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 9 лютого набули чинності нові правила перетину адмінмежі з окупованим Кримом

У неділю, 9 лютого 2020 року, набули чинності нові правила перетину адміністративної межі з окупованим РФ Кримом для дітей віком до 16 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Відсьогодні діти з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорта України (ID-картки) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, щодо таких дітей у Єдиній електронній базі з питань освіти має бути інформація, до якої буде доступ на КПВВ.

Крім того, діти до 16 років зможуть виїжджати в окупований Крим у супроводі одного з батьків. Однак до 19 лютого в'їзд до Криму буде здійснюватися ще лише в супроводі двох батьків або за нотаріально засвідченою згодою другого з них.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174640
 
 
 Топ коментарі
 
На.... він мені вже потрібен. Їздив туди дуже рідко, після 13-го взагалі - ТАБУ.
Нах він мені тріьен з іхніми камнями з неба. І космічними цінами. Я краще махну на Аджигол, Кінбург; поїду на Шацькі озера, в Карпати.
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я бы только крымских татар пропускал причем с посвидченням за подписью лично Чубарова. остальные "нашилюди" идут на йух! не йух шастать!
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я бы только крымских татар пропускал причем с посвидченням за подписью лично Чубарова. остальные "нашилюди" идут на йух! не йух шастать!
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Та може Чубаров завтра крякне,і як тоді татари будуть їздити?
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кількість кримських татар, що мешкає у Криму та на теріторії України прибл. 250 тис.
не хочу бути Чубаровим
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всем упоротым согражданам предлагаю сжать в кулак немытую гиднисть и передёрнуть на заветную пэрэмогу. одна на всех, мы за ценой не постоим!! 9 лютого набули чинності нові правила перетину адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2894
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Нічого, вони ще воду незабаром дадуть на Крим - для спрощення та щоб "наші" там не мучались.
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Конешно дадут воду,а то татары пойдут маршем на Крым 3 мая,шо вони там будуть пить?
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В лоб тебе дадут, что бы не несло кацапские провокации, ватник. Не выдавай кацап желаемое за действительное.
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Не получится,пусть и не мечтают,будет секир башка...
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На.... він мені вже потрібен. Їздив туди дуже рідко, після 13-го взагалі - ТАБУ.
Нах він мені тріьен з іхніми камнями з неба. І космічними цінами. Я краще махну на Аджигол, Кінбург; поїду на Шацькі озера, в Карпати.
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Я уже подбираю отель, в Буковеле. Непременно махну, в марте. Пишут, что там- как раз то, что мне и надо: панорамы гор, отличное меню и воздух. И- никаких лыж и чего-то подобного! Баловство всё это. Мне- моего самокатика хватает.
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ну да, в крим треба пускати тока гарных парубков джамилю, чубару, ленуру и айдеру, и джапару, а остальных на йух, бо все неистинные, окромя указанных
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В 2019 году границу с Крымом пересекли почти 1 000 000 граждан Украины.
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