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Все про:Держдума (369) КПРФ (14) Росія (26394)

 Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно"

Депутат Держдуми РФ, комуністка Тамара Плетньова заявила, що їй соромно за своє німецьке походження і що вона завжди хотіла бути росіянкою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство новин "Москва", про це вона заявила під час засідання нижньої палати російського парламенту.

"Я вам скажу чесно, від душі. Мені завжди хотілося бути росіянкою. Я запитувала батьків, чи був у нас хтось росіянином? Бо росіяни об'єднали весь наш багатонаціональний народ. Мені було соромно, що я належу до іншої нації. Прізвище чоловіка, яке я ношу, я його люблю і пишаюся ним", - сказала Плетньова.

Також наголошується, що Плетньова народилася 22 листопада 1947 року в селі Новодубровське Новосибірської області в німецькій родині.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174638
 
   
 Топ коментарі
 
Позорно быть такой как ты ебанашкой.
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и как жеж твоя, с*чка, немецкая семья оказалась в 1947 году в Новосибирске?
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Государственный идиотизм в башке у великодержавной дуры.
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Русский - ответ на вопрос времен Киевской Руси: Ты чьих холоп будеш?
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оркі - то понєволєннийє ельфи, подвєргнутийє жесточайшим питкам
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Прикольно...мамадам...сама хрен знаеет кто.... и сама себя загоняет под плинтус многонациональногот государства. Реально ОНО в девичестве вообще ......
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нет лучшего расейского патриота и националиста,чем манкурт забыший свои корни и свой язык
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РУССКИХ на расее меньше чем реально в Украине!!
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Предков её- коммуняки- на поселение, значит. А тётю, на фотке, кто в ушко целует? А товарищ Зюганов! Главкоммуняка. Я ведь не ошибся?
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Тётя Роза

- Почему основная часть россиян так боится геев?
- Потому, что основная часть россиян живет с голой жопой.
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так там видно, шо хромосома лишняя и кто сказал шо она не русская?
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Удмурт - "Мне стыдно"
Татарин - "Мне стыдно"
Якут - "Мне стыдно"
Коми - "Мне стыдно"
Пермяк - "Мне стыдно"
Эрзя - "Мне стыдно"
Эвенк - "Мне стыдно"
...

Если ты это не заяви, то ты - ненастоящий русский...
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Если он съел сердце первого русского, которого он убил, по аборигенскому рецепту - "Кук", то он стал настоящим русским...
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Родители:
Вильгельм Фридрихович Штрак
Нелли Генриховна Вагнер

А она Тамара Васильевна Плетнева. Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 4953
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"красава. точно, согрешила нелли генриховна с водолазом" (С) )
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папа - турок, мама - грєк, я - урускій чєлавєк
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..каждая нация имеет право на свое говно...и немцы тоже..))..эурей какой то, недурной совсем, эту формулу "вывел"....))
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є єдиний спосіб, як це виправити: вбий себе об стіну!
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вона така немка, що аж гай гуде... мабуть хтось попрацював тоді з охоронців...
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госдумра рф- паноптикум дебильных расеянских жЫвотных.
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Ще один маркер про те що на росії творяться страшні речі.
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Так это поправимо. Семья русских потомственных алкоголиков с радостью удочерит женщину переходного возраста за ящик настойки Боярышника.
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"Депутат Госдумы РФ, коммунистка Плетнева покаялась, что не родилась русской..."

А могла б і повіситись в такому випадку, і всі були б щасливі.
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Не ну какие же они все таки.........@банаты,@лядь их там чем то кормят или поят,что они такими @бнутыми на всю голову становятся?
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За то чтобы быть русской она готова продать мать родную! Вот настоящая русская любовь!
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Быть немцем в СССР, особенно первые десятилетия после 2-й МВ было не комфортно. Поэтому родители не редко скрывали от детей их немецкое происхождение. В моей семье женщины (жены) сохраняли девичью фамилию. Но я с малых лет знал, что мои предки - меннониты, знал, где они жили и что делали, знал о том, что деда и его троих братьев расстреляли в 1937-38. А эта баба-коммунистка из Московии - еще что. У них несколько лет назад за воровство посадили большого тюремного начальника по фамилии Реймер. Посмотрел его биографию - точно, из меннонитов, родился/вырос в том месте, где колонии были... Если учесть, что при Сталине ВСЕ этнические немцы подверглись репрессиям, то пойти после этого служить в ГУЛаг - той еще тварью надо быть. Когда некоторые мои сограждане задаются вопросом: "Что дала нам независимость?", могу дать четкий ответ. СВОБОДУ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ И РЕЛИГИОЗНОМУ ПРИЗНАКУ. Мы мало это ценим! Слава Украине!"
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А как же - воевавшие деды ,, за них тоже стыдно . ?? Деды все же , кровные . !! Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 774 .
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Эпическое фото вверху , где Зюганов присосался к немчуре . Но как оказывается их деды тоже дружили . ! Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 9341 .
Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 5734 .
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шо завжди відрізняло комуністів, так це їх полум'яний інтернаціоналізм
ги
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Так отменены же национальности. В россии и так все русские. Ничего не понимаю.
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там хахлов половіна, а спрашівайєш національность - отвєчают: урус, урускій я
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А то, что ее предков угнали в сибирь-это заслуга рашистов ?? ТП ))))
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нехило быдлоту росицскую наплужают их слуги народа ...
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у немок странным образом переплетаются беспричинная жестокость и детская доброта, стремление к порядку, прагматичный расчёт и хозяйственный инфантилизм..расчётливая логика и её полное отсутствие..похоже на раздвоение личности, может быть поэтому немцам противопоказано воевать.
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А немецкий паспорт хранит, чтоб знать врагов своих
🤣
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І нехай ті, хто вважає себе русскаязичьними, живуть з цим клеймом.
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і хай їх виїдає огида від несприйняття власної природи - аутоімунне прокляття
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Так чего там в СССР не было?)))) Рашизм появился только при *****??? Ну, ну...
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дамбас, ещё в 60х. слова моего децтва - віхоть, мерщій, обценьки,......
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Какой красивый Киев был когда-то.
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В этом месте вместо машин победа колесят иномарки.
Вот и вся разница.
От этого Киев сильно поплохел?
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Аксиома
"Кто у Путина сосет, тот рассиянский патриот."

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Хитрая немка может думает,что расчувствовавшаяся от таких речей алконация возьмет и сделает её царицей засрашки после ожидающейся в скором времени смерти ботокса,одна немка уже была там царицей и ни один руззкий монарх не сравнится с её славой и почитанием от этого жалкого народца.
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пущай вернется маме в щель и родицца взад как членин завищаль...
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Ну то хай пишається, що вона - "кацапка"... Кацапом може буть людина буль-якої національності - якут, хант, мордвин, чуваш, вепс, француз чи німець... "Кацап - не нація... Кацап - це образ мислення і система світогляду...". Базується на принципі - "Все вокруг - сволочи, завидующие и ненавидящие меня, "светозарного..."
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И как ей жить с таким позором. Только бояра походу спасает.
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Когнитивный диссонанс от этих людей! Впервые слышу, что можно выбирать кем родиться!
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Это уже последняя стадия безумия! Наверное она и предками своими стыдится... Слов нет.
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яничари - огида до своєї природи претворювала їх у звірів
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ну вот опять какая-то упоротая рашистка своими высказываниями испортила воздух..., ну и ..., зачем здесь, на этом ресурсе это постить? они все сидят на чем-то забористом, это ж очевидно, зачем эти перепевки, у нас и своих долбодятлов хватает, которые готовы предложить шматок своей дебильности миру...
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Русскими становятся после очень длительной суходрочки мозга))))))))))
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мона бистро - за ноги і бошкой апстєну пару раз
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Именно такие "мегапатриоты", в большинстве случаев, являются агентами иностранных спецслужб. Так что с большой опаской нужно относиться к товарищам, бьющим себя в грудь, которые на каждом шагу пропагандируют любовь к Отчизне.
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не родилась русской ??? Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 2286 горе то какое
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здешняя канонада в сто раз страшней любой артподготовки не силой взрыва, а пороховыми гасами Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 7862
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Незачёт! Ещё надо отречься от покойных родителей. А если они живы написать донос и потом отречься. Вот тогда всё будет гармонично!
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Вот такое нужно показывать по масмедиа стран ЕС и Германии особенно для того,чтобы они воочию видели,кого и что они поддерживают и прощают вместо поддержки подвергшейся агрессии Украины
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У меня обратная ситуация. С недавних пор, стыдно, что Я русский!
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Кацапи не руські (русичі, руси, русини...), - вони украли і привласнили собі і назву, і історію, і культуру, і славу, і мову і церкву Руську. Московщина і навколишній гадюшник не мають до Русі жодного стосунку ні в просторі, ні в часі.
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Тітці на голову впала кацапська "скрєпа" і вона стала "рускай".
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
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Как тебе, Путин, спится?
Что тебе, Вова, снится?
Сочинский пляж или мама?
А может Барак Обама?
Как тебе естся, Путин?
Сколько едят лилипуты?
Или ты ешь очень много,
Чтоб не досталось другому?
Как тебе, Вова, срется
В том, что «сортиром» зовется?
Не ты ль призывал уж раз триста
В сортирах мочить террористов?
Хочу, чтоб в столовой и в спальне,
Везде, даже в собственной сральне,
Ты видел одну картину:
Гробы, что везут с Украины!
Чтоб матери всей России
Во всех твоих снах голосили,
Тебя проклиная, урода,
За смерть своего народа!
Чтоб все девчонки России
О смерти твоей просили
За их нерожденных детишек
От тех погибших мальчишек.
И как же хочу я, Вова,
Чтоб видел ты снова и снова
Безруких, безногих ребят...
Какой же ты, б...дь, старший брат?!
А жители на Донбассе
Клянут тебя, пид...са,
Стреляют танки и «Град».
Какой же ты, Путин, гад!
Нет мужа, сына, отца
Из-за тебя, подлеца.
Грозишь всему миру войной.
Сомнений уж нет: ты - больной!
Как крупно тебе повезло:
Имеешь ты бренд свой - «*****»!
Ты береги его, Вова,
Точней не найти к тебе слова.
Но мы соберем свои силы,
И будешь лежать ты в могиле,
А надпись: не он, а оно -
Не «Путин», а просто «*****»!
.
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ПАНЮШКИН: «Всем на свете стало бы легче, если бы русская
нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было
больше складывать собою национальное государство, а можно было бы превратиться
в малый народ наподобие води, хантов или аварцев…

Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой
руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака
смертельно больна, ей осталось жить три - максимум семь дней. Но она об этом не
догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой,
исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака
очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят».
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тітка йогнулась від москальської пропаганди Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 8160 Про те, що немає зовсім якогось генетичного маркера саме руського народу (бо нема такого народу) тітка й не догадується. Але плювати в своїх предків - якою ж скотинякою треба бути.
Звертаюся до наших громадян: не дивіться расєйські телеканали. Бо й вас стид замуче від того, шо не родилися в расєйской глубінкє.
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Krychek



Более скрепных и духовных новостей вы за сегодня не прочитаете. Это Вольф Сергей Владимирович - медбрат Кировского областного госпиталя для ветеранов войны. Хвастался инкогнито в интернете, что убил около 10 ветеранов, отключая аппарат вентиляции лёгких.


Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно" - Цензор.НЕТ 7934
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