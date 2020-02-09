 Київрада декомунізувала назви чотирьох столичних бібліотек

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
Перейменовано три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району:
- бібліотеку імені О.Пироговського - на бібліотеку "Преображенська";
- бібліотеці імені П.Вершигори присвоєно ім’я Євгена Гуцала (на честь видатного українського письменника, журналіста, поета і кіносценариста);
- бібліотека імені В.Кудряшова отримала ім’я Всеволода Нестайка (на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури).
Крім того, перейменовано бібліотеку імені О.Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені А.Костецького (на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця).
Також Київрада присвоїла бібліотеці №156 у Дарницькому районі столиці ім'я Миколи Руденка - українського письменника, громадського діяча, Героя України.
Треба пам'ятати...
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#ЦейДень 9.2.2015 - у Логвиново російські військові розстріляли полонених з 30 бригади О. Бердес, В. Демчук, П. Плацинський.
Но, придут какие-то другие контролирующие и что, снова переименовывать?
І так, Нестайка набагато більше киян знає, ніж Кудряшова! Бо книги Нестайка в дитинстві більшість читала!
Товарищи фашисты, милости просим
Вместе власть буржуев сбросим
Фашисты и большевики - пролетарии-братья
Крепите над миром красные объятья
Пролетарии, стройтесь в единую линию
Сегодня командуют Троцкий и Муссолини
Красное знамя борьбы пролетариев
Сегодня развернуто от России до Италии.