києві совєти назвали вулицю в честь Маяковського, який таке написав у 1922:
Товарищи фашисты, милости просим
Вместе власть буржуев сбросим
Фашисты и большевики - пролетарии-братья
Крепите над миром красные объятья
Пролетарии, стройтесь в единую линию
Сегодня командуют Троцкий и Муссолини
Красное знамя борьбы пролетариев
Сегодня развернуто от России до Италии.
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...зачистить всю вонь кацапскую с территории Украины.. процесс идет и его уже не остановить...Гепа, придурок харьковский,попробовал с Жуковым - палачом, обломилось... Київрада декомунізувала назви чотирьох столичних бібліотек - Цензор.НЕТ 3659..
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History Ukraine

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#ЦейДень 9.2.2015 - у Логвиново російські військові розстріляли полонених з 30 бригади О. Бердес, В. Демчук, П. Плацинський.

Киевсовет декоммунизировал названия четырех столичных библиотек - Цензор.НЕТ 6186
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Последнюю фразу Матросова никак не назовешь литературной!
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Ничего не имею против новых имен...
Но, придут какие-то другие контролирующие и что, снова переименовывать?
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Бо треба давати нейтралтні назви або ті, що мають відношення до закладу чи міста, що той Матросов має до бібліотеки, він книжку хоч бачив, крім самокруток.
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...придет время и расстрельщиков на гилляку поднимут кверху ногами.... Київрада декомунізувала назви чотирьох столичних бібліотек - Цензор.НЕТ 1728..
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...зачистить всю вонь кацапскую с территории Украины.. процесс идет и его уже не остановить...Гепа, придурок харьковский,попробовал с Жуковым - палачом, обломилось... ..
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Еду в киевском метро - повсюду рекламная надпись кировоградщина. Зта декомунизация выходит за пределы верховной рады или нет?
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Область взагалі-то не перейменвали)
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В принципі логічний крок, ібо яке відношення Матросов, Кудряшов і Вершигора мають до літератури???

І так, Нестайка набагато більше киян знає, ніж Кудряшова! Бо книги Нестайка в дитинстві більшість читала!
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Житель Киева.- Киянин, а жительница, как?
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Мабуть так само думали совєти, коли називали дитячу бібліотеку на честь зека Матросова... Чи вулицю на Печерську в честь чорного расиста Патріса Лумумби, чи вулицю на честь Кудрі, який половину Хрещатика в 1941 взірвав і Успенський собор...
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Патріс Лумумба - чим не фашист? Ціленаправлено вбивав саме білих жителів, за що йотримав прізвисько конголезький різник...
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А ще в Києві совєти назвали вулицю в честь Маяковського, який таке написав у 1922:
Товарищи фашисты, милости просим
Вместе власть буржуев сбросим
Фашисты и большевики - пролетарии-братья
Крепите над миром красные объятья
Пролетарии, стройтесь в единую линию
Сегодня командуют Троцкий и Муссолини
Красное знамя борьбы пролетариев
Сегодня развернуто от России до Италии.
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Звідки йому знати що фашист Мусоліні сидів у в'язниці за комуністичну діяльність, всі кацапські посіпаки мають по три класи освіти.
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Библиотекам нужно присвоить имена великих украинских учёных- АРАХАМИИ, БРАГАРА и КИВЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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а коли вже перейменують ОБЛАСТЬ яка і досі "пєрдовська"?
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Слово ДЕРУСИФІКАЦІЯ влада ще не спромоглася вивчити?
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Было надо именами сказочных персонажей называть. "Буратино", "Теремок" "Попилюшка"
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