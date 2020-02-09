 Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство новин "Москва", про це вона заявила під час засідання нижньої палати російського парламенту.
"Я вам скажу чесно, від душі. Мені завжди хотілося бути росіянкою. Я запитувала батьків, чи був у нас хтось росіянином? Бо росіяни об'єднали весь наш багатонаціональний народ. Мені було соромно, що я належу до іншої нації. Прізвище чоловіка, яке я ношу, я його люблю і пишаюся ним", - сказала Плетньова.
Також наголошується, що Плетньова народилася 22 листопада 1947 року в селі Новодубровське Новосибірської області в німецькій родині.
Тётя Роза
- Почему основная часть россиян так боится геев?
- Потому, что основная часть россиян живет с голой жопой.
Татарин - "Мне стыдно"
Якут - "Мне стыдно"
Коми - "Мне стыдно"
Пермяк - "Мне стыдно"
Эрзя - "Мне стыдно"
Эвенк - "Мне стыдно"
...
Если ты это не заяви, то ты - ненастоящий русский...
Вильгельм Фридрихович Штрак
Нелли Генриховна Вагнер
А она Тамара Васильевна Плетнева.
мра рф- паноптикум дебильных расеянских жЫвотных.
А могла б і повіситись в такому випадку, і всі були б щасливі.
.
ги
🤣
Вот и вся разница.
От этого Киев сильно поплохел?
"Кто у Путина сосет, тот рассиянский патриот."
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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Как тебе, Путин, спится?
Что тебе, Вова, снится?
Сочинский пляж или мама?
А может Барак Обама?
Как тебе естся, Путин?
Сколько едят лилипуты?
Или ты ешь очень много,
Чтоб не досталось другому?
Как тебе, Вова, срется
В том, что «сортиром» зовется?
Не ты ль призывал уж раз триста
В сортирах мочить террористов?
Хочу, чтоб в столовой и в спальне,
Везде, даже в собственной сральне,
Ты видел одну картину:
Гробы, что везут с Украины!
Чтоб матери всей России
Во всех твоих снах голосили,
Тебя проклиная, урода,
За смерть своего народа!
Чтоб все девчонки России
О смерти твоей просили
За их нерожденных детишек
От тех погибших мальчишек.
И как же хочу я, Вова,
Чтоб видел ты снова и снова
Безруких, безногих ребят...
Какой же ты, б...дь, старший брат?!
А жители на Донбассе
Клянут тебя, пид...са,
Стреляют танки и «Град».
Какой же ты, Путин, гад!
Нет мужа, сына, отца
Из-за тебя, подлеца.
Грозишь всему миру войной.
Сомнений уж нет: ты - больной!
Как крупно тебе повезло:
Имеешь ты бренд свой - «*****»!
Ты береги его, Вова,
Точней не найти к тебе слова.
Но мы соберем свои силы,
И будешь лежать ты в могиле,
А надпись: не он, а оно -
Не «Путин», а просто «*****»!
.
нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было
больше складывать собою национальное государство, а можно было бы превратиться
в малый народ наподобие води, хантов или аварцев…
Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой
руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака
смертельно больна, ей осталось жить три - максимум семь дней. Но она об этом не
догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой,
исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака
очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят».
Звертаюся до наших громадян: не дивіться расєйські телеканали. Бо й вас стид замуче від того, шо не родилися в расєйской глубінкє.
Krychek
Более скрепных и духовных новостей вы за сегодня не прочитаете. Это Вольф Сергей Владимирович - медбрат Кировского областного госпиталя для ветеранов войны. Хвастался инкогнито в интернете, что убил около 10 ветеранов, отключая аппарат вентиляции лёгких.