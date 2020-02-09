 Київрада декомунізувала назви чотирьох столичних бібліотек

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Перейменовано три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району:

бібліотеку імені О.Пироговського - на бібліотеку "Преображенська";

бібліотеці імені П.Вершигори присвоєно ім’я Євгена Гуцала (на честь видатного українського письменника, журналіста, поета і кіносценариста);

бібліотека імені В.Кудряшова отримала ім’я Всеволода Нестайка (на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури).

Крім того, перейменовано бібліотеку імені О.Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені А.Костецького (на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця).

Читайте також: Депутати Київради перейменували 4 вулиці в Києві

Також Київрада присвоїла бібліотеці №156 у Дарницькому районі столиці ім'я Миколи Руденка - українського письменника, громадського діяча, Героя України.